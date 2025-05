Выбор Тима Миллера. Какие студии создавали популярную антологию «Любовь. Смерть. Роботы» для Netflix

Компания Миллера работала над разными фильмами (а также их эффектами и титрами), включая второго «Тора» и уже упомянутого «Дэдпула», но намного лучше Blur знают в мире видеоигр. В этой индустрии студия стала особенно известной благодаря своим зрелищным трейлерам по мотивам чуть ли не всех крупных серий: Batman: Arkham, Mass Effect, Dragon Age, Fable, The Elder Scrolls, Bioshock, League of Legends, Mafia, DOOM, Destiny… Она создала ролики к «Ларе Крофт», Far Cry 5, The Force Unleashed и Star Wars: The Old Republic. Blur переделала все заставки в сборнике Master Chief Collection и не обошла стороной вселенную Warhammer 40,000. Любовь к играм привела авторов к «Сонику в кино», а сам Миллер создал вторую анимационную антологию — Secret Level — уже на Amazon. Все ее новеллы были основаны исключительно на игровых франшизах.