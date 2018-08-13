«Я принесу славу нашему роду»: Вышел трейлер «Мулан»

Студия Disney обнародовала первый тизер-трейлер к игровому ремейку «Мулан». Анимационный фильм вышел в 1998 году и заработал 304 млн долларов только в кинопрокате. Его действие происходит во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, Мулан присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный и чрезвычайно болтливый дракончик Мушу.

В игровой версии сюжет останется прежним, но болтливого дракончика заменили на феникса.

В трейлере мы видим, как семья Мулан готовит ее к счастливой семейной жизни, а девушка обещает, что не посрамит родных. «Тихая, сдержанная, изящная, дисциплинированная — все эти качества мы видим в хорошей жене, и эти качества мы видим в Мулан», — так презентую жениху героиню, и видеоряд полностью опровеграют эти слова, показывая бесстрашную воительницу.

Художественный фильм снимает Ники Каро, ответственная за «Жену смотрителя зоопарка». Роль Мулан играет звезда «Запретного царства» Лю Ифэй. Императором Китая стал Джет Ли («Герой», «Поцелуй дракона»), а Донни Йен («Ип Ман», «Герой») исполнит роль капитана Танга, командира и учителя Мулан.

Премьера «Мулан» намечена на 25 марта 2020 года.

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