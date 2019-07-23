Звезда «Блэйда» Уэсли Снайпс посоветовал фанатам расслабиться

На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel объявила о готовящемся перезапуске «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли. Это решение не устроило некоторых фанатов оригинального «Блэйда», так что Уэсли Снайпсу пришлось их заверить: все хорошо.

«Всем Ходящим днем, что сходят с ума: расслабьтесь, — говорит Снайпс. — Новость стала сюрпризом, но ВСЕ ХОРОШО. Таков уж „бизнес развлечений“».

Снайпс признался, что остается фанатом киновселенной Marvel, и отдал дань уважения Стэну Ли. Он поздравил Али с новой ролью и отметил, что хотел бы в будущем поработать с ним. Снайпс также поблагодарил своих поклонников за их любовь и поддержку.

«Так что не волнуйтесь, не переживайте, это не конец истории. Добро пожаловать в банду Ходящих днем», — заключил актер.

«Срочные вампирские новости! Сообщение от Ходящего днем: „Эй, киновселенная Marvel, мы ведь это уже делали? Да не, есть же придурки: вечно мешают жить и себе, и другим… Ха-ха-ха“», — добавил Снайпс в Twitter.

Какие-либо подробности перезапуска «Блэйда» отсутствуют. Проект находится на ранней стадии разработки, и у него пока нет даже даты релиза. Точно известно, что фильм не войдет в четвертую фазу Marvel 2020—2021 и будет выпущен позже.

Источник: Comicbook.com

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