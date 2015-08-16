Миссия «Барбигеймер»: выбираем главный фильм июля из трех

В метакомедии Греты Гервиг опасным изобретением становится сама кукла Барби (Марго Робби), придуманная предпринимательницей Рут Хэндлер. В фильме девочка-подросток Саша (Ариана Гринблатт), разочарованная продукцией компании Mattel, обвиняет Барби в том, что та, будучи сексуализированным символом капитализма и продвигая недостижимые для женщин идеалы, разрушает мир. «Фашистка!» — заключает Саша. Тем не менее Барби, как и положено великому бренду, ставшему частью поп-культуры (см. «Человека-паука»), способна меняться в зависимости от духа времени. К финалу она, словно Пиноккио, станет живым человеком, а Mattel запустит линейку обычных кукол, в которых современные женщины увидят себя.

«Идеи живут вечно. У людей всегда один и тот же конец», — напоминает Барби призрак Рут Хэндлер (Ри Перлман). Иронично, что эта фраза суммирует и основной посыл «Оппенгеймера». В отличие от Барби, ядерная бомба не меняется к лучшему и разочаровывает своего создателя Роберта Оппенгеймера: в беспросветном финале байопика отец атомного оружия представляет, как сотни ракет уничтожают мир. Кажется, издерганный ученый уже не так сильно гордится своим творением, как после американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Правда, аналогичную кульминацию мы уже наблюдали в третьем «Терминаторе» — франшиза Джеймса Кэмерона наглядно показывала, как именно пройдут недолгие секунды ядерного холокоста.

Итан Хант и его команда тоже противостоят продукту человеческого гения — искусственному интеллекту под названием «Сущность» (Entity). Осознав себя как личность, ИИ захватил системы обороны, камеры слежения, военные объекты и финансовые сети по всему миру. Пока эта нейросеть еще не превратилась в «Скайнет», но наверняка сделает это во второй половине «Смертельной расплаты». Проблема использования ИИ в качестве оружия актуальна, но не нова. К тому же «Сущности» почти не досталось экранного времени, и даже Альтрон из вторых «Мстителей» пугал сильнее.

Победитель: «Оппенгеймер» — за реализм.