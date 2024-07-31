В издательстве «Альпина.Проза» выходит книга «Механическое вмешательство» — сборник из 15 рассказов, написанных в соавторстве с Алисой на YandexGPT. В проекте приняли участие Яна Вагнер, Шамиль Идиатуллин, Евгения Некрасова, Рагим Джафаров, Алексей Сальников и другие писатели и писательницы. Многие из них работали с нейросетью впервые, никаких технических заданий и подсказок у авторов не было. В итоге получились совершенно непохожие друг на друга тексты.

Электронная книга и аудиоверсия будут доступны эксклюзивно в Букмейте 2 сентября. А пока публикуем фрагмент рассказа Татьяны Толстой «Проходные дворы».

Мне захотелось написать рассказ, но о чем точно — я еще не знала. Что-то смутно померещилось, мелькнуло, как большая рыбина в воде, и ушло. Только название четко виделось: «Проходные дворы». Питерский такой рассказ, желтоватый и облупленный, как стены этих дворов. С подворотнями, лужами, коричневыми дверьми, ведущими на черный ход, — за дверью горячие батареи и пахнет мышами. А мыши хорошо пахнут, если ты кот.

И эта «П», как подворотня, как портал. Первые этажи, окна, забранные решетками, немытые стекла — не в Голландии живем, — чахлый тюль, алоэ в синей кастрюле, может быть, белая статуэтка балерины — или показалось? А вон тут женщина в розовом халате курит в форточку и смотрит невидяще, и в глазах ее буря; а тут бабка облокотилась о подоконник и улыбается — всё, страсти улеглись, зубы выпали, можно чайку с сушками, если размочить.

А эти ступени ведут в подвал, и те тоже. А тут разрыли и не огородили ничем — кучка битого асфальта и холмик могильной глины, не свалиться бы в преисподнюю, к сгорбленным людям в спецовках. Темнеет, надо поскорее выбираться на улицу, к трамваям: темнеет, и лиц встречных не видно; вот так мимо ангел пройдет и не заметишь; темнеет, а сюжет так и не родился, не всплыл, утонул, погас.

Проходные дворы, Питер, печаль, подворотни. Проходные дворы; это ведь когда проходишь мимо, не останавливаясь, ни за что не зацепляясь, не хватаясь, не влюбляясь, не надеясь, просто идешь, просто идешь.

Нет, не всплывает сюжет. Надо ждать. Надо, наверно, спать, и видеть смутные сны, и вглядываться в сумерки подворотен.

А тут меня просят: поговори с Яндекс-чатом, это новая вещь, искусственный интеллект, он скоро разовьется и вас, писателей, заменит. Поговори, может, он подскажет. Я поговорила.

***

Я: Чат, а чат, придумай мне сюжет рассказа.

ЧАТ: «Путешествие в мир природы: как я провел лето на берегу озера».

Я: Ну нет! Ишь ты, бодрый какой; принял меня за туриста? Придумай мне сюжет.

ЧАТ: Не могли бы вы уточнить ваш запрос?

Я: Название: «Проходные дворы». Тема: «проходные дворы». С тебя сюжет.

ЧАТ: Проходные дворы — это места в городе, где несколько зданий соединяются между собой. Они часто используются для доступа к другим улицам или районам. Проходные дворы могут быть как обычными переулками, так и закрытыми пространствами, которые доступны только определенным людям.

История проходных дворов начинается еще в Древнем мире. В Риме они использовались как места для хранения товаров и для защиты от нападений. В средневековой Европе проходные дворы были популярны среди горожан, которые использовали их для быстрого доступа к своим домам и магазинам.

Сегодня проходные дворы являются частью архитектуры многих городов. Они придают им особый колорит и атмосферу. Однако многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.

Я: Да я знаю, что такое проходные дворы. Про Рим ты, конечно, наврал. Придумай рассказ на эту тему в стилистике Татьяны Толстой.

ЧАТ: «Проходные дворы: Тайна и загадочность».

Я: Допустим. Так про что рассказ? Сюжет какой?

ЧАТ: Рассказ «Куст сирени» А. И. Куприна повествует о встрече главного героя, молодого офицера Алексея, с его возлюбленной Женей. Встреча происходит на даче, где Алексей проводит летние каникулы.

Главная тема рассказа — любовь, ее проявления и влияние на жизнь человека. В центре сюжета — взаимоотношения героев, их чувства и переживания. Также в рассказе поднимается проблема выбора между карьерой и любовью, которая стоит перед Алексеем.

В итоге рассказ «Куст сирени» показывает, что настоящая любовь способна изменить жизнь человека к лучшему, наполнить его сердце радостью и вдохновением.

Я: Да нет там ни Алексея, ни Женечки... Откуда ты это берешь? Я сейчас специально проверила, и ты бы тем более мог проверить! Там офицер Алмазов и его жена Верочка... Ладно, а дворы тут при чем?

ЧАТ: Дворы могут быть причастны к контексту вопроса в разных смыслах:

1. **Дворы как часть пространства**. В некоторых городах дворы являются частью общей территории и они могут быть важными для жителей. Например, жители могут проводить время во дворах, играть в игры, устраивать барбекю или просто отдыхать на свежем воздухе.

2. **Дворы в значении «двора»**. В контексте некоторых языков, например русского или украинского, слово «двор» может обозначать группу людей, объединенных какой-либо общей деятельностью или интересами. В таком случае фраза «А дворы тут при чем?» может означать «А что это за группа людей/что их объединяет?».

3. **Использование слова «дворы» как сленгового термина**. В разговорной речи слово «дворы» может использоваться как сленговое выражение для обозначения секретной информации или знаний, которыми владеют только избранные. В этом случае фраза «А дворы тут при чем?» могла бы означать «А какое отношение это имеет к секретной информации?».

Я: И при чем тут Куприн?

ЧАТ: В тексте говорится о любви и страсти, а также о том, как они могут повлиять на жизнь человека. Александр Куприн является автором рассказа «Гранатовый браслет», в котором говорится о любви мужчины к женщине, которая не может быть взаимной.

Я: Эк куда тебя занесло. Только мне не нужен Куприн. Придумай рассказ в стилистике Татьяны Толстой.

ЧАТ: Жила-была одна женщина по имени Татьяна. Она была писательницей и очень талантливой. Но у нее была одна проблема: она не могла придумать название для своего нового романа. Она сидела за своим столом, уставившись в пустой лист бумаги. Она думала и думала, но ничего не приходило в голову. Вдруг она услышала звук открывающейся двери и увидела своего мужа, который вернулся домой после работы.

«Привет, дорогая! — сказал он, целуя ее в щеку. — Как прошел твой день?»

«Не знаю, — ответила Татьяна, пожав плечами. — Я не могу придумать название для моего нового романа».

Муж улыбнулся и сел рядом с ней. «А о чем твой роман?» — спросил он.

Татьяна начала рассказывать ему о своей книге, о ее героях и сюжете. Муж слушал ее внимательно, и вдруг его глаза загорелись.

«Послушай, — сказал он, — почему бы тебе не назвать роман в честь своей любимой книги?»

Татьяна задумалась на мгновение. «Ты думаешь, это хорошая идея?» — спросила она.

Муж кивнул. «Да, я думаю, это отличная идея, — сказал он. — Твоя любимая книга — это ключ к тому, что ты хочешь сказать в своем романе. Назови его в ее честь, и люди будут знать, что это книга, которая имеет для тебя большое значение».

Татьяна улыбнулась и кивнула. «Ты прав, — сказала она. — Я назову свой роман в честь моей любимой книги».

И так Татьяна Толстая придумала название для своего романа — «Анна Каренина».

Я: Нет. Ну что за дела! Изобразил двух дебилов... Тебе ведь доступен весь интернет. Ты должен соображать мгновенно. И материала у тебя достаточно: в интернете куча моих текстов, пользователи воруют их нещадно, не считаясь ни с каким авторским правом. Еще раз: напиши рассказ в стилистике Татьяны Толстой.

ЧАТ: В одном маленьком городке, где время будто остановилось, жила одна необычная семья. Семья Петровых была настолько необычна, что даже сама Татьяна Толстая не смогла бы придумать более интересных и ярких персонажей.

Во главе семьи стоял Пётр Петрович — маленький кругленький человечек с огромными усами и глазами, которые всегда светились каким-то особенным светом. Он был главой семьи и хранителем традиций, которые передавались из поколения в поколение. Рядом с ним всегда была его жена — Мария Ивановна, высокая статная женщина с длинными волосами и пронзительным взглядом. Она была настоящей хозяйкой дома, которая умела создать уют и тепло в любой обстановке.

У них было двое детей — сын Иван и дочь Анна. Иван был высоким стройным юношей с длинными волосами и мечтательным взглядом. Он был художником и видел мир через призму своего творчества. Анна же была маленькой хрупкой девушкой с огромными глазами и улыбкой, которая могла осветить весь мир. Она была поэтессой, которая писала стихи о любви и жизни.

Вся семья была настолько необычна, что даже их дом был особенным. Он был похож на маленький замок, который стоял на вершине холма и смотрел на город. В этом доме всегда было тепло и уютно, а запах выпечки и чая наполнял его каждый вечер.

И вот однажды, когда семья собралась за столом, чтобы отметить день рождения Петра Петровича, они решили отправиться в путешествие. Они собрали свои вещи, сели в старый автомобиль и отправились в путь.

Они ехали по дорогам, которые вели их в неизвестность, но они были уверены, что их ждет что-то новое и интересное. И вот, после нескольких дней пути, они оказались в городе, где жили другие необычные люди.

Здесь они познакомились с художниками, поэтами и музыкантами, которые жили в своих маленьких домиках на берегу реки. Они проводили вечера за разговорами о жизни и искусстве, а утром отправлялись на прогулки по городу.

Но самое главное, что они нашли здесь, — это любовь. Пётр Петрович встретил женщину, которая стала его второй половинкой, а Иван и Анна нашли своих спутников жизни. И вот, когда они вернулись домой, они уже были не просто семьей, а настоящей маленькой вселенной, которая жила по своим законам и правилам. И так продолжалось много лет, пока однажды Пётр Петрович не ушел на покой, оставив свой пост главы семьи своей жене Марии Ивановне. Но даже тогда они продолжали собираться вместе, чтобы вспомнить старые времена и насладиться теплом и уютом, которые всегда были в их доме.

И так жили они, необычные и яркие, создавая свой собственный мир, который был наполнен любовью, творчеством и теплом. И даже сама Татьяна Толстая не могла бы придумать более интересной и захватывающей истории.

Я: Ну это наглость. Твоя последняя фраза — это наглость! За кого ты меня принимаешь?! Кстати, Пётр Петрович нашел свою вторую половинку, а куда он девал первую половинку? Марию Ивановну с длинными волосами и пронзительным взглядом?! Так... Сбрасываем настройки... Просто напиши печальный рассказ.