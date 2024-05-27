Гид по новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Он будет доступен на Кинопоиске!

3 сентября матчем между «Металлургом» и «Локомотивом» стартует новый сезон КХЛ, и Кинопоиск продолжит показывать все матчи плей-офф и регулярного чемпионата, причем некоторые игры станут доступны эксклюзивно для наших подписчиков. В преддверии начала сезона мы перечисляем главные вопросы, которые разрешаться на льду, а также напоминаем, какой контент, помимо самих трансляций, Кинопоиск готовит для хоккейных болельщиков.
Главные интриги сезона
Возьмет ли «Металлург» второй Кубок Гагарина подряд?
Перед стартом прошлого сезона мало кто относил «Металлург» к числу безусловных фаворитов. Команда серьезно обновилась в межсезонье и сменила тренера, причем новый наставник уральцев Андрей Владимирович Разин никогда прежде не проходил дальше первого раунда плей-офф. Даже по ходу сезона, когда «Магнитка» захватила первенство в дивизионе и продолжала лидировать месяц за месяцем, были сомнения, что молодая и, безусловно, талантливая, но неопытная еще команда удержит такой темп до конца чемпионата. Однако «Металлург» и не думал сыпаться и в итоге выиграл Восточную конференцию, обыграв в последнем туре «Авангард».
В плей-офф на «Металлург» по-прежнему мало кто ставил, однако подопечные Разина неожиданно показали себя настоящей кубковой командой — прибавляли с каждым раундом и подстраивались под каждого соперника, лишая его козырей. Кульминацией блестящего сезона «Магнитки» стал финал Кубка Гагарина: «Локомотив» выглядел безоговорочным фаворитом, а уральцы забрали серию всухую. К слову, к старту нового сезона КХЛ Кинопоиск выпустил документальный фильм «Кубок Гагарина. Битва за мечту», который позволит еще раз пережить победные для уральцев моменты.
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В межсезонье руководство «Металлурга» не стало делать резких движений: продлило контракт с Андреем Разиным и постаралось сохранить всех прошлогодних лидеров. Из серьезных потерь разве что перебравшийся в ЦСКА тренер вратарей Клемен Мохорич, отправившийся покорять НХЛ харизматичный форвард Никита Гребенкин да опытный Максим Карпов, в котором Разин разочаровался по ходу плей-офф. «Сталевары» постарались точечно усилиться на рынке, но пока что приобретения команды особо не впечатляют: забивной форвард Скотт Уилсон в потенциале способен добавить уральцам мощи, но его последний сезон получился смазанным из-за травм, а другие новички, Данил Башкиров и Михаил Шалагин, на предсезонке совершенно не впечатлили. А если добавить сюда травмы (прошлый сезон с повреждениями заканчивали лидеры «Магнитки» Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров, причем последние двое вернутся в строй не раньше ноября, а в предпоследнем матче предсезонки в игровом столкновении серьезно пострадал Даниил Вовченко), то шансы «Металлурга» на повторение прошлогоднего успеха кажутся минимальными.
Однако Разин зарекомендовал себя человеком, способным довольствоваться минимальным внутренним резервом. Кто, например, год назад мог представить, что лидерами чемпионской команды в плей-офф станут вчерашний юниор Роман Канцеров и пришедший на пробный контракт Дмитрий Силантьев? Вот и на этот раз в «Магнитке» могут появиться новые звезды, например капитан «Стальных лис» Андрей Козлов, вернувшийся из-за океана Валентин Жугин или подписанный под фарм-клуб в ВХЛ, но проведший ударную предсезонку Николай Майоров.
Как «Локомотив» переживет сухое поражение в финале?
Ярославский клуб еще перед стартом прошлого чемпионата ходил в числе фаворитов первенства и по ходу сезона только подтверждал свои претензии на высокие места. Железнодорожники ударно провели плей-офф, еще в первом раунде свергнув прошлогоднего чемпиона ЦСКА, выдали мощную и драматическую серию с «Авангардом», а в полуфинале всухую одолели «Трактор». Перед финалом подопечные Игоря Никитина смотрелись безоговорочным фаворитом, но в самом финале «Локомотив» неожиданно сгорел в четырех матчах, забив в них всего три шайбы.
Ярославцы очень тяжело переживали поражение, но по всем показателям оно должно сделать команду сильнее, и вот почему.
- В межсезонье «Локомотив» почти никого не потерял: Иван Чехович не вписывался в схемы Игоря Никитина, а опытному Андронову нашли адекватную замену.
- Вся команда настроена на реванш.
- Молодежь приобрела бесценный опыт участия в кубковых матчах.
- Присоединившийся к ярославцам Александр Радулов должен добавить и мастерства, и энергии, и харизмы, и авторитета в раздевалке.
Впрочем, у «Локо» по-прежнему есть слабые места, и в первую очередь это вратарская линия. Даниила Исаева признали лучшим вратарем по итогам прошлого сезона, и он остается железобетонным первым номером в этом, но теперь у него нет достойного сменщика. В межсезонье команду покинули Иван Бочаров и Сергей Мурашов, а оставшийся в составе Алексей Мельничук в прошлом сезоне провел всего три полных матча и никоим образом не показал, что может рассчитывать на большее.
Повторит ли «Автомобилист» лучшую игру в своей истории?
За «Автомобилистом» давно закрепилась репутация некубковой команды. Лишь раз екатеринбуржцы прошли дальше первой стадии плей-офф. Казалось бы, в прошлом сезоне уральцам было не избежать аналогичной судьбы, ведь в ⅛ финала их поджидал «Ак Барс», ведомый опытным Зинэтулой Билялетдиновым. Однако «Автомобилист» выбил сначала «Ак Барс», затем СКА и лишь в полуфинале в драматичной семиматчевой серии уступил будущему чемпиону. Но даже так подопечные Николая Заварухина показали лучший результат в истории клуба и завоевали для Екатеринбурга первые медали.
В межсезонье руководители уральского клуба, в отличие от другого полуфиналиста из Челябинска, решили ничего не ломать. С Николаем Заварухиным контракт продлили еще по ходу прошлого сезона, переподписали всех лидеров, а Капитан Урал — Анатолий Голышев и вовсе продлил контракт с клубом аж на пять лет. Состав точечно усилили: команду пополнили талантливые форварды Брендон Лайпсик и Ник Меркли, силовой защитник Евгений Кашников. А из серьезных потерь — только перебравшийся в Омск Алексей Макеев. В прошлом сезоне екатеринбуржцы получили бесценный кубковый опыт и в этом легко могут замахнуться на большее.
Что ждет «Трактор» с Бенуа Гру?
Если для «Автомобилиста» выход в полуфинал стал лучшим результатом в истории, то челябинцы попали туда в пятый раз за последние пятнадцать лет, а в сезоне 2012/13 «Трактор» и вовсе играл в финале. В этом году «трактористы» отлично показали себя в плей-офф, но в полуфинале с сухим счетом уступили «Локомотиву». Однако, несмотря на хороший результат и бронзовые медали, руководство уральского клуба решилось на серьезные перемены.
Во-первых, «Трактор» не стал продлять контракт с Алексеем Заварухиным. Тренер принял команду по ходу сезона после увольнения Анвара Гатиятулина. Может, в регулярке никаких изменений и не чувствовалось. «Трактор» завершил чемпионат на той же шестой строчке, которую занимал и в день увольнения Гатиятулина, но в плей-офф «Трактор» превратился в таран или даже танк, причем челябинцы показали себя сплоченным коллективом с отличным микроклиматом в раздевалке. Однако менеджер Алексей Волков предпочел заменить тренера — новым наставником команды стал канадец Бенуа Гру, который побеждал с канадской молодежкой на чемпионате мира, а с 2016 года работал в фармклубе «Тампы» «Сиракьюз Кранч». Судя по предсезонке, Гру намерен играть в агрессивный атакующий хоккей.
Во-вторых, челябинцы не стали продлевать истекшие соглашения с Антипиным, Сошниковым, Калининым и Яруллиным, а с одним из лидеров клуба, Антоном Бурдасовым, и вовсе расторгли контракт. Не все пополнения клуба выглядят солидно. Так, опытный атакующий защитник Стивен Кэмпфер и раньше не отличался высокой скоростью, а уж в 36 ему тем более тяжело будет угнаться за быстрыми нападающими «Магнитки» и «Спартака», но Александр Кадейкин — один из лучших центров на рынке с российским паспортом, Андрей Светлаков — опытный ролевик с огромным чемпионским багажом, а переехавший из Швейцарии Дилан Сикьюра по предсезонке кажется прирожденным снайпером.
Со стороны действия Алексея Волкова кажутся серьезной авантюрой, но «Трактор» явно намерен взять свое здесь и сейчас, в противном случае в конце сезона с Волкова спросят за непродление Заварухина, расставание с лидерами и за другие спорные действия. А так успех команды зависит от способности Гру адаптироваться к новым реалиям, от желания команды прислушаться к своему новому наставнику и от скорости адаптации Сикьюры к новому для себя чемпионату. Если с этим проблем не будет, то челябинцы пошумят вновь.
Как пройдет перестройка в ЦСКА и «Ак Барсе»?
ЦСКА и «Ак «Барс» сейчас объединяет больше, чем, наверное, хотелось бы обоим клубам. Оба финалиста позапрошлого сезона дружно вылетели в первом раунде прошлого, оба сменили в межсезонье тренеров и почистили состав, и в обоих случаях кандидатуры новых наставников команд вызывают серьезные вопросы.
Сергей Фёдоров принес ЦСКА два Кубка Гагарина за два года, но стоило только армейцам оступиться, как руководство не простило осечки и рассталось как с Фёдоровым, так и с целым рядом лидеров. Справедливости ради перемены в ЦСКА напрашивались весь прошлый сезон. Костяк команды словно бы наелся победами и никак не мог найти стимула для новых побед. Чемпионы валяли дурака большую часть регулярки, которую закончили на непривычно низкой для себя шестой строчке, но многие рассчитывали, что в плей-офф ЦСКА соберется и покажет класс. Не собрались.
В результате Сергея Федорова заменил Илья Воробьев, а клуб серьезно обновился. По именам состав ЦСКА сейчас выглядит если и не сильнее, то явно моложе и голоднее до новых побед, но сомнения вызывает фигура главного тренера. Два года назад Илья Воробьев встретился в финале Кубка с Сергеем Федоровым, и тогда «Металлург» отдал уже, казалось бы, выигранную серию с 3:1. Считается, что Илья Петрович очень сильно зависит от своих помощников — наилучших результатов он добивался, когда рядом с ним на лавке были сильные специалисты, такие как Майк Пелино и Марк Френч, в ЦСКА же помимо уже знакомого по «Магнитке» Мохорича Воробьеву будут помогать Юрий Бабенко и Александр Попов.
ЦСКА
Ушли:
- в. Федотов Иван («Филадельфия», НХЛ)
- в. Шарыченков Александр («Куньлунь Ред Стар»)
- з. Диц Даррен («Авангард», обмен)
- з. Дыбленко Ярослав («Северсталь», обмен)
- з. Ибрагимов Марсель («Трактор», обмен)
- н. Григоренко Михаил (СКА)
- н. Плотников Сергей (СКА)
- н. Светлаков Андрей («Трактор»)
- н. Слепышев Антон («Динамо Москва», обмен)
Пришли:
- в. Просветов Иван («Колорадо», НХЛ)
- з. Дрягилев Александр («Югра», ВХЛ, обмен)
- з. Охотюк Никита («Калгари», НХЛ)
- з. Саморуков Дмитрий («Уилкс-Барре», АХЛ)
- з. Седов Никита («Северсталь», обмен)
- з. Ярош Кристиан («Северсталь»)
- н. Афанасьев Егор («Милуоки», АХЛ)
- н. Гурьянов Денис («Филадельфия», НХЛ)
- н. Дроздов Иван («Салават Юлаев», обмен)
- н. Исхаков Руслан («Бриджпорт», АХЛ)
- н. Рожков Никита А. («Северсталь», обмен)
- н. Яппаров Ярослав («Трактор», обмен)
«Ак Барс»
Ушли:
- з. Адамчук Кирилл («Динамо Москва»)
- з. Войнов Вячеслав («Торпедо»)
- н. Барбер Райли
- н. Галиев Станислав («Авангард»)
- н. Кагарлицкий Дмитрий («Торпедо»)
- н. Лукоянов Артём
- н. Марушев Максим («Металлург Новокузнецк», ВХЛ)
- н. Петров Кирилл
- н. Радулов Александр («Локомотив»)
- н. Свечников Евгений («Торпедо»)
- н. Шипачёв Вадим («Динамо Минск», обмен)
Пришли:
- з. Янчевский Марк («Адмирал», обмен)
- з. Яруллин Альберт («Трактор»)
- н. Бабенко Егор («Лада»)
- н. Барабанов Александр («Сан-Хосе», НХЛ)
- н. Коршков Егор («Амур»)
- н. Петан Николас («Хартфорд», АХЛ)
Оказавшийся в схожей ситуации «Ак Барс» не стал продлевать контракт с Зинэтулой Билялетдиновым и столь же серьезно почистил состав, буквально избавившись от нескольких опытных игроков, считавшихся лидерами команды. Новичков в команде не так много, но некоторые по своему мастерству ничуть не уступают ушедшим.
Смущает лишь фигура главного тренера. В прошлом сезоне Анвара Гатиятулина уволили из «Трактора», где он явно потерял раздевалку. Руководство казанцев провозгласило переход к более атакующему хоккею, но Гатиятулин всегда играл от обороны. Кроме того, в это межсезонье тренер успел устно договориться с руководством «Сибири», но затем резко передумал, стоило на горизонте появиться предложению из Казани.
Поможет ли СКА очередная звездная закупка?
СКА мощно провел вторую половину чемпионата, до последнего претендуя на Кубок Континента, а затем легко разделался с «Торпедо» в первом раунде в плей-офф, но в четвертьфинале питерцы почти без шансов уступили «Автомобилисту».
В межсезонье главный тренер команды Роман Ротенберг по традиции решил, что во всех неудачах виноваты игроки, и в очередной раз обновил половину состава. Покинули Петербург хоккеисты, которые в любом другом клубе КХЛ считались бы лидерами: защитники Артём Сергеев и Максим Федотов, нападающие Алекс Гальченюк (третий номер драфта НХЛ так-то!), Брендон Лайпсик, Александр Кадейкин, уехал в НХЛ (седьмой номер драфта). И хотя ростер команды изрядно проредился, практически каждый новичок среди питерцев в это межсезонье обладает огромным опытом: Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Сергей Андронов были лидерами чемпионского ЦСКА, а защитник Никита Зайцев провел семь сезонов в НХЛ.
Но главной трансферной бомбой стал переход Евгения Кузнецова, который ради СКА, по сути, завершил свою блестящую заокеанскую карьеру (648 очков в 840 матчах). Последние несколько сезонов Кузнецов провел на спаде, словно бы утратил интерес к игре, но даже так по уровню мастерства в КХЛ с ним сравнятся единицы. А еще переход Кузнецова именно в СКА настроил против игрока челябинских болельщиков, которые надеялись, что Евгений вернется в родной «Трактор». Матч СКА в Челябинске 18 марта рискует стать огненным.
Каким будет «Авангард» Сергея Звягина?
Омичи в прошлом сезоне до последнего матча боролись за первое место на «Востоке», уступив его «Металлургу» лишь в самом последнем туре в огненном очном поединке. Дальнейшее развитие событий вы знаете: «Металлург» стал чемпионом, а «Авангард» вылетел во втором раунде, уступив в семи матчах «Локомотиву». Противостояние получилось очень напряженным и драматичным, а ключевой момент случился после второго матча серии. Омск тогда уступал 0:2, второй матч и вовсе проиграл с разгромным счетом 0:7, и руководство клуба решило отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца и передать бразды управления командой тренеру вратарей Сергею Звягину. К всеобщему удивлению, ход, казавшийся многим жестом отчаяния, почти сработал: «Авангард» ожил и затащил серию в седьмой матч, но уступил более цельному сопернику.
В межсезонье Звягин избавился от приставки «и. о.», а вот состав преобразился значительно. «Авангард» обновил вратарскую линию и потерял собранное под плей-офф второе звено — покинули команду Жафяров, Прохоркин и Юрчо, ушли Спунер и Пьянов. Впрочем, замены им подобрались вполне достойные: опытные нападающие Макеев и Галиев, атакующий защитник Даррен Диц, надежный домосед Павел Коледов и один из самых зрелищных вратарей лиги Михаил Бердин.
Впрочем, пока что перспективы «Авангарда» выглядят туманно. Звягин отлично проявил себя в экстренной ситуации, но как он проявит себя на долгой дистанции регулярного чемпионата? Из бывших вратарей редко получаются хорошие главные тренеры, однако у Звягина были очень хорошие учителя — он успел поработать и с Майком Кинэном, и с Бобом Хартли. Еще одна проблема — травмы, из-за которых «ястребам» придется начинать сезон без Владимира Ткачёва и Рида Буше, и если Буше получил мышечную травму и должен вернуться уже в середине сентября, то Ткачёв незадолго до начала предсезонных сборов порвал ахилл и пропустит около полугода.
Сделает ли «Спартак» выводы из прошлого плей-офф?
Команда провела мощный регулярный сезон, а тройка Порядин — Морозов — Голдобин просто разрывала всю лигу. Однако в плей-офф «Спартак», казалось бы, продолжил играть в тот же хоккей, который приносил результат в регулярке, а когда перестроившийся «Металлург» лишил «Спартак» привычных козырей, у наставника москвичей Алексея Жамнова словно бы не нашлось плана Б.
В межсезонье «Спартак» постарался сохранить состав: покинули команду Бурмистров и Ковальчук, но заметная потеря лишь одна — отправился покорять НХЛ Максим Цыплаков. Зато есть два сильных подписания (бывший капитан московского «Динамо» Андрей Миронов должен укрепить оборону, а мощные форварды Уилл Биттен и Адам Ружичка призваны заменить Цыплакова) при условии, что адаптация игроков пройдет хорошо, а Ружичка не выкинет шутку, аналогичную той, из-за которой вылетел из НХЛ («Аризона» расторгла контракт со словаком, после того как он выложил в социальных сетях видео с узнаваемым белым порошком и пластиковой картой).
«Спартаку» под силу выдать столь же успешный сезон, как в прошлом году, но, чтобы превзойти это достижение, Алексею Жамнову нужно решить как минимум две задачи — уменьшить зависимость результата команды от действий тройки Морозова и придумать, как вырывать победы в матчах, в которых соперник буквально лишает техничных москвичей свободного льда.
Сделают ли качественный шаг вперед «Динамо» и «Салават Юлаев»?
Обе команды выдали сильный регулярный чемпионат («Динамо» вообще выиграло Кубок Континента), но плей-офф и те и другие завершили рано, друг за другом попав под «Трактор». «Салават» вылетел в первом раунде, «Динамо» проиграло серию всухую.
В межсезонье оба клуба провели работу над ошибками, причем особенно постаралось «Динамо». Команда продлила лидеров и укрепила атаку: состав москвичей пополнили трехкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев и проведший больше 200 игр в НХЛ Максим Комтуа. Отлично смотрелся на предсезонке семнадцатилетний форвард Иван Рябкин. Вызывает сомнения лишь обновление вратарской бригады; в прошлом сезоне именно игра голкиперов во многом не позволила москвичам пройти дальше, но призванный оборонять последний рубеж американец Хантер Миска на предсезонке выглядел очень слабо. Не обошлось и без потерь: воспитанник клуба и капитан Андрей Миронов перебрался к заклятым врагам из «Спартака». Но ему на замену пришел не менее опытный и явно более титулованный (два Кубка Гагарина) Артём Сергеев.
«Салават» второй год подряд после сильной регулярки вылетает в первом же раунде плей-офф, но руководство продолжает доверять Виктору Козлову и даже продлило с ним контракт. Продление выглядит в целом логичным шагом. Козлов явно старается учиться на собственных ошибках и стремится сделать игру команды более вариативной, а в плей-офф неожиданно подвела надежная весь сезон оборона. Возможно, возрастным защитникам не хватило свежести, а игравший с травмой вратарь Александр Самонов в ряде моментов откровенно не выручил.
Кто финиширует выше — «Северсталь» или «Торпедо»?
Одним из главных открытий позапрошлого уже сезона КХЛ стало «Торпедо» Игоря Ларионова, стремившееся играть в открытый, яркий и комбинационный хоккей и опиравшееся на совсем молодых игроков. В прошлом сезоне костяк «Торпедо» остался неизменным, а вот тренерский штаб лишился ушедшего на самостоятельную работу в «Северсталь» Андрея Козырева, которого многие за глаза называли главным творцом успехов нижегородского клуба.
В прошлом сезоне «Северсталь» действительно порой напоминало «Торпедо» больше, чем само «Торпедо»: яркая и дерзкая молодая команда неоднократно пыталась прыгнуть выше головы. «Торпедо» же чередовало удачные отрезки с откровенно неудачными, завалило концовку чемпионата, а сам Ларионов немного подпортил себе репутацию просочившимися в прессу деталями конфликтов с двумя опытными игроками — Алексеем Кручининым и Антоном Сизовым. В итоге «Северсталь» финишировала в регулярке на пятом месте, на две строчки выше «Торпедо», но плей-офф обе команды закончили в первом же раунде, причем уступив с аналогичным счетом 1:4. «Торпедо» проиграло СКА, а «Северсталь» — «Спартаку».
В это межсезонье «Торпедо» решило добавить к молодецкому задору опыта: состав команды пополнили Дмитрий Кагарлицкий, Евгений Свечников и Вячеслав Войнов, которые призваны восполнить потери команды; помимо уже упоминавшихся Кручинина и Сизова, нижегородцы лишились Николая Коваленко. Не все подписания команды выглядят логичными — мало кто понял, чем Ларионову приглянулся перешедший из более слабого немецкого чемпионата защитник Китон Томпсон, который не может похвастаться ни габаритами, ни результативностью.
«Северсталь» же продолжает жить по средствам. В это межсезонье команда сохранила большинство лидеров, легко рассталась с потерявшимся Гуслистовым и пополнила состав рядом опытных игроков — впавшим в немилость в «Торпедо» Кручининым, защитником-бомбардиром Калдисом и надежным защитником Ярославом Дыбленко.
Новый сезон может стать определяющим для обоих тренеров. Козырев явно продемонстрировал, что готов к самостоятельной работе и в свой второй год у руля команды должен продолжать прибавлять. А вот Ларионову предстоит оправдать продленный с ним контракт и доказать, что прошлый, не самый удачный сезон был досадной случайностью, и его «Торпедо» также может прогрессировать и адаптироваться к соперникам.
КХЛ на Кинопоиске
Мы активно развиваем хоккейную линейку и стремимся предоставить болельщикам уйму качественного контента.
«Хороший хоккей»
Стартующий 14 сентября флагманский проект Кинопоиска обрел новые декорации и новое название. Звезды «Скользкого льда» Денис Казанский и Андрей Николишин каждую неделю будут возвращаться в студию для работы над лучшим матчем недели. Болельщиков ждут выходы в эфир до, в перерывы и после игры, хоккейная экспертиза для хардкорных болельщиков и образовательные и развлекательные блоки для максимально широкой аудитории.
«Хороший гол»
В прошлом сезоне шоу, демонстрирующее хоккей глазами судей, собрало больше 60 миллионов просмотров на всех платформах. Благодаря камерам, прикрепленным к шлемам судей, зрители узнают, что творится на льду, слышат все закулисные разговоры, а сами судьи из безликих роботов превращаются в остроумных парней, которые выстраивают классную атмосферу и удерживают игру в рамках правил.
«Хороший гол: тренер»
Спин-офф «Хорошего гола» будет транслировать хоккей с другой стороны — с мостика. Тренер во время игры не просто выпускает игроков на лед, но адаптирует тактику, ругает и подбадривает подопечных, обсуждает моменты и, конечно же, спорит с судьями, и теперь подписчики Кинопоиска смогут это услышать и увидеть. Ждем от наставников команд новых лингвистических изысканий и мемов. Очень часто хлесткие фразы тренеров (например, «Отдай им кубок!») уходят в народ.
Обзоры КХЛ
Полный сезон КХЛ состоит из более чем 900 матчей, и иногда в один день проходит пять или шесть игр, многие из которых начинаются одновременно, поэтому уследить за ходом всего чемпионата просто нереально, но возможно благодаря Кинопоиску. Мы отбираем лучшие моменты игрового дня и упаковываем их в один бодрый динамичный обзор продолжительностью в 15–30 минут. Благодаря нашим обзорам вы всегда будете в курсе происходящего в лиге!
Видеоэссе
Это понятный для кинозрителей и подписчиков Кинопоиска, но свежий для спорта формат. В спортивных видеоэссе мы не озвучиваем «Википедию» и не говорим со зрителями на языке фактов и цифр, авторы формата пытаются поднимать сложные темы и разбираться в крайне важных хоккейных явлениях. От смысла и влияния Суперсерии СССР — Канада до присутствия хоккея в поп-культуре — через видеоэссе хоккей открывается по-новому.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Петр Ковалев / ТАСС, Александр Щербак / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Валерий Шарифулин / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Михаил Синицын / ТАСС