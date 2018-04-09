Алексей Иванов: «В каком-то смысле „Игра престолов“ и „Сердце пармы“ единоприродны»

— Отношение к своим экранизациям у писателя со временем меняется. Поначалу писатель воспринимает себя, так сказать, собственником своих образов, реплик, сюжетов. Он сидит в кинозале, вцепившись в ручки кресла, и ревниво следит, бережно ли киношники обращаются с его собственностью. Любые несоответствия вызывают желание убить режиссера или утопиться самому. Но с опытом просмотров к писателю приходит и понимание более правильной позиции. Автор романа — такой же зритель, как и все остальные люди, прочитавшие роман-первоисточник. И чувства автора ничем не отличаются от чувств других зрителей, которые надеются, что их общие впечатления от книги совпадут с впечатлением от фильма. Однако и такая позиция не идеал. Нельзя мерить фильм книгой, хотя это кажется вполне разумным. Так что идеал — это зритель, который ничего не знает о романе-первоисточнике, ну вообще ничего, и просто ждет увлекательную историю.