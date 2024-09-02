Что смотреть дома: «Третье сентября», 4-й сезон «Медленных лошадей» и новый сезон КХЛ

Ромком по песне Михаила Шуфутинского и атмосферный казахстанский хоррор. Возвращение Гари Олдмана с «Медленными лошадьми» и аниме о двух школьниках, знающих русский. А еще новый сезон КХЛ и UFC Fight Night. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Вечное повторение неудачной свадьбы с Павлом Рассомахиным и Ариной Постниковой
Где вышло: Кинопоиск
Перед свадьбой Витя (Рассомахин) уходит с друзьями в отрыв, а на следующий день, 3 сентября, его преследуют одна напасть за другой. Невеста Маша (Постникова) сбегает из-под алтаря, домой приходят бандиты, и всё из-за ночи, которую он не помнит. Вот бы переиграть все заново, думает Витя, и день начинает повторяться снова и снова.
Ромком во временной петле по мотивам меметичной песни Михаила Шуфутинского (ждите камео). Режиссер — Феликс Герчиков («Трейдер»), сценарист — Максим Кудымов («Трудные подростки»), в эпизодах — Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова, Юлия Топольницкая.
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Жан Дюжарден во французской версии знаменитого сюжета
Где вышло: Амедиатека — с 6 сентября
1821 год. Мэром Лос-Анджелеса становится Диего де ла Вега (Дюжарден). На посту он сталкивается с обилием экономических проблем, большая часть которых связана с алчным и коррумпированным бизнесменом Доном Эммануэлем (Эрик Эльмоснино). Тогда Вега надевает маску Зорро, чтобы бросить вызов могущественному оппоненту.
Вслед за недавней испанской версией «Зорро» свою представили и французские кинематографисты. Одри Дана сыграла супругу Веги, Андре Дюссолье — отца, а итальянский комик Сальво Фикарра — помощника Бернардо.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Школьный ромком с необычным сюжетом
Где вышло: Кинопоиск — с 6 сентября
У Али Кудзё и Масатики Кудзэ, кроме созвучных фамилий и парты, нет ничего общего: она — отличница и участница школьного совета, он — ленивый прогульщик, нередко дремлющий на уроках. Иногда Алиса, выросшая в русско-японской семье, начинает в сердцах отчитывать соседа на втором родном языке. Точнее, так она говорит, чтобы скрыть от одноклассника симпатию. Он, правда, в курсе, так как по совпадению выучил русский, чтобы общаться с дедушкой. Школьная романтическая комедия с нестандартной завязкой, нарисованная на студии Doga Kobo («Ребенок айдола», «Мой сэмпай раздражает»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Миранда Отто в австралийской криминальной комедии
Где вышло: Амедиатека
Сидней. Состоятельная пара Роксана и Джордан Уотерс (реальные супруги Мишель Вергара и Тоби Леонард Мур) отмечают день рождения близнецов в престижном доме с видом на гавань. Во время вечеринки пропадает ожерелье стоимостью 16 млн долларов, и под подозрением все гости без исключения. От жены гангстера Рэй (Сьюзи Портер) и светской львицы Сара Бисли (Отто) до няни Иви (Айна Думлао), которая заботится о ребенке последней.
Сатирический мини-сериал Натали Бэйли («Беги», «Гуща событий») для тех, кто соскучился по «Белому лотосу», «Достать ножи» и «Большой маленькой лжи».
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Удастся ли вечному бандиту-пекарю (не) умереть?
Где вышло: Кинопоиск, Premier, «Иви», Wink, Okko
Борис (Андрей Мерзликин) — бывший решала, задумавший уйти на покой после 30 лет службы, но в тот же день попрощавшийся с жизнью. Правда, неведомая сила возвращает мужчину с того света. Говорят, что любовь к дочери Ане (Полина Гухман). За два сезона он успел привыкнуть к постоянным воскрешениям, как и студент-медик Артём (Денис Власенко), который его штопает, и уладить некоторые семейные и криминальные конфликты, а также все же открыть кондитерскую. Правда, враги из прошлого не унимаются: уголовнику Гоше (Николай Наумов) и его властной маме Елене (Ольга Сутулова) поперек горла встает малый бизнес неубиваемого экс-решалы.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Ирочниный шпионский триллер с Гари Олдманом
Где вышло: Apple TV+
Сотрудники Слау-Хауса — отдела MI-5 для агентов, на которых поставили крест — снова в деле. Террорист-смертник взрывает лондонский ТЦ. С этим как-то связан пожилой спецагент Дэвид Картрайт (Ричард Прайс) — страдающий деменцией дедушка неудачника Ривера (Джек Лауден). Ленивому начальнику «Медленных лошадей» Джексону Лэмбу (Олдман) предстоит поднапрячься, а то снова начальница Диана Тавернер (Кристин Скотт Томас) обругает последними словами.
Экранизация одноименного цикла Мика Геррона идет как по маслу: стартует четвертый сезон, пятый скоро начнут снимают, шестой в разработке, а про запас — еще два романа. Если Гари Олдман и уйдет из профессии, как обещал, то не раньше 2030-х.
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Детектив с Николь Кидман, Дакотой Фаннинг и Ив Хьюсон
Где вышло: Netflix
Остров Нантакет, штат Массачусетс. Гости собираются на свадьбу Амелии Сакс (Хьюсон), которая должна 4 июля выйти за представителя состоятельной фамилии Уинбери. Когда же в прибрежных скалах находят труп, торжество отменяется, а собравшиеся родственники и свидетели переквалифицированы в подозреваемых. Среди них — мать жениха, писательница Грир (Кидман), ее супруг Тег (Лив Шрайбер), беременная дочь Эбби (Фаннинг) и многие другие.
Экранизация романа Элин Хильдебранд, над адаптацией которого работала Дженна Ламия («Засланец из космоса», «Хорошие девчонки»). Постановщицей выступила Сюзанна Бир — обладательница «Оскара» за «Месть», последние годы снимавшая сериалы вроде «Отыграть назад», «Ночного администратора» и «Первой леди».
Режиссер «Зеленая комната» снял боевик с Аароном Пьером и Доном Джонсоном
Где вышло: Netflix — с 6 сентября
Бывший морпех Терри Ричмонд (Пьер) приезжает с сумкой наличных в небольшой город, где содержат под стражей его брата. Он планирует внести залог, но на границе штата мужчину тормозит и грабит полиция — якобы деньги получены с продажи наркотиков. Терри хочет решить все по закону и оказывается в бюрократической паутине, где также завязаны судья (Джеймс Кромуэлл), шериф Сэнди (Джонсон) и госслужащая Саммер (Аннасофия Робб).
Режиссер «Зеленой комнаты», «Придержи тьму» и третьего сезона «Настоящего детектива» Джереми Солнье вернулся к полному метру после шестилетнего перерыва. Центральный конфликт старомодного боевика вращается вокруг гражданской конфискации, благодаря которой полиция может забрать что и у кого угодно.
Реальное ограбление с Кевином Хартом, Сэмюэлом Л. Джексоном и не только
Где вышло: Peacock
1970-й, Атланта. Первый бой Мухаммеда Али после отзыва у него боксерской лицензии из-за нежелания служить в армии США. На вечеринке у авантюриста по прозвищу Чикен Мэн (Харт) происходит ограбление на миллион долларов. Один из первых полицейских-афроамериканцев — офицер Хадсон (Дон Чидл) — подозревает самого устроителя, а тот пытается любой ценой доказать обратное.
Основанное на реальных событиях (и одноименном подкасте) шоу Крэйга Брюэра — режиссера «Империи», «Меня зовут Долемайт» и «Поездки в Америку 2». Кастинг не хуже, чем в фильме с Мёрфи: кроме Харта, Чидла и Джексона, есть Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Хлоя Бейли и другие.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Гипнотизирующий фильм-концерт о музыке как источнике добра и зла
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — эффектное кино с Натали Портман, снятое одним из самых интересных режиссеров момента.
Один из главных фаворитов Венецианского кинофестиваля — «Бруталист» Брэйди Корбета. Актер, снимавшийся у Триера, Ханеке и Араки, удачно переквалифицировался в режиссеры 10 лет назад, сняв «Детство лидера» о становлении Гитлера. «Вокс Люкс» — еще более нестандартное и амбициозное кино, где Портман играет поп-певицу Селесту. Чуть не погибнув во время теракта, будучи совсем юной, она уже 20 лет вдохновляет окружающих жить, хотя и борется с тяжелой психологической травмой. Шесть лет назад в Венеции фильм оставили без наград, а зря.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Биографическая драма, за которую Портман номинировали на «Оскар»
На Венецианском кинофестивале показали «Марию» — новый фильм Пабло Ларраина, где Анджелина Джоли сыграла оперную диву Марию Каллас незадолго до смерти. Это заключительное звено трилогии о выдающихся женщинах (вторая часть — «Спенсер» с Кристен Стюарт), которую режиссер начал как раз с «Джеки». История убийства Кеннеди и его наследия показана глазами вдовы Жаклин (Портман), которая лучше многих понимает и ценит миф, сотворенный мужем.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Криминальная сага со Стивом Бушеми и Майклом Питтом
По фильмографии Мартина Скорсезе практически можно изучать американскую историю, особенно ту ее часть, что касается гангстеров. Причем режиссер не только снимает сам, но и продюсирует размашистые полотна о криминальном прошлом страну. Один из ярчайших примеров — история влиятельного бутлегера Наки Томпсона (Бушеми), совмещающего должности казначея и преступного авторитета. Шоураннером выступил Теренс Уинтер («Сопрано», «Винил», «Волк с Уолл-стрит»), а проводником на злые улицы Атлантик-Сити 1920-х (поначалу) выступает молодой ветеран Первой мировой Джимми Дармоди (Питт).
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Спорт
Хоккей недели: возвращение КХЛ
Рекордное количество матчей, новые игроки и интриги
Семнадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги начался 3 сентября матчем за Кубок Открытия. Нынешний сезон будет самым продолжительным в истории лиги: только в регулярном чемпионате команды сыграют 782 матча. Все они, а также плей-офф, эксклюзивные шоу и видеоэссе о хоккее доступны на Кинопоиске по подписке Плюс.
5 сентября первый матч после возвращения в лигу проведет нападающий Евгений Кузнецов. 7 сентября нижегородцы примут «Ак Барс» с новым тренером Анваром Гатиятулиным. А днем в воскресенье канадец Бенуа Гру впервые посетит Уфу — его «Трактор» сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Подробнее о новом сезоне КХЛ:
Международный футбол недели: товарищеские матчи сборной в Азии
Россия сыграет два матча в столице Вьетнама
Первые выходные сентября в национальных чемпионатах по футболу — пауза для игр сборных. Россия отправится в Ханой, где на стадионе «Ми Динь» впервые в истории сыграет с Вьетнамом и Таиландом. Результаты игр будут учтены при обновлении рейтинга Международной федерации футбола. В составе команды Валерия Карпина — ведущие игроки клубов РПЛ, а также двое легионеров из французской Лиги 1 — вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. Матчи 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом можно посмотреть на Кинопоиске в прямом эфире «Матч ТВ».
Единоборства недели: UFC Fight Night
12 боев в карде турнира в Лас-Вегасе
Гилберт Бёрнс занимает шестую строчку рейтинга средневесов UFC, Шон Брэди — восьмую. 8 сентября они выйдут в октагон в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе. Ветеран промоушена Бёрнс уже успел признаться в медиа, что завершение карьеры не за горами. Его соперник в шести боях в UFC проиграл лишь раз — будущему чемпиону Белалу Мухаммаду. В воскресенье он попробует громко заявить о себе.
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Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Сергей Булкин / ТАСС, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images