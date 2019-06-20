Создателям «Рика и Морти» понравился восьмой сезон «Игры престолов»

Сегодня, 10:02Обсудить0

В беседе с Entertainment Weekly авторы мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд обсудили восьмой сезон «Игры престолов». Хармон признался, что ему понравилось, как закончился сериал, а Ройланд переживает, что на телевидении больше не будет проекта подобного размаха.

«Долгое время я боялся его смотреть, потому что не хотел, чтобы он заканчивался, — говорит Хармон. — Я хотел, чтобы эта мыльная опера осталась в моей жизни. Но я знал, что она должна закончиться, и я остался доволен, насколько было возможно, пока перед моими глазами завершалась важная часть моей жизни, пока все персонажи убивали друг друга».

«Меня как шоураннера поразило, сколько всего они смогли сделать, особенно при условии, что у них закончились книги для адаптации. Во время битвы Пса и Горы на лестнице я был такой: „Все же отлично, чувак“. Я знал, что кому-то не понравился мрачный поворот в истории Дейенерис. Не хотелось бы говорить, что фанаты слишком циничные и неблагодарные, но, наверное, именно это я сейчас и сказал».

Ройланд согласен с Хармоном, хотя и считает, что в восьмом сезоне могло быть и больше серий:

«Я поддерживаю мысли Дэна о сериале. Структурно, мне кажется, все было отлично. Просто довольно эгоистично, но мне хотелось больше эпизодов. Мне хотелось, чтобы эти сюжетные моменты развивались медленнее. Я также не хотел, чтобы он заканчивался. Я хотел, чтобы он продолжался еще три сезона или три-четыре серии».

«Сериала такого масштаба уже не будет, — продолжает Ройланд. — Не стоит, наверное, так говорить, потому что-то новое всегда поджидает за углом. Но этот сериал стал настоящим феноменом. Он захватил мир. Все его смотрели. И я обожаю Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, они о**** парни».

Финал «Игры престолов» разделил фанатов: многих не устроило, как Бениофф и Уайсс завершили историю борьбы за Железный трон. Зрители жаловались на плохой сценарий и постановку, на то, что многие важные сюжетные линии оказались проигнорированы. В итоге в сети даже появилась петиция, требующая от HBO полностью переснять восьмой сезон.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: EW

Смотрите также

Христиане потребовали от Netflix закрыть сериал Amazon «Благие знамения»

Вчера

Закари Ливай снялся в пародиях на «Игру престолов» и «Мы»

18 июня

Звезда «Игры престолов» хотела лучшей смерти для своей героини

17 июня

Дени Вильнёв поставит пилотный эпизод сериала «Дюна: Сестричество»

11 июня

Главное сегодня

Вначале был Вуди: Как «История игрушек» создала вселенную Pixar

Сегодня

«Я на 70% состою из фильмов»: Кто такой Хидэо Кодзима и что общего у его игр с кино

Сегодня

Кэри Фукунага опроверг слухи о проблемах на съемках «Бонда 25»

11 минут назад

Пьяный Рассел Кроу купил у Леонардо ДиКаприо череп динозавра

час назад
Как это смотреть

Гид по фильмам Альмодовара, эксцентрика и феминиста

Вчера

ТестКрасный или желтый? Определите, какой цвет в кадре

19 июня
Эволюция кинообраза

На лице у них улыбки: Краткая история страшных кукол в кино

19 июня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании