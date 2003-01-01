Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»: Война королев

Оригинальный трейлер:

В фильме «Малефисента: Владычица тьмы» намечается не только противостояние двух сильных женщин – Малефисенты (Анджелина Джоли) и королевы Ингрид (Мишель Пфайффер), но и привычное расширение мира. Зрители увидят, что Малефисента не единственная в своем роде, остались другие представители рогато-крылатого племени.

Принцесса Аврора (Эль Фаннинг) нашла своего прекрасного принца и готова жить долго и счастливо, только Малефисента против: она считает, что любви не существует, все это самообман. Аврора уговаривает Малефисенту познакомиться с родителями жениха, но встреча проходит неудачно, в результате чего начинается очередная война между людьми и волшебными существами.