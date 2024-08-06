Российская индустрия видеоигр богата как на высококачественные, так и весьма странные тайтлы. Многие из них были изданы большими компаниями, но куда чаще создавались независимыми разработчиками. Некоторые прогремели на весь мир, другие остались известны лишь истинным ценителям.

В этом видео мы рассказываем про 10 знаковых игр в отечественной истории, через которые можно проследить развитие российского гейминга. Выбрать всего 10 показательных работ непросто, но мы старались следовать принципу жанрового разнообразия и помнить о том, что знаковая игра еще не значит «лучшая» или даже «хорошая». Для нас это, скорее, возможность увидеть в игре отражение эпохи. Попробуем разобраться, в каких жанрах российские разработчики особенно преуспели, были ли в отечественном геймдеве большие шедевры и что происходит с ним сегодня.