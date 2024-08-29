10 лучших появлений Илона Маска в кино, сериалах и мультсериалах

Впервые Маск появляется в эпизоде «Таксинвалид», проводя мероприятие Tesla, проваливающееся из-за набирающего популярность такси Handicar (или «Таксинвалид»), которым владеет один из героев мультсериала. Интерес к Tesla стремительно снижается, поэтому магнат устраивает гонки с водителями Handicar, чтобы утвердить свой авторитет и уничтожить противника (что довольно похоже на его пиар-кампанию). Проиграв состязание, Маск не отчаивается, а просто покупает компанию за 2,3 млрд долларов. Этот эпизод был единственным, в котором высмеивали изобретателя, и в его создании тот не участвовал (и не озвучивал персонажа). Три другие серии сильно отличаются по подаче: они представляют Маска гениальным ракетостроителем, поддерживающим феминизм и защищающим право женщин на участие в научной деятельности. Эта пиар-компания была нацелена не только на повышение внимания к запланированному Илоном полету на Красную планету, но и на поддержание «тренда» на феминизм, тем самым привлекая к своей фигуре женскую часть аудитории.