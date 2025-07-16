Сплошные сказки и Кологривый в «Питер FM». Какие фильмы просят поддержки у Фонда кино

15 июля Фонд кино провел очную защиту фильмов, которые производят компании — лидеры кинопроизводства. Обычно это картины, которые становятся хитами отечественного проката: «Чебурашка», «Холоп» и другие. В этом году в питчинге участвовало 23 проекта, 11 из которых — сказки или семейные ленты. В списке — «Колобок» с Дмитрием Журавлёвым, Юра Борисов в «Девятой планете» и Кологривый в роли бойца ММА. Рассказываем обо всех проектах и жанровом разнообразии питчинга.

11 сказок и семейных фильмов

«Как Иван в сказку попал»

О чем: 13-летний Ваня не любит и не читает русские сказки, но однажды попадает в их мир. Там ему предстоит столкнуться с многочисленными фольклорными героями, победить туман забвения и обрести связь с культурным наследием.

Кто делает: Режиссер и сценарист картины — Алексей Нужный, в чьей фильмографии уже есть сказка «Бременские музыканты». Съемки «Как Иван в сказку попал» прошли в Москве, Сергиевом Посаде и Минеральных Водах. Завершатся они в августе, а прокат запланирован на весну-лето 2026 года. Ивана играет Мирон Проворов (юный Трубадур в «Бременских музыкантах»), Алёнушку — Санта Нужная, Яблоньку — Ирина Горбачёва («Огниво»), Матушку-печку — Мария Аронова («Лед»), Кисельную реку — певица Пелагея. Проект студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ» уже получал поддержку Фонда кино, теперь же нуждается в дофинансировании.

«Садко»

О чем: Гусляр Садко без гроша в кармане, но с гуслями через плечо возвращается в Великий Новгород после долгих странствий. Там он встречает княгиню Забаву и сразу же в нее влюбляется. Однако злая боярыня Глафира вынуждает Забаву выйти замуж за богатого царя Дормидонта ради большого выкупа. Чтобы побороться за руку возлюбленной, Садко заключает сделку с морским царем.

Кто делает: Киносказка СТВ станет полнометражным дебютом рекламного режиссера Владимира Ваулина. Продюсер Сергей Сельянов не скрывает, что при выборе героя студия опиралась на узнаваемость сказочных персонажей, а «Садко» как раз входит в школьную программу. Сценарий для фильма написал Александр Архипов («Огниво» и «По щучьему велению»). В дримкасте на роль Садко — Никита Кологривый («По щучьему велению») и Антон Рогачёв («Этерна»), на роль Забавы — Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь») и Катя Воронина («Цикады»), морского царя — Павел Прилучный («Сказка о царе Салтане») и Милош Бикович («Холоп»).

«Чудо-юдо»

О чем: Дочь могущественных волшебников по имени Обида в день совершеннолетия узнаёт, что она лишена магической силы, переходящей в ее роду по наследству. Вместе с таинственным помощником Чудом-юдом она отправляется в мир людей на поиски жениха, чтобы снять проклятие.

Кто делает: Режиссер картины — Серик Бейсеу («Отражение тьмы»). Съемки начнутся через неделю и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на севере страны. Роль Обиды исполнит София Лопунова («Многогранники»), в образе Чуда-юда на экране появится Микита Воронов («Наступит лето»). Родителей главной героини сыграют Виктория Исакова («Сто лет тому вперед») и Сергей Безруков («Плевако»). Сказочный релиз кинокомпании СТВ запланирован на октябрь 2026-го.

О чем: Батискаф лейтенанта ВМФ Алексея Алёхина похитило гигантское морское чудище и унесло его из акватории Балтийского моря в былинную старину. Теперь Лёхе придется подружиться с детенышем Горыныча, вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов и впервые в жизни встретить принцессу.

Кто делает: Режиссером сказки с Александром Петровым в главной роли стал Дмитрий Хонин (телемюзиклы «Бременские музыканты» и «Снегурочка»), сценарий написал Александр Архипов («Огниво», «По щучьему велению»), производством занималась кинокомпания СТВ. Также в касте есть Сергей Маковецкий (князь), Виктория Агалакова (Маруся) и Александр Робак (старпом Горячев). Работа над картиной практически завершена, прокат запланирован на октябрь 2025-го. Проект уже был поддержан Фондом кино, сейчас ему требуется дофинансирование.

О чем: Московский школьник Володя (Волька) вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч. Тот обещает исполнить любые желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия не решает, а только приумножает проблемы Володи. Тем не менее школьник помогает джинну и оказывается в прошлом, где дочь Хоттабыча выходит замуж за нелюбимого. Чтобы разрушить этот брак и освободить друга, Володя отправляется на древнюю восточную свадьбу.

Кто делает: Мир пубертатного подростка, нуждающегося в фигуре отца, на экране воспроизводит режиссер Никита Власов («Комбинация», «Лада Голд»). Роль Хоттабыча исполнит Фёдор Бондарчук. На питчинге он отметил, что фильм будет не ремейком, а новым прочтением советской классики. Съемки планируются в Москве и Саудовской Аравии, а для мира джинна рассматриваются Узбекистан, Марокко и Перу. Релиз запланирован на 1 января 2027 года, проект уже просил поддержку Фонда кино.

О чем: Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Так полено оживает и превращается в умного и веселого деревянного мальчика. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать отцу: он хороший и настоящий сын.

Кто делает: Снял новогодний релиз студии «Водород» режиссер «Волшебника Изумрудного города» Игорь Волошин, а написали Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Аксинья Борисова («Лед 3») и Алина Тяжлова («Москва слезам не верит. Все только начинается»). В актерском составе — россыпь звезд. Буратино доделают компьютерной графикой, а мимику и движения записывали с Виты Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Арлекина — Рузиль Минекаев, лису Алису — Виктория Исакова, кота Базилио — Александр Петров (хотя в фильме герои будут не лисой и котом). За костюмы отвечает Надежда Васильева («Летучий корабль»), оператор — Максим Жуков (франшиза «Майор Гром», «Мастер и Маргарита»). Картина уже получала поддержку Фонда кино. В августе-сентябре 2025-го готовятся досъемки, а прокат запланирован на 1 января 2026 года.

О чем: У Гены и Чебурашки намечаются разногласия спустя год совместной жизни. Чебурашка подрос и, как любой ребенок, ищет границы дозволенного, а Гена пытается загнать его в свои рамки. Все усугубляется тем, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. В результате конфликта Чебурашка сбегает из дома с Соней (внучкой Риммы) и Гришей (внуком Гены). Их ждет опасный, полный приключений поход.

Кто делает: Практически вся творческая команда первой части осталась неизменной. В режиссерском кресле по-прежнему Дмитрий Дьяченко, сценарием заняты Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов и другие артисты. Сиквел уже получал поддержку Фонда кино, теперь запрашивается 500 миллионов (200 из них возвратные, 300 — нет). На данный момент съемки завершены, идет напряженный постпродакшен. Во втором фильме требуется больше компьютерной графики, так как в нем появится еще и крокодил — так Гену видит Чебурашка, когда герой Гармаша выходит из себя. Прокат намечен на 1 января 2026 года.

«Аленький цветочек»

О чем: Однажды во дворец, где растет аленький цветочек, попадает купец. Всё как в знакомой сказке, только оказывается, что охраняет цветочек не Чудище, а с виду обычный человек. Слуги заколдованы в предметы интерьера, дворец окружен лесом забвения, из которого не выйти без волшебного кольца. Вместо Насти сюда попадает ее старшая сестра Марфа. Она хочет найти маму, которая заблудилась здесь много лет назад. Марфа узнаёт об ужасном проклятии: если Чудище полюбит кого-то, оно погибнет. Выход только один — лес забвения, скрывающий тайну проклятья и аленького цветочка.

Кто делает: Режиссером переосмысления сказки станет Максим Свешников («Прометей», «Плейлист волонтера»), художником — Александр Загоскин («Серебряные коньки»). Сценарий написал Пётр Внуков («Звоните ДиКаприо!»). Ожидается, что фольклорных персонажей, которых главная героиня встретит на своем пути, озвучат Александр Домогаров (Самовар), Филипп Янковский (Вешало), Александр Петров (Зеркало), Анна Михалкова (Свеча) и Никита Кологривый (Подсвечник). Старт съемок намечен на июнь 2026 года, прокат — на 1 января 2028 года. Заявленный бюджет — 1,2 млрд рублей. Продюсеры — Анатолий Максимов и Константин Эрнст.

«1001 ночь»

О чем: Мальчик Даня из-за падения с крыши оказывается в больнице. После операции ему необходима сложная и болезненная физиотерапия. В больничной палате он знакомится с уборщиком Сергеем, который спасает его сказками от страха и уныния. Он переносит Даню в мир воображения, где хромой угольщик Али-Баба, Синдбад, волшебный джинн и другие герои отправляются в приключение, чтобы спасти принцессу Будур.

Кто делает: Объединять на экране две реальности, сказочную и современную, предстоит режиссеру Константину Смирнову («Телохранители»), сценарий для фильма написал Олег Маловичко («Лед 3», «Трасса»). Съемки планируются в Казани, Бухаре, Самарканде и Марокко. Пройдут они ориентировочно в апреле-июне 2026 года. Свое участие в проекте подтвердили Илья Феофилактов (Даня), Рузиль Минекаев (Али-Баба, аватар Дани в сказочном мире), Евгений Ткачук (Синдбад), комик Тамби Масаев (джинн), Полина Денисова (Будур) и Юрий Колокольников (злой колдун). Роль Сергея планируют предложить Константину Хабенскому. Релиз запланирован на декабрь 2027 года.

«Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный»

О чем: После событий первой части Элли, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев и Тотошка попадают в Изумрудный город. Но Гудвин сообщает, что сможет исполнить их заветные желания, только если принести ему волшебную бурю, которой владеет Бастинда. Теперь Элли и друзьям предстоит отправиться в опасное путешествие в Фиолетовую страну мигунов, побороться с летучими обезьянами и встретиться лицом к лицу со злой ведьмой.

Кто делает: В режиссерское кресло вернется Игорь Волошин, художником-постановщиком вновь выступит Сергей Агин, художницей по костюмам — Ульяна Полянская. За сценарий отвечают Роман Кантор («Мастер и Маргарита») и Сергей Козин («Этерна»). К касту предыдущей части присоединятся Мария Андреева (Фрегоза), Александр Яценко (Лестар), Никита Тарасов (Дин Гиор) и Игорь Грабузов (Фарамант). Некоторые декорации уже построены, создатели обещают много разнообразных локаций в Фиолетовой стране. Релиз запланирован на 1 января 2027 года. Имя исполнителя роли Гудвина пока не раскрывают.

О чем: Свежеиспеченный Колобок никак не может найти свое место в жизни. Одни его сторонятся, другие норовят съесть. Устав от такой участи, он решает вселиться в человека, но вместо богатыря случайно попадает в тело застенчивого пекаря Тихона. Пока каждый из них пытается вытеснить другого, они узнают, что им грозит смертельная опасность. Смогут ли герои закрыть глаза на свои разногласия и объединиться, чтобы избежать печального исхода?

Кто делает: По словам продюсеров Yellow, Black and White, о спин-оффе «богатырской» франшизы про Колобка просили сами зрители. Снимет его режиссер Антон Маслов, уже работавший со вселенной Белогорья в сериале «Последний богатырь. Наследие». Съемки пройдут на Алтае. В касте — Гарик Харламов (озвучивает Колобка), Дмитрий Журавлёв в роли Тихона, Гоша Куценко в роли Волка и Мила Ершова в роли Лады. Общий бюджет оценивается в 1 млрд рублей. У Фонда кино на данный момент запрашивают 50 миллионов. Релиз запланирован на август 2026 года.

3 фантастики

О чем: В результате несчастного случая сердце недавно вернувшегося из армии Хруста останавливается. После клинической смерти у него появляются воспоминания, которых раньше не было, — о службе в инопланетном десанте, друзьях и любимой девушке. Теперь он пытается выяснить, какие из воспоминаний правдивы, и сталкивается с опасными противниками с Земли и другой планеты. Цена победы в этой схватке — панацея, которая может спасти человечество.

Кто делает: Главные роли в фантастической мелодраме исполнили Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Режиссером фильма кинокомпании СТВ стал Николай Рыбников («Трудные подростки»), сценарий написал Игорь Ткаченко («Чужой»). Среди продюсеров — Тина Канделаки. Представляя проект, она сделала акцент на том, что он позволит исправить несправедливость: теперь инопланетян в кино будут побеждать не только американцы, но и русские. Съемки развлекательно-патриотической картины прошли в Москве, Марокко и на острове Сокотра. Фильм уже был поддержан Фондом кино, а релиз запланирован на январь 2026 года.

О чем: В космосе к черной дыре подлетает маленький спутник, внутри которого собака Лида. Попадая в дыру, она видит разные версии своих жизней. Одна из них — в Твери 2000 года. Там маленький Игорь живет с беременной мамой и отчимом, его отец находится в космосе. Однажды родной папа дарит Игорю собаку Лиду, которая вызывает проекцию повзрослевшего героя. Игорь из будущего предупреждает свою юную версию: через три дня их отец может погибнуть, но трагедию можно предотвратить.

Кто делает: Фантастическую комедию для кинокомпании СТВ снял актер и режиссер Евгений Сангаджиев («Балет»), а написали Пётр Хохлов («Импортозамещение») и Елена Иванова («Чернобыль» с Данилой Козловским). Сразу пять разных версий взрослого Игоря сыграет Евгений Ткачук, его неродившуюся сестру — Александра Бортич, маму — Юлия Пересильд, а отца — Евгений Стычкин. Монтаж фильма завершен, в прокат он выйдет 27 ноября 2025-го. Картина уже запрашивала поддержку Фонда кино.

«Весельчак У»

О чем: Весельчак У, обаятельный и дерзкий космический пират из будущего, застрял в Москве 2024 года. Он хочет вернуться в свое время, где его ждет место капитана легендарного Пиратского альянса. Для этого нужен Космион — артефакт, способный управлять временем. Проблема в том, что тот был уничтожен. Или это не совсем так?

Кто делает: Спин-офф истории про персонажа Александра Петрова из фантастической картины «Сто лет тому вперед» снимет режиссер оригинала Александр Андрющенко. Релиз запланирован на 2027 год. Другие подробности производства пока не раскрываются.

2 комедии

«Неандерталец»

О чем: Фёдор Зверь — успешный боец ММА, однако он не способен контролировать свой гнев не только в октагоне, но и вне его. Из-за этого чемпион теряет репутацию и семью. В целях исправления он летит на Алтай, однако вместо ретрита попадает в далекое прошлое. Местные хомо сапиенс принимают Фёдора за избранного — супервоина из будущего, который поможет им победить агрессивное вражеское племя. Вскоре выясняется, что Фёдор тут самый слабый, и ему придется учиться выживать и побеждать не за счет кулаков и ярости, а мудростью и силой слова.

Кто делает: Приключенческую комедию снимет режиссер Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий для нее написали Олег Маловичко («Лед 3», «Трасса») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед»). В референсах — «Джуманджи» и «Холоп», в не до конца утвержденном касте — Никита Кологривый (Фёдор Зверь), Даша Верещагина и Артём Быстров. Подготовительный этап производства практически завершен, съемки пройдут в Дагестане, который авторы планируют выдать за Алтай. Релиз намечен на зиму 2027 года.

О чем: Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише (исправившийся мажор в исполнении Милоша Биковича) и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I. Многочисленные испытания, морские приключения и опасности заставят их переосмыслить собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.

Кто делает: Третью часть франшизы для студии Yellow, Black and White вновь снимет Клим Шипенко. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева, Александр Самойленко и Мария Миронова. К ним присоединятся Павел Прилучный и Кристина Асмус в ролях разводящихся родителей, их экранных детей сыграют Вита Корниенко и Стёпа Шевяков. Релиз намечен на 12 июня 2026 года. Бюджет — 1,2 млрд рублей. 300 миллионов невозвратных средств продюсеры запрашивают у Фонда кино сейчас, еще столько же рассчитывают получить на следующем питчинге.

2 исторических фильма

«Королева Анна»

О чем: XI век, Древняя Русь. Великий князь Ярослав Мудрый выдает дочь Анну за французского короля. Оберегать ее в путешествии через всю Европу будет наемник Остромир, который раньше служил в гвардии византийского императора. В пути Анна и Остромир влюбляются друг в друга, хоть и понимают, что никогда не смогут быть вместе.

Кто делает: Историческую драму для студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ» написал и снял режиссер «Т-34» Алексей Сидоров, премьера запланирована на 2026 год. Специально для картины в кинопарке «Москино» построили исторические декорации Киева. Съемки также прошли в Воронеже, продолжатся в Башкортостане и Подмосковье, завершатся они в конце октября. Анну сыграет Екатерина Воронина («Цикады»), Остромира — Илья Маланин («Иные»), Ярослава — Сергей Безруков. Проект уже запрашивал поддержку Фонда кино.

О чем: 1908 год. На заре автомобилестроения в Российской империи гонщик-энтузиаст Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность машины в легендарном Ралли Монте-Карло. Это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссо-Балт».

Кто делает: Фильм кинокомпаний «Централ Партнершип» и «Кинослово» уже получал поддержку Фонда кино, теперь же он нуждается в дофинансировании. Зимой была отснята половина материала, осенью съемки должны завершиться. Режиссером выступает Илья Маланин («Ненормальный»), автором сценария — Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина»). В главных ролях — Юра Борисов и Иван Янковский. Релиз запланирован на осень 2026 года.

2 военных фильма

О чем: Советский гонщик-виртуоз Иван получает травму, выполняя уникальный трюк. После начала Великой Отечественной войны он воссоединяется с давним другом Мишей, и вместе они формируют штурмовой мотоотряд. Однажды в него вливается Тоня, голубевод военно-почтовой службы, и отношения между героями превращаются в любовный треугольник: в девушку влюбляется Миша, а она — в Ивана.

Кто делает: Производством масштабного военного экшена занимается продюсерская фирма Игоря Толстунова «Профит» совместно с продакшен-компанией «ВайТ Медиа». Сейчас проект практически готов к съемкам и нуждается в дофинансировании. Режиссером картины выступит Игорь Твердохлебов («Триггер»), сценаристом — Денис Каймаков («Зять»). Роль Ивана исполнит Милош Бикович, Миши — Никита Кологривый, Тони — Диана Пожарская. Также в проекте задействованы Александр Устюгов, Артём Быстров, Юрий Ицков, Виталий Хаев. Прокат запланирован на конец 2027-го или начало 2028-го.

О чем: Ноябрь 1941 года. Вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. В городе уже начинается голод, а Дорога жизни еще не открыта — лед не встал. Командование фронта создает отряд буеристов. Быстрые парусники на коньках-лыжах смогут перемещаться по тонкому льду Финского залива и Ладоги там, где не пройдет больше никто. Управлять буерами будут бывшие яхтсмены Ленинграда. Совсем юные спортсмены, многие еще не побывавшие в боях, должны без всяких тренировок вступить в опасное противостояние.

Кто делает: Производством исторической экшен-драмы занимается кинокомпания «Централ Партнершип». Съемки завершены. Режиссер — Александр Котт («Павел. Первый и последний»), оператор — Сергей Астахов («Брат»), художница-постановщица — Елена Жукова («Государь»). Роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Тихон Жизневский, Виктор Добронравов, Ксения Трейстер. Релиз запланирован на 9 мая 2027 года.

1 драма

«Пес»

О чем: Бывший киллер, тихо доживающий свой век в глуши, отправляется спасать похищенную внучку вместе с ее бойфрендом. Задача осложняется тем, что старик страдает от болезни Альцгеймера.

Кто делает: Криминальную драму по сценарию Алексея Безенкова («Ваша честь») поставит режиссер Константин Смирнов («Телохранители»). В дримкасте — дуэт Сергея Гармаша и Рузиля Минекаева. Действие картины происходит на Дальнем Востоке и, как надеются продюсеры, частично в Китае. Формат взаимодействия с китайскими коллегами пока не определен. Производством занимается MEM Cinema Production. Прокат запланирован на декабрь 2026-го.

1 мелодрама

«Питер, любовь моя»

О чем: Аля переживает черную полосу в жизни: парень бросил, нервы на пределе, заграничная стажировка под вопросом. Чтобы мечта сбылась, Але нужно выиграть конкурс на лучший проект архитектурного бюро, которым руководит повзрослевший Макс — теперь Максим Максимович, главный герой «Питер FM». Конкурсный проект Али — загородный дом под Питером. Заказчики — молодая пара, успешная блогерша Инна и ІТ-директор Саша, которые вовсю готовятся к свадьбе. Помимо технического руководства интернет-марафонами своей невесты, Саша ведет собственный подкаст «Питер, любовь моя», едва ли не культовый в городе. Для всех слушателей он Алик, обаятельный ведущий. Аля тоже увлекается этим подкастом и до поры до времени не догадывается, что ведущий Алик — как раз ее заказчик.

Кто делает: Духовным и буквальным продолжением «Питер FM» займется режиссер Полина Кондратьева («Чистый лист»), а сценарий написали Екатерина Мавроматис («Мира») и Мария Лойтер («Как звезды»). В дримкасте на роли Али и Саши — Даша Верещагина и Кузьма Котрелёв. К своим ролям вернутся Евгений Цыганов, Екатерина Федулова, Ирина Рахманова. Как и в оригинальном фильме, в продолжении планируются яркие появления питерцев, на их роли претендуют Марк Эйдельштейн (тиктокер), Александр Паль (уличный философ) и Никита Кологривый (сумасшедший). А дух сегодняшнего дня режиссер планирует передать в том числе за счет музыки. Производством занимается продюсерская фирма Игоря Толстунова «Профит».

1 триллер

О чем: Прилетев на Кубу, тревел-блогер сталкивается с загадочной историей: много лет назад пропал документ, способный изменить миропорядок. За ним давно охотятся спецслужбы и известный бизнесмен, мечтающий подзаработать. Но местонахождение мистического документа знает только дед девушки, отставной советский разведчик.

Кто делает: Режиссер шпионского приключенческого триллера кинокомпании «Централ Партнершип» — Сергей Мокрицкий («Первый Оскар»), сценарист — Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Проект уже получал поддержку Фонда кино. Съемки завершены, проходили они в Москве и на Кубе. Роли исполнили Александра Тулинова, Сергей Шакуров, а также латиноамериканские актеры.

Автор: Оля Краснова