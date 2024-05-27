Гид по новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Он будет доступен на Кинопоиске!

Сергей Фёдоров принес ЦСКА два Кубка Гагарина за два года, но стоило только армейцам оступиться, как руководство не простило осечки и рассталось как с Фёдоровым, так и с целым рядом лидеров. Справедливости ради перемены в ЦСКА напрашивались весь прошлый сезон. Костяк команды словно бы наелся победами и никак не мог найти стимула для новых побед. Чемпионы валяли дурака большую часть регулярки, которую закончили на непривычно низкой для себя шестой строчке, но многие рассчитывали, что в плей-офф ЦСКА соберется и покажет класс. Не собрались.

В результате Сергея Федорова заменил Илья Воробьев, а клуб серьезно обновился. По именам состав ЦСКА сейчас выглядит если и не сильнее, то явно моложе и голоднее до новых побед, но сомнения вызывает фигура главного тренера. Два года назад Илья Воробьев встретился в финале Кубка с Сергеем Федоровым, и тогда «Металлург» отдал уже, казалось бы, выигранную серию с 3:1. Считается, что Илья Петрович очень сильно зависит от своих помощников — наилучших результатов он добивался, когда рядом с ним на лавке были сильные специалисты, такие как Майк Пелино и Марк Френч, в ЦСКА же помимо уже знакомого по «Магнитке» Мохорича Воробьеву будут помогать Юрий Бабенко и Александр Попов.