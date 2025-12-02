Кинопоиск
Портрет героя

Том Стоппард: между «Розенкранцем» и «Звездными войнами»

Обсудить0

Вечером в субботу, 29 ноября, ушел из жизни Том Стоппард — блестящий британский драматург и сценарист чешского происхождения, автор легендарной пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», обладатель премии «Оскар» за сценарий картины «Влюбленный Шекспир» и один из самых востребованных сценарных докторов за последние несколько десятилетий. Рассказываем о его удивительной жизни и крайне разнообразной и насыщенной карьере.

Беглец от собственного прошлого

Томаш Штраусслер родился 3 июля 1937 года в чешском городе Злин в преуспевающей интеллигентской семье. Когда началась война, Штраусслеров эвакуировали в Сингапур, но вскоре и этот остров перестал быть безопасным: мать Томаша вместе с двумя детьми сумела сесть на пароход до Индии, а ее муж погиб при попытке уплыть вслед за родными.

В Индии мать Томаша вышла замуж во второй раз (за британского офицера Кеннета Стоппарда), сменила фамилию и записала детей в британские школы-интернаты. Томаш Штраусслер превратится в Тома Стоппарда, а его старший брат Пётр — в Питера.

«Моя мать, по сути, провела черту и никогда не оглядывалась назад. Я тоже сменил имя и стал британцем, я действительно полюбил Англию во всех смыслах — ее пейзажи и архитектуру, — признавался Стоппард. — Не помню, чтобы я когда-либо сознательно сопротивлялся желанию узнать что-либо о себе. Мне просто было неинтересно. Мне не хватало любопытства. Я смотрел только в одном направлении — вперед».

Лишь в начале 1990-х драматург узнал, что у его семьи были еврейские корни, что оба его дедушки и обе бабушки погибли в гетто, а три сестры матери сгинули в нацистских концлагерях. Все эти впечатления и откровения впоследствии лягут в основу одной из самых личных пьес Стоппарда — «Леопольдштадт».

Переехав в Англию, Стоппард попал под очарование благородного эскапизма британского театра. Он превратился в заядлого театрала, перебрался в Лондон и устроился на работу театральным критиком, а в 1960 году написал свою первую пьесу «Прогулка по воде» — вещь, настолько впечатленную «Смертью коммивояжера» Артура Миллера и «Цветущей вишней» Роберта Болта, что впоследствии сам Стоппард называл ее не иначе как «Цветующая смерть коммивояжера». А в 1966 году Том написал «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», и его жизнь изменилась навсегда.

В 1970–80-е годы Том Стоппард превратился в одного из самых авторитетных и востребованных британских драматургов. В 1997 году за его заслуги перед литературой королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул.

Стоппард продолжил работать почти до самого конца. Его последняя пьеса, «Леопольдштадт», увидела свет в 2020 году. При этом сэр Том всегда оставался довольно эксцентричным: принципиально отказывался от использования компьютеров, писал свои тексты перьевой ручкой на бумаге и предоставлял отвечать на письма жене, коллекционировал первые издания Джейн Остен и Чарльза Диккенса, письма Оскара Уайлда и автографы Марлона Брандо, Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры.

Том Стоппард в 1974 году

Визионер-экспериментатор

Биограф Тома Стоппарда Гермиона Ли отмечает, что секрет его успеха кроется в «смеси языка, знаний и чувств — именно эти три вещи, соединенные вместе, делают Стоппарда таким замечательным». Другие критики отмечали виртуозное обращение с языком, блистательные диалоги и удивительное сочетание, казалось бы, несочетаемых тем в рамках одного произведения. Раннему Стоппарду часто отказывали в эмоциональности, но Ли настаивает, что «легкая грусть, уязвимость и меланхолия, осознание собственной смертности и чувство себя аутсайдером присутствуют во всем его творчестве». И вместе с тем Стоппард действительно менялся: если в ранних работах он старался воздерживаться от любых политических высказываний, то в зрелые годы драматург превратился в ярого защитника свободы слова и политических прав. «Демократию определяют не голоса, а их подсчет», — говорит, например, один из персонажей «Рок-н-ролла».

Пожалуй, самая известная работа Стоппарда — абсурдистская трагикомедия «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», описывающая события «Гамлета» с точки зрения двух второстепенных персонажей. На русский язык пьесу перевел знаменитый поэт Иосиф Бродский, текст был опубликован в журнале «Иностранная литература» в 1990 году.

Многие работы Стоппарда связаны с Россией — «великолепной и удивительной страной, населенной замечательным народом». Так, например, «Берег Утопии» посвящен судьбе русских политических мыслителей XIX века (Герцен, Чаадаев, Белинский, Бакунин, Чернышевский), а главным героем драмы «До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси» становится советский диссидент. Но Стоппард не стеснялся и других политических тем. Так, «Рок-н-ролл» (2006) сравнивал столь разные судьбы контркультурщиков 1960-х годов в Британии и коммунистической Чехословакии, а «Ночь и день» (1978) исследуют наследие британского колониализма. «Героем этой пьесы, насколько мне известно, является единственный африканский диктатор, посещавший Лондонскую школу экономики, — рассказывал Стоппард в 1983 году. — Он должен был в ней учиться, чтобы сказать все те вещи, которые я хотел вложить ему в уста».

И, наверное, символично, что последней завершенной пьесой Стоппарда стал «Леопольдштадт» — во многом автобиографическая история жизни нескольких поколений семьи Мерцев-Якобовицев, преуспевающих венских бизнесменов еврейского происхождения, которые давно вырвались из преимущественно еврейского Леопольдштадта и постарались забыть о своих корнях, но после Аншлюса быстро выясняется, что никто и ничего не забыл. В финале пьесы персонаж, в котором чувствуется сам автор — ребенком сбежавший в Англию представитель семейства, — спустя много лет возвращается в Вену, узнает о судьбе родных и вместе с аудиторией не может сдержать слез.

Сам Стоппард любил вспоминать, как после премьеры пьесы в Вест-Энде знакомый продавец в книжном магазине рассказал ему интересный случай: один оксфордский профессор, почтенный дедушка далеко за девяносто, внезапно сообщил, что поменял фамилию, вернувшись к своему настоящему еврейскому имени. А на вопрос «Почему?» он ответил: «Я посмотрел „Леопольдштадт“ и не мог поступить иначе».

Оскароносный сценарист

Стоппард не ограничивался одной лишь театральной сценой. За свою долгую и насыщенную карьеру он успел написать роман, перевести на английский несколько пьес своего доброго друга Вацлава Гавела и поработать с несколькими ведущими кинорежиссерами своего поколения, а однажды Том и сам сел в кресло постановщика. В 1990 году драматург превратил собственную пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в одноименный фильм с Гари Олдманом и Тимом Ротом в главных ролях.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Сценарное портфолио Тома Стоппарда удивительно разнообразно. Вместе с Терри Гиллиамом он написал сатирическую антиутопию «Бразилия». Для Стивена Спилберга он адаптировал для экрана военную драму Джеймса Балларда «Империя солнца». Для Фреда Скеписи — шпионский триллер Джона Ле Карре «Русский дом». Для Роберта Бентона — криминальный роман Эдгара Доктороу «Билли Батгейт».

Но самым большим успехом Стоппарда в кино стала романтическая комедия «Влюбленный Шекспир». Изначально Марк Норман написал сценарий еще в конце 1980-х, но его версия не устроила Джулию Робертс, за которой на тот момент была закреплена главная роль. Именно Робертс пригласила Стоппарда переписать сценарий, что тот и сделал. Но это не спасло «Влюбленного Шекспира» от попадания в производственный ад: за шесть недель до начала съемок проект последовательно лишился исполнителей обеих главных ролей, режиссера и финансирования, но в конечном итоге картина добралась до экранов, а Стоппард и Норман получили «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Впрочем, после «Влюбленного Шекспира» Стоппард практически завязал с работой в кино. Как он сам объяснял в одном из интервью, «в первую очередь я драматург, и, если мне доведется написать пьесу, большего мне и не нужно».

Сценарный доктор

Тем не менее был один вид работы, от которого Стоппард никогда не отказывался, хотя его имя при этом и не появлялось в титрах: наряду с Дэвидом Мэметом, Робертом Тауном и Элейн Мэй сэр Том считался одним из самых востребованных сценарных докторов в Голливуде.

«Империю солнца»

Все началось со Стивена Спилберга, который поставил по сценарию Стоппарда «Империю солнца». Через пару лет режиссер попросил драматурга поработать со сценарием фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». «Том по факту написал практически каждую строчку диалога, что вы слышите на экране», — охотно признавал Спилберг. Однако Гермиона Ли, построчно сравнив версии Стоппарда и оригинального автора картины Джеффри Боэма, пришла к выводу, что сэр Том внес и другие изменения, например ввел в повествование персонажа Шона Коннери на полчаса раньше, чем тот появлялся изначально. Согласно Ли, за эту работу драматург получил 2 млн долларов.

Спилберг продолжил полагаться на помощь Стоппарда и дальше. Так, в начале 1990-х он своим звонком буквально вытащил драматурга из душа, чтобы срочно обсудить важную строчку диалога в «Списке Шиндлера». Обращались к нему и другие постановщики, а иногда и актеры. Например, именно Стоппард придумал для Глен Клоуз ее самую запоминающуюся реплику в «102 далматинцах»: «Может, вы и победили в войне, зато мне достанется гардероб».

В 2003 году Стоппарду позвонил давний друг Спилберга Джордж Лукас. Лукасу при всем его визионерстве всегда трудно давались диалоги, и он счел, что для «Мести ситхов», которая на тот момент считалась грандиозным финалом всей саги и которую сам режиссер воспринимал не иначе как греческую трагедию, ему нужна помощь. Хотя ни Стоппард, ни Лукас никогда не говорили, что именно переписал драматург, фанаты склонны считать,: самые запоминающиеся реплики фильма (скажем, «Слышал ли ты историю Дарта Плэгаса Мудрого?» или «Вот так и умирает демократия — под гром аплодисментов») придумал именно сэр Том.

Том Стоппард в 1974 году

Лучше всех заслуги Стоппарда в качестве сценарного доктора подытожил Эндрю Кевин Уокер, оригинальный сценарист «Спящей Лощины», еще одного фильма, над сценарием которого пошаманил драматург. «Если уж тебя кто и будет переписывать, пусть уж это лучше будет Том Стоппард», — честно признался Уокер.

Память о Стоппарде

Смерть Тома Стоппарда вызвала искреннюю реакцию со стороны многих знаменитостей, а театры Вест-Энда и вовсе договорились, что 2 декабря в память о драматурге они на две минуты приглушат свет.

«Мы глубоко опечалены смертью одного из наших величайших драматургов, — заявил король Великобритании Карл III. — Дорогой друг, легко относившийся к собственной гениальности, он мог и постоянно обращался к самым разным темам, бросая вызов, волнуя и вдохновляя аудиторию, черпая вдохновение в собственном прошлом. Мы выражаем самые искренние соболезнования его семье и предлагаем найти утешение в его бессмертных строках: „Смотри на всякий выход как на вход куда-то“».

«Тома Стоппарда будут помнить за его произведения, за их гениальность и человечность, а также за его остроумие, непочтительность, щедрость духа и глубокую любовь к английскому языку», — заявили в агентстве United Agents, которое представляло интересы драматурга.

«Он оставил нам огромный массив увлекательных и интеллектуальных произведений. Мне будет не хватать моего любимого драматурга», — написал в соцсетях музыкант Мик Джаггер. В 2001 году он выступил продюсером шпионского триллера «Энигма», для которого Стоппард написал сценарий.

«Сэр Том — один из самых уважаемых драматургов последних шестидесяти лет и один из величайших умов нашего времени, — сообщили в издательстве Faber. — Он издавался у нас с момента выхода его восхитительной пьесы „Розенкранц и Гильденстерн мертвы“, и нам его будет очень не хватать».

Как и всем нам. Покойтесь с миром, сэр Том.

Читайте пьесы Тома Стоппарда в Яндекс Книгах.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)

Фото: Legion-Media

Обсудить

Смотрите также

30 ноября30
28 ноября10
26 ноября1
25 ноября1

Главное сегодня

25 минут назад0
Вчера7
Сегодня0
Сегодня0
Сегодня0
Сегодня9
Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации