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«Капельник», «Русалки», «1703» и другие хорошие российские сериалы, которые вы могли пропустить

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Несмотря на то, что лето — традиционно тихий сезон для сериальной индустрии и все громкие премьеры запланированы на осень, в этом году было что посмотреть. Финал «Нулевого пациента» о вспышке заражения ВИЧ в советской Элисте, «Люся» с Данилой Козловским в роли слетевшего с катушек айтишника, «Закрыть гештальт» о видящем призраков таксисте — про все эти сериалы мы уже рассказывали. Вот еще десятка интересных отечественных шоу, которые выходили за последние три месяца (да, мы захватили и сентябрь).

«1703», 1-й сезон

Где смотреть: Okko

Ночь, дождь и Питер — что может быть тоскливее? Только песни Татьяны Булановой, крутящиеся нон-стоп в салоне старенькой «Субару» прожженного мента. События сериала «1703» (год основания Северной столицы) происходят именно в этой пространственно-временной парадигме: в кадре постоянно темно, что-то накрапывает с неба — всем этим режиссер Сергей Сенцов и достигает атмосферы нуара. Есть еще обязательный длинный плащ, в котором ходит один из героев. Сюжет построен по многократно отработанным лекалам: трудовые будни сыщиков-напарников, один из которых матерый мужлан вроде Глеба Жеглова, а другой — нежный и наивный юноша а-ля Шарапов. Первого играет Гоша Куценко, который даже подарил герою собственное имя. Гоша Колпаков ходит в брутальной кожанке, он напорист, отважен и резок, но только на работе. В салоне той самой «Субару» он настоящий, снедаемый тоской одиночка: книжка о суицидах вся в закладках, надрывные песни в унисон депрессивному настроению. Еще бы, сын Колпакова подрабатывает вебкам-моделью (Павел Табаков), пьет гормональные таблетки и готовится к транспереходу.

Второй герой, молодой опер с щенячьим взором, Вадик (Кузьма Сапыкин), мечтал о карьере стендапера, но вместо этого под давлением отца в высоком полицейском звании вынужден переехать из Москвы в Питер и ходить по моргам да «малинам», набираться опыта и впечатлений. В Питере ему придется столкнуться со священником, сладострастно курящим вейп (Николай Фоменко), сигающим из окон манерным музыкантом, исполняющим хит «Гражданской обороны» (Шарлот), старушкой в церкви с окриками «Не так крестишься!» (Роза Хайруллина) и многими другими колоритными петербуржцами.

«1703» интересно разгадывать как шараду, настолько он напичкан цитатами и референсами. Сына Колпакова зовут Родион, начальника полиции — Порфирин (жирный привет Достоевскому). А еще «бандитскому Петербургу» с «Улицами разбитых фонарей» и «Убойной силой» с повзрослевшим Васей Роговым (Андрей Федорцов в роли начальника полиции). За всей этой интеллектуальщиной слегка теряется детективное повествование (а ведь из морга пропал труп девушки-вебкамщицы), но извечная русская хандра, замешанная на черном юморе, отсылки к «Городу грехов» и книжкам Мураками — хорошее топливо. Денис Артамонов написал как минимум небанальный сценарий. Благодаря ему сериал превращается в изысканное атмосферное и абсурдистское шоу (здесь даже есть слоны — потомки подаренных Петру I персидским шахом животных!), одно из лучших в этом году.

«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного», 1-й сезон

Где смотреть: Okko

Половина успеха сериала — название, которое сразу настраивает на нечто искрометное. В самом деле, что бы вы делали в такой щекотливой ситуации, в какую попала главная героиня Елены Лядовой? Ее Анна — успешная женщина с адвокатской карьерой, немного за сорок, живет не только роскошной, но и яркой сексуальной жизнью. Мы застаем ее в момент расставания с очередным молодым любовником: «Две недели встречаемся, а ты мне уже надоел». Впереди у Анны сложное дело, поэтому для тонуса нужно подыскать только одного ухажера, и выбор между молодым, но скучным банкиром (Антон Филипенко) и зрелым, но безбашенным владельцем трех баров (Гоша Куценко). Сюрприз пришел, откуда не ждали: сын из Лондона (Макар Хлебников) сообщает, что вместо учебы он женится на пакистанке, которая к тому же беременна. Свободолюбивая Анна осознает две вещи: она внезапно станет бабушкой, и выбирать ей надо не столько любовника, сколько дедушку для внука.

В лихой и дикий мир богатых с Патриарших нас снова погружает Александр Цыпкин, написавший сценарий сериала. Снял его Алексей Кузмин-Тарасов, театральный режиссер, и этим объясняются и многие спецэффекты, и обильные монологи. Бесспорная удача здесь — Елена Лядова, виртуозно умеющая быть обаятельно наглой, развратной и хитрой. По сути, Лядова повторяет свою роль в «Изменах». Там ее героине тоже приходилось выбирать стоящего любовника из толпы претендентов. Но если в проекте Вадима Перельмана были предприняты хоть какие-то попытки психоанализа и проработки юношеских травм, то в шоу Цыпкина особой мотивации в поведении Анны искать нет нужды: яркая представительница поколения «беспринципных», возмутительно витальная и бесстыдно циничная — просто расслабьтесь и посмейтесь над ней.

«Жиза», 1-й сезон

Где смотреть: Start

Детдом, где живут и учатся подростки со сложными семейными историями. У каждого за плечами своя драма, у некоторых — уголовные статьи. Жесткая иерархия, дедовщина, почти тюремные законы — человеческое достоинство да и жизнь здесь мало чего значат. Юноша по кличке Якут (Максим Сапрыкин) оказывается втянут в преступную группировку, во главе которой некто Влад (Никита Кологривый). Якут влюблен в местную красавицу Полину (Валентина Ляпина), а та спит с преподавателем театрального кружка (Дмитрий Козельский). Решив напугать учителя беременностью, Полина ставит себя под удар: провинившийся наставник наймет для девочки киллера. Перед лицом смертельных угроз Якут и Полина бегут из детдома в Москву, прихватив крупную сумму денег, украденную у Влада, и этот роуд-муви оборачивается тотальным хоррором. Сериал, претендующий на жизненность, о чем отчаянно намекает название, обретает почти фантастические сюжетные повороты. На пути у беглецов встречаются исключительно упыри: продажные полицейские, бандиты, воры. А убийство тут показано как легкий способ решения всех проблем.

Арсений Робак, сын актера Александра Робака, дебютировал в сериальном жанре одновременно в роли режиссера и продюсера. Удивительно, но в жесткой сюжетной основе реальный опыт Робака-младшего: подростком он отбился от родительских рук, за что и был отправлен в учебное заведение пансионного типа. Иногда его сериал напоминает «Межсезонье» Александра Ханта, иногда — «Прирожденных убийц» Оливера Стоуна. «Жиза» получилась не без минусов: затянутость, искусственные диалоги и попытка играть в тарантиновщину (киллер, например, носит кличку Киновед и свято чтит литературный язык и чистоту в салоне своего авто). Все это на совести сценариста Александра Пронина. Из достоинств сериала — актерские работы плюс небанальный художественный прием: поступки и даже намерения героев сопровождают титры, знакомящие зрителей с разными статьями уголовного кодекса. И возникает ощущение, что мы живем в абсолютно криминальном мире, полном опасностей и угроз.

«Капельник», 1-й сезон

Где смотреть: Premier

Ваня (Денис Прытков) — молодой ординатор-анестезиолог, который мучительно нуждается в деньгах, чтобы помочь близким. Поэтому он соглашается на предложение главврача нелегально прокапывать от передозов разных знаменитостей. Ставя чудесные воскрешающие капельницы развращенным мажорам, богатым и знаменитым медийным персонам, Ваня постигает сторону жизни — красивую и порочную одновременно. Конечно, он влюбится в свою пациентку, блогершу Алко (Анастасия Резник), приехавшую из провинции покорять Москву. И, конечно, наживет себе и серьезные проблемы, и могущественных врагов.

«Капельник» претендует на звание одного из лучших сериалов года, не в последнюю очередь благодаря максимально откровенному снятию покровов с пресловутых TikTok-домов, их обитателей и покровителей. Что неудивительно: автор идеи сериала — известная блогер и инфлюенсер Ида Галич. Режиссер Илья Аксенов, снявший «Мир! Дружба! Жвачка!», снимает дерзко и создает сложный и обаятельный жанр — помесь медицинского сериала, социальной драмы и черной комедии. За последнее в проекте отвечает Никита Никитин — непрофессиональный актер, который играет напарника капельника, Серегу, водителя с ампутированной рукой. Творящийся вокруг абсурд и россыпь смешных шуток контрастируют с нешуточными ситуациями и каменным лицом главного героя, который в этой истории единственный якорь: Ваня честен, правдив и истово выполняет свой врачебный долг. Его суперспособность — умение смешивать коктейли для капельниц, буквально оживляющие людей. Но главное в «Капельнике» — драма маленького человека, задавленного бытовыми обстоятельствами. И мысль, что наркотики — это абсолютное зло.

«На страже пляжа», 1-й сезон

Где смотреть: Premier

В сериале с первоначальным названием «Чистильщик» рассказывается еще об одной необычной профессии. Денис Дубов (Антон Филипенко) когда-то был знаменитым криминалистом. По волосу на ковре или положению кресла он мог восстановить картину преступления, но он закрутил роман с женой начальника, из органов его уволили. Коллеги пристроили Дубова чистильщиком — смывать размозженные мозги и кровавые пятна в жилищах богатых клиентов после следственных действий. Однажды, наводя порядок в одной из роскошных квартир, бывший криминалист выяснит, что его работодатели не совсем честно раскрывают дела. Найдя ключевые улики и став важным фигурантом дела, Дубов отправляется на юг по программе защиты свидетелей. Но и там в перерывах между любовными утехами, плаванием на яхте и поглощением коктейлей он умудрится найти на свою голову детективный сюжет и будет применять свои уникальные способности в паре с местной сыщицей Дианой (Катерина Ковальчук).

Комедии в этом сериале больше, чем криминала, поэтому любителям сложных детективных историй мы этот проект не посоветуем. Впрочем, название не вводит в заблуждение: пляжа тут много, как и каскада сексистских шуток, и альфа-поведения Дубова, и вечно постного выражения лица Дианы. Естественно, поначалу они с Дубовым невзлюбят друг друга, но, присмотревшись, проникнутся чувствами. Сериал однозначно понравится поклонникам Антона Филипенко, стремительно набирающего популярность: он тут чертовски обаятелен, несмотря на гавайские рубашки. Плюс яркая картинка посреди тотального мрачняка и в жизни, и в кино наверняка поднимет настроение.

«Русалки», 1-й сезон

Где смотреть: Кинопоиск

Еще один детектив (от продюсерской компании «Среда», знающей толк в жанре), сюжет которого развивается в небольшом приморском городке, где все всё знают друг о друге и при этом в нем полно тайн. Однажды в дюнах находят труп девушки, как две капли воды похожей на местную следовательницу Риту (Иева Андреевайте). Это Майя, ее сестра-близнец, пропавшая 14 лет назад. Все в городе считали ее утонувшей, но теперь версии изменились. Помогать Рите в расследовании будут два колоритных залетных следователя — Ольга Белова из Астрахани (Дарья Мороз) и Макар Кожухов из Казани (Петр Федоров). Оба они в городе со своей тайной миссией и занимаются загадочными убийствами, но все ниточки так или иначе ведут к найденной на берегу мертвой девушке. Тройке сыщиков предстоит выяснить, что случилось с Майей и где она была все это время.

«Русалки» пролежали на полке четыре года, и за это время Дарья Мороз успела прочно вжиться в роли холодных следачек, а нарратив и визуал сериала — стать немного олдскульным. Тем не менее запутанные отношения героев, вязкая атмосфера и мистическая составляющая делают свое дело. Режиссер Александр Кириенко мастерски нагнетает саспенс: дети смеются противным многозначительным смехом и вглядываются пронзительными глазами в самую душу, обилие рыжеволосых женщин пугает, каждая фраза полна намеков — и вот ты уже подозреваешь всех. Картинка — гремучая смесь «ЮЗЗЗа» и «Чик»: колоритные, дышащие опасностями фавелы, южные базары с грудами спелых арбузов, безлюдные песчаные дюны и бездонная зелень моря. Интонационно «Русалки» напоминают недавние проекты о маньяках «Коса» и «Молчание». И невозможно не отметить храбрые попытки авторов (а это целых десять сценаристов!) превратить детективный триллер в феминистское высказывание: истоки женских неудобных и сильных характеров, роль в этом мужчин, детские травмы.

«Стая», 1-й сезон

Где смотреть: more.tv, Wink

Агата Муцениеце наконец дождалась главной драматической роли. Ее героиня — штатный психолог ФСИН Рита — одержима собственной научной теорией. Она считает, что юных правонарушителей можно перевоспитать, окунув их в экстремальную атмосферу. Для защиты своей программы «Второй шанс» Рита выбивает из начальства согласие на необычный поход в горы. Вместе с несколькими охранниками и проводником Рите и ее подопечным предстоит пройти Тропу скорби (на которой погибло много человек), для того чтобы изучить опасный маршрут, отметить и облегчить самые сложные участки. По задумке главной героини участие в столь благородном деле должно приучить подростков к социальной ответственности и заодно выявить их самые лучшие качества. В пути юные отморозки действительно начинают проявлять свойства своих характеров: кто-то троллит слабых, кто-то тайком проносит с собой наркотики, кто-то провоцирует драку и угрожает проводнику. Борьба за лидерство, выстраивание суровой иерархии — вот чем озабочены подопечные Риты. Заканчивается все загадочной смертью несчастного проводника. Подростки, считая, что обвинят, конечно же, их, сбегают в горы, взяв в заложники Риту. На ее поиски отправляется муж Роман (Макар Запорожский), позднее к нему присоединится отец одного из подростков, крупный начальник (опять Александр Робак).

Сериал, снятый Марком Горобцом, напоминает все понемножку: и «Игру на выживание», и «Территорию», и «Топи», и «Голодные игры», и даже комедийные «Исправление и наказание», где блаженная героиня Анны Михалковой перевоспитывала заключенных колоний мультиками и детскими стишками. В этом смысле персонаж Агаты Муцениеце ведет себе еще неадекватнее: отправиться в опасный поход в горы с малолетними преступниками, да еще и будучи беременной? Сценаристы (а в титрах числится аж шестеро) тут дали волю безудержным фантазиям. Но что здесь однозначно хорошо, так это визуал: красота гор и бурных рек завораживает и манит в поход. Подкупает и то, что в каждой серии представлена история одного из подростков, и понимаешь: склонный к эффектным поступкам мажор, девушка с зависимостью, парень с ментальными проблемами, продающая наркотики девушка, вебкам-модель, затравленный всеми толстяк — все они переступили черту из-за недолюбленности и отсутствия внимания близких.

«Контейнер», 2-й сезон

Где смотреть: Start

Продолжение нашумевшей истории о суррогатном материнстве снял Алексей Ляпичев, дебютировавший как режиссер. Смену шоураннеров Start активно практикует (с «Содержанками», доверенными Дарье Жук, идея не сработала). В данном случае Ляпичев следует методу режиссера первого сезона Максима Свешникова, погружая зрителя в тоску и холод российской действительности. В первом сезоне главная героиня, Саша (Оксана Акиньшина), вынашивала ребенка для Марины, молодой и нестабильной жены коррумпированного замминистра Вадима (Маруся Фомина и Филипп Янковский). В новом сезоне, родив ребенка, Саша обнаруживает, что отдавать его некому: Вадим в СИЗО, а Марина затеяла развод в надежде заполучить состояние мужа. Постепенно Саша проникается к чужому по контракту малышу материнскими чувствами и тоже начинает свою борьбу за счастье.

Подобный сценарный ход был предсказуем с первой же серии первого сезона. Поэтому кажется, что исследование сложной темы суррогатного материнства во втором сезоне слегка потонуло в драматургических штампах. Сашу окружают сплошь плохие люди, она живет в мире, наполненном нелюбовью; ее бывший парень (Артем Быстров) — абьюзер, ее мать (Юлия Ауг) — токсичный контрол-фрик, ее родная дочь (Маша Лобанова) демонстративно не прощает ошибок прошлого. На этом фоне выгоднее всего смотрится персонаж Филиппа Янковского, полный хоть какого-то сочувствия героине, а еще Елизаветы Шакиры, переживающей трансформацию от поверхностной стервы к заботливой подруге. Сопереживать здесь можно лишь новорожденному, следить — за его судьбой. Но ждать социальной драмы о серьезной проблеме суррогатных матерей и детей уже не стоит.

«Химера», 1-й сезон

Где смотреть: ИВИ

Создатели сериала «Хрустальный» (вот лучшая рекомендация!) Олег Маловичко и Душан Глигоров исследуют мрачный мир наркоторговли, а конкретно трансформацию старого наркотрафика и картелей в высокотехнологичный онлайн-процесс. Петербург, 2012 год. В городе идет борьба за власть между двумя почтенными наркобаронами. Татарин (Андрей Смирнов) контролирует поставки кокаина через морской порт, планирует передать бизнес сыну (Егор Корешков) и тяжело переживает прогрессирующую деменцию жены. Рахмон (Игорь Миркурбанов) чувствует уязвимость конкурента и пытается отжать у него бизнес. Всех их планирует прижать к ногтю жесткий и депрессивный майор Коньков (Алексей Кузнецов), в прошлом которого свои связанные с наркотиками трагедии. И пока все они действуют по старым схемам, в петербургских трущобах зарождается схема новая: айтишник Дима с расстройством аутистического спектра (Эльдар Калимулин виртуозно играет таких персонажей со времен «Эпидемии»), устав от нищеты, пьющей матери и невозможности вылечить маленького брата, придумывает сайт «Химера», чтобы продавать наркотики в сети безопасным и бесконтактным способом.

«Химера» напомнит насмотренному зрителю и американские «Во все тяжкие» и и «Траффик» Стивена Содерберга, и даже недавний российский сериал «Оффлайн» (там тоже компьютерный гений, хороший парень и семьянин выстраивал механизм интернет-продаж запрещенных веществ). Здесь стильная эффектная картинка: парадный Петербург, залитый неоновым глянцем, в одну секунду оборачивается к зрителю задом — обшарпанными коммуналками и сизыми спальными районами. Событий много, сюжетных линий — тоже, и все они несутся вихрем, не давая опомниться и что-нибудь запомнить. В густонаселенном сюжете «Химеры» каждый персонаж выглядит словно микс странички из учебника по психиатрии с голливудским сценарием любого процедурала, и все они и сами кажутся химерой, а не живыми людьми. Их противостояния, конфликты, мотивации (в особенности беспощадного майора Конькова) — все это обострено до невозможных драматургических эффектов: подсаженный на наркотики полуторагодовалый малыш, разборки в лесу у вырытой могилы, христианские декламации одного из героев — это было, было. Как и попытки представить город эдаким Готэмом, а одного из героев наделить суперспособностями. Что спасает? Актерская игра, размышления о неотвратимости возмездия, неоднозначности новых технологий и опасности амбиций непризнанных гениев. Ну и, конечно же, ключевая проблематика, сформулированная героиней Лукерьи Ильяшенко, журналисткой-расследовательницей: «Наркомания — табу. Вся страна долбит, и все молчат».

«Порт», мини-сериал

Где смотреть: Кинопоиск, Wink

Еще один динамичный детектив от продюсерской компании «Среда», снятый соавтором четвертого сезона «Мажора» Нурбеком Эгеном (среди его работ также сериалы «Контакт», «Шерлок в России» и «Самка богомола»). Основное действие происходит в порту, который опутан криминальными схемами: кто-то пытается провезти шубы в контейнерах с собачьим кормом, кто-то — санкционный хамон в туалетной бумаге. Таможенник Лев Гарин (Роман Маякин) в этих схемах замешан плотно. Жизнь его сытая и насыщенная: красивый дом, хорошая машина, семья, любовница — жена его знакомого, крупного бизнесмена Платона Жарова (Сергей Кошонин). Все изменится в один день, когда в море обнаружится яхта Жаровых — вся в крови, со следами борьбы, а сами супруги исчезнут. Спустя время Ариадна Жарова (Вильма Кутавичюте) выйдет с Гариным на связь: ее похитили и требуют плату — пропустить через таможню «нужный груз». Гарину придется не только спасать любовницу, добывая с одной из яхт жидкое сырье для сильнодействующих наркотиков, но и сохранять семью: жена (Наталья Швец) догадывается о его двойной жизни, а сын (Евгений Зайфрид) периодически исчезает из дома.

У «Порта» хороший темп и плотность действия, у каждого из героев — своя тщательно проработанная линия, и все они пересекутся к финалу, выявляя тотальное зло. Еще один герой сериала — Калининград, где происходят события: заметно похорошевший, он предстает в кадре городом и современным, и сохранившим при этом европейскую старину, и инфернальным местом, где подростки, закапав в глаза странную жидкость, прыгают с крыш, где исчезают люди, а местным наркокартелем управляет некий страшный Кайзер. Как это водится в отечественных детективах, появится и третья сила — Москва в лице столичной стервы-следовательницы Дианы (Дарья Мингазетдинова), которая раньше жила в Калининграде и которая будет добиваться для Гарина возмездия. Играющий его Роман Маякин демонстрирует прекрасную актерскую и спортивную форму, выполняя сложные трюки: вплавь добирается до яхты и дерется там в гидрокостюме. Можно сказать, что на одной его харизме и держится этот проект, слегка разваливающийся драматургически к восьмой серии. А основной месседж при всех криминальных составляющих: берегите семью — самое важное, что может быть у человека.

Автор: Елена Альченко

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Приключения токсичной мультсемейки продолжаются. Стартовал 21-й сезон, новые серии уже в подписке
В главных ролях:Питер, Лоис, Стьюи, Брайан
Режиссер:Грег Колтон
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