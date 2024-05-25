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Крупным планом

Подкаст«Претенденты». Ритмичная драма о людях в спортивных отношениях (18+)

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Претенденты» — новую психологическую драму Луки Гуаданьино о любовном треугольнике трех теннисистов. О разочаровывающих ожиданиях от фильма и строении кино о спорте рассказывает кинокритик Ксения Реутова.

Ксения Реутова

Кинокритик, соведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим»

Героиня не самый приятный человек, она постоянно буллит мужских персонажей. В этом ничего плохого нет — женщина в кино и не обязана быть доброй и приятной, но хотелось бы понимать, почему она такая, что у нее в голове происходит. Этого нам не рассказывают, но при этом демонстрируют, что она сильнее мужских персонажей, что подчеркивается и визуально, и на уровне диалогов. Но что ее держит рядом с этими слабыми мужчинами на протяжении 13 лет? Единственный ответ в том, что по сценарию ее определяет интерес к этим мужчинам, отдельно без них она существовать не может, иначе кто же будет между ними вбивать клин? Я на протяжении всего фильма ни на секунду не могла поверить в нее как в живого человека.

Даулет Жанайдаров

Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Я не спорю с тем, что Зендея не вполне убедительна в этом образе (хоть ее и попытались сделать взрослее с помощью прически и макияжа). Но важно понимать, что это фильм не про любовный треугольник, не про секс, а про профессиональных спортсменов. Это исследование психологии людей, у которых нет ничего, кроме спорта, и для которых теннис подменяет собой все. И они представляют свою жизнь в целом через призму своих профессиональных интересов. Трагедия героини Зендеи именно в том, что вся ее жизнь была заточена на это, а после получения травмы она буквально живет через других людей, например через своего мужа Арта, которого она именно поэтому пытается протащить на соревнования. А если они не играют, они мертвы.

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Сумел ли, по-вашему, Гуаданьино повторить успех «Назови меня своим именем» в «Претендентах» или, скорее, нет?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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