Что смотреть дома: «Князь Андрей», «Казанова» и новая комедия Билла Лоуренса

Фанаты видеоигр возвращаются в Сайлент Хилл. Аманда Сайфред солирует в байопике основательницы секты шейкеров, а Бён-хон оказался в черной комедии о потере работы. Билл Лоуренс снова предлагает комедийную психотерапию, теперь семейную. А еще спорт: КХЛ, UFC, РПЛ, Ла Лига, Серия А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Дуэль советских жуликов в сериале со звездным кастом

Где смотреть: Кинопоиск

Продолжение авантюрного ретродетектива о похождениях брачного афериста в союзных республиках. На этот раз Игорь Апрельцев (Антон Хабаров), отработав три года на Севере и накопив денег, намерен начать новую жизнь и оставить позади криминальное прошлое. Однако его планам мешает сбыться смелая аферистка Лера (Марина Ворожищева). Девушка лишает Казанову всех средств, но пробуждает в нем забытый азарт и желание отправиться в путешествие по СССР. Режиссером третьей части стал Сергей Комаров («Казанова. В бегах»), сценарий вновь написал Дмитрий Новосёлов («Государь», «Дорогой Вилли»). Каждая серия строится вокруг женщины, чья жизнь меняется после встречи с Казановой. Героинь играют Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Сабина Ахмедова, Анастасия Имамова и Элизабет Дамскер.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

1100-е, православие и Сергей Безруков

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 марта

Режиссер первого сезона ретродетектива «Душегубы» Давид Ткебучава двинулся еще дальше в прошлое и приземлился в XII веке, в эпохе междоусобной войны среди потомков Рюриковичей. Главный герой — молодой княжич Андрей (Александр Голубев), сын Юрия Долгорукого, который после возвращения из Византии решает укрепить православие в стране, нарекает себя самостоятельным правителем и в результате наживает могущественных врагов. Также в ролях — Безруков, Александр Устюгов, Артём Ткаченко и Александр Балуев.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Следствие недели: «Скарпетта», сериал

Судебно-медицинский детектив с Кидман и Ли Кёртис

Где смотреть: Prime Video

Экранизация серии популярных детективов Патрисии Корнуэлл про блестящего судебного патологоанатома Кей Скарпетту. Доктор использует передовые технологии, чтобы разгадывать тайны и раскрывать преступления. Ради расследований Скарпетте придется побывать в разных штатах, включая Флориду, Вирджинию и Южную Каролину. В главных ролях — обладательницы «Оскара» Николь Кидман (Кей), Джейми Ли Кёртис (ее сестра Дороти) и Ариана Дебоуз (ее племянница Люси). Саймону Бейкеру досталась роль профайлера ФБР Бентона Уэсли, а Бобби Каннавале — бывшего детектива Пита Марино. Кресло шоураннера заняла Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Барри»), а за режиссуру отвечают Дэвид Гордон Грин и Шарлотта Брандстром.

Другие новинки

Особенности южнокорейского трудоустройства, проигнорированные на «Оскаре»

Где смотреть: Кинопоиск — с 13 марта, «Иви», Wink

Сотрудник бумажной фабрики, несправедливо уволенный после многолетней преданной службы, решает расправляться с конкурентами по поиску новой работы. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка» и детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и досадно осталась без номинаций на «Оскар». В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара» и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — заверяет кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Бенефис Роуз Бирн, который может принести ей «Оскар»

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink

Психотерапевтка на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с болезнью дочери, всеми сопутствующими обязанностями и бытовыми катастрофами. Страшный и мучительный фильм о материнстве, снятый для А24 Мэри Бронштейн, женой Рональда Бронштейна, соавтора братьев Сэфди. Исполнительница главной роли Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале, «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». «Бирн, от лица которой камера не отлипает, проделывает фантастическую работу и одними глазами передает сто оттенков тревожности, варьирующейся от смутного беспокойства до полного безумия», — отчитывался после Берлинале Кинопоиск.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильмах:

Режиссер первого фильма продолжает экранизировать культовую франшизу

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko

Спустя 20 лет после выхода первой экранизации культовой японской видеоигры режиссер Кристоф Ган («Братство волка» и «Плачущий убийца») снял ее непрямой сиквел, в основу которого легла Silent Hill 2. Художник Джеймс Сандерленд (Джереми Ирвин) отправляется на поиски возлюбленной Мэри (Ханна Эмили Андерсон) в некогда курортный город Сайлент Хилл, где таинственные фигуры, мрачные образы и тревожные явления постепенно сводят парня с ума. Съемки проходили в Сербии и Германии, а монстров сыграли загримированные профессиональные танцоры. Музыку написал композитор игр Акира Ямаока. По словам Станислава Зельвенского, сочувствующий зритель сможет найти в картине какие-то мимолетные поводы для радости. «Многое, естественно, просто повторяет первый фильм, только теперь задешево», — грустит кинокритик.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Римская империя недели: «Цезарь», сериал

Сторож решает, что он политик от Бога

Где смотреть: СТС

Бенефис Михаила Трухина, звезды «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановых-Ивановых», который играет зашуганного охранника, возомнившего себя потомком римского императора. Все начинается с того, что Геша Коростылёв, сторожащий вход в областную администрацию, узнаёт о родстве с полковником Цезарем. Проигнорировав ошибку в ударении, он оставляет семью и начинает помогать землякам, а заодно встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры (Ольга Медынич). Сценарий Алексея Жиленкова («Сваты») срежиссировал Илья Фарфель («Отчаянные дольщики»).

Спин-офф «Йеллоустоуна» с Мишель Пфайффер и Куртом Расселом

Где смотреть: Paramount+ — с 14 марта

Уже пятая история во вселенной «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана! После гибели мужа и его брата в авиакатастрофе 65-летняя Стейси Клайберн (Пфайффер) перебирается с семьей из Нью-Йорка в центральную часть Монтаны близ реки Мадисон, чтобы заново найти себя. Создатель «Йеллоустоуна» Шеридан выступил исполнительным продюсером. В сериале также сыграли Рассел, Мэттью Фокс, Патрик Джей Адамс, Эль Чепмен, Бо Гарретт, Кевин Зегерс и Уилл Арнетт. Шоу уже продлили на второй сезон.

Терапия недели: «Рустер», сериал

Создатель «Клиники» и «Теда Лассо» устраивает бенефис Стиву Кареллу

Где смотреть: HBO Max

Комедийный проект Билла Лоуренса и его соавтора Мэтта Тарсеса. Писатель средних лет Грег Руссо (Карелл) приезжает в элитный колледж с публичными чтениями и оказывается втянут в повседневную жизнь академической среды. Параллельно он пытается наладить сложные отношения со взрослой дочерью — профессоршей этого же университета (Чарли Клайв), переживающей личный кризис и неудачный роман. По словам Лоуренса, Тарсеса и Карелла, в основу «Рустера» лег их личный родительский опыт. В сериале также снялись Джон К. Макгинли и Даниэль Дедуайлер, будущая звезда новых «Секретных материалов».

Возвращение приключенческого хита по манге с рекордными тиражами

Где смотреть: Netflix

Самые популярные пираты в современной Японии продолжают поиски легендарного сокровища. Теперь за голову юного Луффи (Иньяки Годой) объявлена награда, а впереди команду энтузиастов ждут остров великанов и динозавров Литл Гарден, знакомство с преступной организацией Барок Воркс (среди прочих — Давид Дастмалчян и Джо Манганьелло), а также пополнение экипажа доктором-оленем Тони Чоппером (Микаэла Хувер) и роковой археологиней Нико Робин (Лера Абова). Обязанности шоураннера вместе с Мэттом Оуэнсом («Защитники»), который делал первый сезон, поделил Джо Трач («Перси Джексон и Олимпийцы»). Третий сезон уже снимают.

Эпичная драма с Амандой Сайфред от сценаристки «Бруталиста»

Где смотреть: Prime Video

В 2025-м Мона Фаствольд получила номинацию на «Оскар» как сценаристка, вместе с Брэйди Корбе она претворила масштабного «Бруталиста» в реальность. Год спустя Фаствольд решила попытать удачу в наградном сезоне еще с одним американским эпиком — историческим мюзиклом, посвященным трагической судьбе основательницы секты шейкеров. Серьезный хронометраж, сильная работа художников-декораторов и Сайфред в сложной роли — новая картина режиссерки будто намеренно шла по пятам «Бруталиста», вернувшего Эдриану Броуди статус серьезного артиста.

Компания Searchlight Pictures приберегла «Завещание Анны Ли» на сладкое: фильм вышел в американский прокат 25 декабря, в самый разгар наградного сезона. Критики обеспечили оригинальному мюзиклу внушительное сарафанное радио, окрестив образ сектантки лучшей актерской работой в карьере Сайфред. Но зрители так и не заметили премьеру ленты с припиской «от создателей „Бруталиста“». Фильм собрал в прокате 2 млн долларов, а имена Фаствольд и Сайфред так и не прозвучали в списке номинантов на «Оскар». Учитывая, c каким трудом был снят этот фильм, тотальное игнорирование со стороны академиков точно стало для авторов сильным ударом.

Подробнее о фильме:

Что еще смотреть на Кинопоиске:

Скандинавская драма с блестящим ансамблем и девятью номинациями на «Оскар»

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — самый душевный кандидат «Оскара».

Новая работа Йоакима Триера получила целых шесть премий Европейской киноакадемии — за лучший фильм, режиссуру, сценарий и актерские работы. Вероятно, ленту про дисфункциональную скандинавскую семью вот-вот отметят на «Оскаре». По сюжету театральная и сериальная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Густав возвращается в Осло на похороны матери дочек и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его собственной матери, покончившей с собой. Он написал сценарий специально под дочь и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Однако Нора отказывается, и Густав отдает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг). «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — описывал кино Станислав Зельвенский.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Сильвестр Сталлоне участвует в работе над приквелом

Актер, посвятивший культовому персонажу более 40 лет, стал исполнительным продюсером фильма «Джон Рэмбо», где расскажут о довоенной жизни титульного героя. Оригинальная «Первая кровь» Теда Котчеффа основана на романе Дэвида Морелла, который стал бестселлером в 1970-х. Тогда Сталлоне не только сыграл главную роль, но и приложил руку к сценарию, поскольку зарекомендовал себя как автор «Рокки». В отличие от более поздних фильмов о Рэмбо, ставших брутальными боевиками, первая часть скорее похожа на остросоциальный драматический триллер. Ветеран Вьетнама навещает сослуживцев и наблюдает, как в стране расцветают ПТСР, паранойя и полицейский произвол.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Юбилей народного артиста Андрея Смирнова и его знакового фильма о войне

85 исполняется Смирнову — яркой фигуре так называемых шестидесятников, а в следующем месяце будет 55 лет с премьеры его самого известного фильма. Сценарий ленты о фронтовых товарищах, которые встречаются почти четверть века спустя, чтобы помянуть одного из них, несколько раз переписывали, а в какой-то момент его могла снять Лариса Шепитько. В итоге финальную версию «Белорусский вокзал» обрел в руках Андрея Смирнова и его соавтора Вадима Трунина, с которым они работали над оказавшимся на «полке» «Ангелом», а для режиссера фильм стал шансом вернуться в профессию. Главные роли сыграли Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов и Нина Ургант, в эпизодах появились Маргарита Терехова и Юрий Визбор, а Булат Окуджава специально для киноленты написал пронзительный марш «Нам нужна одна победа».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Спорт

Хоккей недели: матч выходных

Только на Кинопоиске

«Трактор» и СКА встречались в Петербурге в начале сезона и сделают это снова в конце регулярного чемпионата. Обе команды решили задачу выхода в плей-офф и, вероятнее всего, стартуют с одинаковой позиции — шестого места в таблицах своих конференций. Игра в Челябинске станет отличной возможностью поправить настройки перед началом розыгрыша Кубка Гагарина. А для домашней команды — еще и шансом взять реванш за сентябрьские 2:5.

Все матчи сезона КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Российский футбол недели: 21-й тур РПЛ

Один из главных матчей сезона

Лидеры чемпионата «Краснодар» и «Зенит» синхронно проиграли в предыдущем туре. Но и «Локомотив» не сумел воспользоваться ситуацией, завершив свою игру против «Ахмата» вничью.

В субботу — новый эпизод самого популярного противостояния в российском футболе — «Зенит» примет «Спартак». Матч первого круга в августе 2025-го был результативным, но победителя не выявил (2:2). Дополнительная мотивация в таких матчах обычно не нужна, но «Зенит» по-прежнему в погоне за первым местом, а «Спартак» с новым тренером Хуаном Карседо может выйти на серию из трех побед.

«Краснодар» сыграет против «Сочи» на выезде и попробует продлить победную серию против южан до восьми матчей. А «Рубин» рассчитывает совершить вторую сенсацию подряд — и обыграть разогнавшийся «Локомотив».

Единоборства недели: UFC в Лас-Вегасе

Кевин Вальехос против опытного ветерана UFC

Аргентинец Кевин Вальехос бодро начал карьеру в главном ММА-промоушене мира: у него три победы и ноль поражений. Чтобы развить успех, необходимо рано утром 15 марта остановить ветерана Джоша Эмметта, решающего противоположную задачу: перезагрузка карьеры, в которой за три года лишь одна победа и четыре поражения.

Предварительный кард начнется в полночь по Москве, главный кард стартует в 03:00.

Европейский футбол недели: матчи выходных

Игры лидеров Испании и Италии

На прошлой неделе «Реал» едва не отстал от «Барсы» на семь очков, но ситуацию спас Федерико Вальверде на 95-й минуте матча с «Сельтой». В субботу «галактикос» предстоит сыграть с «Эльче», который долго держался в статусе сенсации сезона, прежде чем опустился ближе к зоне вылета из Ла Лиги.

«Барселона» в воскресенье примет «Севилью», чтобы попытаться взять реванш за тяжелое поражение в первом круге чемпионата.

В Италии лидеры встречались в прошлом туре — «Милан» развенчал миф о неудержимости «Интера». Теперь «Интеру» предстоит не потерять очки в матче с «Аталантой», а «Милану» рассчитывать, что это все же случится и он сам обыграет «Лацио».

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Егор Алеев / ТАСС, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC, Molly Darlington / Copa / Getty Images