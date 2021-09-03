«Найти в себе геройский ген и остаться человеком»: как снимался второй сезон «Игры на выживание»

У моего героя очень серьезная арка — не буду раскрывать детали, но ему надо уберечь людей от самых жестких испытаний. Он понимает, что все это игра, что от нее не избавиться. И когда он в команде, то старается все держать под контролем, но когда один, то в полном раздрае и не понимает, кому верить. В первом сезоне, например, была настоящая полиция, настоящие жертвы среди мирных граждан. А теперь непонятно, кто играет, а кто — нет. В этом-то вся суть: Суббота так и не знает всех правил Игры.

Мою любимую сцену мы снимали на солнцепеке в пустыне в 60 градусов жары. В какой-то момент у меня все стало белым, пропал весь текст из головы. Недели через две-три я осознал, что такую жару надо принять, от нее никуда не деться, ни в какой тенек не спрятаться — надо просто расслабиться и делать свое дело. Но вот эту сцену, где у меня еще оставалось сопротивление, мне будет интересно потом посмотреть. Потому что я там не был ни Субботой, ни Володей, а просто чем-то животным.

После первого сезона эмоционально было как после войны. Мы прожили такие события, и когда через месяц спускаешься с гор и приезжаешь в Москву, то думаешь: а что мне здесь делать? Я тогда как раз купил маме квартиру — вот ремонт меня и вытащил. Потом с мамой в Индию слетал, начал медитировать и пришел в себя. Но это был мой самый сложный выход из роли за всю карьеру.

И вот в эту жизнь надо снова войти! На первой смене второго сезона я даже пытался сдаться. Но режиссер Карен Оганесян не позволил: «Родной, давай. Моему папе очень понравилось, ты не должен подвести».