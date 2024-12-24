А24, «Джоны Уики» и Гай Ричи: редакция выбрала 20 лучших фильмов, которые вышли на Кинопоиске в 2024 году

Мы делаем Кинопоиск и сами активно пользуемся этим сервисом. В конце каждого года, подводя итоги, редакторы медиа Кинопоиска также выбирают лучшие фильмы, вышедшие в нашем онлайн-кинотеатре. В этот раз в финальный список попали разножанровые хиты студии А24, зрительские новинки из Канн, Венеции, Берлина и «Сандэнса», боевики в духе «Джона Уика», ромкомы с убийствами и велосипедами, хорроры про Казахстан, американские ток-шоу 1970-х и анимационный киберпанк. Мы не включали в список для голосования ленты, которые уже попали в списки лучших российских и зарубежных фильмов года.

Хиты А24

Атеист-теолог с изощренным чувством юмора и британским акцентом закрывает у себя дома двух юных миссионеркок-мормонок, чтобы сначала прочитать им душноватую лекцию о религии, а затем, возможно, замучить до смерти. (Анти)религиозный фильм ужасов от студии А24 и создателей «Тихого места», который совмещает в себе научпоп-лекции и «Пилу». Хью Грант, с азартом сыгравший маньяка мистера Рида, получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в… комедии! Смотреть и правда скорее смешно, чем страшно, — и это так задумано!

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Писательница Нора (Грета Ли) встречается в Нью-Йорке с другом детства Хэ Соном (Тео Ю, Виктор Цой в «Лете»), которого не видела вживую 24 года — с тех пор, как ее семья эмигрировала из Южной Кореи. Вместе они представляют, как сложилась бы их судьба, окажись они вместе. Меланхоличная мелодрама Селин Сон об альтернативных судьбах, номинированная на «Оскар» и показанная на Берлинале и «Сандэнсе».

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Набор зарисовок о летних каникулах 11-летней девочки, которая живет с потерянной мамой-иглотерапевткой в уютном домике в массачусетском лесу. Это тягучая драма взросления, расхваленная американской критикой и заслужившая сравнения с «Леди Бёрд». Созерцательный кинодебют известного американского драматурга Энни Бэйкер и первая главная роль характерной актрисы Джулианны Николсон («Герой наших снов», «Тоня против всех»).

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14-летняя американка Присцилла Болье (Кейли Спейни из «Падения империи»), дочь летчика, оказывается на военной базе в Западной Германии, где знакомится со срочником Элвисом Пресли (Джейкоб Элорди из «Эйфории»). Постепенно певец превращает девушку в свою жену и куклу, но здоровым их брак не назовешь. Мемуары бывшей супруги короля рок-н-ролла София Коппола превратила в свою фирменную историю взросления. За главную роль Спейни получила «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале и номинацию на «Золотой глобус».

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История техасских братьев фон Эрих (Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон и Стэнли Саймонс), которых отец-тиран (Холт Маккэллани) превратил в звезд рестлинга в 1980-х. Погоня за американской мечтой обернулась для семьи трагедией. Грустный байопик, где Эфрон сыграл лучшую роль в карьере, поставил Шон Дуркин, автор готических триллеров «Марта, Марси Мэй, Марлен», «Гнездо» и «Связанные насмерть».

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Фестивальные фильмы

Кинозвезда Элизабет (Натали Портман) приезжает знакомиться с женщиной по имени Грейси (Джулианна Мур), которая четверть века назад соблазнила 13-летнего одноклассника своего сына, отсидела за это в тюрьме, где родила от него дочь, а после освобождения вышла за парня замуж. Актриса планирует сыграть Грейси в инди-фильме и просит счастливую семью помочь в подготовке к роли. Черная трагикомедия Тодда Хейнса («Меня там нет», «Кэрол»), вдохновленная скандальным романом школьной учительницы и ее подопечного. Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получил номинацию на «Оскар» за сценарий.

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Помятый британский археолог Артур (Джош О’Коннор из «Претендентов») помогает пестрой компании искателей сокровищ найти захоронения этрусков в Италии 1980-х. Сам он на самом деле ищет вход в потусторонний мир, где надеется встретить свою погибшую девушку. Многогранная трагикомедия самобытной итальянки Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь», «Чудеса»), для работ которой критики выдумали термин «магический неореализм». Тонкое кино о великой красоте, погоне за прошлым и об экзистенциальном кризисе во время национальной стагнации.

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После смерти матери 12-летняя Джорджи проводит лето одна в крохотной квартирке безликого жилмассива в Эссексе, убеждая соцслужбы, что она живет с дядей, и промышляя кражей велосипедов. Ее налаженный быт ломает возвращение крашеного папаши-блондина (Харрис Дикинсон из «Треугольника печали» и «Стальной хватки»), которого она никогда в жизни не видела. Легковесная история взросления и хит «Сандэнса» для тех, кого «Солнце мое» повергло в депрессию.

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Француженка-чудачка Ирис (Изабель Юппер) преподает родной язык корейцам по выдуманной методике: фразы, выражающие сильные чувства, надо записать на карточке и выучить наизусть. Новый шедевр мастера минималистских драмеди Хон Сан-су, награжденный Гран-при на Берлинале. Медиативный экскурс в мир корейских социальных ритуалов с откровенными разговорами, рисовой бражкой макколли, стихами и прогулками босиком.

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Экшен и триллеры

Неудачливый боец в подпольном боксерском клубе готовится мстить начальнику полиции и всей коррумпированной индийской элите за бойню в родной деревне. Один из главных боевиков года, с которым в режиссуре дебютировал исполнитель главной роли Дев Патель. Мы полюбили это кино за культурный колорит, густую атмосферу мегаполиса, эффектные однокадровые побоища и дебютантскую энергию. А некоторые критики назвали его «мумбайским „Джоном Уиком“». В продюсерах, на минуточку, Джордан Пил.

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Проблемный музыкант восстает из мертвых, чтобы отомстить негодяям за убийство любимой девушки. Современное переосмысление мрачного комикса Джеймса О’Барра и его культовой экранизации 1990-х. Главные роли в ремейке сыграли Билл Скарсгард и британская певица FKA Twigs, а режиссурой занимался Руперт Сандерс, снявший киберпанк «Призрак в доспехах» и фэнтези «Белоснежка и охотник». Готики в этот раз нет, зато есть техно, стимулирующие вещества, опера и Тарковский. А вообще это тоже немножечко «Джон Уик».

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Эксцентрическая грайндхаусная сказка про психопата-паралитика, который развил почти сверхъестественную эмоциональную связь с собаками, полюбил кроссдрессинг и решил отомстить несправедливой системе. Чистое кинематографическое наслаждение, придуманное ветераном французского поп-кино Люком Бессоном и показанное в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В главной роли — Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Прочь»).

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1942-й. Группа отчаянных диверсантов под предводительством отбитого майора Гаса Марча-Филлипса (Генри Кавилл) получает от Черчилля задание отправиться на испанский островок Фернандо-По у побережья Западной Африки, чтобы потопить два немецких буксира и итальянский грузовоз с оружием и припасами для подлодок. Военный боевик Гая Ричи, сделанный под влиянием фильмов-ограблений и «Бесславных ублюдков». В основу экшена легла реальная история, а в актерский состав, помимо Кавилла, вошли Алан Ричсон, Генри Голдинг, Эйса Гонсалес, Алекс Петтифер, Хиро Файнс Тиффин и Тиль Швайгер.

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Триллер и хорроры

1983-й. Опытный агент ФБР Терри Хаск (Джуд Лоу) расследует серию взрывов, ограблений и жестоких убийств на северо-западе США, за которыми стоит неонацистская организация во главе с харизматичным злодеем Робертом Мэттьюсом (Николас Холт). Основанный на реальных событиях криминальный триллер из основного конкурса Венецианского кинофестиваля. За режиссуру отвечал автор «Кредо убийцы» и «Подлинной истории банды Келли» Джастин Курзель. Расхваленный критиками триллер, который сравнивают с работами Майкла Манна.

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Телепат и медиум, экс-фокусник, парапсихолог и одержимая демоном девочка приходят в качестве гостей на хеллоуинский спецвыпуск вечернего ток-шоу, ведущий которого (Давид Дастмалчян) готов на все, чтобы поднять рейтинги. Дикое и жуткое мокьюментари, стилизованное под передачи 1970-х. Критики ставят хоррор в число лучших фильмов про экзорцизм наряду с «Изгоняющим дьявола» Уильяма Фридкина.

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В казахском ауле Болашак мерзкий сын влиятельного скотовода насилует местную красавицу. Чтобы избавить девушку от позора, а парня — от тюрьмы, родители молодых договариваются о свадьбе. После этого в доме насильника начинают происходить разные ужасы. Резонансный фильм юмориста и общественного деятеля Куаныша Бейсека, который соединяет в себе наследие мирового хоррора со статистикой реальных изнасилований в Казахстане.

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Комедии

Разочаровавшаяся в жизни 30-летняя москвичка (Ольга Лерман) решает бросить все и отправиться в велосипедное путешествие в Нижний Новгород, а затем в Магадан, чтобы помириться с матерью (Елена Яковлева), которую не видела 13 лет. По пути ее ждет много трудностей и разных встреч — опасных и радостных. Легкое роуд-муви Антона Маслова («Вампиры средней полосы») по мотивам реальной истории Анны Смолиной, автора книги «А чего дома сидеть?».

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Университетский преподаватель философии Гэри (Глен Пауэлл) подрабатывает подставным киллером в нью-орлеанской полиции. Он встречается с заказчиками, после чего сотрудники правопорядка берут их с поличным. Однажды любитель переодеваний влюбляется в очередную «клиентку» (Адриа Архона) и начинает ухаживать за ней в образе киллера. Черная романтическая комедия Ричарда Линклейтера о двойной жизни, за которую обаятельный и комичный Пауэлл получил номинацию на «Золотой глобус».

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Анимация

Токио, Вторая мировая. Мама 12-летнего Махито погибает в пожаре. Отец, директор авиационного завода, вскоре женится на сестре покойной и перевозит супругу вместе с сыном в фамильное поместье, где Махито встречает странную серую цаплю. Она убеждает мальчика, что мама живет в волшебном мире, куда можно попасть через старинную башню. Второе аниме Хаяо Миядзаки, отмеченное «Оскаром» как лучший мультфильм года. В фантастическом сюжете сплетаются детские переживания режиссера и опасения за будущее тех, кому предстоит разбираться с мировыми проблемами. Кроме того, внутри спрятана полная энциклопедия творчества великого японца.

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XXIII век, Марс. Детектив Алин Руби и ее напарник Карлос Ривера (копия человеческого разума в теле робота) ищут пропавшую студентку-хакершу по просьбе ее обеспокоенного отца. В ходе расследования герои сталкиваются со сбоящими роботами и выходят на заговор, грозящий изменить всю цивилизацию. Закрученный анимационный киберпанк из Франции, созданный сценаристами культового мультсериала «Последний человек». Фанаты «Бегущего по лезвию», «Призрака в доспехах» и Cyberpunk 2077 разочарованы не будут.

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