Том Стоппард: между «Розенкранцем» и «Звездными войнами»

Биограф Тома Стоппарда Гермиона Ли отмечает, что секрет его успеха кроется в «смеси языка, знаний и чувств — именно эти три вещи, соединенные вместе, делают Стоппарда таким замечательным». Другие критики отмечали виртуозное обращение с языком, блистательные диалоги и удивительное сочетание, казалось бы, несочетаемых тем в рамках одного произведения. Раннему Стоппарду часто отказывали в эмоциональности, но Ли настаивает, что «легкая грусть, уязвимость и меланхолия, осознание собственной смертности и чувство себя аутсайдером присутствуют во всем его творчестве». И вместе с тем Стоппард действительно менялся: если в ранних работах он старался воздерживаться от любых политических высказываний, то в зрелые годы драматург превратился в ярого защитника свободы слова и политических прав. «Демократию определяют не голоса, а их подсчет», — говорит, например, один из персонажей «Рок-н-ролла».