Что смотреть дома: «Третье сентября», 4-й сезон «Медленных лошадей» и новый сезон КХЛ

Перед свадьбой Витя (Рассомахин) уходит с друзьями в отрыв, а на следующий день, 3 сентября, его преследуют одна напасть за другой. Невеста Маша (Постникова) сбегает из-под алтаря, домой приходят бандиты, и всё из-за ночи, которую он не помнит. Вот бы переиграть все заново, думает Витя, и день начинает повторяться снова и снова.

Ромком во временной петле по мотивам меметичной песни Михаила Шуфутинского (ждите камео). Режиссер — Феликс Герчиков («Трейдер»), сценарист — Максим Кудымов («Трудные подростки»), в эпизодах — Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова, Юлия Топольницкая.

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