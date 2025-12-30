Трогательно, эпично, слабо. Редакция Кинопоиска — о финале сериала «Очень странные дела»

Елизавета Кузнецова

редактор российского направления медиа Кинопоиска

Может, братья Дафферы специально нагнетали в интервью про жуткую гибель героев, а вторую часть сделали настолько плохой, чтобы в финале все выдохнули — вышло трогательное прощание с историей, за которой мы следили почти 10 лет. Да, много диалогов, да, банальный ход со Стивом на башне, да, вопросы все еще остались (где Сьюзи? зачем все-таки открыли Изнанку?). Но все равно по-детски радуешься, что Стив жив, что Нэнси стала такой крутой (особенно если вспоминать ее из первого сезона со шпаргалками по химии), что ребята в последний раз играют в D&D в подвале у Майка. Сцена, кстати, покадрово повторяет первый эпизод — ход дешевый, но слезы наворачиваются.

Я даже готова принять несуразную теорию о том, что Оди выжила, — приятно знать, что дверь в Хоукинс навсегда останется на три дюйма открытой.