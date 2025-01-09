Лучшее аниме — 2024: выбор Кинопоиска

Пожалуй, главное романтическое аниме 2024-го. «Жест беззаветной любви» (другой перевод — «Любовь с кончиков пальцев») рассказывает об отношениях слабослышащей студентки Юки и общительного фаната путешествий Ицуоми. Это редкая история любви, в которой герои ведут себя как осознанные люди. Здесь нет надуманных конфликтов. Герои почти сразу признаются в чувствах друг другу и на протяжение сериала учатся находить общий язык.

Режиссер Юта Мурано лично отрисовал раскадровки всех эпизодов аниме и срежиссировал восемь из двенадцати серий. Не только для того, чтобы сделать сериал красивым, но и для того, чтобы все детали жизни людей с инвалидностью были переданы корректно — от языка жестов до того, как работают специализированные школы.