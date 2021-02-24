КиноПоиск
Попробовать Плюс

«Крови очень мало!»: репортаж со съемок новой черной комедии Кирилла Соколова

Обсудить0

Ярослав Забалуев побывал в Тверской области на съемочной площадке фильма «Оторви и выбрось», в котором Виктория Короткова, Анна Михалкова и Александр Яценко разыгрывают типичный сюжет из российской жизни — борьбу неблагополучной матери за возможность воспитывать своего ребенка. Премьера фильма состоится на «Кинотавре», а пока о нем рассказывают сам режиссер и актеры.

Предыдущий, дебютный фильм Кирилла Соколова «Папа, сдохни» поставил российскую прессу в тупик, когда режиссер раскрутил на пятачке двухкомнатной квартиры кровавое торнадо. В итоге авторы рецензий спрятали свою растерянность за стандартными и предсказуемыми сравнениями Соколова с Квентином Тарантино (и Гаем Ричи), а фильм прошел почти незаметно (за две недели кинотеатрального проката его посмотрело чуть меньше 7 тысяч зрителей). Однако после показов на фестивалях за пределами России «Папа» поймал вторую волну популярности и удостоился комплиментов от критиков The Guardian и The Hollywood Reporter, чем заставил российских киноведов в очередной раз устыдиться своей неспособности увидеть гения в родных палестинах.

Новая картина Соколова называется «Оторви и выбрось», и это опять черная комедия. На этом сходства с дебютом, впрочем, более или менее заканчиваются. Вместо столичной квартиры — леса и поля средней полосы, вместо мужских разборок — женские.

Оля (Виктория Короткова) выходит после срока в колонии с твердым намерением начать новую жизнь вместе с дочкой Машей (дебютирующая на экране Софья Кругова). Но мать Оли — властная бабка Вера Павловна (Анна Михалкова) — совсем не собирается отпускать от себя внучку. Ей помогает отец девочки, одноглазый мент Олег (Александр Яценко).

Александр Яценко, Софья Кругова, Виктория Короткова 

В Тверской области, в окрестностях поселка Раек, знаменитого стоящей тут усадьбой XVIII века, Соколову удалось найти просто фантастическую натуру: виды вокруг Райка в солнечный день напоминают пейзажи на картинах мастеров Итальянского Возрождения. Никаких следов цивилизации, кроме каравана съемочной группы и асфальта шоссе. Асфальт, чтобы он живописно блестел в кадре, постоянно увлажняет поливальная машина.

«Места съемок выбирали долго и мучительно. Концептуально у нас в течение фильма происходит бегство героев к свободе, — объясняет визуальный ряд режиссер, который перед съемками подробно зафиксировал свои замыслы в раскадровках. — Важно было, чтобы природа соответствовала стадиям этого освобождения. История начинается с герметичного, плотного леса; мало воздуха, мало неба, потом сосновый прозрачный лес и финал вот сейчас вообще на поле. Хотелось какой-то графичности. Мы достаточно точно идем по раскадровкам. Хотелось найти ту стерильность, которую невозможно построить в павильоне».

Среди этой стерильности и вековой красоты снуют грязненькие артисты — замызганный Яценко, бомжеватая Михалкова и Короткова с фингалом. Их фактура на контрасте с величественным ландшафтом производит уже почти комический эффект.

Анна Михалкова

«Черная комедия — это очень удобно, — объясняет Соколов причины, по которым решил не отказываться от освоенной в прошлом фильме гротескной эстетики. — На первом плане человеческая драма, отношения внутри дисфункциональной семьи. Но при этом у нас есть кусок в тюремной колонии, есть линия с людьми небольшого достатка, есть линия с нечистыми на руку полицейскими. Короче, есть ряд социальных комментариев, которые комфортно описывать в жанре черной комедии. С одной стороны, все не превращается в глубокую депрессию, а с другой — можно высказаться на какие-то волнующие темы. Наша жизнь сочетает много смешного и трагичного… Короче, я просто люблю такие фильмы».

«Вы же смотрели фильмы Тарантино, Гая Ричи — вот это вот все, — как обычно, чуть потупившись и запинаясь, рассказывает о своей новой работе Анна Михалкова. — Если вы видели первый фильм Кирилла, то знаете, что это очень зрелое кино. Очень мастеровитое. Мне захотелось сыграть у него, потому что в профессии он хоть и недолго, но уже очень интересен как профессионал. Мне кажется, что он понимает больше, чем даже опытные режиссеры. Кроме того, я никогда не играла бабушку, это же очень интересно. И еще Кирилл хорош тем, что не пытается быть Тарковским — никакой морали».

Поспорить о Тарковском мы не успеваем, поскольку актрисе пора в кадр — сегодня на мокром асфальте снимается сцена перестрелки. Ну, то есть как перестрелки: один актер долго и медленно, несколько дублей подряд, перекладывает пистолет из руки в руку. Потом к другому артисту долго крепят пакет с бутафорской кровью, который некоторое время не может нормально взорваться. «Крови очень мало, особенно по сравнению с „Папа, сдохни“, — поясняет Соколов. — Собственно, вы приехали на съемки самой кровавой сцены, но и она будет очень сдержанной. На первом плане отношения между героями, а не аттракционы. А герои все положительные, откровенных негодяев нету. Все хорошие, просто у них проблемы с коммуникацией».

Софья Кругова и Виктория Короткова

Соколов рассказывает, что одним из источников вдохновения стали рассказы его жены о детстве, но никакого навязчиво психологизма ожидать не стоит. Она сама (Короткова) от разговоров о биографических мотивах отмахивается: «Мне кажется, общего здесь только то, что я в детстве, как и Маша, бегала на барабане». «Это как беговая дорожка, только старая модель», — поясняет сидящая рядом чумазая Кругова. По словам Коротковой, ей было очень интересно сыграть роль «лошары»: «Она в любой ситуации сохраняет незамутненность. То есть дура дурой, но с нее поэтому все и сходит как с гуся вода».

Все это, впрочем, не дает толком никакого представления о том, чего, собственно, ждать зрителям. Короткова хохочет и обещает комедию. Кругова выглядит крайне довольной своим первым киноопытом и единственной сложностью называет проблемы с произнесением фразы «Сдохни, старая карга». Яценко занят тем, что пытается отмыться от бутафорской крови, и ему явно не до наших вопросов. Михалкова обещает ядреный гротеск и говорит о том, что никакого психологизма в предложенном жанре ждать не стоит по определению.

«„Папа, сдохни“ был очень гиковским фильмом, цитаты есть почти в каждой сцене, и мы их специально не маскировали. Здесь будет более стилистически цельная история. Сценарий очень отличается по настроению и подаче. Киноязык тоже несколько иной — надеюсь, и сравнения будут отличаться. Перед съемками я немножко сошел с ума по Дэвиду Линчу, все у него пересмотрел, очень нравится. Уши у нас растут из „Диких сердцем“: тоже роуд-муви, тоже мать гонится за дочерью, сумасшедший Николас Кейдж… В общем, есть некоторое родство. Мы обсуждали, размышляли», — объясняет свой хай-концепт Соколов, и сразу становится понятно, откуда взялись все эти пейзажи без особых примет. Впрочем, режиссер тут же возвращает нас из фантазий о мистическом на землю: «Определенные мотивы из „Диких сердцем“, конечно, взяты, но Линч гораздо более экзистенциальный режиссер, чем я».

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Больше, чем игра: документальная драма о том, как становятся хоккеистами
В главных ролях:Евгений Малкин
Режиссер:Арсений Кайдацкий
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Объявлена программа фестиваля «Кинотавр». В нее вошли фильмы «Капитан Волконогов бежал» и «Общага»

Объявлена программа фестиваля «Кинотавр». В нее вошли фильмы «Капитан Волконогов бежал» и «Общага»

17 августа10
Козловский-океанолог и триллер про Ивана Грозного: что представили на питчинге Фонда кино

Козловский-океанолог и триллер про Ивана Грозного: что представили на питчинге Фонда кино

27 июля48
Режиссер «Папа, сдохни» снимет фильм про океанографа, сбежавшего из СССР. Его сыграет Данила Козловский

Режиссер «Папа, сдохни» снимет фильм про океанографа, сбежавшего из СССР. Его сыграет Данила Козловский

1 марта39
Хлоя Морец между котом и мышью: Репортаж с площадки «Тома и Джерри»

Хлоя Морец между котом и мышью: Репортаж с площадки «Тома и Джерри»

24 февраля18

Главное сегодня

Фестивали

Венеция-2021: «Холодный расчет». Оскар Айзек как новый Де Ниро

Вчера3
Венеция-2021: «Холодный расчет». Оскар Айзек как новый Де Ниро
Венеция-2021: «Рука бога». Автобиография Паоло Соррентино
Фестивали

Венеция-2021: «Рука бога». Автобиография Паоло Соррентино

Вчера1
«Первая корова», «Снежная королева» и «Космическая одиссея»: кураторы КиноПоиска советуют фильмы на неделю

«Первая корова», «Снежная королева» и «Космическая одиссея»: кураторы КиноПоиска советуют фильмы на неделю

Вчера12
Жан-Поль Бельмондо: священное чудовище французского кино

Жан-Поль Бельмондо: священное чудовище французского кино

7 сентября
«В этом фильме я тоже Петров»: Кирилл Серебренников — о новой картине

«В этом фильме я тоже Петров»: Кирилл Серебренников — о новой картине

7 сентября16
Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо». Игрушечный триллер об опасностях Лондона 1960-х
Фестивали

Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо». Игрушечный триллер об опасностях Лондона 1960-х

7 сентября14
Почему Сергей Эйзенштейн — величайший режиссер в истории кино
Крупным планом

ПодкастПочему Сергей Эйзенштейн — величайший режиссер в истории кино

7 сентября8
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт