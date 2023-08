Миссия «Барбигеймер»: выбираем главный фильм июля из трех

Разумеется, главным аттракционом «Оппенгеймера» стало первое в мире испытание технологии ядерного оружия (она тут скрывается за кодовым названием «Тринити»). Имитируя атомные взрывы, команда Нолана якобы сумела обойтись без компьютерной графики, поджигая бензин, пропан, магний и алюминиевую пудру. Кроме того, с помощью практических эффектов режиссер визуализировал даже взаимодействие между атомами, молекулами и энергетическими волнами, а также изобразил звезды, черные дыры и сверхновые. Правда, учитывая трехчасовой хронометраж, ядерного экшена здесь крайне мало.

Самым распиаренным трюком из седьмой «Миссии» стал прыжок Тома Круза на мотоцикле со скалы. Сначала Итан Хант находится в состоянии свободного падения, а затем раскрывает парашют и пикирует прямиком в окно вагона неуправляемого Восточного экспресса, мчащегося из Венеции в Лондон. Там его ждет не дождется попавшая в западню воровка в исполнении Хейли Этвелл. Прыжок, конечно, получился впечатляющий, но едва ли он мог бы возглавить топ каскадерских безумств Тома Круза. В конце концов, что такое прыгнуть с парашютом для человека, который бегал по стенам «Бурдж-Халифа», задерживал дыхание на шесть с половиной минут и висел на двери военно-транспортного «Эйрбаса», поднимающегося в воздух на скорости 185 километров в час?

В комедийном фэнтези Греты Гервиг нет невероятных трюков. Зато в нем немало ироничных находок, политического юмора и социальной критики. Пожалуй, самой эффектной сценой фильма кажется музыкальный номер Райана Гослинга I’m Just Ken, в которой звезда «Драйва» в очередной раз подтверждает свои музыкальные и комические таланты. Трагический и туповатый красавчик Кен, мучающийся от неразделенной любви и притащивший патриархальные идеи в Барбиленд, поет сентиментальную рок-балладу в духе 1980-х, в которой жалуется на свою «белокурую недолговечность». «I’m just Ken. Anywhere else I’d be a ten!» «Ла-Ла Ленд» отдыхает.

Победитель: «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» — за совокупность эффектных сцен.