«Я принесу славу нашему роду»: Вышел трейлер «Мулан»

час назадОбсудить0

Студия Disney обнародовала первый тизер-трейлер к игровому ремейку «Мулан». Анимационный фильм вышел в 1998 году и заработал 304 млн долларов только в кинопрокате. Его действие происходит во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, Мулан присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный и чрезвычайно болтливый дракончик Мушу.

В игровой версии сюжет останется прежним, но болтливого дракончика заменили на феникса.

В трейлере мы видим, как семья Мулан готовит ее к счастливой семейной жизни, а девушка обещает, что не посрамит родных. «Тихая, сдержанная, изящная, дисциплинированная — все эти качества мы видим в хорошей жене, и эти качества мы видим в Мулан», — так презентую жениху героиню, и видеоряд полностью опровеграют эти слова, показывая бесстрашную воительницу.

Художественный фильм снимает Ники Каро, ответственная за «Жену смотрителя зоопарка». Роль Мулан играет звезда «Запретного царства» Лю Ифэй. Императором Китая стал Джет Ли («Герой», «Поцелуй дракона»), а Донни Йен («Ип Ман», «Герой») исполнит роль капитана Танга, командира и учителя Мулан.

Премьера «Мулан» намечена на 25 марта 2020 года.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Слух дня: В ремейке «Мулан» не будет дракона Мушу

1 июля

Первый промокадр ремейка «Мулан»: Лю Ифэй в образе воительницы

13 августа 2018

Звезда «Запретного царства» сыграет главную роль в фильме «Мулан»

30 ноября 2017

Цирк со слонами: Зачем Disney переcнимает собственную мультклассику

26 марта

Главное сегодня

Лучше сто раз увидеть: 8 сериалов по популярным подкастам

Сегодня

«Оскар» умрет, а звезды погаснут: Братья Руссо, Джей Джей Абрамс и другие — о будущем кино

Вчера

Тест«Чужой» или «Люди Икс»? Отгадайте отсылки в «Очень странных делах»

5 июля

Что смотреть дома: «Легион», «Очень странные дела» и «Шазам!»

Вчера

Паучок и новичок: Кто такой Мистерио и чего от него ждать Питеру Паркеру

4 июля

9 трейлеров недели: BTS, барашек Шон и новый уровень «Джуманджи»

5 июля

«Начало» и «Король Лев»: Что Голливуд позаимствовал из аниме

2 июля
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании