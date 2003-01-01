Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

ВчераОбсудить0

«Кролик Джоджо» — новый режиссерский проект Тайки Вайтити, который он снял в перерыве между «Торами». В будущем постановщик вновь возьмется за историю о боге грома, а пока лично играет вымышленного Адольфа Гитлера, помогающего мальчику справиться с невзгодами.

Главный герой фильма — неловкий и нескладный 10-летний немецкий мальчик Джоджо. Потеряв отца, он пытается найти свое место в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама считает, что ребенок сам придумывает себе проблемы. В надежде получить замену пропавшему отцу Джоджо придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Смотрите также

Трейлер фильма «Прекрасный день по соседству»: Том Хэнкс излучает тепло

22 июля
Трейлер фильма «Прекрасный день по соседству»: Том Хэнкс излучает тепло

Трейлер мюзикла «Кошки»: Лохматые песни и пляски

19 июля
Трейлер мюзикла «Кошки»: Лохматые песни и пляски

Трейлер фильма «К звездам»: Бесконечность не предел

18 июля
Трейлер фильма «К звездам»: Бесконечность не предел

Трейлер «Оно 2»: Возвращение танцующего клоуна

18 июля
Трейлер «Оно 2»: Возвращение танцующего клоуна

Главное сегодня

Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

Вчера
Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

Мародеры и Почти Безголовый Ник: 10 возможных сериалов по «Гарри Поттеру»

Вчера
Мародеры и Почти Безголовый Ник: 10 возможных сериалов по «Гарри Поттеру»
Сборы

Бокс-офис России: «Солнцестояние» взошло лучше «Реинкарнации»

Вчера
Бокс-офис России: «Солнцестояние» взошло лучше «Реинкарнации»

Леонардо ДиКаприо потрясла встреча с Люком Перри на съемках «Однажды в… Голливуде»

Вчера
Леонардо ДиКаприо потрясла встреча с Люком Перри на съемках «Однажды в… Голливуде»

Будущее Marvel, «Блэйд» и «Оно 2»: Что мы узнали на Comic-Con в Сан-Диего

22 июля
Будущее Marvel, «Блэйд» и «Оно 2»: Что мы узнали на Comic-Con в Сан-Диего

Из сиквела «Лучшего стрелка» пропали флаги Японии и Тайваня

Вчера
Из сиквела «Лучшего стрелка» пропали флаги Японии и Тайваня

Почему студия Marvel не объявила новых «Мстителей» и еще 10 новостей дня

Вчера
Почему студия Marvel не объявила новых «Мстителей» и еще 10 новостей дня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании