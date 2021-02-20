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Режиссер «Папа, сдохни» снимет фильм про океанографа, сбежавшего из СССР. Его сыграет Данила Козловский

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Кирилл Соколов, снявший экшен-комедию «Папа, сдохни», определился с новым фильмом. Он снимет крупнобюджетную драму «Один в океане», которая расскажет о советском океанологе Станиславе Курилове. Главную роль исполнит Данила Козловский.

В основу картины ляжет одноименная книга, в которой Курилов описывает свой побег из СССР. В 1970-е океанолог запрашивал разрешение на заграничную командировку, но получил отказ и вскоре покинул страну незаконно: он спрыгнул с лайнера, который следовал из Владивостока до экватора и обратно. Курилов провел в океане более трех суток, пока не добрался вплавь до филиппинского острова Сиаргао. После побега он перебрался в Канаду, а в 1986 году поселился в Израиле, где стал сотрудником Хайфского океанографического института.

Продюсерами проекта выступят Артем Васильев («Юморист»), Роман Борисевич («Тряпичный союз»), Константин Буслов («Калашников»), а также бельгиец Андре Логи, работавший над «Смертью Сталина» и драмеди «Он и она».

Съемки «Одного в океане» стартуют в 2022 году.

«Папа сдохни», дебютный фильм Соколова, вышел онлайн в США и Великобритании в 2020 году и был тепло принят критиками. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 97%.

В прошлом году Соколов снял приключенческую драму «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко. Сейчас он готовит семейный фильм «Лиза и волшебный макет», который расскажет о маленьких человечках, живущих в одном из музеев России.

Источник: Variety 

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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