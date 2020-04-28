«Мне близки истории про страдающих мужчин»: Сарик Андреасян о «Жизни по вызову», Netflix и ужасах авторского кино

— Несколько лет назад мы вместе с Гевондом подумали, что было бы интересно сделать откровенно брутальный сериал на тему эскорта. Во всем мире эта тема существует, все знают про OnlyFans, PornHub, сайты с эскорт-услугами, все это вокруг нас, в больших городах. Но по большому счету никто никогда про эту индустрию не рассказывал откровенно. И на тот момент [когда у нас появилась идея] был очень популярен Telegram-канал «Рынок шкур». Нам и название это приглянулось.

В итоге мы стали предлагать проект онлайн-платформам и поняли, что всех это цепляет. После мы приступили к разработке сценария. Прошло года четыре, прежде чем мы начали диалог с Kion.