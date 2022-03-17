Что смотреть дома: «Детективный синдром», «Клуб полуночников» и «Преступления будущего»

Выросший без отца Павел (Венес) — курьер криминального авторитета Германа (Федор Лавров). Хорошо зарабатывает, планов не строит и ни к кому не привязывается. Молодой человек уверен, что вернуться в семью папе что-то мешает, и строит теории, что именно. На практике Павел проверяет детективные навыки, когда теряет сумку с бандитскими деньгами. Расследование приводит его в психиатрическую лечебницу.

Криминальную драму Романа Волобуева («Последний министр») показали три года назад на сериальном фестивале «Пилот» и положили на полку. Помимо звезды «Закона каменных джунглей», в мини-сериале снялись Валерия Куликова и Анна Шепелева, Сергей Епишев и Павел Чинарев.

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