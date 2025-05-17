Выбор Тима Миллера. Какие студии создавали популярную антологию «Любовь. Смерть. Роботы» для Netflix

15 мая на Netflix состоялась премьера четвертого сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы» — одного из крупных хитов онлайн-кинотеатра, где зрителям рассказывают красочные фантастические истории. Эти короткометражки отличаются не только сюжетами и героями, но и самыми разнообразными визуальными стилями. За кулисами производства стоят студии, чьи работы зрители легко узнают по другим громким проектам. Причем не только в мире анимации, но и среди игровых и голливудских блокбастеров.
Love. Death. Gaming
Корни этой связи уходят прямиком к создателю шоу Тиму Миллеру, который за свою карьеру освоил целую пачку профессий. Он начал свой творческий путь именно с анимации и визуальных эффектов, когда в 1995 году стал одним из основателей студии Blur. Но с тех пор Миллер успел попробовать себя в роли сценариста, продюсера и даже режиссера. Самой известной его работой в качестве постановщика до сих пор остается первый «Дэдпул», а о шестом «Терминаторе» («Темные судьбы») и вспоминать не принято.
Компания Миллера работала над разными фильмами (а также их эффектами и титрами), включая второго «Тора» и уже упомянутого «Дэдпула», но намного лучше Blur знают в мире видеоигр. В этой индустрии студия стала особенно известной благодаря своим зрелищным трейлерам по мотивам чуть ли не всех крупных серий: Batman: Arkham, Mass Effect, Dragon Age, Fable, The Elder Scrolls, Bioshock, League of Legends, Mafia, DOOM, Destiny… Она создала ролики к «Ларе Крофт», Far Cry 5, The Force Unleashed и Star Wars: The Old Republic. Blur переделала все заставки в сборнике Master Chief Collection и не обошла стороной вселенную Warhammer 40,000. Любовь к играм привела авторов к «Сонику в кино», а сам Миллер создал вторую анимационную антологию — Secret Level — уже на Amazon. Все ее новеллы были основаны исключительно на игровых франшизах.
Blur можно назвать основным двигателем «Роботов»: если считать четвертый сезон, то в общей сложности компания помогла создать 11 историй антологии. В первую очередь речь идет о сюжетах со зрелищной 3D-графикой, что вряд ли станет большим сюрпризом. Среди них — «Преимущество Сонни», «Оборотни», «Звездная команда», «Утонувший гигант» и другие.
Еще Blur работала над «Плохой поездкой», дебютной анимационной историей легендарного Дэвида Финчера. Культовый постановщик тоже стоял у истоков ЛСР, ведь они с Миллером в прошлом собирались сделать новую версию мультфильма-антологии «Тяжелый металл» (1981). Предприятие, увы, не выгорело, но идея анимационной антологии привела соавторов к «Роботам». К тому же Финчер сотрудничал с Blur и до мультсериала Netflix — компания создала известные титры для его «Девушки с татуировкой дракона» и занималась графикой «Охотника за разумом».
У Финчера, кстати, есть свой эпизод и в четвертом сезоне ЛСР — Can’t Stop, который посвящен выступлению Red Hot Chili Peppers. Это будет необычный взгляд на концерт знаменитой группы, где музыканты и гости предстанут в виде кукол-марионеток.
Остальные игроки
Тема тесных отношений авторов ЛСР с играми постоянно проскальзывает в истории создания антологии. В портфолио почти каждой из студий первого сезона можно найти кинематографические трейлеры для игровой индустрии.
К примеру, основанная в 2010 году французская студия Unit Image (эпизоды «За разломом Орла», «Сноу в пустыне») занималась видео для God of War (2018), Star Wars: Eclipse, Marvel Rivals, Diablo Immortal, Armored Core 6, Beyond of Good and Evil 2, Baldur’s Gate 3 и трейлером DLC к Elden Ring. Впрочем, главным хитом студии можно назвать ролик Still Here для «Лиги легенд», который на данный момент собрал «скромные» 135 млн просмотров на YouTube. Четвертый сезон ЛСР Unit пропустит, так как в последнее время студия работала с Миллером над Secret Level.
Видео по «Лиге» занималась и датская Sun Creature Studio (эпизод «Исторические альтернативы»), которая также создавала видео для Apex Legends и участвовала в производстве «Побега», анимационного победителя фестиваля «Сандэнс» в 2021 году.
Мимо LoL и Apex не прошли и авторы знаменитого эпизода «Зима Блю» из британской Passion Pictures (они, кстати, работали надо «Льдом» и новым сюжетом «400 парней»). Результаты их сотрудничества с Riot Games вообще обходят всех соседей по просмотрам (включая и Unit Image). PP принимала участие в создании широко известного клипа Get Jinxed, но его достижения в 144 млн просмотров все равно меркнут перед показателями музыкального видео на песню «Warriors» группы Imagine Dragons — у этого ролика 441 млн просмотров на YouTube. И это мы еще не вспомнили труды PP на других играх (Fall Guys, Warframe, Genshin Impact) или их анимационные творения. Среди последних — короткометражки для студии Marvel и откровенная зарисовка для «Сексуального просвещения» Netflix.
Не менее громкие игровые тайтлы есть и в каталоге польской студии Platige Image, авторов «Рыбной ночи» из первого сезона ЛСР. Компания, которую основали еще в 1997-м, занималась роликами к Call of Duty, Company of Heroes и трудилась над трейлером Kingdom Come Deliverance 2, где происходящее подают от первого лица. Впрочем, все эти примеры уступают последнему и (пока) главному хиту студии — первому трейлеру четвертого «Ведьмака».
Забавно, но Platige работала и над другим «Ведьмаком» — сериалом-адаптацией Netflix. Еще компания помогала онлайн-кинотеатру с графикой «Тени и кости», сотрудничала с Ларсом фон Триером и выступила создательницей анимационного пролога для «Чудо-женщины». Помимо прочего, она участвовала в создании обласканного европейскими наградами мультфильма «Еще один день жизни» о поездке польского репортера в Анголу.
История «Ведьмака» близка и венгерской Digic Pictures, которая вместе с канадской Atomic Pictures создала «Ледниковый период» (при участии Blur) и «Тайную войну» в ЛСР. Первая студия не только отвечала за релизный трейлер «Дикой охоты», но и выпустила ролик новой вампирской RPG — The Blood of the Dawnwalker, которую разрабатывают выходцы из CD Projekt RED. Digic представила миру огромное количество трейлеров к играм (Destiny, Call of Duty, Assassin’s Creed, Star Wars: Outlaws), а следом тоже ушла за Миллером на Secret Level (с эпизодами по Sifu и Armored Core). Atomic Pictures позже приобрела Method Studios, которая работала над титрами всевозможных фильмов и сериалов, включая, кстати, двух последних «Дэдпулов».
Но не всем студиям ЛСР так повезло. Короткую соломинку вытянула Axis Studios, ведущая шотландская анимационная компания, создательница эпизодов «Рука помощи» и «Высокая трава». Она, как и многие другие товарищи, создавала трейлеры к различным игровым хитам, включая Destiny 2, LoL и Diablo 4. Трудилась Axis и в других областях, помогая с графикой «Доктору Кто», «Лютеру» и даже «Гарри Поттеру». Но в прошлом июле студия была вынуждена закрыть свои двери из-за финансовых трудностей, работу тогда потеряли сразу 162 человека. Печальная смерть — без любви и роботов.
Мельком можно упомянуть и создателей эпизодов про мини-миры первого и четвертого сезонов антологии из студии Buck, так как они занимались разработкой инди-игр (The Electric State: Kid Cosmo и Let’s! Revolution!).
Гости с экранов
С игровой темой была прекрасно знакома и Polygon Pictures, авторы «Живого пульса машины» и истории четвертого сезона «Потому что он может ползать». В прошлом японская студия, которой уже больше 40 лет, занималась роликами для франшиз Dead or Alive, Street Fighter, Thief, Metroid и Street Fighter с Pokemon.
Но компания не ограничивалась играми, она активно участвовала и в производстве различных мультсериалов и аниме, включая истории о Годзилле, Трансформерах и сюжет во вселенной «Трона». Но, пожалуй, самой громкой их коллаборацией на экранах стали «Звездные войны». Polygon оставила свой след в мультсериалах «Войны клонов» и «Сопротивление», а еще создала эпизод в третьем сезоне антологии «Видения». К тому же компания помогала перенести на экран новую анимационную историю о Человеке-пауке (вне канона MCU).
Над эпизодом «Видений» (которые минуют канон «Звездных войн») трудилась и французская Studio La Cachette, которая отвечала за эпизод «Глотатель душ» в сборнике Netflix. Впрочем, славу ей принесла работа над «Первобытным» — мультсериалом знаменитого аниматора Геннадия Тартаковского («Самурай Джек», «Монстры на каникулах»).
История о Человеке-пауке была знакома и Sony Pictures Imageworks, создавшей серию «Счастливая тринашка» в первом сезоне ЛСР. Правда, тут речь идет не о Питере Паркере, а о мультфильмах про Майлза Моралеса. В их случае вообще можно легко назвать целый ряд мультфильмов Sony, начиная с адаптации Angry Birds и заканчивая «Митчеллами против машин». Кстати, упомянутые ранее «Монстры на каникулах» тоже увидели свет благодаря этой студии.
Кроме того, SPI отвечала за визуальные эффекты огромного количества блокбастеров Голливуда. В список входят различные хиты Disney и MCU, включая новую «Фантастическую четверку». Среди других примеров — последние «Охотники за привидениями», первый «Отряд самоубийц» и «Minecraft в кино».
Чуть менее масштабное раздолье премьер можно найти в VFX-каталоге студии Luma Pictures. Она трудилась над эффектами к третьему «Человеку-пауку» с Томом Холландом, последнему фильму о Годзилле и Конге, помогала со вторым сезоном скандальной адаптации Halo. В четвертом сезоне ЛСР студия отвечает за эпизод «Голгофа», постановкой которого занимался вездесущий Тим Миллер.
Главным новым гостем свежего сезона ЛСР из мира Голливуда можно назвать студию AGBO братьев Руссо (архитекторы «Мстителей» в MCU). Она участвовала в создании основных проектов для Netflix и других площадок, включая фильмы и сериалы. Здесь и «Тайлер Рейк», и «Электрический штат», и «Цитадель», и даже новые «Мстители» («Судный день» и «Секретные войны»). Заодно AGBO помогала создавать визуальную магию сериала «Извне» и пары релизов студии A24 — «Всё везде и сразу» и «Очи».
В «Любовь. Смерть. Роботы» AGBO представит эпизод «Еще один большой проект» про кота, который хочет захватить мир. Не Танос против Мстителей, конечно, но тоже занятная идея.
Новым лицом сезона также стала компания Aaron Sims Creative, которая занималась эффектами пары фильмов франшизы «Людей Икс» и отвечала за графику в ряде других блокбастеров (в список затесались «Сумерки»). Без игр, кстати, дело тоже не обошлось (Prototype, Infamous 2). В четвертом сезоне компания расскажет историю «Умная техника, глупые владельцы» про ожившие бытовые приборы.
Вернутся в сезоне и авторы эпизода «Убей, команда, убей» из студии Titmouse. Они представят сюжет «Как Зик стал религиозным» про борьбу солдат с оккультными тварями во Второй мировой. Судя по всему, это будет духовный наследник одной из историй анимационного «Тяжелого металла», где был похожий сюжет.
Правда, среди новых эпизодов не будет свежей истории аниматора Альберто Мьельго, создателя хитов «Свидетель» и «Хибаро». Впрочем, если оглядываться на историю антологии Netflix, вряд ли ее создатели отпустят этого талантливого автора навсегда. Возможно, его работа будет ждать зрителей в потенциальном пятом сезоне «Роботов». Или, как произошло с рядом других студий, он перейдет к Тиму Миллеру на его «Секретный уровень», который уже продлили на второй сезон.
Автор: Александр Аммосов