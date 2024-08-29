10 лучших появлений Илона Маска в кино, сериалах и мультсериалах

В издательстве Corpus вышла книга «Илон Маск» Уолтера Айзексона (перевод с английского Заура Мамедьярова и Евгении Фоменко) — автора, известного у нас благодаря биографии Стива Джобса. Электронную и аудиоверсии уже можно эксклюзивно читать и слушать в Букмейте. Мы решили вспомнить самые яркие камео Маска в кино и сериалах. Все они стали важной частью становления образа хай-тек-предпринимателя, «меняющего мир к лучшему».
Зачем Маск снимается в кино
Активное участие Маска в кино и анимационных проектах пришлось на 2010–2020 годы. В этот период Tesla ни разу не заканчивала год с чистой прибылью и претерпевала убытки в несколько миллиардов долларов. Однако акции компании все равно росли: медийность Маска способствовала его популярности и узнаваемости среди молодежи — активных розничных инвесторов. Так что его участие в популярных проектах — это грамотно выстроенная пиар-кампания. Тот факт, что Маск оказался фанатом мультсериалов, в которых появился его персонаж, — приятный бонус.
Фильмы
Илон Маск как гений, миллиардер, филантроп
«Железный человек 2» (2010)
Во второй части «Железного человека» Илон сыграл самого себя, появившись в кадре на 20 секунд в ресторане отеля в Монако. Старк (Роберт Дауни-мл.) и его ассистентка Пеппер (Гвинет Пэлтроу), прилетевшие на гонки, проходят мимо его столика. Илон пожимает супергерою руку и говорит: «Как ты смотришь на электроджет?» Тони отвечает, что сделает его.
Режиссер фильма Джон Фавро в интервью Vox говорил, что при создании фильма они опирались не только на оригинальный комикс. Маск стал прототипом главного героя Тони Старка. Как большой фанат вселенной MCU, Маск не только согласился на камео, но и бесплатно предоставил для съемок территорию SpaceX (в кадре даже засветилась ракета Falcon 9). Команда проекта, в свою очередь, подарила ему статую Железного человека.
«Маск взял гениальность Джобса и шоуменство Трампа. Он был единственным, кто обладал фактором веселья знаменитости наряду с деловыми качествами. Таких людей не так уж и много», — говорил сценарист первого «Железного человека» Марк Фергус в интервью New York Magazine.
Илон Маск фанатеет от «Звездных войн» и делает свой космический корабль
«Мачете убивает» (2013)
Еще один проект, где образ эксцентричного изобретателя был вдохновлен Маском. По сюжету правительство США вербует Мачете (Дэнни Трехо) для сложной миссии — прорваться в Мексику, чтобы схватить лидера карательного отряда и торговца оружием. В этот раз им стал безумец Войн Воз (Мэл Гибсон), который мечтал сбежать в космос и возвести там новую цивилизацию.
Режиссер Роберт Родригес встретил Маска на одной из голливудских вечеринок. Изобретатель провел Родригесу экскурсию по SpaceX, показав ракету Falcon, которую он назвал в честь своего любимого корабля из «Звездных войн» — «Тысячелетнего сокола» (Millennium Falcon). Эта история так вдохновила режиссера, что он решил добавить персонажу Гибсона одержимость ракетами и космической сагой.
«Боже мой, я точно хочу, чтобы герой Гибсона тоже вдохновлялся своими любимыми фильмами и воплощал свои мечты в жизнь», — поделился Родригес.
В финале Мачете соглашается отправиться в космос на ракете SpaceX (той самой Falcon 9), чтобы поймать Воза и завершить миссию. В небольшом камео Маск обменивается с Мачете рукопожатием, а после его ракета поднимается в воздух. В отличие от второго «Железного человека», здесь Илон предстает не только как гениальный изобретатель, но и как человек, готовый отдать самое дорогое для спасения человечества.
Илон Маск разрабатывает систему искусственного интеллекта, а потом отменяет ее
«Превосходство» (2014)
В научно-фантастическом фильме об искусственном интеллекте Маск появился в кадре всего на секунду в качестве участника конференции, на которой доктор Уилл Кастер (Джонни Депп) объясняет, как компьютерный разум может быть использован для спасения жизней.
Спустя год после выхода ленты Маск помог создать OpenAI — американскую научно-исследовательскую организацию по разработкам в области искусственного интеллекта. В 2021 году последовала разработка системы ИИ в машинах Tesla и автономного робота-гуманоида Tesla Optimus. Маск неоднократно говорил, что все это позволит человечеству никогда не работать и заняться поиском смысла жизни.
Однако в марте 2024 года Маск попросил приостановить работу над искусственным интеллектом: «Это, возможно, самая большая угроза для будущего человеческой цивилизации». Он пояснил, что сейчас важно разработать протоколы безопасности. Действительно ли магнат беспокоится о людях, как его герой в «Мачете убивает», или просто хочет дать себе время на усовершенствование своих продуктов — вопрос открытый.
Илон Маск смущается и пропускает съемки из-за неудачного запуска ракеты
«Почему он?» (2016)
Во время работы над предыдущим фильмом режиссер Уолли Пфистер, большой фанат Маска, отмечал его сдержанность, новаторство и скромность (что? да!). Даже когда Пфистеру пришлось перенести съемку сцены с участием Маска, он не злился, а пришел на площадку и радостно объявил: «Это определенно первый случай в истории моей карьеры, когда актер отменяет съемки из-за неудачного запуска ракеты!» Илон приехал в павильон в другой день и отметил, что был рад сняться в небольшой роли, потому что не хотел показаться «большой шишкой».
По сюжету «Почему он?» Нед Флеминг (Брайан Крэнстон) пытается примириться с новым эксцентричным парнем своей дочери Стефани (Зои Дойч). С одной стороны, Лэрд (Джеймс Франко) — миллионер Кремниевой долины, занимающийся разработкой компьютерных игр, а с другой — безалаберный бабник. В фильме Маск оказывается его другом, что вполне могло произойти в реальности, так как он сам увлеченный геймер. Скромный гик, который по несколько часов проводит в вымышленных мирах, коллекционирует фигурки и чувствует себя неловко в социальном взаимодействии, — идеальный образ, чтобы расположить к себе молодую аудиторию.
Илон Маск — инопланетянин из расы воинов
«Люди в черном: Интернэшнл» (2019)
Франшиза «Люди в черном» знаменита не только кофейными червями и нейтрализатором, стирающим память, но и камео известных личностей. Например, в первом фильме система идентифицирует актера Дэнни ДеВито и режиссера Джорджа Лукаса как инопланетных существ, а во второй части агента М сыграл Майкл Джексон. В третьей части в качестве пришельцев предстали певец Джастин Бибер, футболист Дэвид Бекхэм и основатель Microsoft Билл Гейтс. Неудивительно, что сняться в «Интернэшнл» режиссер Ф. Гэри Грей позвал Илона Маска. Его камео совсем короткое: экран наблюдения за инопланетянами в штаб-квартире людей в черном определил Маска как наккадана из расы воинов. Следом за ним показали певицу Ариану Гранде, а также автора песен и актера Дональда Гловера. Так Маск стал частью франшизы и закрепил за собой образ ее фаната, чем смог заинтересовать поклонников «Людей в черном».
Сериалы и мультсериалы
Илон Маск — непрактичный гений
«Симпсоны» («Маск, который упал на Землю», 1989 — н. в.)
В этой серии весь сюжет завязан на персонаже Маска, который в поиске вдохновения прилетает в Спрингфилд. Ракета приземляется во дворе Симпсонов, а Маск увязывается за Гомером, который вдохновляет его своими одновременно глупыми и гениальными высказываниями. «Гомеризмы» вроде сравнения скомканной бумаги с белыми фрикадельками приносят инженеру идею синтетического мяса, которое можно распечатать на принтере. Такая одержимость идеями, которая присуща Маску и в жизни, доводит его до изобретения самоуправляемых автомобилей, гиперпетли и полной электрификации города.
Многие фанаты были недовольны серией, откровенно восхваляющей Илона, способного придумать гениальные изобретения из любой брошенной в него фразы. «Симпсоны» знамениты тем, что высмеивают тренды и знаменитостей, и такой комплиментарный эпизод с Маском поклонники посчитали «проплаченным».
Илон Маск поддерживает феминизм и пытается отправить людей на Марс
«Южный Парк» («Таксинвалид», «Вход только для членов», «Не смешно» и «Конец сериализации в привычном нам виде», 1997 — н. в.)
Впервые Маск появляется в эпизоде «Таксинвалид», проводя мероприятие Tesla, проваливающееся из-за набирающего популярность такси Handicar (или «Таксинвалид»), которым владеет один из героев мультсериала. Интерес к Tesla стремительно снижается, поэтому магнат устраивает гонки с водителями Handicar, чтобы утвердить свой авторитет и уничтожить противника (что довольно похоже на его пиар-кампанию). Проиграв состязание, Маск не отчаивается, а просто покупает компанию за 2,3 млрд долларов. Этот эпизод был единственным, в котором высмеивали изобретателя, и в его создании тот не участвовал (и не озвучивал персонажа). Три другие серии сильно отличаются по подаче: они представляют Маска гениальным ракетостроителем, поддерживающим феминизм и защищающим право женщин на участие в научной деятельности. Эта пиар-компания была нацелена не только на повышение внимания к запланированному Илоном полету на Красную планету, но и на поддержание «тренда» на феминизм, тем самым привлекая к своей фигуре женскую часть аудитории.
В серии «Вход только для членов» Маск проводит экскурсию по SpaceX для героев сериала. Картман, желая сбежать с Земли, постоянно спрашивает о ракете, которая должна улететь на Марс. Однако предприниматель сообщает, что до настоящего полета еще целых восемь лет. В «Не смешно» вокруг здания SpaceX уже собираются люди, требуя отправить их на Марс, а Картман и его подруга Хейди пытаются помочь Илону запустить корабль. В эпизоде «Конец сериализации в привычном нам виде» Маск доказывает Картману, что его женоненавистничество — это неправильно, а после принимает помощь Хейди в конструировании ракетного двигателя.
После выхода этих эпизодов в своих социальных сетях Маск писал: «Приятно увидеть себя в „Южном Парке“. Смотрю это шоу с выхода короткометражки о Джее Лено».
Илон Маск и благотворительность
«Теория большого взрыва» («Платоническая перестановка», 2007–2019)
В ситкоме о физиках-гениях часто появлялись знаменитости, связанные с наукой и космосом — от физика-теоретика Стивена Хокинга до инженера и космонавта Базза Олдрина. Камео Илона Маска в ТБВ было вопросом времени.
В серии «Платоническая перестановка» Говард Воловиц (Саймон Хелберг) попадает в благотворительную столовую на День благодарения. Во время мытья посуды он знакомится с Маском. Из всех персонажей, которые были бы в восторге от встречи с основателем SpaceX, именно Воловиц стал идеальным вариантом для его презентации. Дело в том, что Говард — бывший космонавт и инженер Калифорнийского технологического института. Он знает, как устроена космическая промышленность, в первых сезонах даже конструировал детали для ракет (опустим, что это был автоматический туалет для астронавтов). Воловиц — заслуженный специалист в области, который открыто восхищается магнатом и буквально трепещет перед ним.
Маска в ТБВ показали человеком сочувствующим и чутким, он «постоянно занимается волонтерством», а с раздачи еды его перевели на мытье тарелок, потому что тот «давал слишком много подливы». Финальная сцена, в которой Маск разделяет с Говардом остатки тыквенного пирога, как бы намекает зрителю: да, это один из богатейших людей в мире, но он остается обычным парнем!
Илон Маск — фанат сингулярности и Adult Swim
«Рик и Морти» («Прорикая над гнездом рикушки», 2013 — н. в.)
В 2017 году Маск вступил в длинную переписку о сингулярности и видеоиграх с официальным аккаунтом «Рика и Морти» в социальной сети X (на тот момент Twitter). Илон пошутил, что «они могут веселиться сильнее, чем Пабло Эскобар и Курт Кобейн», что заинтересовало не только пользователей, но и создателя мультсериала Дэна Хармона.
«Маск может спать в моем доме и тусоваться со мной! Он парень, который хочет делать ракетные корабли, и ему рады в моем доме в любое время», — говорил Хармон, который был впечатлен готовностью инженера на полном серьезе общаться с аккаунтом сериала о сингулярности. На вопросы журналистов о том, попадает ли создатель Tesla в один из эпизодов, Дэн отвечал намеками. Но было очевидно: ждать оставалось недолго. Эксцентричный научно-фантастический мультсериал идеально сочетался с человеком, одержимым космическими путешествиями.
В эпизоде «Прорикая над гнездом рикушки» Рик и Морти решили обчистить гробницу, но обнаружили, что их опередил некий Майлз Найтли. Чтобы отомстить первопроходцу, они обратились за помощью к Бивню Маску — альтернативной версии Илона Маска, отличающейся от реального длинными передними зубами, похожими на клыки. А еще он владелец компании «Тюленесла». Герои попросили у изобретателя помощи, ссылаясь на то, что Маск из их реальности слишком контролирующий, а потому не способен работать в команде.
Выход серии совпал с презентацией новой модели Tesla Cybertruck, что лишь подогрело интерес пользователей к ней. Сеть заполонили мемы о Маске, а Cybertruck получила 150 тысяч предзаказов.
Илон Маск удачно посадил ракету?
«Детство Шелдона», («Нашивка, модем и зантак», 2017 — н. в.)
Камео Маска в «Детстве Шелдона» о становлении юного физика-теоретика органично сплетается с появлением в «Теории большого взрыва», где Шелдон Купер уже вовсю занимается наукой, а Илон запускает ракеты в космос.
По сюжету Шелдон вступает в спор с доктором наук и заверяет, что может помочь завершить сложные расчеты для посадки ракеты. В итоге расчеты он составляет, но в 1989 году технологий, которые подошли бы под вычисления вундеркинда, пока не придумали. В конце серии нам показывают легендарную посадку ракеты Space X, а затем Илона Маска, читающего детскую работу Шелдона Купера «Торможение и возвращение космических аппаратов». То есть Маск буквально крадет идеи у вундеркинда, а затем выдает их за собственные разработки. Эта сцена объясняет, почему в дальнейшем взрослый Шелдон не испытывает особого уважения к инженерам, в том числе к своему другу Говарду, который восхищается Илоном Маском. А реального Маска Купер наделяет ценным умением посмеяться над собой.
Стратегия Илона Маска работает. Появления в популярных шоу, демонстрация принадлежности к поп-культуре и расслабленное курение на прямых эфирах создают для техномагната образ своего в доску парня, и в конечном итоге это неплохо продается.
Автор: Арина Пырина