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Что смотреть дома: «Детективный синдром», «Клуб полуночников» и «Преступления будущего»

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Детектив в психиатрической лечебнице, хоррор в хосписе для подростков и возвращение Дэвида Кроненберга — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.

«Детективный синдром», 1-й сезон

Аристарх Венес в сериале Романа Волобуева

Где смотреть: Кинопоиск, Wink

Выросший без отца Павел (Венес) — курьер криминального авторитета Германа (Федор Лавров). Хорошо зарабатывает, планов не строит и ни к кому не привязывается. Молодой человек уверен, что вернуться в семью папе что-то мешает, и строит теории, что именно. На практике Павел проверяет детективные навыки, когда теряет сумку с бандитскими деньгами. Расследование приводит его в психиатрическую лечебницу.

Криминальную драму Романа Волобуева («Последний министр») показали три года назад на сериальном фестивале «Пилот» и положили на полку. Помимо звезды «Закона каменных джунглей», в мини-сериале снялись Валерия Куликова и Анна Шепелева, Сергей Епишев и Павел Чинарев.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

«Клуб полуночников», 1-й сезон

Хоррор Майка Флэнегана о подростковом хосписе

Где смотреть: Netflix

1994 год. Семеро неизлечимо больных подростков по ночам обмениваются страшными историями. Однажды они договариваются: кто первый умрет, подаст другим сигнал. Когда это действительно происходит, в хосписе начинается странное.

Майк Флэнеган («Полуночная месса», «Призрак дома на холме») продолжает поставлять Netflix хоррор-хиты. «Клуб полуночников» основан на прозе Кристофера Пайка и задуман как антология: в основе каждой серии разные повести. В актерском ансамбле — любимцы Флэнегана: Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Роберт Лонгстрит и Аннара Симон.

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«Преступления будущего»

Футуристический боди-хоррор с Вигго Мортенсеном и Леа Сейду

Где смотреть: Кинопоиск

В будущем люди избавились от вирусов и боли, что позволило выращивать новые, необычные внутренние органы. Перформансисты Сол (Мортенсен) и Каприс (Сейду) зарабатывают тем, что вырезают себе на публике биологические арт-объекты, а помогает им сотрудница регистрации новых органов Тимлин (Кристен Стюарт). Сотрудничать с Солом хотят и спецслужбы, чтобы выйти на кружок радикалов.

Новый полный метр Дэвида Кроненберга пришлось ждать 8 лет, а в фирменном жанре телесного хоррора он и вовсе не работал почти двадцать. «Преступления будущего» — настоящее возвращение короля, которое торжественно показали на Каннском кинофестивале.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме

ЦСКА — «Динамо», «Милан» — «Ювентус», «Авангард» — «Куньлунь»

Главные матчи РПЛ, Серии А и КХЛ на этой неделе

Где смотреть: Кинопоиск

Начать субботу можно с московского дерби ЦСКА и «Динамо» в РПЛ. Трансляция начнется в 16:00 (Мск), а посмотреть ее можно с опцией «Матч Премьер».

Дальше придется выбирать: в Серии А «Милан» сыграет против «Ювентуса» в 18:55 (Мск), а в немецкой Бундеслиге встретятся принципиальные соперники «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда. Трансляция второй игры начнется в 19:25 (Мск), оба матча доступны с опцией «Матч! Футбол».

И не забываем про хоккей: 9 октября смотрим на «Авангард», который проведет очередной матч КХЛ на новой домашней арене. Старт игры против «Куньлуня» — 13:50 (Мск), трансляция доступна для всех подписчиков Плюса.

«Игра на выживание», 2-й сезон

Смертельно опасный «Последний герой» — теперь в пустыне

Где смотреть: Premier

Реалити-шоу «Выживший» сулило приз в миллион евро одному из 16 участников. В итоге погибли все, кроме фотографа Николая Субботы (Владимир Веревочкин). Он выкладывает в сеть разоблачающие видео, но через год после трагедии для «Выжившего» снова ищут добровольцев. Теперь соревноваться за миллион предстоит не в тайге, а в пустыне. И среди участников есть родственники погибших. Над вторым сезоном «Игры на выживание» работал Карен Оганесян, режиссер «Пассажиров» и «Жизни впереди».

Подробнее о втором сезоне

«Ночной оборотень»

Гаэль Гарсиа Берналь играет вервольфа в первом спешеле Marvel

Где смотреть: Disney+

В поместье Бладстоун собираются охотники на монстров, недавно оставшиеся без предводителя. Им предстоит сойтись в смертельной схватке за таинственную реликвию друг с другом, а еще с кровожадным чудовищем.

В киновселенной Marvel Хеллоуин наступит уже в начале октября. Специальный эпизод в стилистике хорроров 1950-х снял композитор Майкл Джаккино. Берналь сыграл ликантропа, сражающегося с темными силами, а Лаура Доннелли из «Невероятных» — местную Баффи.

«Барбоскины Team»

Кошки против собак в борьбе за лайки

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Младшие Барбоскины мечтают покорить интернет и снимают на телефон юмористические скетчи. Настоящим вызовом для Розы (Мария Цветкова-Овсянникова), Дружка (Юлия Зоркина), Гены (Михаил Черняк), Лизы (Екатерина Гороховская) и Малыша (Ксения Бржезовская) должен стать танцевальный конкурс. За победу им предстоит побороться со звездой сети Кошечкой Кэт (Ирина Обрезкова), которая недавно переехала в дом по соседству.

Второй полнометражный мультфильм во вселенной «Барбоскиных» — танцевальный мюзикл в мире лайков. За покорение новых территорий отвечают Елена Галдобина и Федор Дмитриев, работавшие как над сериалом, так и над «Барбоскиными на даче».

Смотрите этот мультфильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о «Барбоскиных»

«Телефон мистера Харригана»

Покойный миллионер убивает обидчиков школьника

Где смотреть: Netflix

Крэйг (Джейден Мартелл) помогает миллиардеру на пенсии — мистеру Харригану (Дональд Сазерленд). У них завязывается дружба, юноша даже дарит старшему товарищу смартфон. С ним мистера Харригана и хоронят, и в минуты отчаяния Крэйг пишет покойному другу. Внезапно тот начинает отвечать, точнее, расправляться с теми, кто обижает молодого человека.

Пугающий рассказ Стивена Кинга экранизировал Джон Ли Хэнкок, режиссер «Основателя» и «Невидимой стороны». В продюсерах — гуру хоррора Джейсон Блум («Черный телефон», «Человек-невидимка») и Райан Мёрфи («Американская история ужасов»).

«Друг семьи», мини-сериал

Колин Хэнкс и Анна Пэкуин в триллере о соседе-педофиле

Где смотреть: Peacock

1970-е, Покателло, штат Айдахо. Роберт Бертхольд (Джейк Лэси) — близкий друг семьи Броберг. Боб (Хэнкс) и Мэри Энн (Пэкуин) считают его чуть ли не родственником, а их дети души не чают в улыбчивом дяде. Вскоре Бертхольд дважды похитит несовершеннолетнюю дочь Бробергов, Джен, с недвусмысленными намерениями.

Джен Броберг выросла и стала актрисой, а ужасающим эпизодам из ее детства посвящены книга матери Мэри Энн и док «Похищенная на виду». Художественную версию событий полувековой давности предложил сценарист Ник Антоска («Ганнибал», «Кэнди»). В режиссерской команде мини-сериала выделяются Элиза Хиттман («Никогда, редко, иногда, всегда») и Рэйчел Голдберг («Американская история ужасов»).

«Убойный монтаж»

Режиссер «Артиста» снял ремейк японского хоррора

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion

Рекламщик Реми Буйон (Ромен Дюрис) соглашается на съемки экспериментального хоррора о ходячих мертвецах. Это ремейк японского ужастика, снятого одним кадром. Все, разумеется, идет наперекосяк, а потом и вовсе появляются настоящие зомби.

«Убойный монтаж» — ремейк японского метахоррора «Зомби одним планом!», из которого Мишель Хазанавичус («Артист», «Молодой Годар») сделал свое метакино о кино. Эксперимент сродни «Психо» Гаса Ван Сента, который покадрово переснял шедевр Хичкока в цвете.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме

«Сбой», 1-й сезон

Корейский ромком об НЛО

Где смотреть: Netflix

Хон Джи-хё (Чон Ё-бин) выросла в богатой семье и хорошо зарабатывает в фирме, куда устроилась благодаря связям. Когда пропадает бойфренд (Ли Дон-хви), с которым она встречалась четыре года, Джин-хё идет не в полицию, а к группе конспирологов, которые верят в НЛО.

Комедийный детектив о близких контактах третьей степени сняла Но Док, постановщица мелодрамы «Самая обыкновенная пара» с Ким Мин-хи. Главную специалистку по инопланетянам сыграла поп-звезда Нана.

Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Смелый пёс мечтает стать самураем, но в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Яркий вестерн от режиссера «Короля Льва»
В главных ролях:Майкл Сера, Сэмюэл Л. Джексон и др.
Режиссер:Крис Бэйли, Марк Куцир, Роб Минкофф
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