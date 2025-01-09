Лучшее аниме — 2024: выбор Кинопоиска

В 2024-м мы учили новые рецепты, совершенствовали русский язык и отправлялись в затяжные путешествия. Редакция Кинопоиска и наши авторы выбрали 10 аниме, которыми нам запомнился прошлый год. Список расставлен в алфавитном порядке.
Евгений Краснов
Директор по контенту и локализации в DEEP
Перед авторами аниме стояла непростая задача — показать нестереотипного русского персонажа, и они это сделали на все сто! Это школьный ромком: первая любовь, выборы в учсовет, типичные проблемы подростковых отношений, но с интересной фишкой в виде русской красотки среди японцев. Действие происходит в элитной токийской школе «Сэйрэй», где учатся главные герои — Алиса Михайловна и Масатика. Масатика — типичный ленивый отаку, полный бездельник. Аля — его подруга, гиперответственная отличница со сложным характером. Она переключается в речи на родной язык, когда сильно волнуется. Им предстоит выиграть выборы в ученический совет и разобраться в своих отношениях, но как это сделать, если стеснительная Аля выражает свои истинные чувства только по-русски? Вас ждет много юмора, иронии над клише жанра и прелестных фраз на русском языке от красавицы Алисы!
Денис Варков
Журналист, редактор видеоподкаста Кинопоиска «Министерство поп-культуры»
Главный аниме-хит этого года — безумный «Дандадан» от студии Science Saru («Ину-о» и «Руки прочь от киноклуба!») по манге Юкинобу Тацу, экс-ассистента Тацуки Фудзимото. В центре истории — скромный очкарик и роковая красотка, которые не верили в пришельцев и ёкаев, но и те, и другие оказались вполне реальными. Подростки открывают в себе скрытые таланты и вынуждены спасать мир. На их пути буквально всё везде и сразу: ожившие портреты музыкантов, жуткие криптиды, сексуально озабоченные инопланетяне. При этом история находит хороший баланс между комичной драмой с нотками школьной романтики и трагичным триллером с научно-фантастическими элементами. Жанры здесь отлично перемешаны, а самые смешные (и иногда даже жуткие) шутки из манги бережно перенесены в аниме.
«Ребенок айдола», 2-й сезон
«Ребенок айдола» (другой перевод — «Звездное дитя») все два сезона сопровождается для меня звуком бьющегося стекла. Очень редко, когда в аниме переплетение жанров не усложняет сюжет, а наоборот, подстегивает вас смотреть серию за серией. Трагические истории героев очень естественно вписываются в реальную повседневность шоу-бизнеса, из-за чего создается впечатление, что это просто очень продуманная история про становление айдолов и актеров. Но внезапные детективные твисты все-таки дают понять, что эта история — настоящая трагедия. Отдельно отмечу, что оба сезона визуально выглядят потрясающе. Авторы явно не жалели сил, и это аниме стоит посмотреть если не ради сюжета, то ради невероятной анимации и дизайна персонажей.
Денис Павлушкин
Игровой журналист
«Кайдзю № 8» неплохо освежает привычный формат сёнен-боевиков, в первую очередь благодаря протагонисту, совершенно непохожему на типичных для жанра героев. Кафка Хибино — обаятельный великовозрастный неудачник, которому тяжело не симпатизировать. К тому же студия Production I.G. приумножила достоинства первоисточника хорошей анимацией, звездным ансамблем сейю и более динамичным темпом повествования. Оригинальную мангу давно и громко ругают за слишком медленное развитие событий, и хорошо, что авторы адаптации не стали повторять эту ошибку. Если и второй сезон получится таким же бодрым, то аниме вполне может превзойти первоисточник, потерявший кредит доверия аудитории.
Пожалуй, главное романтическое аниме 2024-го. «Жест беззаветной любви» (другой перевод — «Любовь с кончиков пальцев») рассказывает об отношениях слабослышащей студентки Юки и общительного фаната путешествий Ицуоми. Это редкая история любви, в которой герои ведут себя как осознанные люди. Здесь нет надуманных конфликтов. Герои почти сразу признаются в чувствах друг другу и на протяжение сериала учатся находить общий язык.
Режиссер Юта Мурано лично отрисовал раскадровки всех эпизодов аниме и срежиссировал восемь из двенадцати серий. Не только для того, чтобы сделать сериал красивым, но и для того, чтобы все детали жизни людей с инвалидностью были переданы корректно — от языка жестов до того, как работают специализированные школы.
Компактная драма почти обо всем, но не то чтобы сразу. Две школьницы рисуют мангу: сначала поодиночке, потом вместе, затем снова порознь, и эти скрупулезные эпизоды производственно-повседневной рутины вмещают обширную гамму человеческих лишений, неизбежных в индустрии и жизни. Мангу-первоисточник придумал Тацуки Фудзимото («Человек-бензопила», «Огненный удар»), а экранизировал дотошно и вдохновенно Киётаки Осияма, режиссер анимации «Человек-дьявол: Плакса», ребилдов «Евангелиона», «Мальчика и птицы». Гимн труду, который нередко дает так много, но часто и отбирает кое-что бесценное.
Василий Покровский
Автор сценариев видеоэссе Кинопоиска
Кто бы мог подумать, что экранизации видеоигр уже который год в топе. Сначала «Аркейн» и «Одни из нас», потом — Fallout. Аниме тоже не отстает. Чего стоят хотя бы многочисленные исекаи, где герои-попаданцы оказываются внутри игр. «Поднятие уровня в одиночку» не адаптация конкретного тайтла, а попытка перенести на экраны саму концепцию видеоигры. Тут даже драматургия держится на базовых игровых принципах: охотник-неудачник получает возможность стать лучше, а для этого ему надо выполнять квесты, убивать монстров и таким образом повышать свой ранг. Здесь просятся слова классика о том, что сюжет в играх важен примерно так же, как и в порно, поэтому смотреть «Поднятие уровня» нужно в первую очередь ради зрелищных экшен-сцен и, простите за каламбур, высокоранговой режиссуры. Отличный вариант для тех, кто слышать уже ничего не может про «Дандадан».
Марат Шабаев
Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска
Сентиментальная фэнтези-сага, которая неординарным образом обыгрывает жанровые штампы. Долгожительница-эльфийка Фрирен с удивлением обнаруживает, что почти все ее бывшие компаньоны, которые участвовали в эпическом приключении, мертвы или готовятся отойти в мир иной. Нет, не от рук какого-то демона — их сразило само течение времени. Впервые в жизни героиня задумывается о собственном долголетии и своих отношениях с другими. «Провожающая в последний путь Фрирен» не только нестандартно обходится с клише, которые часто обыграны от противного, но и поражает невероятной красотой кадра — от нежных красок до изобилия деталей.
Валера Усталова
Редакторка соцсетей Плюс Медиа
Уютнейшее фэнтезийно-кулинарное путешествие для фанатов Dungeons & Dragons. Компания приключенцев, состоящая из благородного рыцаря, нервной полуэльфийки-магички и саркастичного полурослика-вора, отправляется вглубь подземелья спасать подругу, сидящую в брюхе дракона. Добывать еду они собираются, готовя убитых монстров. В пути ним присоединяется дварф, который занимается этим последний десяток лет и теперь учит новых знакомых основам сбалансированного питания. Они узнают, как превратить слизь в деликатес, как долго нужно варить живую броню, с какими специями запекать тентакли и сколько углеводов содержится в василиске. Смотреть голодными не стоит — огромная часть комедии строится на том, как герои расхваливают ароматы и вкусы. И, если вы достаточно отважны, можете даже вдохновиться некоторыми рецептами.
Ксюша Прохоренко
Руководительница соцсетей Плюс Медиа
«Синяя тюрьма: Блю Лок», 2-й сезон
Первый сезон «Синей тюрьмы» не просто так стал хитом — он был очень хорош. И не только потому, что там играли в самую популярную спортивную игру в мире. Теперь, когда основные герои уже хорошо представлены, а своеобразные законы тюрьмы показаны, аниме усилило ставку на, пожалуй, самую интересную часть — популярную психологию со спортивными аналогиями. Герои все больше рефлексируют, пытаются осмыслить свое место на поле, в футболе и в жизни, понять, как работает их мозг во время игры, улучшить результаты и научиться адаптироваться. Это уже не столько про футбол, сколько про личностный рост, но не в формате душного нон-фикшена, а намного живее и доходчивее. К сожалению, из-за производственных проблем и сжатых сроков выхода второго сезона в нем стало заметно меньше экшена, однако многие сильные стороны аниме все равно сохранило и вполне заслуживает продолжения.