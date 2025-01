10 лучших инди-игр 2024 года, которые вы могли пропустить

2024 год был не слишком удачным для высокобюджетных игр, выпущенных крупными студиями. Зато достойных релизов, созданных инди-разработчиками, было немало. Некоторые инди-тайтлы даже пробрались в наш большой топ лучших игр года, а этот материал мы целиком посвящаем именно независимым играм. Возможно, о каких-то из них вы слышали, а какие-то могли пройти мимо вас, но каждая игра из этой подборки, несомненно, заслуживает внимания.

1000xRESIST

Где играть: ПК, Nintendo Switch

Жанр: интерактивное кино

Разработчик: sunset visitor 斜陽過客

О 1000xRESIST сложно рассуждать критически, потому что подходящие ей ярлыки, будь то симулятор ходьбы или сюжетное приключение, совершенно не отдают должного проекту sunset visitor 斜陽過客. Он рассказывает злободневную историю, которая при этом вряд ли потеряет актуальность с годами. В основе повествования лежат реальные события, затронувшие людей на другом конце планеты, — гонконгские протесты 2019–2020 годов, вылившиеся в столкновения в полицией и массовые аресты. Однако сюжет можно понять и прочувствовать, даже не будучи их свидетелем. Наконец, игра, очевидно, бюджетная, но ее режиссуре, эстетике и визуальному стилю могут позавидовать многомиллионные блокбастеры. 1000xRESIST можно назвать интерактивным фильмом, потому что игроку всего-то и надо, что ходить и читать диалоги, но и такая категоризация кажется слишком мелочной. Потому что обычно сценарии фильмов-игр не претендуют ни на что серьезное.

При всем при этом 1000xRESIST ни капли не кажется претенциозной. Нет ощущения, что разработчиков опьяняло чувство собственной важности. История о последних людях на Земле, чья богиня, к сожалению, оказалась слишком человечной, читается как что-то личное, пережитое, оторванное разработчиками от сердца. Мало того что подобные проекты даже в инди-сегменте встречаются редко, так они почти никогда не реализованы с таким уровнем самоотдачи и внимания к деталям. 1000xRESIST проходится на одном дыхании, как роман или сериал, от которого почти невозможно оторваться. А к финалу хочется лишь одного: чтобы по меньшей мере у одной из несчастных дочерей богини-всематери все закончилось хорошо или хотя бы безболезненно.

Abiotic Factor

Где играть: ПК (ранний доступ)

Жанр: игра-песочница / симулятор выживания

Разработчик: Deep Field Games

На заре раннего доступа Steam метки «песочница», «выживание» и «крафтинг» считались непростительным заклятием, от которого следовало бежать как от чумы. Долгий период, во время которого разработчики как под копирку выдавали тонны однотипных релизов, мощно отпечатался в памяти многих геймеров. Настолько, что некоторые до сих пор из принципа игнорируют песочницы-выживалки. Немного реабилитировать репутацию якобы гиблого жанра, лишенного занятных идей, смогли разве что The Long Dark и Subnautica. А теперь в один ряд с ними можно смело поставить Abiotic Factor — самый что ни на есть симулятор ученого, застрявшего в недрах «Черной мезы» из Half-Life прямо посреди вторжения инопланетян.

Проект Deep Field Games не предлагает ничего из ряда вон выходящего: игрокам надо охотиться за ресурсами, строить защищенные базы и постепенно продвигаться по древу технологий, как и в любой другой игре жанра. Но Abiotic Factor великолепно обыгрывает по-новому до смерти избитые механики благодаря незаезженному сеттингу и чувству юмора. Для того чтобы выжить, ученым-недотепам придется разбирать офисную мебель на доски, вытряхивать снеки и газировку из автоматов в кафетерии, готовить батин суп из хедкрабов, ловить хтоническую рыбу в аналоге Зена, собирать броню из скотча и толстых справочников, вооружившись арбалетом из бесхозных линеек… При этом разработчики регулярно подбрасывают сюрпризы, и комедийная игра порой удивляет ничуть ни меньше серьезных конкурентов. Но — без спойлеров — разработчики Abiotic Factor понимают, что игроков утомил не жанр, а предсказуемость.

Caves of Qud

Где играть: ПК

Жанр: roguelike

Разработчик: Freehold Games

Иногда программы раннего доступа к играм критикуют за слишком лояльное отношение к недобросовестным разработчикам. Дескать, студии собирают с заинтересованной публики деньги за продукт, обещают (когда-нибудь) выдать шедевр — и проект благополучно погибает в производственном аду. Но Freehold Games даже при огромном желании не получится обвинить в безалаберности: команда проработала над своим творением, страшно представить, 15 лет. И ни один день не прошел даром.

Caves of Qud сочетает сложные, переплетенные между собой геймплейные системы, тонны лора, комплексную симуляцию виртуального мира и чистейшую эзотерику в духе «Дюны». Игра предлагает столько всего, что по идее должна рухнуть под собственным весом, но этого не происходит. Игрок может стать трехруким летающим мутантом или аугментированным киберримлянином, подружиться с деревьями и смертельно обидеть всех обезьян в мире, умереть в бою против футуристической хромированной пирамиды и втереться в доверие к птицам, переписав реальность на квантовом уровне при помощи страниц Шредингера (потому что птицы любят сплетни, а сплетни — это всегда полезно). Caves of Qud не просто генерирует уникальные ситуации — игра постоянно предлагает возможности проверить на прочность механики, благодаря которым они возникают. Порог вхождения высокий, но из-за неожиданно удобного по меркам жанра интерфейса и сюжетной структуры игры, подсказывающей правильное направление, разобраться в нюансах геймплея можно, не защищая диссертацию по roguelike.

Crow Country

Где играть: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Жанр: survival horror

Разработчик: SFB Games

Могут ли хорроры быть уютными? По версии разработчиков из SFB Games, однозначно да. Crow Country похожа на кукольный спектакль для детей, записанный на поцарапанный диск для PlayStation 1. Правда, поверх этого спектакля кто-то по ошибке прожег оригинальные Resident Evil и Silent Hill пополам с «Секретными материалами» и фильмами Джона Карпентера. По некогда милому, ныне заброшенному парку развлечений бродят поросшие мхом мутанты, а встречающиеся тут и там записки постоянно говорят о каких-то «корнях» и «гостях».

Crow Country не забывает себя в порыве ностальгических чувств. Авторы нежно признаются в любви играм, стоявшим у истоков жанра survival horror, но на каждом шагу стараются по-своему интерпретировать старые идеи — например, ограничивают поле зрения, используя изометрическую камеру вместо фиксированной, традиционной для жанра. Ценители старомодных хорроров гарантированно найдут в Crow Country тысячу и одну мелочь, от которой на душе становится тепло. А люди, не так хорошо знающие жанр, получат весьма изобретательную игру, чей центральный сюжетный твист действительно способен удивить. Почему-то от кукольного представления этого совсем не ждешь.

Judero

Где играть: ПК

Жанр: экшен-RPG

Разработчик: Джек Кинг-Спунер

Игры шотландца Джека Кинга-Спунера, мягко говоря, далеки от популярной индустрии, иногда их трудно назвать играми в принципе. Но именно в этом и заключается их шарм. Автор из раза в раз создает очаровательные миры из раскрашенной бумаги, глиняных фигурок и старых пластмассовых игрушек, анимированных методом stop-motion. Они не всегда выглядят красиво в традиционном понимании слова, но запоминаются надолго. Примерно так же, как короткометражки Дэвида Ферта (Salad Fingers) или старые советские мультфильмы вроде «Ежика в тумане» и «Падал прошлогодний снег».

Judero претендует на титул видеоигры больше любого из предыдущих проектов разработчика. Здесь есть четкая структура, механики, боевая система, внезапно похожая на Hades, и понятный сюжет: народный герой-друид Юдеро странствует по древней Шотландии, помогает мирным людям и борется со злом. Иногда он даже натыкается на современных шотландцев в их бумажных двухмерных домах и становится свидетелем маленьких историй — трагичных, смешных или бытовых. Но запоминается Judero не благодаря повествованию или геймплею. Она западает в сердце антуражем, пластилиновой психоделикой и нежным гитарным саундтреком, смешивающим оригинальные песни и фолк-каверы на известные композиции. Да и путешествие самого Юдеро полно странных, но почему-то завораживающих моментов — от мини-игр в духе Super Mario 64 до плавания по морю на плоте с обезьяной, декламирующей романтические стихи.

Наверное, никто, кроме самого автора, не сможет наверняка сказать, о чем эта игра и что вдохновило Judero, но это совсем не плохо. Игровой индустрии нужно больше творчества, по которому заметно, что оно что-то значит для своих создателей.

Kind Words 2

Где играть: ПК

Жанр: социальное пространство

Разработчик: Popcannibal

Авторам Kind Words 2 либо опять капитально не повезло, либо они волею судеб нашли самый подходящий момент для релиза — тут как посмотреть. Студия Popcannibal выпустила оригинальную игру незадолго до начала пандемии, благодаря чему проект стал маленьким островком спокойствия для многих пользователей Steam. А сиквел вышел в период, когда мир, кажется, стоит на пороге глобального сумасшествия. Отличное время, чтобы пожаловаться на жизнь незнакомцам и в ответ послушать о чужих проблемах.

Kind Words 2 развивает идеи первой части в логичном направлении. Если оригинал позволял просто обмениваться короткими письмами с другими пользователями, не покидая виртуальной спальни, то продолжение предлагает (но не настаивает) регулярно выходить на улицу и дышать свежим воздухом. За пределами комнаты игрока — целый городок, где тоже есть чем заняться. Можно зайти в магазин за свежими рекомендациями по музыке, книгам, играм или чему угодно еще, заглянуть в кофейню, где каждый вечер проходят чтения стихов, посидеть на лавочке в парке и завести маленькую беседу с прохожими. Формат анонимной переписки хорошо помогает отвести душу, но в то же время способствует интроспекции и саморефлексии — это действительно уникальный игровой опыт. В Kind Words 2 ничего не стоит сделать чей-то день лучше. Вы удивитесь, как приятно говорить добрые слова другим людям.

Lorn’s Lure

Где играть: ПК

Жанр: платформер от первого лица

Разработчик: Rubeki Games

Lorn’s Lure решительно идет наперекор многим традициям и трендам собственного жанра. Там, где большинство других разработчиков следуют привычным правилам гейм-дизайна и заботливо размечают правильные пути желтой краской или другими маркерами, студия Rubeki Games забрасывает игрока в гигантские сооружения, похожие на лиминальные пространства. Если создатели многих других платформеров панически боятся, что игрок потеряется и собьется с дороги, то Lorn’s Lure хочет, чтобы он почувствовал себя ничтожным насекомым на фоне холодной, бесчеловечной архитектуры. И разработчики успешно добиваются своего. Путешествие одинокого андроида по следам цифрового призрака много раз заставляет задуматься о тщетности бытия.

Авторы Lorn’s Lure не скрывают, что одним из главных источников вдохновения проекта была «Blame!» — культовая манга Цутому Нихэя. Игра определенно отдает должное характерному почерку мангаки: уровни действительно похожи на техногенные пустоши, по которым можно скитаться годами. Тот факт, что дорогу вперед приходится искать почти без подсказок, вынуждает всматриваться в детали и попутно помогает погрузиться в мертвый одинокий мир; со временем торчащие тут и там фрагменты арматуры начинают напоминать человеческие кости. Да и по части механик Lorn’s Lure поощряет неторопливый подход. При помощи ледорубов можно вскарабкаться почти на любую отвесную поверхность, но запас выносливости небесконечен. Один неосторожный прыжок — и рев ветра в ушах перекрикивает лишь сирена, предупреждающая о критической скорости. Опыт, задуманный Rubeki Games, определенно зацепит не каждого, но для кого-то Lorn’s Lure точно станет любимой игрой.

Sorry We’re Closed

Где играть: ПК

Жанр: survival horror

Разработчик: à la mode games

По сравнению с крупными студиями у инди-разработчиков есть одно бесценное преимущество: они могут позволить себе самые смелые идеи и концепции без боязни оттолкнуть массовую аудиторию. Sorry We’re Closed — игра-криптид, словно прибывшая из золотого века PlayStation 2. Она в равных пропорциях смешивает Silent Hill, Killer7 и Catherine, но перемещает их в современный бабблгам-поп-Лондон, где среди смертных живут ангелы и падшие демоны. А в центре сюжета — простая девушка, которой не повезло стать новой игрушкой могущественной демоницы и застрять в лимбе меж двух миров. Причем она может видеть оба одновременно, открыв третий, подаренный проклятием глаз — инструмент не только для разгадывания головоломок, но и для прицельной стрельбы по сердцам враждебных монстров.

Sorry We’re Closed интригует эксцентричной смесью механик и источников вдохновения; сюжет игры и проблемы героев способны тронуть каждого, кто хоть раз был в длительных (и трагически оборвавшихся) отношениях. Демоны и ангелы находятся по разные стороны божественного порядка, но их неотвратимо влечет друг к другу, и каждый пытается сбежать от одиночества по-своему. À la mode games использует довольно прозрачные аллегории, однако разработчикам хватает такта, чтобы подчеркнуть, что у человеческих отношений нет какого-то универсального стандарта, который бы помог решить сразу все проблемы. Sorry We’re Closed предлагает игроку самому под ритм грайма и брейкбита найти такой ответ, что будет правильным лично для него.

Tactical Breach Wizards

Где играть: ПК

Жанр: пошаговая тактика

Разработчик: Suspicious Developments

После Gunpoint, ставшей одной из инди-сенсаций 2012 года, и Heat Signature, наделавшей гораздо меньше шума, разработчик Suspicious Developments словно пропал с радаров. Многие начали всерьез переживать, что его следующий проект Tactical Breach Wizards потерялся в производственном аду за семь лет работы. Опасения, к счастью, не сбылись. Игра все-таки добралась до релиза, и результат показал, что годы ожидания прошли не зря.

Tactical Breach Wizards — чертовски обаятельный шпионский боевик о волшебниках быстрого реагирования со штурмовыми посохами, о глобальных заговорах прямиком из бондианы и том, как бытовая магия меняет привычный нам мир. Проект не делает ничего революционного: это просто хорошая, смешная, затягивающая игра, которую можно порекомендовать почти каждому любителю пошаговой тактики. От Into the Breach она позаимствовала интерактивное окружение и прозрачную структуру сражений, где ходами противников можно хитро манипулировать, от Fights in Tight Spaces — тесные пространства для маневра, заставляющие оценивать каждое действие наперед. А британский саркастичный юмор достался игре от самого разработчика: диалоги и персонажи в Tactical Breach Wizards написаны живо и человечно. Не влюбиться хотя бы в одного волшебника к финалу игры невозможно — чего стоит медик-некромант, лечащая своих пациентов целительным выстрелом из револьвера в голову.

UFO 50

Где играть: ПК

Жанр: ретроантология

Разработчик: Mossmouth

UFO 50 почти единогласно признана критиками самым любопытным инди-проектом 2024 года, и тут тяжело что-то возразить. Дерек Ю и его команда Mossmouth, знакомая большинству геймеров по серии Spelunky, решились на смелый эксперимент — антологию из 50 игр вымышленной студии, работавшей в 1980-х. Восьмибитный стиль и музыка на фундаменте современного гейм-дизайна, огромное разнообразие жанров — Mossmouth задумала целую арт-инсталляцию. Интерактивную экскурсию по давно ушедшей эпохе индустрии со всеми ее достоинствами и недостатками.

UFO 50 в первую очередь интересна с точки зрения концепции: все 50 игр разработчики параллельно фоном рассказывают историю о взлете и падении несуществующей компании, которая перепробовала множество форматов. От платформеров до стратегий, головоломок на программирование, point-and-click-хорроров и аркадных сайдскроллеров. Люди, ценящие игры как форму искусства, найдут в сборнике много занятных идей и мелочей, показывающих, с каким уважением Mossmouth относится к прошлому. Однако Дерек Ю все-таки немного лукавил, когда говорил, что все игры в составе UFO 50 полноценные. Часть из них даже в 1980-х выглядели бы сомнительно. Не говоря уже о том, что местами антология слишком стремится быть аутентичной и подчистую копирует раздражающие моменты, по которым вряд ли скучают даже самые ярые поклонники Atari и ранних игр Nintendo.

Тем не менее мимо UFO 50 не стоит проходить ни одному любителю инди-игр. Не факт, что вам понравятся все игры в составе сборника. Большинство пользователей называют где-то пять или семь своими любимыми. Но в этом и прелесть антологии: ее можно изучать в своем темпе, переходить от релиза к релизу и неспешно наблюдать за эволюцией разработчика, которого никогда не было.

Автор: Денис Павлушкин