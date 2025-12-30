Трогательно, эпично, слабо. Редакция Кинопоиска — о финале сериала «Очень странные дела»

Netflix выпустил последнюю серию «Очень странных дел» — двухчасовый эпизод завершает историю одного из главных сериалов XXI века. Редакция Кинопоиска делится своими впечатлениями от финала и всего пятого сезона.
Ольга Белик
руководитель российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «КиноКотик»
Я простила сериалу и сезону всё. Два часа плотного экшена и эмоционального накала — таким и должен быть финал грандиозной десятилетней игры. Братья Даффер умудрились сбалансировать махач и написали программную речь каждого героя, заставив нас понервничать и промахнуться со ставками, кого именно мы потеряем. Круг замкнулся, жизнь продолжилась. В эту игру будут играть другие герои: главный урок финала и всего сериала в целом — нужно уметь отпускать. Уметь двигаться дальше, чего бы это ни стоило. Жить жизнь, как бы ни было больно. И сделать бесконечной историей именно любовь и дружбу, а не сожаления о прошлом.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
У меня остались смешанные чувства. С одной стороны, те проблемы, что определили весь пятый сезон, в финале никуда не исчезли. Дафферы подбросили столько шаров, что у них просто не хватает рук ими жонглировать (даже вдвоем). Я давно перестал понимать, кто в каком измерении и кто в чьем уме, несмотря на постоянные всех раздражающие пояснения, и почему мы оказались в «Меланхолии», и в чем задача Линды Хэмилтон, и как Нэнси превратилась в лейтенанта Рипли, и так далее, и так далее, но по большому счету мне было уже все равно. Ну и сорок минут прощаний в духе «Властелина колец» очевидно были неизбежны. И все же, и все же — на финального монстра грех жаловаться, и сказать, что под занавес не было трогательных моментов (в сторону свадеб, а не похорон), было бы тоже нечестно.
Никита Демченко
Редактор российского направления медиа Кинопоиска
Пятый сезон наглядно показал, что братья Дафферы — не только хитрюги, временами гонящие строку ради благосостояния Netflix, но и врунишки. Ведь последовательное сгущение туч над Хоукинсом и обещанные ими «жестокие смерти» — лишь заигрывания с чувствами фанатов, весь последний месяц взволнованно кастовавших защитные заклинания для экранных любимчиков. Но вместе с тем Дафферы, как выяснилось, — мечтатели и гуманисты. Построенный ими фантастический мир, полный жутких монстров, отстраненных взрослых и алчных ученых, держится на дружбе, взаимопонимании, поддержке, любви и вере в новые поколения. И финальное, едва держащееся под тяжестью амбиций, провозглашение победы этих простых универсалий над смертью и злом — логичный и красивый стейтмент. Быть может, наивный и даже сказочный, но именно сегодня столь необходимый. По крайней мере теперь мы знаем, что сказать страху и всем, кто им питается. Suck my fat one!
Елизавета Кузнецова
редактор российского направления медиа Кинопоиска
Может, братья Дафферы специально нагнетали в интервью про жуткую гибель героев, а вторую часть сделали настолько плохой, чтобы в финале все выдохнули — вышло трогательное прощание с историей, за которой мы следили почти 10 лет. Да, много диалогов, да, банальный ход со Стивом на башне, да, вопросы все еще остались (где Сьюзи? зачем все-таки открыли Изнанку?). Но все равно по-детски радуешься, что Стив жив, что Нэнси стала такой крутой (особенно если вспоминать ее из первого сезона со шпаргалками по химии), что ребята в последний раз играют в D&D в подвале у Майка. Сцена, кстати, покадрово повторяет первый эпизод — ход дешевый, но слезы наворачиваются.
Я даже готова принять несуразную теорию о том, что Оди выжила, — приятно знать, что дверь в Хоукинс навсегда останется на три дюйма открытой.
Михаил Моркин
редактор списков медиа Кинопоиска
После семи эпизодов хождений по кругу и утомительной экспозиционной болтовни Дафферы реабилитировались продуманным ударным финалом, где все встает на свои места. Жители Хоукинса отпускают травмы, превозмогают страхи и не боятся делать выбор. Детские травмы не оправдывают зло. Актеры окончательно превращают «Очень странные дела» в сай-фай версию «Отрочества». 1980-е заканчиваются «Последним крестовым походом». Детство уходит в край чудесный, писем не напишет и вряд ли позвонит. Но «Heroes» Дэвида Боуи на титрах — это совсем уж запрещенный прием.
Татьяна Симакова
управляющий редактор медиа Кинопоиска
Предфинальные серии были откровенно филлерными, и на просмотр финала я шла с опаской, как бы авторы не слили все подчистую.
И вот я уже рыдаю под песню Purple Rain. Никогда бы не поверила, если бы кто-то сказал, что мне придется плакать из-за сериала, полностью собранного из восьмидесятнических клише. Но братья Дафферы как Векна проникли в коллективный миллениальский разум и точно знают, как у нас там все устроено.
И конечно за 10 лет мы сроднились со всеми героями, буквально видели, как они росли. Тяжело расставаться. Лично у меня полное ощущение, что я сама выпустилась из средней школы Хоукинса. Мне будет не хватать «Очень странных дел».
Марат Шабаев
Руководитель зарубежного направления Кинопоиска
Пятый сезон получился раздутым, плохо написанным и откровенно филлерным (тут должна быть шутка про Милли Бобби Браун). Более того, вредным. Отсылки ради отсылок, переливание из пустого в порожнее, повторение одних и тех же драматургических конструкций — в середине пятого сезона эти больные места «Очень странных дел» стали такими выпуклыми, что сериал превратился в самопародию. Как оценивать зияющие прорехи в лоре — не знаю; решение оставить целый ворох сюжетных подробностей в мюзикле, который 99% фанатов не могут посмотреть физически, кажется не очень уважительным жестом.
При этом уходят братья Дафферы на высокой ноте, заставляя вспомнить все то, за что мы когда-то полюбили сериал. Финальная серия получилась замечательной — эффектная схватка с Векной и кайдзю в Бездне сделана дорого-богато, на уровне лучших голливудских блокбастеров. Но самое главное — после победы героев у нас есть еще целый час, чтобы подышать мирным воздухом Хоукинса. Этого ощутимо не хватало во всем сезоне.
Как вам финал? Что вы думате о пятом сезоне и сериале в целом?
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.