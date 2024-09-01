Сериал по мему? Еще и про свадьбу? Да, это комедия «Третье сентября»

С 2 сентября на Кинопоиске и ТНТ начнет выходить комедийный сериал «Третье сентября», посвященный мему по одноименной песне Михаила Шуфутинского. Сам шансонье тоже появится на экране в роли таксиста. Переворачивая календарь, рассказываем о дне сурка по народному шлягеру.
О чем это
Витя (Павел Рассомахин) собирается узаконить отношения со своей невестой Машей (Арина Постникова). Перед церемонией он лихо попрощается с холостяцкой жизнью, устраивая вместе с друзьями мальчишник. На следующее утро парень просыпается с больной головой и частичной амнезией: он забыл, что было вчера. Витя отправляется в загс, но перед регистрацией Маша по неизвестной причине сбегает из-под венца. Расстроенный герой просит небеса о возможности все исправить и опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.
Кто главные герои
- Витя (Павел Рассомахин) — жених. На мальчишнике наделал глупостей с друзьями, из-за чего все и началось. Только вот что именно произошло, он не помнит.
- Маша (Арина Постникова) — невеста, сбежавшая со свадьбы.
- Валера (Максим Белобородов) — друг Вити, ловелас и заводила.
- Вова (Александр Колесников) — тоже друг Вити, семьянин и тихоня.
- Ира (Марина Доможирова) — контролирующая жена Вовы.
- Тамада (Максим Лагашкин).
- Мама невесты (Алика Смехова).
- Подружка невесты (Юлия Топольницкая).
- Родители жениха (Татьяны Мухины и Анатолий Журавлев).
В нескольких эпизодах также снялся Михаил Шуфутинский, исполнитель песни «3 сентября». «Герой, которого я сыграл в сериале, — это целиком задумка сценаристов, с которой я согласился. Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно. Вот разговаривать за рулем иногда сложно, но ничего страшного, вроде все получилось», — рассказал певец.
В сериале также появятся Павел Деревянко, Ольга Дибцева, Виктор Низовой, Юлия Сулес и другие.
Кто работал над сериалом
«Третье сентября» снял Феликс Герчиков, работавший над сериалами «Анна-детективъ», «Трейдер» и «Варшава’21». А сценарий написал Максим Кудымов, у которого в фильмографии комедийные проекты «Беспринципные», «Девушки с Макаровым» и народный хит «Реальный пацаны». Оператор — Оганес Марутян («Нина», «Вы меня видели?»).
Производство — канал ТНТ, онлайн-кинотеатр Кинопоиск и компания «Медиаслово».
Где и когда смотреть
С 2 сентября на Кинопоиске и в эфире канала ТНТ в 21:00. Всего в сериале будет восемь эпизодов.