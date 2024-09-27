Что известно об игре «Ведьмак 4»: первый трейлер, сюжет, скандалы и дата выхода

Студия CD Projekt RED представила новый взгляд на четвертую часть «Ведьмака». Пока что это не полноценный геймплей, а технодемо, но оно отражает направление и уровень проработки, на которое нацелена студия. Рассказываем, что послужило причиной споров вокруг новой игры, что показали в первом трейлере, чего вообще стоит ожидать от этого релиза, а главное — когда.

Как «Ведьмак» покорил мир

Хотя у первых двух игр в серии, как и у оригинальных книг писателя Анджея Сапковского, тоже было немало фанатов, всемирно известной вселенную «Ведьмака» сделала третья часть — «Дикая охота», которая вышла в 2015 году на ПК, Xbox One и PS4. Именно она прославила Геральта далеко за пределами родной Польши и Европы, а фразу «шевелись, Плотва» отправила в народ, не говоря о других, куда более крепких выражениях. Мир «Ведьмака» полюбился читателям и игрокам по разным причинам: кому-то нравился литературный язык и юмор, другим пришлись по душе тема меньшего зла и мрачный настрой вселенной, в которой людские пороки куда страшнее монстров. В итоге сериальной экранизацией книжного цикла занялся Netflix, но чем меньше будет сказано об этой адаптации, тем лучше.

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По сюжету магический мир в «Ведьмаке», напоминающий Европу в Средние века, когда-то пережил Сопряжение Сфер — катаклизм, послуживший причиной появления фантастических существ (эльфы) и монстров (гули, лешие). Чудовища стали огромной проблемой для людей на Континенте, и сражаться с ними за звонкую монету начали ведьмаки — прошедшие через специальную процедуру мутанты-наемники, которые обладали сверхъестественными рефлексами, владели элементарными магическими приемами и умели варить специальные эликсиры.

У ведьмаков было несколько разных школ. Геральт, например, принадлежит к Школе Волка. Однако к началу событий основной саги большинство наемников уже погибли (чему поспособствовала человеческая ксенофобия), а их секреты были утеряны. Спрос на ведьмаков упал вместе с числом монстров в мире. Самих же наемников стали глубоко презирать среди простого народа.

История о Геральте во многом рассказывала про попытки героя противостоять своему предназначению и судьбе. Он хотел вести обычную для охотника на монстров жизнь, но по стечению обстоятельств вынужден был взять под опеку юную Цири, которая оказалась наследницей жестокой Нильфгаардской империи. Это событие полностью перевернуло его жизнь, заставив Геральта уйти с большой дороги и ввязаться в политические интриги враждующих государств. Кроме того, его с близкими начинала преследовать загадочная Дикая охота — призрачные всадники, предвестники войны и смерти.

Формально арка Геральта завершалась не раз. Сперва — в романе «Владычица озера», а затем — в «Крови и вине», втором дополнении к «Дикой охоте», когда авторы игр отправили героя на пенсию. Это была достойная точка для персонажа, пережившего бесчисленные трагедии и лишения. Однако популярность серии так велика, что разработчики не могли к ней не вернуться.

Первое технодемо «Ведьмака 4»

Студия CD Projekt RED приняла участие в трансляции State of Unreal от Epic Games, где показала технические возможности игрового движка Unreal Engine 5 на примере четвертого «Ведьмака». Проще говоря, это красивое демо, созданное на основе моделей для нового приключения Цири. Так разработчики хотят показать уровень детализации в будущей игре, но подчеркивают, что к релизу визуал наверняка изменится.

В ролике можно увидеть одно из заданий, в котором Цири ищет пропавшие товары купца из Ковира (государство на севере Континента) и сталкивается с мантикорой. Самое любопытное в ролике — город Валдрест с рынком, где одномоментно бродят десятки NPC.

Что еще стало известно из заявления CD Projekt RED:

По словам команды, демо работает на 60 кадрах в секунду на базовой PlayStation 5. Игра будет работать на Unreal Engine 5.6 — новейшей версии движка.

Обещают, что мир в проекте будет самым большим в серии, масштабнее «Дикой охоты».

В конце видео можно увидеть город Лан Эксетер — столицу Ковира. Сам горный регион в играх серии «Ведьмак» прежде не появлялся.

Лошадь Цири зовут Кэльпи (или Келпи), как в книгах Сапковского, а само имя отсылает к водяным духам из шотландской мифологии. В облике лошадей они пасутся возле воды.

Также разработчики назвали несколько новых технологий, которые помогли добиться качества картинки: Unreal Animation Framework и ML Deformer — высокодетализированная анимация, Nanite Foliage — реалистичная природа, FastGeo Streaming — подгрузка локаций и ландшафтов, Mass AI — реалистичная модель поведения толпы, ML Deformer — анимация персонажей, включая движение мышц.

Также, по словам гейм-директора Себастьяна Калембы, разработчики намеренно выбрали показ демо не на ПК, так как после опыта с Cyberpunk 2077 поняли, что им важно углубиться в производительность и стабильность своих игр. И для студии консоли точно так же важны.

Что показали в первом трейлере

Ролик (который позже получил версию с комментариями авторов) демонстрирует жестокий ритуал в северной деревне Броды, где местные жители толпой отдают в жертву жуткому монстру молодую девушку Миони.

В дело вмешивается ведьмак, которым оказывается повзрослевшая Цири. В отличие от Геральта, она не стремится в любой ситуации сохранять нейтралитет. Охотница отправляет несчастную домой и сражается с чудовищем по прозвищу Баук, которое умеет играть на травмах людей и чует их страх. В бою Цири использует не только серебряный меч Зираэль, который ей подарил Геральт в финале третьего «Ведьмака», но и свои магические способности. Ей удается побороть тварь с помощью цепи (отсылка к битве Геральта со стрыгой из первого рассказа Сапковского), но суеверные крестьяне все равно убивают Миони.

Обрывается все на том, как взбешенная Цири идет прямо на толпу людей со словами: «Нет здесь никаких богов. Есть только чудовища». В самом ролике еще можно услышать одноименную мелодию нового композитора серии П. Т. Адамчика.

Трейлер и скандалы

Разработчики «Ведьмака» впервые еще в 2022 году объявили, что заняты новой частью серии, но тогда они не раскрыли никаких деталей. Было известно лишь, что следующая игра создается на новом движке Unreal Engine 5, а сюжет должен стать началом свежей трилогии. Дебютный трейлер новинки представили после полноценного старта производства в ноябре 2024 года. Ролик быстро вызвал в сети жаркие споры.

До выхода трейлера одним из главных вопросов к грядущей игре была личность протагониста. История Геральта подошла к завершению, а финал триквела мог отличаться в зависимости от действий игрока. В одной из концовок повзрослевшая к тому моменту Цири сама принимала решение стать ведьмаком, и, судя по всему, именно за эту версию героини предстоит играть в «Ведьмаке 4».

Часть фанатов посчитала подобный ход логичным продолжением истории, но другие любители вселенной по разным причинам с ними не согласились. Кто-то заявил, что Цири — слишком могущественный персонаж, ведь в ее жилах течет Старшая кровь. Это означает, что она полноценно умеет пользоваться магией и даже способна путешествовать между мирами, поэтому вряд ли какие-то гули или утопцы представляют для нее серьезную угрозу. К тому же героиня ранее не проходила испытания ведьмаков — процесс, который оказывался смертельным для большей части потенциальных мутантов. Да и сам Геральт не захотел бы для Цири ведьмачьей жизни, полной боли и лишений.

Некоторые игроки надеялись, что им дадут возможность создать собственного персонажа с нуля, пусть тот и был бы последователем какой-то неизвестной ранее школы ведьмаков. А кому-то не понравилось, что у Цири сменили актрису озвучания: вместо Джо Уайатт ее теперь играет Кира Беркли из «Обманутой» и «Нормальных людей». Однако Даг Кокл, подаривший голос Геральту, при этом останется на своем месте.

Наконец, у отдельных поклонников серии возникли претензии не только к мифологии, но и к внешности героини, преобразившейся за прошедшее с событий «Дикой охоты» время.

Что говорят разработчики

После выхода трейлера разработчики «Ведьмака 4» в нескольких интервью объяснили свои творческие решения и поделились дополнительными подробностями игры. Так, сотрудники CD Projekt RED заявили, что очень давно собирались сделать Цири протагонисткой, ведь она и так уже занимала очень важное место в истории вселенной, во многом куда более важное, чем сам Геральт. Подобный ход, по словам разработчиков, не должен «сломать канон», к которому авторы обещают отнестись уважительно. Например, в новой игре будут присутствовать отсылки ко всем концовкам триквела. В каком виде — неясно, ведь в одном из финалов «Дикой охоты» Цири пропадает, а в другом становится императрицей.

Также создатели «Ведьмака 4» подчеркнули, что о сверхспособностях Цири подумали первым делом. По задумке разработчиков между третьей и четвертой играми произошло некое событие, повлиявшее на силы героини. Возможно, оно связано с теми же испытаниями ведьмаков, которые, по подтвержденной информации, девушка все-таки прошла. Однако подробности этого пока не раскрываются.

На решение сделать Цири центральным персонажем игры повлияло желание разработчиков привлечь к франшизе новую аудиторию — игроков, которые бы начали путь вместе с героиней и могли не знать о приключениях Геральта. По сюжету Цири все еще привыкает к образу жизни охотницы на монстров и формирует собственные моральные убеждения. Поэтому никуда не денутся и традиционные для серии сюжетные решения со сложными последствиями — им в «Ведьмаке 4» обещают уделить еще больше внимания.

Себастиан Калемба гейм-директор «Ведьмака 4» Цири менее расчетлива. Она следует сердцу и чувствам, своему чутью. Мы хотим позволить игрокам решить, каким человеком она станет. В отличие от Геральта, который был ветераном охоты на монстров с самого начала саги о ведьмаке, Цири только начинает. А это значит, что игроки до какой-то степени вольны создать собственную версию Цири. Она будет по-своему решать задачи и расправляться с монстрами.

Впрочем, создатели игры не собираются отказываться от наследия предыдущих историй, и тот же Геральт в игре появится. Его голос можно было услышать в конце первого трейлера. К тому же сама Цири явно помнит уроки своего наставника, ведь отголоски боевого стиля Геральта проявляются в показанном в ролике сражении.

Заодно в CD Projekt RED намекнули, что в четвертой части вернется еще одна важная часть вселенной — карточная игра «Гвинт», которая после выхода «Дикой охоты» обрела такую популярность, что ей посвятили игру отдельную. Некоторые фанаты уже выдвинули теорию, что в новом релизе финальным боссом в цепочке побочных заданий ветки с «Гвинтом» будет именно Геральт.

Сам сюжет «Ведьмака 4», как и прежде, будет поднимать мрачные темы и социальные проблемы (расизм, сексизм) в стиле предыдущих игр и произведений Сапковского. Писатель, правда, в создании новинки участия не принимал.

Филипп Вебер нарративный директор «Ведьмака 4» Мир «Ведьмака» — это очень мрачная вселенная, которая прежде всего вдохновлена темным фэнтези и фольклором. Но, помимо этого, историей Средних веков и эпохи Возрождения, а это мир, где было непросто жить многим, в том числе женщинам. В «Ведьмаке» мы очень часто затрагивали тему расизма, когда говорили о нелюдях, и продолжим говорить об этом в «Ведьмаке 4». Мы делаем игры для взрослых людей, а значит, высказываемся на сложные темы, раскрываем их с интересных точек зрения. Мы не даем простых ответов, но задаем игрокам сложные вопросы, на которые они вольны искать ответы самостоятельно. Думаю, что и тему сексизма мы обходить не станем. Все-таки Цири — женщина, к тому же она ведьмак, что необычно для этого мира. Это точно не будет главной темой всего сюжета, но игнорировать такие вопросы мы не собираемся.

В развитии идей вселенной помогут традиционные для студии яркие второстепенные квесты, которые в этот раз будут еще более тесно связаны с основной кампанией. Размер самой карты и число заданий обещают примерно на уровне триквела, хотя в игре должны показать регионы, не появлявшиеся в оригинальной трилогии. Кроме того, вернется возможность заводить романы, а персонажей, которых Цири встретит на своем пути, обещают сделать куда более реалистичными с точки зрения внешности и поведения.

Разработчики также отметили, что извлекли уроки из проблемного запуска своей предыдущей игры — Cyberpunk 2077. На этот раз у них есть четкое видение проекта, а за счет изменений в структуре и организации студии не должно быть сложностей в разработке, которые привели бы к серьезным проблемам при релизе.

Когда выйдет игра

Пока нет даже примерной даты релиза, но, учитывая, что полноценное производство четвертой части стартовало в ноябре 2024-го, выхода новинки не стоит ждать раньше 2026-го. Опираясь на информацию из финансовых отчетовах CDPR, некоторые поклонники предполагают, что игру выпустят в 2027-м. Однако релиз всегда могут отложить — все зависит от того, как пойдет работа.Точного списка платформ, на которых выйдет «Ведьмак 4», тоже нет. Впрочем, игру наверняка выпустят на ПК, а также, скорее всего, на текущем поколении консолей — PlayStation 5 и Xbox Series X. Будет ли версия для более слабой Xbox Series S — неясно. В CDPR до сих пор не хотят делать конкретных заявлений, а лишь говорят, что намерены «поддерживать как можно больше платформ».

Автор: Александр Аммосов