Звезда «Игры престолов» хотела лучшей смерти для своей героини

Сегодня, 10:48Обсудить0

Внимание: в тексте содержатся спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

Лина Хиди призналась, что смерть Серсеи в финале «Игры престолов» поначалу вызвала у нее противоречивые чувства. Актриса считала, что ее героиня заслуживает более интересной или эпичной гибели, и сама размышляла, как та должна умереть.

«Скажу лишь, что хотела лучшей смерти, — говорит Хиди. — Понятное дело, ты думаешь о своей смерти. В этом сериале можно умереть множеством разных способов. Так что я почувствовала себя несколько разочарованной. Но мне кажется, они не могли угодить всем. Что бы они ни сделали, мне кажется, на них бы все равно посыпались шишки».

Серсея встретила свой конец в объятиях брата и возлюбленного Джейме. В подвале замка их завалило обломками, когда Королевскую Гавань разрушала Дейенерис на драконе. Долгое время Серсея представлялась в качестве одного из главных злодеев восьмого сезона, и столь незаметная смерть расстроила многих фанатов сериала.

Хиди также хотела, чтобы Серсея погибла во время какого-нибудь масштабного сражения, но в итоге поняла, что смерть под камнями для ее героини более подходящая.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: The Guardian

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