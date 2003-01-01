Трейлер фильма «К звездам»: Бесконечность не предел

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Режиссера «Затерянного города Z» Джеймса Грэя явно не оставляют мысли о путешественниках, ведомых желанием покорить неизведанное. На этот раз в космос отправляется Брэд Питт, который должен найти своего отца и разобраться, почему жизнь на Земле оказалась под угрозой.

В результате странного излучения, пришедшего из глубин космоса, на Земле начали происходить катаклизмы, которые рискуют уничтожить все человечество. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима». Командовал операцией Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс), и теперь его сын Рой (Питт) должен отправиться к звездам вслед за ним.

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