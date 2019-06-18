Закари Ливай снялся в пародиях на «Игру престолов» и «Мы»

По традиции MTV Movie & TV Awards ведущий церемонии Закари Ливай снялся в нескольких пародийных роликах, посвященных номинантам. В этом году выбор пал на восьмой сезон «Игры престолов» и хоррор Джордана Пила «Мы».

В первом ролике Ливая поставили вместо Вариса, которого Дейенерис обвиняет в предательстве. В пародии он продавал секреты, в том числе о происхождении Джона Сноу, чтобы устроить себе отпуск в Дорне и обновить гардероб. Ливая очень качественно вставили в «Игру престолов», а его реакция заставляет многие реплики звучать несколько иначе.

В пародии на «Мы» Ливай появился вместе с Фэйти Херман и Йеном Ченом из «Шазама!» и Джун Рафаэль. Вместе они приезжают в летний домик, где встречают свои жуткие копии. Доппельгангер Ливая, которого сперва принимают за Джона Красински, начинает жаловаться, что, пока его успешный двойник снимался в кино, сам он работал курьером. После этого начинается спор, сколько надо давать курьеру чаевых, а заканчивается все кровопролитием.

На прошедшей церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards «Игра престолов» взяла приз как лучший сериал. Хоррор «Мы» номинировался в нескольких категориях, включая «Лучший фильм», но в итоге остался с пустыми руками. Главная награда досталась блокбастеру Marvel «Мстители: Финал». С остальными лауреатами премии можно ознакомиться здесь.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.