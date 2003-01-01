Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

«Кролик Джоджо» — новый режиссерский проект Тайки Вайтити, который он снял в перерыве между «Торами». В будущем постановщик вновь возьмется за историю о боге грома, а пока лично играет вымышленного Адольфа Гитлера, помогающего мальчику справиться с невзгодами.

Главный герой фильма — неловкий и нескладный 10-летний немецкий мальчик Джоджо. Потеряв отца, он пытается найти свое место в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама считает, что ребенок сам придумывает себе проблемы. В надежде получить замену пропавшему отцу Джоджо придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.