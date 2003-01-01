Трейлер детектива «Ножи наголо»: Убийственная история

Сегодня, 18:38Обсудить0

Для своего нового фильма режиссер Райан Джонсон собрал поистине звездный состав: Дэниэл КрэйгАна де АрмасКрис ЭвансДэниэл КрэйгДжейми Ли КёртисМайкл ШеннонТони КоллеттЛакит СтэнфилдРики ЛиндхоумКэтрин Лэнгфорд и Дон Джонсон.

Все они участвуют в загадочной детективной историй, о сюжете которой известно мало. Понятно лишь то, что зрителей ждет современный детектив с классической загадкой и поисками убийцы.

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