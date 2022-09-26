«Идиот» Куросавы, итальянские «Три сестры», а еще «Леди Макбет» с Флоренс Пью: 8 необычных экранизаций русской классики из школьной программы

Кинопоиск выбрал самые необычные фильмы по произведениям русских классиков из школьной программы. В этих киноадаптациях режиссеры переложили сюжеты на современность или совершенно по-своему интерпретировали книги.

Основа: «Белые ночи», Федор Достоевский

Режиссер Джеймс Грэй, скорее, вдохновлялся повестью Достоевского, а не пытался сделать ее точную экранизацию. Вместо Санкт-Петербурга здесь Брайтон-Бич, а действие происходит в современности. Главный герой Леонард (Хоакин Феникс) слабо представляет, ради чего ему жить. После уже не первой попытки самоубийства он возвращается в родительский дом, чтобы разобраться в себе. Здесь он влюбляется в загадочную соседку Мишель, вот только родители видят для сына другую судьбу и пытаются поженить Леонарда с дочерью бизнесмена, который купил их бизнес.

Тут можно подумать: и чем же Грэй вдохновлялся? Это ведь совсем не та история! В оригинале у нас есть Мечтатель и Настенька, которым никогда не суждено быть вместе. Но параллели есть в мелких деталях (например, обе истории начинаются со сцены на мосту) и основных сюжетных линиях. Весь хронометраж «Любовников» держится на ощущении невероятной тоски и бессилия, хотя иногда отдает ложной атмосферой романтической комедии.

Основа: «Двойник», Федор Достоевский

Саймон Джеймс — карикатурный офисный работник, невидимка для коллег. Однажды в его конторе появляется новый сотрудник по имени Джеймс Саймон. Это его точная копия, но никто этого даже не замечает. При этом у обоих абсолютно разные характеры. Все усложняется в момент, когда Джеймс буквально начинает жить жизнью Саймона. Этот триллер снял Ричард Айоади, известный по «Компьютерщикам»» и «Субмарине».

Как и в случае с «Любовниками», это модернизированная версия оригинального произведения. В повести-первоисточнике мы знакомимся с титулярным советником Яковом Петровичем Голядкиным, который постоянно занят бесполезными делами; это яркий образ маленького человека с большими амбициями. Но вся его жизнь меняется, когда у героя появляется двойник, портящий его репутацию.

Вольная экранизация Ричарда Айоади похожа на современную театральную постановку. Минимализм во всем — от декораций до количества актеров. При этом многие драматичные и мрачные моменты первоисточника доведены в фильме до предела, в итоге получился полноценный сатирический триллер.

Основа: «Леди Макбет Мценского уезда», Николай Лесков

А теперь британская экранизация русской классики. Перед нами героиня Флоренс Пью по имени Кэтрин. Она живет в викторианской Англии XIX века и выходит замуж за мужчину вдвое старше нее. Новая семья относится к девушке холодно и даже жестоко. Муж совершенно не обращает на жену внимания, при этом запрещает даже выходить на прогулки. Но в какой-то момент девушка знакомится с молодым рабочим Себастианом, и у них начинается роман. Дальше известно что: убийства, интриги и расследования.

Эта история основана на повести (по определению автора — очерке) Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Писатель противопоставлял свою Катерину одноименной героине из «Грозы» Островского. И если последнюю критики называли «лучом света в темном царстве», то Катерину Лескова охарактеризовали как «молнию, порожденную самим мраком». Экранизация довольно точно следует тексту, хотя и полностью переносит действие в другую культуру и страну.

Основа: «Идиот», Федор Достоевский

Еще одна экранизация Достоевского, на этот раз от легендарного Акиры Куросавы. На протяжении всей карьеры Куросава признавался, что писатель оказывал на него огромное влияние. Иногда во время съемок фильмов режиссер уединялся в углу, чтобы почитать романы Достоевского и прийти в себя.

Действие «Идиота» перенесено на Хоккайдо. Киндзи Камэда возвращается домой после плена и на пароходе знакомится с миллионером Дэнкити Акамой. Акама рассказывает попутчику о своей страстной любви к женщине по имени Тэко Насу. Но он еще не подозревает, что новое знакомство приведет к запутанному и неприятному любовному треугольнику.

Куросава пытался очень точно передать сложную ритмичность того, как строится сюжет Достоевского. Вероятно, именно поэтому некоторые критики жестко отнеслись к экранизации, называли ее скучной и затянутой. Но это, пожалуй, одна из лучших адаптаций русской классики, которая отлично сохраняет дух романов Достоевского. Сам Куросава считал «Идиота» одним из своих лучших фильмов.

Основа: «Морфий», Михаил Булгаков

Главный герой — молодой доктор Михаил Поляков. Поздней осенью 1917 года он получает должность земского врача города N. Его первый пациент умирает от осложнения дифтерии. Чтобы самому избежать заражения, Поляков просит медсестру сделать ему укол сыворотки, из-за которого у доктора появляется нестерпимый зуд. Чтобы ослабить этот эффект, ему делают инъекцию морфия. Так Поляков получает пагубное пристрастие, которое ни за что не хочет признавать.

Рассказ «Морфий» вошел в сборник «Записки юного врача» Михаила Булгакова. Писатель рассказывал, что он основан на реальной истории. Когда Булгаков работал в селе Никольском в 1916 — 1917 годах, он пристрастился к морфию, а избавиться от зависимости смог лишь через несколько лет благодаря поддержке своей жены.

В экранизации Балабанова есть всё: и характерный быт горожан на пороге революции, и немного печальный юмор, и очень реалистичные сцены с медицинскими процедурами; это зрелище не для слабонервных.

Основа: «Три сестры», Антон Чехов

Фильм сняла Маргарете фон Тротта, одна из представительниц нового немецкого кино. Ее героини, сестры Парини, живут в итальянской провинции вместе с братом. Велия преподает в университете, Мария живет в несчастливом браке, Сандра — студентка, которая бунтует против всего, что ей не нравится, а Роберто — скрипач. Однажды в небольшой городок возвращается Массимо, ученик их отца. У Велии завязывается с ним роман, но очень скоро она узнает, что в Массимо страшно влюблена и Мария.

Чеховский сеттинг здесь перенесен из русской губернии в итальянский городок. На протяжении всего сюжета ощущается постоянное присутствие отца: дети Парини живут воспоминаниями о нем и будто бы совсем не могут смотреть в будущее — то ли от страха, то ли от нежелания. Пожалуй, в фильме это показано даже ярче; у Чехова сестры и брат все же надеются на лучшее, а в экранизации они куда более меланхоличны.

Основа: «Анна Каренина», Лев Толстой

Уместить все сюжетные линии романа Толстого в двухчасовой фильм кажется практически невыполнимой задачей. Режиссер Джо Райт и не пытался доказать обратное, поэтому его «Анна Каренина» — это, скорее, сборник самых заметных сцен из книги. К фильму можно долго придираться за неточности или театральность, переходящую в кабаре, но одно вы точно полюбите — костюмы. За их дизайн художница Жаклин Дюрран получила премии BAFTA и «Оскар».

В «Анне Карениной» Райта нет попыток перенести действие в современность или сильно переосмыслить первоисточник, если не считать сквозящего через весь фильм сочувствия к Алексею Каренину (Джуд Лоу). Тогда чем эта «Каренина» отличается от других многочисленных ее киноадаптаций? Фильм по сценарию Тома Стоппарда показывает, что может случится, когда Голливуд смело берется за масштабный сюжет, тратит много денег на декорации и немного забывает про первоисточник.

Основа: романы Льва Толстого и Федора Достоевского

Вуди Аллен — огромный фанат русской литературы. А как лучше всего выразить свою любовь? Конечно, посмеявшись над сюжетами из классики. Главный герой «Любви и смерти» — молодой дворянин Борис, который отчаянно и безуспешно пытается не попасть на войну с Наполеоном. В первых сценах фильма мы встречаем его уже в последние дни жизни, когда он сидит в тюрьме и ожидает смертной казни. Тут и переговоры со смертью, и русская тоска, и уморительные псевдоинтеллектуальные беседы. Например, в сцене, где Борис общается с отцом в тюрьме, их диалог полностью состоит из названий романов Достоевского.

Автор: Елена Николаева