Трейлер фильма «К звездам»: Бесконечность не предел

Режиссера «Затерянного города Z» Джеймса Грэя явно не оставляют мысли о путешественниках, ведомых желанием покорить неизведанное. На этот раз в космос отправляется Брэд Питт, который должен найти своего отца и разобраться, почему жизнь на Земле оказалась под угрозой.

В результате странного излучения, пришедшего из глубин космоса, на Земле начали происходить катаклизмы, которые рискуют уничтожить все человечество. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима». Командовал операцией Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс), и теперь его сын Рой (Питт) должен отправиться к звездам вслед за ним.