Кусать подано: как снимают второй сезон «Вампиров средней полосы» со Стояновым и Ткаченко

Экспозиция «Вампиров» напоминала «Реальных упырей» Тайки Вайтити. Зрителей знакомили с комьюнити высокоадаптированной к цивилизации нечисти, развенчивая вампирские мифы (не спят они в гробах и солнца не боятся) и удерживая фокус на бытовухе, несоизмеримой с мистикой. Однако с первой же серии стало понятно, что, в отличие от Вайтити, у которого не было ничего специфически новозеландского, «Вампиры средней полосы» насквозь пропитаны русским духом. Глава семейства Святослав Вернидубович — типичный дедушка из соседнего подъезда, распыляющий мудрость с ехидными прибаутками. Его семья живет не в готических апартаментах, а в квартире, которые на «ЦИАН» зовутся «бабушкин вариант». Там выцветшие обои, пыльные ковры на стенах, ситцевые скатерти на круглом столе, хрустальные пожитки в серванте и скрипучие кровати — все, что заставляет сердце сжиматься.

Первый сезон и обрушившаяся на проект слава задали высокую планку. «Главное теперь — не облажаться, — говорит шоураннер Алексей Акимов, спрятавшись от палящего солнца под деревом. — В первом сезоне мы шли от комедии к драме, в этот раз, наоборот, драматичные моменты начнутся уже в первой серии, а вот в финале будет больше юмора». Во втором сезоне вампиры будут расследовать серию убийств в Подмосковье, параллельно пытаясь разрулить отношения с новым главой Хранителей, Костей (Дмитрий Лысенков), и кланом вампиров с Урала. Кроме того, семью ждет пополнение: кровососы возьмут под опеку ценного свидетеля преступлений, девятилетнюю девочку Милу (Ева Смирнова).