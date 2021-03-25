Кусать подано: как снимают второй сезон «Вампиров средней полосы» со Стояновым и Ткаченко

До конца 2022 года в онлайн-кинотеатре Start выходит продолжение сериала о семье смоленских кровопийц, которые расследуют загадочные убийства, попутно налаживая мосты между поколениями со столетней разницей в возрасте и по-гоголевски насмехаясь над российскими проблемами. В разгар лета Кинопоиск побывал на съемочной площадке «Вампиров средней полосы» и убедился, что эти упыри могут выживать в самых испепеляющих условиях.
«Да и на небе тучи…», — затягивает песню «Иванушек» Юрий Николаевич Стоянов.
На небе, на самом деле, ни облачка; до полудня еще пара часов, а температура уже за тридцать. Яростнее всего пекло ощущается посреди чистого поля, где единственную тень создают только вагончики съемочной группы и хиленькие деревца. Основное действие «Вампиров» происходит в Смоленске, хотя снимают сериал еще и в Москве и в Подмосковье, которые географически входят в понятие «средняя полоса России». Сегодняшние сцены разворачиваются на фактурном лугу возле подмосковного Солнечногорска. На нем также имеется живописный заболоченный пруд с кувшинками, почти как у Моне, и белокаменная церквушка, которая на карте зовется Смоленской (вот уж совпадение!).
В душном воздухе чувствуется суета. Мотора ждут полтора десятка актеров массовки, одетых во французских солдат эпохи Наполеона, и пара распряженных лошадок, которые мирно щиплют травку. Бивуак дополняют какие-то телеги и прочий пехотинский скарб. Представлять, как люди чувствуют себя, расхаживая в такую жару в шерстяных кителях, фуражках и с нелепыми деревянными башмаками на ногах, просто страшно. Всем тяжело, душно, до обеда далеко — так начинается очередной съемочный день «Вампиров средней полосы», самого народного сериала 2021 года.
От его первого сезона, кажется, прорыва не ждали: в марте «Вампиры» выкатились как еще одна платформенная комедия на мистическую тему с национальным колоритом. Спустя несколько недель про сериал заговорили, отмечая редкое для российских проектов сочетание гуманизма и актуального юмора, захватывающий сюжет и тему семьи, в которой умеют принимать очень разных родственников. В центре истории — вампирский клан, возглавляемый старым и мудрым Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов). Также в его ячейке общества — блудливый медик Жан (Артем Ткаченко), ставший кровопийцей во время Бородинского сражения, бывшая чекистка, а ныне следовательница Аннушка (Екатерина Кузнецова) и помешенный на YouTube зумер-обалдуй Женек (Глеб Калюжный).
В фантазийной реальности упыри давно живут по заключенным с человечеством правилам: пить кровь можно, но закусывать их до смерти нельзя. По принципу «око за око» смерть каждого человека карается смертью кровососа. За соблюдением закона следит секретное ведомство во главе с Хранителем. В первом сезоне эту роль типичной региональной чиновницы исполняет Татьяна Догилева, а правила, конечно же, нарушаются. Под Смоленском обнаруживают обескровленные тела, подозрения падают на упырей. Расследованием занимается семья деда Славы, параллельно и вместе с ней следствие ведет присланный из Москвы капитан полиции Жалинский (Михаил Гаврилов-Третьяков).
Экспозиция «Вампиров» напоминала «Реальных упырей» Тайки Вайтити. Зрителей знакомили с комьюнити высокоадаптированной к цивилизации нечисти, развенчивая вампирские мифы (не спят они в гробах и солнца не боятся) и удерживая фокус на бытовухе, несоизмеримой с мистикой. Однако с первой же серии стало понятно, что, в отличие от Вайтити, у которого не было ничего специфически новозеландского, «Вампиры средней полосы» насквозь пропитаны русским духом. Глава семейства Святослав Вернидубович — типичный дедушка из соседнего подъезда, распыляющий мудрость с ехидными прибаутками. Его семья живет не в готических апартаментах, а в квартире, которые на «ЦИАН» зовутся «бабушкин вариант». Там выцветшие обои, пыльные ковры на стенах, ситцевые скатерти на круглом столе, хрустальные пожитки в серванте и скрипучие кровати — все, что заставляет сердце сжиматься.
Первый сезон и обрушившаяся на проект слава задали высокую планку. «Главное теперь — не облажаться, — говорит шоураннер Алексей Акимов, спрятавшись от палящего солнца под деревом. — В первом сезоне мы шли от комедии к драме, в этот раз, наоборот, драматичные моменты начнутся уже в первой серии, а вот в финале будет больше юмора». Во втором сезоне вампиры будут расследовать серию убийств в Подмосковье, параллельно пытаясь разрулить отношения с новым главой Хранителей, Костей (Дмитрий Лысенков), и кланом вампиров с Урала. Кроме того, семью ждет пополнение: кровососы возьмут под опеку ценного свидетеля преступлений, девятилетнюю девочку Милу (Ева Смирнова).
Сегодня в планах у команды две сцены: эпизод о том, как деда Слава ссорится с музейным экскурсоводом, неверно излагающим исторические факты, ведь упырь сам был их свидетелем 200 лет назад, и стычка с реконструкторами у пруда, которые мешают Святославу Вернидубовичу и Жану провернуть у водоема некую тайную операцию.
От Юрия Николаевича «Вампирам» достался карнавальный юмор 1990-х — оголодавшей эпохи, когда не было запретных тем, а 10 минут смеха заменяли стакан сметаны. Благодаря Стоянову в сериале острее зазвучали шутки про начальство, все так же оторванного от народа, и о стариках, которым по-прежнему трудно жить на одну пенсию. А сквозной мотив сериала — попытки тысячелетнего деда кому-то доказать, что при Наполеоне или во времена Смуты все было иначе — может читаться как сатира на современных борцов с фальсификацией истории.
Произошедший благодаря сериалу перезапуск карьеры Стоянова, великого комедианта и соавтора легендарного шоу «Городок» — еще один сюжет «Вампиров средней полосы», понятный только на постсоветском пространстве. Мариновавшийся на телевидении и на вторых ролях, Юрий Стоянов признавался, что роль деда Славы шла к нему долго. Сценарий писали под него, и в 2018 году за пробный эпизод он даже получил приз на фестивале «Пилот». Однако, когда начались съемки, он не смог в них участвовать и посоветовал попробовать на роль Михаила Ефремова. Его утвердили, но после чудовищной дорожно-транспортной трагедии, произошедшей с актером в 2020-м, создатели «Вампиров» вновь обратились к Стоянову. Для Юрия Николаевича образ великовозрастного кровососа стал своего рода терапией. «Я безумно благодарен Алексею Акимову — главным образом за то, что эта роль примирила меня с моим актерским возрастом, — говорит он. — Я в ней почувствовал себя очень органично и комфортно, хоть и играю персонажа, который старее меня на пару тысяч лет, а внешне старше лет на десять».
В микрогородке трейлеров самый шумный фургон — кухня, где пара болтливых поваров готовят обед на всю съемочную группу. В меню ничего кровавого: гуляш, запеченая рыба, окрошка, картошка и прочие прелести домашней еды. Сюда же подходят за водой и чаем; галдеж возле кухни прекращается только после команды «мотор!».
Пока ее нет, в одном из трейлеров отдыхает Артем Ткаченко. Исполнитель роли Жана сидит за столом и, шурша фантиками, жует шоколадные конфеты. «Про впечатления от первого сезона нужно спрашивать у зрителей, — говорит он. — Мне-то что? Мне понравилось! Я ведь сериал посмотрел от и до, что со мной бывает нечасто: я крайне редко смотрю проекты со своим участием». Стоянов считает, что отношения между дедом Славой и Жаном уже давно вышли за рамки дружеских: «Это семья. Это отношения деда и внука. Внука, который его когда-то попытался убить», — рассказывает он и добавляет: «Знаете, как определяются дружба и родственные связи? Тебе звонит и говорит человек: «Я убил кого-то». А ты его спрашиваешь: „Где труп?“»
Наконец начинают снимать первую сцену прямо посреди трейлер-парка. На Стоянове рубашка в клеточку и серые брюки на подтяжках, будто выуженные из югославского шкафа. У Ткаченко щегольской образ: брюки-сигареты, синий пиджак и шелковый платок на шее. «Так, — обращается Юрий Николаевич к Ткаченко, — тут я должен тебе сказать что-то на французском. Какие там смешные фразы?» Следующую минуту Стоянов упражняется в юмористическом экспромте, генерируя на ходу потенциальные мемы — от «Сильвупле, блин!» до «Наполеон капут».
По словам шоураннера Акимова, импровизации на площадке случаются нередко: «Мы всегда даем актерам возможность чувствовать себя свободно в работе со сценарием, если это в рамках истории. За плечами Юрия Николаевича гигантский опыт, у него натренированный юмор тем же „Городком“. Он может любую шутку из сценария докрутить, сделать ее куда более смешной, чем на бумаге». И это правда: над стояновской эскападой гогочет вся съемочная группа во главе с режиссером второго сезона Дмитрием Грибановым, автором хитового сериала Start о матриархате «Два холма». О «Вампирах» он говорит, что его как зрителя зацепила природа существования героев в реальности сериала: «Наблюдаешь за этими персонажами и понимаешь, что наши вампиры — точно такие же люди, как ты, что это может быть твой сосед или кто угодно».
В перерыве между дублями все разговоры на площадке только об обжигающей жаре и том, как от нее уберечь Юрия Николаевича. Ассистенты нервничают и сразу после команды «стоп!» подносят актеру стул и вентилятор. Гримерши облегченно вздыхают: «Слава богу, сегодня без бороды!» «Прошлый сезон мы снимали зимой, и казалось, что ничего не может быть хуже промозглой и влажной московской зимы, — сетует Стоянов. — А сейчас, душным летом, мне кажется: как хорошо было бы вернуться в зиму!»
Для следующей сцены все перемещаются к пруду с кувшинками, который как у Моне. По сценарию деда Слава и Жан прорвались-таки в лагерь реконструкторов, откопав себе подходящие исторические облачения. Теперь на Святославе Вернидубовиче наряд крепостного мужика: болотная льняная рубаха и коричневые холщовые штаны. Жан нарядился в офицера наполеоновской эпохи — на нем военный мундир и шляпа-двууголка. Съемочной группе приходится постоянно прерываться: операторам мешают пролетающие мимо самолеты, которые взлетают и садятся в Шереметьево. Другую свинью подкладывает переменчивая погода: палящее солнце резко сменяется грозовыми облаками. Какая может быть магия кино, если в одном кадре яркие лучи, а в следующем — хмурое небо?
Стоянов говорит, что в его герое очень много личного, но иногда и много баловства. «Единственное, что отличает меня от деда Славы, — признается он, бросая взгляд на затянувшееся небо, — я не умею летать. Летаю только во сне». Зато, возможно, к его сверхъестественным навыкам относится способность предсказывать погоду. Когда подходит время обеда, тучи разражаются проливным дождем. Члены съемочной группы скачут по лужам за мисками с горячей едой. Стоянов и Ткаченко прячутся в трейлеры.
Дождь никто не ругает.
Автор: Алиса По
Фото: Семен Кац для Кинопоиска