Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме Ридли Скотта

Сегодня, 09:27Обсудить0

Ридли Скотт займет режиссерское кресло фильма «Последняя дуэль» (The Last Duel) — экранизации одноименного романа Эрика Ягера. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек исполнят в картине главные роли. Аффлек и Дэймон также написали сценарий адаптации в соавторстве с Николь Холофсенер.

Сюжет основан на реальной истории последней законной дуэли, произошедшей во Франции в XIV веке. Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнал, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не поверил, и Карруж обратился за помощью лично к королю Франции Карлу VI.

Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. Законная дуэль привлекла внимание публики, и на ней присутствовало большое количество знати и простых зрителей. Исход битвы решил судьбу не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа ее должны были сжечь на костре за ложные обвинения.

Проект некоторое время разрабатывала студия Fox, но после слияния компании с Disney сложно сказать, останется ли «Последняя дуэль» со студией. Источники утверждают, что фильмом уже заинтересовались другие голливудские мейджоры.

Для Дэймона и Аффлека фильм станет первым совместным сценарным проектом со времен «Умницы Уилла Хантинга», который принес обоим «Оскар» за лучший сценарий.

Источник: Deadline

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