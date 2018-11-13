Возвращение нейрализатора: Репортаж со съемок «Люди в черном: Интернэшнл»

Ровно семь лет прошло с того момента, как Уилл Смит и Томми Ли Джонс (и примкнувший к ним Джош Бролин) в последний раз надели черные очки, сверкнули нейрализаторами, одернули свои дорогие костюмы и прошли в офис «Людей в черном» через вентиляционную башню тоннеля между Бруклином и Манхэттеном. Теперь на смену агентам Джей и Кей пришли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в образе агентов Эйч и М. «Надеюсь, продюсеры догадаются раскрутить на продакт-плейсмент одну известную марку одежды!» — смеется Тесса, сидя на высоченном режиссерском стуле в павильоне студии в Ливсдене. На земле, исконно принадлежащей Warner Bros., летом 2018 года прописались Sony Pictures. Помимо спин-оффа «Людей в черном», тут снимали «Человек-паук: Вдали от дома».

Поле битвы — Земля

Совсем скоро съемочная группа отправится в Италию, Францию и Марокко, но сейчас она набилась в просторный павильон, вместивший целую декорацию лондонской улицы. Это легендарная Ладгейт-Хилл, которая в реальной жизни ведет к собору Святого Павла, а тут беззастенчиво упирается в глухую стену зеленого экрана. На локации ее снимали три ночи подряд, но с историческим центром лондонского Сити пришлось обходиться более бережно, чем того требовал сценарий.

На вид это самая обычная лондонская улица с кафе и магазинами по обеим сторонам, с аккуратной разметкой на дороге, со светофорами и припаркованными вдоль тротуаров черными кэбами. Только вот некоторые машины перевернуты и дымятся, асфальт кое-где вскрыт и раскурочен, а фонарный столб безвольно валяется поперек дороги. «Тут только что произошла битва между инопланетянами», — с нескрываемым воодушевлением докладывает режиссер фильма Ф. Гэри Грей, в чей послужной список входят «Форсаж 8», «Голос улиц» и ремейк «Итальянской работы». Но какие именно это были инопланетяне, за что они бились и на чьей стороне наши герои, он не признается.

Теперь Эйч и М вовсю отстреливаются от невидимых врагов, прячась за «ягуаром» и то и дело вытаскивая из его корпуса выдвижные ящики с разным хромированным оружием. Не всегда этот процесс проходит гладко, ведь эти ящички надо умело и грациозно не только выдвинуть, но и задвинуть обратно. Крис уже много дублей подряд на потеху съемочной группе бьется с выдвижной выхлопной трубой, которая просто отказывается закрываться от легкого движения его руки. «Дубль сто семьдесят пятый!» — немного преувеличивает Грей, едва не плача от смеха.

Пока эту сцену снимают со всех углов, мы стоим в другом конце павильона и рассматриваем сложенные друг на друга плиты из пенопластового асфальта. Все они пронумерованы. Между зеленым экраном и стеной павильона есть зазор в пару метров. Там группа увлеченных людей сидит за столом и спорит над грудой чертежей — вероятно, идет обсуждение, как строить очередную декорацию. Стоит на площадке прозвучать команде «мотор!», они тут же затихают и продолжают спор уже жестами. Чуть поодаль другие люди сидят за компьютерами, а рядом с ними — каскадер, обклеенный mocap-датчиками. Люди эти дирижируют каскадером в полной тишине и даже не смотрят на него, уставившись в свои экраны, ведь их больше интересует его цифровая копия.

Новые старые агенты

Тесса и Крис так подружились на съемках «Тор: Рагнарёк», что с тех пор постоянно думали, над чем бы еще им поработать вместе. «Дошло до того, что мы даже всерьез рассматривали возможность сделать ремейк „Телохранителя“», — шутит Тесса. К счастью, подвернулись «Люди в черном», и идея с «Телохранителем» умерла. Крис признается, что он фанат оригинальной трилогии. «Это была идеальная возможность взять знакомый всем материал и сделать из него что-то новое, что-то свое. И заодно пригласить Тессу. А то кто еще о ней позаботится, если не я?» — говорит Крис, которому тут же прилетает от сидящей рядом Тессы. Они подошли к нам в перерыве — два идеальных человека в черных брюках и белых рубашках. «Это не ребут, не ремейк, а просто логичное расширение мира, — продолжает Крис. — Его надстройка, если угодно. У нас был такой прочный фундамент, что мы просто не могли его запороть».

«Я играю нового, необстрелянного агента, — рассказывает Тесса про М. — Ее не вербуют в службу „Людей в черном“, как это принято. Вместо этого она сама их находит и буквально напрашивается на работу. Эмма Томпсон нанимает ее, лишь бы та отстала». М в 7 лет находит в своей комнате инопланетянина, но, когда «Люди в черном» зачищали память ее родителям, она на свою голову притворилась спящей. Продюсер Уолтер Паркс, стоявший у истоков франшизы, признается, что всегда рассматривал «Людей в черном» как полицейское бадди-муви: «Ведь это, по сути, история двух друзей-агентов, которые работают друг с другом зачастую против своей воли». Вот и здесь Тессе и Крису пришлось создавать команду соратников поневоле. «Нет, никакой романтики между агентами нет! Это просто друг с работы», — говорит актриса, цитируя реплику Тора про Халка.

Исполнительный продюсер Э. Беннет Уолш утверждает, что это самый настоящий спин-офф. Действие трех предыдущих фильмов происходило в Нью-Йорке, и он говорит: «Нью-Йорк как черно-белое кино, а здесь же мы открыли для себя цвет. Теперь мы отправляемся в Лондон, и мы добавим в „Людей в черном“ много европейского и мирового колорита». Выясняется, MIB — это целая сеть агентств, никак не ограничивающаяся нью-йоркским отделением, все эти офисы связаны между собой высокоскоростным метро под названием гиперлуп.

От Лондона до Искьи

Действие начинается в Нью-Йорке, но обоих героев довольно скоро переводят в лондонское отделение. Вход в него, как и в Косой переулок, скрыт в пабе; внутри огромные пространства с белыми стенами и черным полом.

Нас приводят в гигантский павильон, где вовсю идет стройка декорации лондонского офиса MIB. Этим офисом руководит Лиам Нисон. Его кабинет возвышается над просторным атриумом, похожим на терминал аэропорта. Там имеются и столы для иммиграционной службы, и платформа гиперлупа. Здесь планируется съемка масштабной сцены с парой сотен статистов, но для начала надо закончить декорацию — над ней уже работают два месяца, через пару недель надо сдавать. Посреди зала сидят парни и красят трехэтажную конструкцию, похожую на длинный стол. Красят и промокают поверхность губкой — пытаются сделать так, чтобы она была похожа на гранит.

Стены обнесены строительными лесами, из всех углов доносится то стук молотков, то жужжание дрели, то скрипение переговоров по рации, то прилипчивая поп-музыка, орущая из самого настоящего бумбокса. Скоро это все превратится в гладкий образец сияющего ретрофутуризма, где ар-деко будет признаваться в любви хай-теку. А пока же колонны, будки и прочие липовые металлоконструкции ждут своего часа, покрытые целлофаном.

Нас ведут в другой павильон, и внезапно из Лондона мы попадаем на Амальфитанское побережье Италии, в дом инопланетянки Ризы, которую играет Ребекка Фергюсон. Она всеми своими тремя руками торгует оружием и по совместительству является бывшей девушкой агента Эйч. Риза облюбовала себе райский остров Искья неподалеку от Неаполя, и именно туда съемочная группа отправится на съемки натуры. А пока они целиком выстроили на студии прямо в центре павильона каменное на вид сооружение, по сценарию выбитое в скале. С потолка свисает огромная люстра. Художник-постановщик Чарльз Вуд советует нам обратить на нее внимание: «Это дорогая люстра из муранского стекла! На самом деле мои ребята в мастерской создали ее из воды и сахара. До конца фильма она вряд ли доживет». Выглядит это все потрясающе натурально, но ровно до тех пор, пока не пощупать. Тут-то камень и оборачивается искусно обработанным пенопластом!

Риза будет не единственным персонажем, готовым ставить палки в колеса главным героям. Эйч и М объединятся, чтобы разрешить ряд проблем, способных спровоцировать апокалипсис. Им придется иметь дело с инопланетными близнецами, состоящими исключительно из энергии, выискивать стукача в рядах MIB и осторожнее обращаться с карманным гаджетом, который создает миниатюрные черные дыры. «Вообще, с этими гаджетами беда, — сетует режиссер. — Невозможно работать, постоянно хочется играть в эти наши игрушки. Мы все как малые дети». Ему вторит Уолтер Паркс: «Да, это кино позволяет пробудить нашего внутреннего ребенка. И мы надеемся, что у зрителей тоже».