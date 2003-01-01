Трейлер фильма «King’s man: Начало»: О происхождении «Kingsman»

Сегодня, 16:18Обсудить0

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«King’s man: Начало» — приквел экшен-франшизы «Kingsman». Режиссер Мэттью Вон решил сделать историческую драму и показать важные события истории глазами агента «Kingsman», для чего перенес действие во время Первой мировой войны. В фильме будут задействованы ключевые исторические личности, включая Гаврилу Принципа, Мату Хари и Григория Распутина.

«Kingsman» — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянутым в тайный мир шпионов и убийц.

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