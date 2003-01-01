Дени Вильнёв поставит пилотный эпизод сериала «Дюна: Сестричество»

Режиссер полнометражной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» Дени Вильнёв поможет с запуском сериала-спин-оффа «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) и поставит пилотный эпизод проекта. Джон Спэйтс написал сценарий.

Компания Legendary Television, телевизионное подразделение студии Legendary, разрабатывает первый сезон сериала для будущего стрим-сервиса WarnerMedia.

«Дюна: Сестричество» покажет знакомый мир Герберта глазами ордена «Бене Гессерит» — тайного женского сообщества, созданного после Великого джихада. Благодаря неустанным тренировкам тела и разума члены организации получают ряд невероятных способностей, которые используют для контроля над развитием человечества.

Секретная, но мощная сила, «Бене Гессерит» с помощью селективно-генетической программы пытается вывести Квисац Хадераха — суперментата, живой компьютер, наделенный пророческими способностями. Для этого орден желает контролировать как можно больше аспектов жизни обитаемой Вселенной, а также влиять и вовремя реагировать на различного рода события.

«Дюна» — история далекого будущего, когда человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Кроме «Дюна: Сестричество», для стрим-сервиса WarnerMedia также разрабатываются сериал «Полиция Токио: Отдел нравов» с Энселом Элгертом, романтическая антология с Анной Кендрик «Любовная жизнь» и экранизация подкаста «Через мой труп».

Источник: Variety