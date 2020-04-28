«Мне близки истории про страдающих мужчин»: Сарик Андреасян о «Жизни по вызову», Netflix и ужасах авторского кино

На Kion идет сериал «Жизнь по вызову», где в десяти сериях Сарик Андреасян показывает, как устроена работа элитного эскорт-агентства, которым заправляет сутенер по прозвищу Мэджик (или Волшебный), персонаж Павла Прилучного. На старте проекта режиссер дал нам интервью в свойственном ему жанре.
Сарик Андреасян — самый знаменитый антигерой в российской киноиндустрии. На Кинопоиске его первые комедии не набирали больше 5 баллов из 10: капустник с кавээнщиками «ЛОпуХИ» (2.5), ремейк «Служебного романа» (4.1) и «Беременный» (2.5) – российская версия «Джуниора» с Дмитрием Дюжевым. Следующим заметным шагом режиссера стали «Защитники», которые должны были стать нашими «Мстителями», но с подачи BadComedian стали разве что мемом, да еще поводом для судебного разбирательства с Фондом кино, выделившим средства на съемки.
Но Андреасяна хейт и проблемы с инвесторами не останавливают: в постковидную эпоху он взялся за контент для онлайн-платформ, в 2022-м они с братом Гевондом работали над двадцатью сериалами. На стримингах талант Андреасянов развернулся на полную катушку и нашел своего зрителя: первый сезон «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым (актер, кстати, частый гость андреасяновских проектов) стал лидером просмотров на Okko, «Ресторан по понятиям» наряду с другими сериалами Premier увеличил базу аккаунтов сервиса за первую половину 2022-го, а «Жизнь по вызову» заняла первое место по просмотрам после старта на Kion. На Кинопоиске у проекта три положительные зрительские рецензии и одна нейтральная. Индустрия, впрочем, смотрит на проект более ясным взглядом. Прочитайте, например, что пишет о «Жизни по вызову» Иван Филиппов, автор Telegram-канала «Запасаемся попкорном» и соведущий подкаста «В предыдущих сериях». Мы расспросили Сарика Андреасяна о том, как он сам оценивает свое новое творение.
— Как вы начали работать над проектом «Жизнь по вызову» и почему?
— Несколько лет назад мы вместе с Гевондом подумали, что было бы интересно сделать откровенно брутальный сериал на тему эскорта. Во всем мире эта тема существует, все знают про OnlyFans, PornHub, сайты с эскорт-услугами, все это вокруг нас, в больших городах. Но по большому счету никто никогда про эту индустрию не рассказывал откровенно. И на тот момент [когда у нас появилась идея] был очень популярен Telegram-канал «Рынок шкур». Нам и название это приглянулось.
В итоге мы стали предлагать проект онлайн-платформам и поняли, что всех это цепляет. После мы приступили к разработке сценария. Прошло года четыре, прежде чем мы начали диалог с Kion.
— То есть над сценарием работали несколько лет с различной интенсивностью?
— Да, именно, с различной интенсивностью. Мы пытались понять, как сейчас устроена система эскорт-услуг. Это уже не бизнес из 1990-х. У нас есть интернет, не нужны посредники. Нам важно было найти кейсы, мы читали интервью, смотрели в YouTube людей, сценаристы искали реальных представительниц профессии, лично общались с ними. Мы даже консультировались с людьми, кто организовывает этот бизнес и секс-вечеринки.
— Получили ли девушки, с которыми общались при подготовке сценария, какой-то гонорар?
— Нет. Понимаете, людям очень важно рассказать. Их истории все равно своего рода тайны, люди с этим живут, и для них, наверное, это в какой-то степени психологическая разгрузка. Все было добровольно. Мы даже предлагали [гонорар, но они отказались]. Некоторые из тех, кого мы опрашивали, были на премьере, которая прошла в кинотеатре «Москва». Девчонки сказали, что что-то в сериале было приукрашено, но я в очередной раз скажу, что мы делали художественный проект. В целом это самая правдивая история на данный момент про эскорт. В том плане, что мы, возможно, единственные, кто обратил внимание на то, что дело не в девушках, проблема в заказчиках. Потому что девушки удовлетворяют извращения заказчиков. То есть сериал в какой-то степени про извращенный мир богатых мужчин.
— И все-таки почему главный герой — мужчина?
— Мы многие вещи проносим через себя. То есть я вряд ли могу, будучи мужчиной, сделать стопроцентно женский продукт. Поэтому мы и выбрали повествование через мужчину. Мне как режиссеру понятнее мужчина. Я понимаю, что такое мужская брутальность, мужская проблема и мужская гордость. Мне близки истории про страдающих мужчин. И в принципе, проанализировав то, что было снято до нас, мы понимали, что везде повествование ведется от лица женщин, и мы не хотели повторяться. Мы хотели сделать продукт, который будет над всем этим, скажем так. Возглавит этот жанр в плане важности, событийности и популярности. Хотелось, чтобы это было как политический триллер, когда вы понимаете, что всегда за всем этим стоит что-то большее, чем просто секс и развлечения.
— А что именно смотрели в этом жанре? Анализировали, чтобы не повторяться?
— Не хочу звучать высокомерно, но я очень давно ничего ни у кого не ворую и не подсматриваю. Мне моего творческого багажа хватает, чтобы понимать, как устроен жанр. Я пересмотрел «Основной инстинкт», посмотрел на Netflix какой-то не совсем удачный сериал «Секс/жизнь». Я был восхищен тем, что «Основной инстинкт» был снят в конце 1980-х с таким уровнем откровенности, смелости и брутальности. В российских аналогах меня смущает, что они все несмелые в моем понимании. Например, мне совершенно не нравится, как в «Содержанках» снят секс, и в принципе это не для меня продукт.
— А как вам сериал «Чики»?
— Он просто другой, это региональная история о бедных людях. Мы все-таки рассказываем про эскорт элитный, а «Чики» — это социальная история про жизнь в глубинке. И она тоже женская.
— Женская, снятая режиссером-мужчиной.
— Может быть, он где-то в глубине души, в прошлой жизни был женщиной. Но это я подшучиваю. Поймите, у каждого из нас своя душа. Поэтому важно знать свои сильные и слабые стороны, не делать то, что идет вразрез с тобой. Для меня сексуальная сцена — это как танец или балет, я отношусь к ней как к хореографии.
— Расскажите о герое Павла Прилучного. Для вас он положительный или отрицательный персонаж?
— Время однозначных персонажей закончилось. Мы с вами в жизни тоже разные. Кто-то любит Сарика Андреасяна, а кто-то не любит, но это не делает меня ни хорошим, ни плохим. Мы специально создавали противоречивого героя, чтобы он вызывал разные чувства. Поэтому мы показываем, что с дочерью он один, а в работе — другой, жесткий. Ему нужно сохранить свой бизнес, но при этом защитить женщин-сотрудниц, не отдать их под убой, скажем так.
— А сильные героини в сериале появятся?
— Мы рассматриваем историю с продолжением, со вторым сезоном, в котором женщины перетянут на себя одеяло. Это уже будут истории про сильных женщин. Ведь бизнес меняется, становится более цифровым, индивидуальным. Соответственно, появляются женщины, которые диктуют свои условия, а не им диктуют условия.
— Сильная героиня для вас это какая?
— Для меня сильная героиня — это человек, который может поменять обстоятельства, совершить поворот в истории, взять на себя ответственность. Любая сила — это ответственность. В реальной жизни люди боятся ответственности и поэтому зачастую не достигают успеха. Эскорт же как футбол: могут быть миллионы человек, которые занимаются эскортом или футболом, а таких, как Роналду и Месси, всегда будут единицы. То есть в этом бизнесе большого успеха достигают те девушки, которые, как ни странно, могут поставить условия и которые себя уважают.
В первом сезоне мы видим героинь, вынужденных заняться эскортом, чтобы помочь близким. Но (вы, возможно, будете удивлены) большинство людей говорят, что они любят секс. Одну из женщин, с которой мы общались при подготовке, спросили, что думает о ее работе мама. Та пересказала мамин ответ: «Доченька, что я могу сказать? Я, к сожалению, трахалась бесплатно». Звучит страшно, но, на самом деле, это мы себе в какой-то степени нарисовали историю, что они все такие несчастные. А это осознанный выбор.
— Вам не кажется, что вы романтизируете работу в сфере секс-услуг?
— Когда вы посмотрите 10 серий, то поймете, что это самая настоящая антиреклама эскорт-бизнеса. Это история о том, что любое ваше действие рождает последствия и что легких денег не бывает. Что если вы сейчас на дорогой яхте, ничего хорошего в этом нет, вас с нее могут скинуть. Те люди, которые романтизировали себе, что можно в Instagram показывать жопу и быть миллионером, не понимают, что это вранье. Видимо, за этой фотографией есть тот, кто девушку фотографировал, и ему 70.
— В сериале показаны разные виды сексуальных практик и фетишей. Что это дает сериалу?
— Это делает его смелым, особенным. Если вы снимаете фильм про шахматистов, вам надо показать, как они играют в шахматы. Если вы снимаете фильм про эскорт-услуги, вам нужно показать всю разновидность того, что в них входит. Если я снимаю про это кино, значит, я должен каким-то образом это обыгрывать. А как я к этому отношусь — не суть. Я приличный человек, у меня двое детей, но это мое ремесло.
— Как вы снимали сцены секса?
— Абсолютно каждая девочка получала письмо с тем, в какой мере дозволенности все будет снято. С некоторыми мы встречались и обсуждали всё вплоть до того, что показывали позу. На съемках и на мужские гениталии, и на женские надевали определенные приблуды (у женщин силиконовые наклейки, а у мужчин что-то типа носочков-мешочков), чтобы не было касания. Потому что в какой-то момент в США разгорелась история, что кто-то сказал: «Вот он терся об меня 20 лет назад». Мы это исключили, чтобы никто потом не хотел хайпануть на нас или сделать из нас каких-то неправильных людей.
— Как Михаил Богдасаров согласился сняться в сцене урофагии?
— С этой ролью вообще все было сложно. Потому что все артисты говорили: «Я согласен сыграть при условии, если этой сцены не будет». А я хотел, чтобы в этот момент зритель просто сказал: «О боже, нет, нет, не делай этого!» Иначе каким образом это работает? Она зашла, и всё, темный экран? Платформы на сегодняшний момент этим и отличаются — дают нам что-то такое, чего мы не увидим по телевизору. Я честно поговорил об этом с Михаилом Богдасаровым. Вы же понимаете, что это не по-настоящему? Что там, скорее всего, был яблочный сок? Михаил, как человек с самоиронией, на это согласился.
— Почему в сериале женские обнаженные тела появляются чаще мужских?
— Мне кажется, смотреть на женщину поприятнее, чем на что-то мужское. Видите, я опять мыслю как мужчина. Но если вам так показалось, конечно же, значит, надо это исправить.
— Просто это в том числе формирует потребительское отношение к женскому телу.
— Нет, это восхищение! Потому что женщина красива, ее можно показывать. А показывать пузатых мужчин… Ну чем там восхищаться? [Если красивых], это уже другой разговор. Надеюсь, мы и до них дойдем однажды. Если есть такой запрос, что женщины тоже хотят смотреть на мужчин, то, конечно, это надо учитывать.
— В соцсетях ваш сериал называют женоненавистническим. Что вы на это скажете?
— Я не хочу защищать талантливый продукт. Рассматривать продукт с точки зрения повестки дня, феминизма или еще чего-то неправильно. Потому что если мы начнем с этой точки зрения смотреть на мир, то нужно запретить весь контент, который был в ХХ веке. Я мыслю исключительно рамками того, что вижу на экране. И понимаю, что все, что я вижу, — это кино. Это не жизнь, это кино. Я считаю, что я сделал шедевр, и мне вообще нечего говорить в защиту. Я мыслю очень просто: зритель смотрит, зритель счастлив, зритель доволен, у Kion рекорды, значит, я счастлив.
— Отвлечемся от сериала. Чем вам так не нравится авторское кино?
— Буду честен с вами: я не смотрю авторское кино. Мне всегда кажется, что это будут затянутые истории, антироссийские, антисоветские. Мне это все не нравится. Я всегда шучу и говорю, что если захочу получить «Оскар», то всегда могу снять фильм про каких-нибудь армянских геев. Но я этого делать не буду, потому что это никак не резонирует со мной.
Я не понимаю людей, которые говорят, что все развлекательное кино для одноклеточных. Я же не говорю, что они (те, кто снимает авторское кино. — Прим. ред.) паразитируют на каких-то темах, от гомосексуализма до феминизма и так далее. Делают какую-то чернуху, пытаясь это вывести в событие, чтобы получить где-то статуэтку.
Каждое второе сообщение, которое я получаю в Instagram (у меня 200 тысяч подписчиков, и понятно, что пишут мне много), начинается с «Вообще-то, я не люблю российское кино, но…», и начинают хвалить мой сериал. Люди не должны так писать. Мы же так не пишем про Голливуд, хотя там очень много говна, будем откровенны. Давайте откроем Netflix: там первые 20 тайтлов нормальные, а потом просто мусор. Это огромная мусорка из 100 тысяч проектов.
Стереотип про плохое российское кино появился из-за того, что люди 30 лет делают кино про Россию, где мрачные картинки и плохо выглядящие герои. Обычный зритель начинает ассоциировать, что это и есть российское кино, и идет включать Marvel.
Автор: Лиза Кузнецова
Фото: предоставлены сервисом Kion