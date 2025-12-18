Кинопоиск
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Князь Андрей», «Казанова» и новая комедия Билла Лоуренса

Обсудить0

Фанаты видеоигр возвращаются в Сайлент Хилл. Аманда Сайфред солирует в байопике основательницы секты шейкеров, а Бён-хон оказался в черной комедии о потере работы. Билл Лоуренс снова предлагает комедийную психотерапию, теперь семейную. А еще спорт: КХЛ, UFC, РПЛ, Ла Лига, Серия А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Злодей-сердцеед недели: «Казанова», 3-й сезон

Дуэль советских жуликов в сериале со звездным кастом

Где смотреть: Кинопоиск

Продолжение авантюрного ретродетектива о похождениях брачного афериста в союзных республиках. На этот раз Игорь Апрельцев (Антон Хабаров), отработав три года на Севере и накопив денег, намерен начать новую жизнь и оставить позади криминальное прошлое. Однако его планам мешает сбыться смелая аферистка Лера (Марина Ворожищева). Девушка лишает Казанову всех средств, но пробуждает в нем забытый азарт и желание отправиться в путешествие по СССР. Режиссером третьей части стал Сергей Комаров («Казанова. В бегах»), сценарий вновь написал Дмитрий Новосёлов («Государь», «Дорогой Вилли»). Каждая серия строится вокруг женщины, чья жизнь меняется после встречи с Казановой. Героинь играют Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Сабина Ахмедова, Анастасия Имамова и Элизабет Дамскер.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Русь недели: «Князь Андрей», сериал

1100-е, православие и Сергей Безруков

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 марта

Режиссер первого сезона ретродетектива «Душегубы» Давид Ткебучава двинулся еще дальше в прошлое и приземлился в XII веке, в эпохе междоусобной войны среди потомков Рюриковичей. Главный герой — молодой княжич Андрей (Александр Голубев), сын Юрия Долгорукого, который после возвращения из Византии решает укрепить православие в стране, нарекает себя самостоятельным правителем и в результате наживает могущественных врагов. Также в ролях — Безруков, Александр Устюгов, Артём Ткаченко и Александр Балуев.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Следствие недели: «Скарпетта», сериал

Судебно-медицинский детектив с Кидман и Ли Кёртис

Где смотреть: Prime Video

Экранизация серии популярных детективов Патрисии Корнуэлл про блестящего судебного патологоанатома Кей Скарпетту. Доктор использует передовые технологии, чтобы разгадывать тайны и раскрывать преступления. Ради расследований Скарпетте придется побывать в разных штатах, включая Флориду, Вирджинию и Южную Каролину. В главных ролях — обладательницы «Оскара» Николь Кидман (Кей), Джейми Ли Кёртис (ее сестра Дороти) и Ариана Дебоуз (ее племянница Люси). Саймону Бейкеру досталась роль профайлера ФБР Бентона Уэсли, а Бобби Каннавале — бывшего детектива Пита Марино. Кресло шоураннера заняла Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Барри»), а за режиссуру отвечают Дэвид Гордон Грин и Шарлотта Брандстром.

Другие новинки

Вакансия недели: «Метод исключения»

Особенности южнокорейского трудоустройства, проигнорированные на «Оскаре»

Где смотреть: Кинопоиск — с 13 марта, «Иви», Wink

Сотрудник бумажной фабрики, несправедливо уволенный после многолетней преданной службы, решает расправляться с конкурентами по поиску новой работы. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка» и детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и досадно осталась без номинаций на «Оскар». В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара» и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — заверяет кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Мать недели: «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Бенефис Роуз Бирн, который может принести ей «Оскар»

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink

Психотерапевтка на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с болезнью дочери, всеми сопутствующими обязанностями и бытовыми катастрофами. Страшный и мучительный фильм о материнстве, снятый для А24 Мэри Бронштейн, женой Рональда Бронштейна, соавтора братьев Сэфди. Исполнительница главной роли Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале, «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». «Бирн, от лица которой камера не отлипает, проделывает фантастическую работу и одними глазами передает сто оттенков тревожности, варьирующейся от смутного беспокойства до полного безумия», — отчитывался после Берлинале Кинопоиск.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильмах:

Кошмар недели: «Возвращение в Сайлент Хилл»

Режиссер первого фильма продолжает экранизировать культовую франшизу

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko

Спустя 20 лет после выхода первой экранизации культовой японской видеоигры режиссер Кристоф Ган («Братство волка» и «Плачущий убийца») снял ее непрямой сиквел, в основу которого легла Silent Hill 2. Художник Джеймс Сандерленд (Джереми Ирвин) отправляется на поиски возлюбленной Мэри (Ханна Эмили Андерсон) в некогда курортный город Сайлент Хилл, где таинственные фигуры, мрачные образы и тревожные явления постепенно сводят парня с ума. Съемки проходили в Сербии и Германии, а монстров сыграли загримированные профессиональные танцоры. Музыку написал композитор игр Акира Ямаока. По словам Станислава Зельвенского, сочувствующий зритель сможет найти в картине какие-то мимолетные поводы для радости. «Многое, естественно, просто повторяет первый фильм, только теперь задешево», — грустит кинокритик.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Римская империя недели: «Цезарь», сериал

Сторож решает, что он политик от Бога

Где смотреть: СТС

Бенефис Михаила Трухина, звезды «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановых-Ивановых», который играет зашуганного охранника, возомнившего себя потомком римского императора. Все начинается с того, что Геша Коростылёв, сторожащий вход в областную администрацию, узнаёт о родстве с полковником Цезарем. Проигнорировав ошибку в ударении, он оставляет семью и начинает помогать землякам, а заодно встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры (Ольга Медынич). Сценарий Алексея Жиленкова («Сваты») срежиссировал Илья Фарфель («Отчаянные дольщики»).

Вестерн недели: «Река Мадисон», сериал

Спин-офф «Йеллоустоуна» с Мишель Пфайффер и Куртом Расселом

Где смотреть: Paramount+ — с 14 марта

Уже пятая история во вселенной «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана! После гибели мужа и его брата в авиакатастрофе 65-летняя Стейси Клайберн (Пфайффер) перебирается с семьей из Нью-Йорка в центральную часть Монтаны близ реки Мадисон, чтобы заново найти себя. Создатель «Йеллоустоуна» Шеридан выступил исполнительным продюсером. В сериале также сыграли Рассел, Мэттью Фокс, Патрик Джей Адамс, Эль Чепмен, Бо Гарретт, Кевин Зегерс и Уилл Арнетт. Шоу уже продлили на второй сезон.

Терапия недели: «Рустер», сериал

Создатель «Клиники» и «Теда Лассо» устраивает бенефис Стиву Кареллу

Где смотреть: HBO Max

Комедийный проект Билла Лоуренса и его соавтора Мэтта Тарсеса. Писатель средних лет Грег Руссо (Карелл) приезжает в элитный колледж с публичными чтениями и оказывается втянут в повседневную жизнь академической среды. Параллельно он пытается наладить сложные отношения со взрослой дочерью — профессоршей этого же университета (Чарли Клайв), переживающей личный кризис и неудачный роман. По словам Лоуренса, Тарсеса и Карелла, в основу «Рустера» лег их личный родительский опыт. В сериале также снялись Джон К. Макгинли и Даниэль Дедуайлер, будущая звезда новых «Секретных материалов».

Кинокомикс недели: «One Piece. Большой куш», 2-й сезон

Возвращение приключенческого хита по манге с рекордными тиражами

Где смотреть: Netflix

Самые популярные пираты в современной Японии продолжают поиски легендарного сокровища. Теперь за голову юного Луффи (Иньяки Годой) объявлена награда, а впереди команду энтузиастов ждут остров великанов и динозавров Литл Гарден, знакомство с преступной организацией Барок Воркс (среди прочих — Давид Дастмалчян и Джо Манганьелло), а также пополнение экипажа доктором-оленем Тони Чоппером (Микаэла Хувер) и роковой археологиней Нико Робин (Лера Абова). Обязанности шоураннера вместе с Мэттом Оуэнсом («Защитники»), который делал первый сезон, поделил Джо Трач («Перси Джексон и Олимпийцы»). Третий сезон уже снимают.

Байопик недели: «Завещание Анны Ли»

Эпичная драма с Амандой Сайфред от сценаристки «Бруталиста»

Где смотреть: Prime Video

В 2025-м Мона Фаствольд получила номинацию на «Оскар» как сценаристка, вместе с Брэйди Корбе она претворила масштабного «Бруталиста» в реальность. Год спустя Фаствольд решила попытать удачу в наградном сезоне еще с одним американским эпиком — историческим мюзиклом, посвященным трагической судьбе основательницы секты шейкеров. Серьезный хронометраж, сильная работа художников-декораторов и Сайфред в сложной роли — новая картина режиссерки будто намеренно шла по пятам «Бруталиста», вернувшего Эдриану Броуди статус серьезного артиста.

Компания Searchlight Pictures приберегла «Завещание Анны Ли» на сладкое: фильм вышел в американский прокат 25 декабря, в самый разгар наградного сезона. Критики обеспечили оригинальному мюзиклу внушительное сарафанное радио, окрестив образ сектантки лучшей актерской работой в карьере Сайфред. Но зрители так и не заметили премьеру ленты с припиской «от создателей „Бруталиста“». Фильм собрал в прокате 2 млн долларов, а имена Фаствольд и Сайфред так и не прозвучали в списке номинантов на «Оскар». Учитывая, c каким трудом был снят этот фильм, тотальное игнорирование со стороны академиков точно стало для авторов сильным ударом.

Подробнее о фильме:

Что еще смотреть на Кинопоиске:

Фильм на выходные: «Сентиментальная ценность»

Скандинавская драма с блестящим ансамблем и девятью номинациями на «Оскар»

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — самый душевный кандидат «Оскара».

Новая работа Йоакима Триера получила целых шесть премий Европейской киноакадемии — за лучший фильм, режиссуру, сценарий и актерские работы. Вероятно, ленту про дисфункциональную скандинавскую семью вот-вот отметят на «Оскаре». По сюжету театральная и сериальная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Густав возвращается в Осло на похороны матери дочек и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его собственной матери, покончившей с собой. Он написал сценарий специально под дочь и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Однако Нора отказывается, и Густав отдает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг). «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — описывал кино Станислав Зельвенский.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Инфоповод недели: «Рэмбо: Первая кровь»

Сильвестр Сталлоне участвует в работе над приквелом

Актер, посвятивший культовому персонажу более 40 лет, стал исполнительным продюсером фильма «Джон Рэмбо», где расскажут о довоенной жизни титульного героя. Оригинальная «Первая кровь» Теда Котчеффа основана на романе Дэвида Морелла, который стал бестселлером в 1970-х. Тогда Сталлоне не только сыграл главную роль, но и приложил руку к сценарию, поскольку зарекомендовал себя как автор «Рокки». В отличие от более поздних фильмов о Рэмбо, ставших брутальными боевиками, первая часть скорее похожа на остросоциальный драматический триллер. Ветеран Вьетнама навещает сослуживцев и наблюдает, как в стране расцветают ПТСР, паранойя и полицейский произвол.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Классика недели: «Белорусский вокзал»

Юбилей народного артиста Андрея Смирнова и его знакового фильма о войне

85 исполняется Смирнову — яркой фигуре так называемых шестидесятников, а в следующем месяце будет 55 лет с премьеры его самого известного фильма. Сценарий ленты о фронтовых товарищах, которые встречаются почти четверть века спустя, чтобы помянуть одного из них, несколько раз переписывали, а в какой-то момент его могла снять Лариса Шепитько. В итоге финальную версию «Белорусский вокзал» обрел в руках Андрея Смирнова и его соавтора Вадима Трунина, с которым они работали над оказавшимся на «полке» «Ангелом», а для режиссера фильм стал шансом вернуться в профессию. Главные роли сыграли Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов и Нина Ургант, в эпизодах появились Маргарита Терехова и Юрий Визбор, а Булат Окуджава специально для киноленты написал пронзительный марш «Нам нужна одна победа».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Спорт

Хоккей недели: матч выходных

Только на Кинопоиске

«Трактор» и СКА встречались в Петербурге в начале сезона и сделают это снова в конце регулярного чемпионата. Обе команды решили задачу выхода в плей-офф и, вероятнее всего, стартуют с одинаковой позиции — шестого места в таблицах своих конференций. Игра в Челябинске станет отличной возможностью поправить настройки перед началом розыгрыша Кубка Гагарина. А для домашней команды — еще и шансом взять реванш за сентябрьские 2:5.

Все матчи сезона КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Российский футбол недели: 21-й тур РПЛ

Один из главных матчей сезона

Лидеры чемпионата «Краснодар» и «Зенит» синхронно проиграли в предыдущем туре. Но и «Локомотив» не сумел воспользоваться ситуацией, завершив свою игру против «Ахмата» вничью.

В субботу — новый эпизод самого популярного противостояния в российском футболе — «Зенит» примет «Спартак». Матч первого круга в августе 2025-го был результативным, но победителя не выявил (2:2). Дополнительная мотивация в таких матчах обычно не нужна, но «Зенит» по-прежнему в погоне за первым местом, а «Спартак» с новым тренером Хуаном Карседо может выйти на серию из трех побед.

«Краснодар» сыграет против «Сочи» на выезде и попробует продлить победную серию против южан до восьми матчей. А «Рубин» рассчитывает совершить вторую сенсацию подряд — и обыграть разогнавшийся «Локомотив».

Единоборства недели: UFC в Лас-Вегасе

Кевин Вальехос против опытного ветерана UFC

Аргентинец Кевин Вальехос бодро начал карьеру в главном ММА-промоушене мира: у него три победы и ноль поражений. Чтобы развить успех, необходимо рано утром 15 марта остановить ветерана Джоша Эмметта, решающего противоположную задачу: перезагрузка карьеры, в которой за три года лишь одна победа и четыре поражения.

Предварительный кард начнется в полночь по Москве, главный кард стартует в 03:00.

Европейский футбол недели: матчи выходных

Игры лидеров Испании и Италии

На прошлой неделе «Реал» едва не отстал от «Барсы» на семь очков, но ситуацию спас Федерико Вальверде на 95-й минуте матча с «Сельтой». В субботу «галактикос» предстоит сыграть с «Эльче», который долго держался в статусе сенсации сезона, прежде чем опустился ближе к зоне вылета из Ла Лиги.

«Барселона» в воскресенье примет «Севилью», чтобы попытаться взять реванш за тяжелое поражение в первом круге чемпионата.

В Италии лидеры встречались в прошлом туре — «Милан» развенчал миф о неудержимости «Интера». Теперь «Интеру» предстоит не потерять очки в матче с «Аталантой», а «Милану» рассчитывать, что это все же случится и он сам обыграет «Лацио».

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Егор Алеев / ТАСС, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC, Molly Darlington / Copa / Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Вчера1
4 декабря 202510
18 ноября 20259
18 декабря 20257

Главное сегодня

Вчера2
Вчера1
Вчера1
Вчера2
Вчера0
11 марта0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации