Американский бокс-офис: «Люди в черном» проваливаются в прокате

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 14 по 16 июня. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Люди в черном: Интернэшнл» (1-я неделя), 28,5 млн долларов, 4224 кинотеатра

Уже несколько недель подряд главный вывод из результатов бокс-офиса один и тот же: голливудские продюсеры переоценивают франшизы и сиквелы. Сначала «Годзилла 2», потом «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Люди Икс: Темный Феникс», теперь новые «Люди в черном» показывают одну и ту же статистику: все эти продолжения, вышедшие за последние три уик-энда, собирают в два раза меньше, чем зарабатывала на старте предыдущая часть франшизы. «Люди в черном 3» в 2012 году получили 54,5 млн долларов, а «Интернэшнл» едва дотянул до половины от этой суммы.

На вопрос о том, почему зрители не слишком заинтересовались новыми «Людьми в черном», можно ответить только встречным вопросом: а почему должны были заинтересоваться? Да, в отличие от сиквелов «Годзиллы» и «Тайной жизни домашних животных», новые MIB вносят в серию и качественные изменения. Соответственно названию здесь более разнообразные локации, а также новые герои — Крис Хемсворт и Тесса Томпсон из «Тор: Рагнарёк» вместо Уилла Смита и Томми Ли Джонса. Но выглядит это едва ли не так, будто старый фильм просто пересняли с новыми актерами. Критики жалуются на слабый сценарий и на то, что у авторов франшизы совершенно нет новых идей (на Rotten Tomatoes положительных отзывов всего 24%). Возможно, студия Sony побоялась серьезно переделывать франшизу, чтобы не злить фанатов. Но, говоря откровенно, у MIB не так много воинствующих фанов, а среди тинейджеров их, скорее всего, и вовсе нет.

Надо сказать, что «Интернэшнл» и стоил вдвое меньше, чем третьи «Люди в черном» — 110 млн долларов (огромный ценник предыдущего фильма во многом объяснялся гонорарами звезд и режиссера Барри Зонненфельда). Скорее всего, на фильме получится заработать за счет сборов за границей. Только в Китае фильм собрал почти столько же, сколько в Северной Америке. И все же 28 миллионов — худший результат для первого места за два месяца (после «Шазама!»). Для летнего сезона это очень слабо.

2. «Тайная жизнь домашних животных 2» (2-я неделя), 23,8 млн долларов (-49%), 4564 кинотеатра (+3)

Хотя «Тайная жизнь 2» легко заняла вторую строчку и не так далеко отстала от первой, дела у мультфильма Universal по-прежнему не очень. 92 миллиона сборов в Америке после 10 дней проката — это, конечно, меньше, чем рисовали в своем воображении боссы студии. А времени на то, чтобы набрать обороты, у фильма больше нет: «История игрушек 4» выйдет уже через несколько дней.

3. «Аладдин» (4-я неделя), 16,7 млн долларов (-32,3%), 3556 кинотеатров (-249)

Четыре недели в первой тройке, и у «Аладдина» уже 263 миллиона на внутреннем рынке. Среди игровых ремейков диснеевских сказок он на четвертом месте, где, по всей видимости, и останется.

4. «Люди Икс: Темный Феникс» (2-я неделя), 9 млн долларов (-72,6%), 3721 кинотеатр

Статистика второго уик-энда у новых «Людей Икс» уже какая-то унизительная: падение сборов в 72% — это приговор. Из широких (более 3500 кинотеатров) релизов хуже динамика была только у «Пятидесяти оттенков серого», которые в свой второй уик-энд потеряли на процент больше. То, что мутанты оказались в подобной компании, много говорит о состоянии франшизы. «Феникс» не доберется до 100 миллионов в Америке, чего в истории «Людей Икс» еще не бывало.

5. «Рокетмен» (3-я неделя), 8,8 млн долларов (-36,3%), 3021 кинотеатр (-589)

Элтон Джон продолжает свой полет. «Рокетмену» удалось удержаться на пятой строчке вторую неделю подряд. У фильма сейчас 66 миллионов в Америке и на миллион больше в остальном мире.

6. «Шафт» (1-я неделя), 8,3 млн долларов, 2952 кинотеатра

Критики не оценили новую версию «Шафта» (35% на счетчике Rotten Tomatoes), зато зрители довольны увиденным и в опросах CinemaScore ставят фильму высшую оценку A. Проблема в том, что этих зрителей очень мало. В субботу «Шафт» был хотя бы на четвертом месте по сборам, но к концу уик-энда и вовсе опустился во вторую половину рейтинга.

Классику блэксплотейшена перезапускают уже не в первый раз, и до сих пор это работало. В 2000 году версия с Сэмюэлом Л. Джексоном начала прокат с 21 миллиона. Джексон есть и в новом фильме, где главными героями стали сразу три поколения Шафтов: кроме Сэма, это Ричард Раундтри, игравший в первых фильмах в 1970-е, и Джесси Ашер в роли Шафта-третьего, агента ФБР с образованием в IT. Ранние прогнозы смело давали фильму 20—30 миллионов, но в действительности он даже близко не подобрался к этим цифрам.

Даже афроамериканцы, для которых Шафт — культовый герой, не слишком активно ходят на сиквел. Что пошло не так? Аналитики полагают, что студиям пора перестать переснимать блэксплотейшен. Культура и расовые отношения в Америке изменились, да и просто первые фильмы были слишком давно. Для молодых зрителей Шафт — герой из далекого прошлого.

7. «Годзилла 2: Король монстров» (3-я неделя), 8,1 млн долларов (-47,5%), 3207 кинотеатров (-901)

Кинотеатры торопятся списать нового «Годзиллу» — фильм потерял 901 зал. Царствование мегаящера не задалось с самого начала, и сейчас у него 92 миллиона. Команде Warner придется вложиться в раскрутку «Годзиллы против Конга», чтобы через год ситуация не повторилась.

8. «Джон Уик 3» (5-я неделя), 6,1 млн долларов (-17,8%), 2033 кинотеатра (-743)

И только о Киану Ривзе новости исключительно хорошие: третий «Джон Уик» умудрился потерять всего лишь 17% сборов в пятый уик-энд, хотя и лишился почти четверти залов. Фильм подбирается к «Джейсону Борну», который, заметим, и стоил дороже, и рейтинг имел более благоприятный (PG-13, а у «Уика» — R). Сейчас у «Джона» 148 миллионов в американском прокате.

9. «В прямом эфире» (2-я неделя), 5,1 млн долларов (+1985,5%), 2220 кинотеатров (+2216)

В прошлый уик-энд комедия с Эммой Томпсон в роли телеведущей вышла в ограниченный прокат и сумела собрать 250 тыс. долларов всего в четырех кинотеатрах. Amazon поспешил расширить релиз сразу на две с лишним тысячи залов, но это, как оказалось, чересчур. У широкого проката другие правила, и если интеллигенция в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе готова стоять в очереди в артхаусы, то это не значит, будто фильм вызовет такой же энтузиазм у аудитории мультиплекса в Огайо. Совсем свежий пример «Образования» показал, что независимую драмеди о женской дружбе продать публике довольно трудно. Кроме того, простая логика подсказывает, что фильм о телевидении стоит показывать на телевидении. Похоже, что на Amazon слишком увлеклись: на волне положительной прессы на фестивале «Сандэнс» компания купила прокатные права «В прямом эфире» за рекордную сумму в 13 млн долларов и, похоже, переплатила.

10. «Ма» (3-я неделя), 3,6 млн долларов (-53,9%), 1794 кинотеатра (-1022)

Триллер с Октавией Спенсер прожил в прокате недолго, но выполнил свою задачу: «Ма» принесла Universal 40 миллионов после 5-миллионных затрат на производство.

За бортом рейтинга осталась зомби-комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Результат скромный (12-е место, 2,35 миллиона), но это лучшие сборы в карьере режиссера.

На этой неделе череда неудачных уик-эндов должна прерваться. «История игрушек 4» — очередной сиквел, но вряд ли он может провалиться. Другие премьеры недели — хоррор «Детские игры», боевик Люка Бессона «Анна» и британская драма «Дикая Роза».