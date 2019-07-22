Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой

Сегодня, 16:31Обсудить0

В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов. Фильм обогнал прошлого рекордсмена «Аватар», так что Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с достижением.

«Oel ngati kameie, я тебя вижу Marvel, — написал режиссер. — Поздравляю „Мстители: Финал“ — нового короля бокс-офиса».

«Oel ngati kameie» — фраза из языка на’ви, которая буквально переводится как «Я тебя вижу» и выражает положительное чувство о встрече с кем-то.

Ранее Кэмерон похожим образом поздравил Marvel, когда «Мстители» обошли «Титаник».

«Кевину и всем в Marvel. Айсберг потопил настоящий „Титаник“. „Мстители“ потопили мой „Титаник“. Все в Lighthouse Entertainment приветствуют ваше потрясающее достижение. Вы показали, что киноиндустрия не только жива, но огромна, как никогда».

Когда «Война бесконечности» показала самый успешный старт в прокате, побив результат «Звездных войн», Marvel поздравила Кэтлин Кеннеди из Lucasfilm.

С самого начала проката четвертые «Мстители» начали устанавливать рекорды. За пять дней фильм собрал 1,2 млрд долларов, а на 12-й день достиг отметки в 2,18 млрд долларов.

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