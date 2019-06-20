Создателям «Рика и Морти» понравился восьмой сезон «Игры престолов»

В беседе с Entertainment Weekly авторы мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд обсудили восьмой сезон «Игры престолов». Хармон признался, что ему понравилось, как закончился сериал, а Ройланд переживает, что на телевидении больше не будет проекта подобного размаха.

«Долгое время я боялся его смотреть, потому что не хотел, чтобы он заканчивался, — говорит Хармон. — Я хотел, чтобы эта мыльная опера осталась в моей жизни. Но я знал, что она должна закончиться, и я остался доволен, насколько было возможно, пока перед моими глазами завершалась важная часть моей жизни, пока все персонажи убивали друг друга».

«Меня как шоураннера поразило, сколько всего они смогли сделать, особенно при условии, что у них закончились книги для адаптации. Во время битвы Пса и Горы на лестнице я был такой: „Все же отлично, чувак“. Я знал, что кому-то не понравился мрачный поворот в истории Дейенерис. Не хотелось бы говорить, что фанаты слишком циничные и неблагодарные, но, наверное, именно это я сейчас и сказал».

Ройланд согласен с Хармоном, хотя и считает, что в восьмом сезоне могло быть и больше серий:

«Я поддерживаю мысли Дэна о сериале. Структурно, мне кажется, все было отлично. Просто довольно эгоистично, но мне хотелось больше эпизодов. Мне хотелось, чтобы эти сюжетные моменты развивались медленнее. Я также не хотел, чтобы он заканчивался. Я хотел, чтобы он продолжался еще три сезона или три-четыре серии».

«Сериала такого масштаба уже не будет, — продолжает Ройланд. — Не стоит, наверное, так говорить, потому что-то новое всегда поджидает за углом. Но этот сериал стал настоящим феноменом. Он захватил мир. Все его смотрели. И я обожаю Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, они о**** парни».

Финал «Игры престолов» разделил фанатов: многих не устроило, как Бениофф и Уайсс завершили историю борьбы за Железный трон. Зрители жаловались на плохой сценарий и постановку, на то, что многие важные сюжетные линии оказались проигнорированы. В итоге в сети даже появилась петиция, требующая от HBO полностью переснять восьмой сезон.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: EW