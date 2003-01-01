«Что бы вы стерли из памяти?»: Люди в черном встретились с прессой в Москве

В Россию вновь потянулись голливудские звезды. После визита Джеймса МакЭвоя и Джессики Честейн в Москву приехали Крис Хемсворт и Тесса Томпсон — представлять свой новый блокбастер «Люди в черном: Интернешэнл». Актеры, сплотившиеся в «мстительной» франшизе, и здесь выступают в роли напарников. Тесса сыграла Агента М — стажера из Нью-Йорка, которую отправляют в Лондон разобраться со странностями. В британском офисе ЛвЧ (так у нас сокращают название организации «Люди в Черном») ей приходится работать в паре с Агентом Эйч, играет которого Хемсворт. М — сама собранность и логика, тогда как Эйч — очаровательный раздолбай-ловелас. Как уже понятно, именно такое сочетание характеров и спасет планету.

Крис Хемсворт признался: он не совсем уверен, что мопс на фотоколле — не настоящий агент Фрэнк и вообще землянин / Фото: Ксения Угольникова для Кинопоиска

Крис Хемсворт уже не первый раз в Москве: он приезжал в нашу столицу в 2012 году вместе с командой «Мстителей». А вот Тесса Томпсон в России впервые — и, конечно, получила от нашего гостеприимства массу впечатлений. «Вчера вечером я попробовала водку — мне понравилось, выпью еще немного перед ем, как мы уедем! Еще ела осетрину и была в бане, где меня били этими веточками с листьями — очень необычно!» Позже актриса удивлялась и тому, какие адские пробки бывают в Москве.

Разумеется, не обошлось без вопроса о том, что если бы у актеров был нейтрализатор, стирающий память, как бы они его использовали. При этом задающий вопрос журналист дал подсказку: сам бы он стер воспоминания о фильме «Люди в черном: Интернешэнл», чтобы посмотреть его еще раз — настолько он понравился. «Знаете, я бы сделал то же самое, — тут же подхватил Хемсворт. — Стер бы воспоминания обо всех прекрасных фильмах, которые посмотрел и на которых вырос, чтобы еще раз пережить эти опыт и радость. Некоторые я смотрел по 10-15 раз, до сих пор их обожаю — было бы круто вновь пережить впечатления от самого первого просмотра». У Томпсон есть более прагматичный вариант: «Я бы стерла воспоминания обо всех ошибках и неловких моментах, которые были в начале карьеры. Ну, то есть понятно, что они в итоге сделали нас теми, кто мы есть, но вот у Криса, например, было шесть эпизодов шоу «Танцы со звездами», которые мне очень нравятся, а он считает конфузом. И, наверное, хочет стереть память о них не у себя, а у тех, кто эти эпизоды смотрел».

Фото: Ксения Угольникова для Кинопоиска

Поимо нейтрализатора — который, конечно же, хотелось бы заполучить всем присутствующим — Хемсворт и Томпсон не отказались бы и от машины ЛвЧ, напичканной самыми разными гаджетами и умеющей летать, но которая выглядит при этом как классический старый автомобиль. «И я бы облетала на ней все пробки!» — засмеялась Тесса.

Крису очень нравится его персонаж из «Людей в черном»: «Он отличается от всех, кого я играл, плюс мне приглянулась идея четыре месяца носить обычный костюм вместо супергеройского». Тессе нравится ее героиня за лидерские качества: «Она очень умная, любопытная и странная, такой стеснительный ботан. Я знаю много таких, как она, в жизни — но вижу мало их в фильмах, поэтому обрадовалась, что смогу сыграть именно такую девушку».

Фото: Ксения Угольникова для Кинопоиска

Актеры пошутили и о том, что уже не первый проект снимаются вместе. «Тессу, наверное, уже тошнит от меня!» — заявил Хемсворт, «Ничего подобного!» — ответила та. «На самом деле это большое счастье — найти партнера, с которым у тебя «химия» на площадке, схожее чувство юмора и одинаковое отношение к работе, — уже серьезно ответил Крис. — Нам с каждым фильмом все легче и легче работать: уже не надо притираться, мы сразу понимаем, как и что сыграть и как сделать это смешно. Так что нам и веселее, и экономичнее работать вместе». Тесса же напомнила, что за всю историю Голливуда было несколько актерских тандемов, которые часто играли вместе, и лично ей очень нравится идея такого тандема с Хемсвортом, который как актер способен сделать что угодно. «Я бы хотела, чтобы мы снялись в какой-нибудь инди-драме — например, Тор и Валькирия живут где-нибудь в Нью-Йорке, снимают квартиру вместе». «Нет, это будет ромком! — рассмеялся Крис. — Или лучше мокьюментари, где Тор и Валькирия лежат в кровати и пытаются разобраться со своей жизнью!»

Фото: Ксения Угольникова для Кинопоиска

Тесса призналась, что никогда и не мечтала попасть во франшизу «Люди в черном» по ряду причин. Когда вышел первый фильм, им с Крисом было по 14 лет — они одного возраста — и лично она была огромным фанатом Уилла Смита, которого «Люди в черном» сделали мировой звездой. «Теперь-то мы такое воспринимаем как должное, но тогда Уилл был одним из первых чернокожих актеров, ставших звездой. И когда я маленькая это увидела — у меня расширилось понимание того, что возможно в этом мире. Именно это мне и нравится в Людях в черном»: фильмы показывают не только мир, который не стоит воспринимать однозначно, но и что мы можем прекрасно сосуществовать, несмотря на различия».

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