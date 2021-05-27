Запрещенные вещества, коррупция и изнанка блогерской жизни: рассказываем про сериал «Капельник» от Иды Галич

15 сентября в онлайн-кинотеатре Premier выйдет «Капельник» — драмеди-сериал, который одновременно смешно и трагично показывает, что скрывается за успехом знаменитостей из соцсетей. Главный герой проекта — врач-интерн Иван в «бодровском свитере» (Денис Прытков) с опытом зависимости и личной трагедией в биографии. Парень нелегально ставит капельницы знаменитостям, которые переусердствовали с веществами. В списке его клиентов — продюсеры TikTok-хаусов, родственники чиновников и блогерша Алко (Анастасия Резник), которая непременно запомнится вам по сцене купания в ванне красной икры. В бизнес Ваню втянул ушлый врач больницы (Сергей Лавыгин), который находит капельнику клиентов. К пациентам Ивана возит таксист Серега с одной рукой, самый обаятельный герой в сериале. Его сыграл Никита Никитин — непрофессиональный актер и человек с инвалидностью. Этим летом он получил приз «Открытие „Пилота“» на одноименном фестивале (наши впечатления о дебютной серии «Капельника», показанной на «Пилоте», можно найти здесь).

Примечательно, что автором идеи сериала стала телеведущая и блогерка Ида Галич, знакомая с настоящим капельником. По словам авторов проекта, судьбы героев вдохновлены реальными историями из мира шоу-бизнеса, и это заставляет следить за происходящим еще пристальнее. Режиссер Илья Аксенов («Родные», «Мир! Дружба! Жвачка!») умело выстроил баланс между комедией и драмой в историях Ивана-капельника, Сереги и их пациентов.



Кинопоиск первым показывает трейлер проекта. Мы также расспросили Иду Галич о том, как родилась идея сериала и насколько реалистично в нем показана жизнь инста-селебрити. Постановщика Илью Аксенова мы спросили о роли Иды в создании сериала и о том, как сложно было найти актера на роль Сергея.

Илья Аксенов Режиссер

— Почему решили взяться за эту историю как режиссер?

— Начнем с того, что авторов сценария Александра Носкова и Ивана Баранова я знаю давно еще по КВН. Саша, например, писал для Иды Галич скетчи. С Ваней мы вообще не раз пересекались, как минимум 10 лет друг друга знаем. Когда они прислали сценарий «Капельника», естественно, у меня был приоритет почитать именно эту историю. Меня очень зацепил главный герой, потому что я, честно скажу, понятия не имел до прочтения сценария, что есть такие люди, которые прокапывают богатых наркоманов, ставят их на ноги. Мне стал просто невероятно интересен этот мир, захотелось его исследовать. Потом оказалось, что эта история принадлежит Иде Галич. Она поделилась с ребятами такой изнанкой шоу-бизнеса. И я понял, что это не выдуманная, высосанная из пальца история, а у этого всего есть вполне документальные подтверждения. Более того, с Идой мы как-то связывались, она предлагала мне клипы снимать. Правда, тогда у нас так и не получилось работать вместе.

— Как нашли Никиту Никитина — непрофессионального актера, которому отдали роль водителя капельника?

— Так получилось, что мы не могли никак найти однорукого актера. Оказалось, что таких актеров в принципе нет. Мы предложили попробоваться одному известному стендаперу без руки. Он пришел на кастинг, сказал, что ему приятно, что мы обратили на него внимание, но играть в проекте он не будет. Уговорить его не удалось, потому что он честно сказал, что не актер и хочет заниматься стендапом. А мы в принципе рассчитывали только на этого человека.

Потом мы начали смотреть подряд просто ребят с инвалидностью. И было много классных — паралимпийцы-спортсмены, например. Но мы не нашли того, кто нужен. Затем начали пробовать обычных актеров, чтобы потом на графике просто убрать руку. Но поняли, что это выходит безумно дорого и долго снимать. В итоге шаг отчаяния был сделан: я в своем Instagram (относится к компании Meta, она признана в России экстремистской. — Прим. ред.) и на странице тех скетчей, которые снимаю, выложил пост о том, что ищу актера, парня без руки. Очень много кто откликнулся. А Никита, оказывается, знал меня по КВН, смотрел мои скетчи и решил попробовать. Записал пробы просто на телефон, скинул нам. Мы ему купили билет, он приехал, и мы сразу его утвердили. Было понятно, что это именно тот человек, которого мы очень долго искали. Хоть он и не похож внешне на того Серегу, которого мы изначально писали.

— Как с Никитой работалось на площадке?

— У меня в каждом проекте есть человек, который никогда не был актером, и для меня это абсолютно нормально. Более того, я считаю, что все-так актер — это скорее диагноз, чем профессия. Прежде всего это, конечно, профессия, но есть люди с диагнозом «актер». У Никиты такой диагноз, он очень быстро учился. У меня есть человек, к которому я отправляю и актеров, и непрофессиональных людей. Они проходят курс молодого бойца: в течение трех-четырех недель их учат основам актерского мастерства. На «Мир! Дружба! Жвачка!» у меня дети ходили к этому тренеру. Его, кстати, зовут Сережа, он у нас в четвертой серии сыграл ментора в рехабе. Я также поговорил с ребятами, с Анастасией Резник (блогерка Алко), Денисом Прытковым (врач-интерн Иван) и Марией Фуриной (Полина, знакомая Ивана) и попросил их всех вместе с Никитой походить на эти курсы.

Никита Никитин

— Как строилась работа с Идой Галич? Что вообще можете сказать про практику консультирования в производстве сериалов?

— Ида консультировала вначале по тому, как выглядят вечеринки, как общаются люди в этих кругах, как одеваются. Она давала телефоны людей, с которыми можно поговорить, помогала найти настоящую брендовую одежду для съемок, чтобы не платить за нее бешеные деньги. Она также бесплатно снялась в камео. В основном это была такая техническая помощь, консультации нам продюсеры обеспечивали. Мы реально ездили в ОВД, где нам рассказывали, как ловят закладчиков. Я разговаривал с полковником, он показывал протокол оформления закладчиков, по каким параметрам их находят. Сценаристы встречались с реальными потребителями, те рассказывали, как они на это все подсели, что с ними было. Мы с авторами ездили в настоящий рехаб, где зависимые люди лечатся, нам водили экскурсии. Поэтому Ида, скорее, стала проводником в этот мир. Конечно, добавлю, что в самый острый, ответственный момент я обращался к Иде, и она очень сильно помогала.

— Ваш сериал смело критикует российское общество и при этом получился по-доброму смешным. Как этого удалось добиться?

— Мы не ставили себе цель критиковать общество, выводить какую-то мораль, чтоб все задумались, не было цели обличать кого-то. Скорее, мы сами как создатели окунулись в эту историю и, честно говоря, охренели от того, что такое вообще существует.

Весело получилось потому, что мы изначально, когда со сценаристами только-только обсуждали пилот, решили, что это ни в коем случае нельзя делать на серьезных щах. К этому надо относиться легче, потому что в показанном мире практически нет любви никакой, все зависимые люди постоянно врут, готовы сделать все что угодно, лишь бы получить дозу. Зарабатывают на них тоже не лучшие люди. Если делать это все по-серьезному, то проект превратился бы в отравляющее, неприятное, непонятно кому нужное кино. Поэтому хотелось все-таки видеть свет в конце тоннеля. И юмор, который мы старались добавлять в сериал (не знаю, получилось или нет), просто идет, скажем так, смазкой, чтобы весь этот механизм не скрипел и быстрее работал. А как получилось этого добиться — да, честно, мы понятия не имеем. Повезло с тем, что у нас многие актеры очень хороши в юморе. Мы даже когда искали актеров, смотрели на предмет умения существовать комедийно. У Сергея Лавыгина просто невероятный опыт комедии. У Анастасии Резник вообще за плечами Высшая лига КВН, Никита Никитин сам по себе смешной, у Дениса Прыткова все хорошо с чувством юмора. И мы просто ставили себе задачу, что мы не углубляемся в драму, и мы берем людей, владеющих комедией.

Ида Галич Автор идеи

— Как возникла идея сериала?

— Мне кажется, что в жизни каждого медийного человека был этап рок-звезды, как я его называю. Это когда ты веселишься, тусишь, много времени уделяешь развлечениям. И [в этот период жизни] я познакомилась с капельником. Это действительно реально существующий человек, и зовут его тоже Ваня (как героя сериала). Он рассказывал мне много интересных историй, потому что мы с ним подружились (без имен и фамилий, так как это врачебная тайна). Ну, и со мной происходили всякие случаи забавные. Потом я подумала, как было бы здорово, чтобы люди увидели, что если бы утром в воскресенье капельник не приехал к некоторым звездам, артистам, то, возможно, те не смогли бы выйти на работу.

— Жизнь и работа популярных блогеров в России действительно настолько тяжелая, как это показано в «Капельнике»?

— Думаю, не нужно забывать, что это художественное произведение, сериал, не документальное кино. Поэтому, конечно, правда присутствует, что-то утрировано, что-то недопоказано. Это просто ситуация, которую прекрасные сценаристы Александр Носков и Иван Баранов в голове у себя изложили следующим образом, а режиссер Илья Аксенов так увидел.

— Понятно, что героиня Анастасии Резник — собирательный образ блогера, но скажите, какие детали в нем списаны с реальных прототипов? А с реальной Иды Галич?

— Есть многие девушки на нашей эстраде и в нашем блогомире, у которых за жесткой-жесткой скорлупой скрывается хрупкий человек со своим внутренним конфликтом. Сколько реальной Иды Галич в Алко? Я думаю, что авторы взяли сцену с отцом Алко как раз с нашей реальной с папой ссоры. Там действительно есть нотки, похожие на то, как мы с ним слишком эмоционально пытались решить вопросы. Поэтому, конечно, в Алке 100% есть что-то и от меня.

Анастасия Резник

— Сериал получился очень проблемным. На какую реакцию зрителей и блогерского сообщества вы рассчитываете?

— Здесь как раз проблемным он получился, чтобы лишний раз объяснить людям, что наркотики — это плохо. И что в жизни, в работе, в любви лучше обходиться без стимуляторов, потому что это все мыльный пузырь и он ни к чему хорошему не приводит.

— Какой была ваша первая реакция, когда вы увидели пилотную серию?

— Мне очень понравилось. Я думаю, что у нас просто идеально подобралась команда: и авторы, и режиссер, и наши актеры. Мне нравится, что у нас и ноунеймы на передовых линиях, и хорошо знакомые зрителям актеры. И очень круто, конечно, что нашли Никиту Никитина реально с одной рукой, который, на самом деле, вовсе и не актер. Это все какое-то волшебство нашего проекта.

— Что было самым сложным в работе над проектом?

— Для автора идеи и человека с большим эго самое сложное, наверное, не лезть и не мешать авторам. Я, слава богу, понимала, что это не в моей компетенции, что люди знают, что они делают. Я полностью доверилась им и режиссеру, поэтому мне все давалось легко. Мне безумно понравилось то, что у нас получилось, и, надеюсь, понравится зрителям.

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