«Опыт, от начала до конца прожитый через тело»: почему стоит посмотреть фильм «Событие»

На Кинопоиске доступен «Событие» Одри Диван — фильм о прерывании беременности в условиях жесткого запрета на аборты во Франции 1960-х. Он основан на одноименной автобиографической книге Анни Эрно. Это вторая картина французской режиссерки Одри Диван, за которую она получила главный приз Венецианского кинофестиваля в прошлом году, а также ряд других национальных кинематографических премий. Рассказываем, почему даже спустя полвека разговор о праве женщин на репродуктивную свободу остается таким острым.

О чем это

Анамария Вартоломеи

Франция, 1963 год. В отношениях между полами уже заметен прообраз будущей сексуальной революции: молодые женщины сами размышляют о том, чтобы свободно заниматься сексом, однако обществу далеко от того, чтобы считать это нормальным. Способная студентка филологического факультета Анни (Анамария Вартоломеи) замечает задержку цикла, на осмотре гинеколог подтверждает ее догадки о беременности. Она просит врача сделать с этим что-нибудь, он отказывается , потому что прекращение беременности в стране запрещено законом, и любой, кто попытается ей помочь, может быть осужден за соучастие в преступлении, да и само слово «аборт» в разговоре не возникает. Оно ни разу не упомянуто в фильме — люди обходятся эвфемизмами и намеками. Анни безуспешно ищет совета у других врачей, от нее отворачиваются близкие подруги, она пытается сделать аборт подручными средствами. Девушка замыкается в себе и почти теряет надежду на продолжение учебы и самореализацию, прежде чем находит женщину, согласную провести операцию. В тесной квартирке с тонкими стенами на кровати без обезболивающих и права на крик она засовывает Анни внутрь прокипяченные перед процедурой инструменты. Никто не может дать гарантии, что все пройдет успешно, она останется в живых или не попадет в тюрьму. Ставки высоки для всех: всего за 20 лет до этого за выполнение нелегальных абортов во Франции казнили.

Что это за книга

Книга «Событие» Анни Эрно

Несколько месяцев жизни в страхе и изоляции, а затем и сама болезненная процедура, были описаны Анни Эрно в одноименном романе «Событие», который вышел через 40 лет после случившегося. Эрно — обладательница многочисленных международных литературных премий, в том числе премии Ренодо за повесть 1983 года «Место в жизни». В 2018-м она вошла в шорт-лист «Букера» с романом «Годы». Эрно всегда писала книги на основе своего опыта, но лишь спустя многие годы решилась восстановить по своим дневникам и воспоминаниям историю незаконного аборта. Прерывание беременности во Франции легализовали только в 1975 году, в 1963-м 23-летней девушке пришлось выбирать между риском для жизни и перспективой лишиться профессионального будущего. «Я была не способна учиться, — говорит героиня фильма своему преподавателю после процедуры, — потому что была поражена болезнью, которая поражает лишь женщин и делает их домохозяйками».

По словам Анни Эрно, экранизация Одри Диван максимально правдиво передала повседневную жизнь девушки 1960-х — от момента, когда она тревожно ждет появления капель крови в трусах, до самого «события». И книга, и фильм передают подробности процедуры аборта беспристрастно, со всеми физиологическими деталями: на экране мучительно тянутся секунды установки зонда и последующая невыносимая боль. Ошарашивающим может показаться момент выхода плода, после которого Анни попадает в больницу с кровотечением. Во время работы над сценарием Одри отправилась к писательнице, чтобы еще раз услышать историю из первых уст. Эрно читала несколько версий сценария и давала комментарии. В фильм не попали заключительные слова из книги, в которых автор признается себе, что искупила вину, которую испытывала в связи с этим событием: «Вину за то, что пережила его и ничего с ним не сделала. Словно у меня был дар, а я растратила его впустую. Потому что, кроме всех социально-психологических причин того, через что я прошла, есть еще одна, и в ней я уверена больше всего: это произошло со мной, чтобы я об этом рассказала. И, возможно, именно в этом истинный смысл моей жизни — чтобы мое тело, мои чувства и мои мысли стали текстом, то есть чем-то понятным и общим; чтобы мое существование полностью растворилось в головах и судьбах других».

Почему фильм стоит смотреть

«Событие»

«Событие» позволяет соприкоснуться с опытом, через который проходили и до сих пор проходят миллионы женщин во всем мире. Даже полвека спустя тема репродуктивных прав остается актуальной: в Польше в 2021 году после ужесточения законодательства женщина умерла из-за отказа врачей проводить аборт по медицинским показаниям. В январе 2022-го из-за этого же погибла 37-летняя Агнешка, которая была беременна двойней. С инициативами, ограничивающими практику абортов, регулярно выступают различные активисты и организации в России. Они предлагают полностью запретить аборты и вывести их из ОМС для женщин с доходом, превышающим прожиточный минимум. Известны случаи, когда медики намеренно затягивали процесс согласования аборта, чтобы дотянуть до срока, когда делать его уже нельзя. При этом опыт стран, где аборты частично или полностью запрещены (Египет, Мадагаскар, Ирак и еще 63 государства), доказывает, что из-за этого не сокращает их количество, а увеличивает женскую смертность. Примечательно, что в «Событии» режим выживания и сопротивления, в котором оказывается героиня, не выходит на уровень прямого конфликта с мужчинами. Они присутствуют в жизни Анни в разных ролях: это доктор, преподаватель, ребята, флиртующие с ней в баре, друг, любовник, от которого она забеременела. Героиня никого из них не обвиняет в том положении, в котором оказалась, однако никто из них не способен ее поддержать — ни друзья-мужчины, ни подруги. Эрно и Диван показывают, что женское право распоряжаться собой может быть реализовано и в том, чтобы переспать с понравившимся мужчиной, и в том, чтобы отказаться от секса с приятелем, который захотел воспользоваться ее уязвимостью («Ты все равно уже беременна»). Анни игнорирует осуждение, которое обрушивают на нее одногруппницы — девочки из хороших семей, и выбирает свободу, пускай она ассоциируется с одиночеством.

На что похож фильм

«4 месяца, 3 недели и 2 дня»

В 2007 году представитель румынской новой волны Кристиан Мунджиу получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь» за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня» о незаконном аборте в Румынии 1987 года, а в 2020 году Элиза Хиттман с фильмом «Никогда, редко, иногда, всегда», получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Фильм Хиттман был посвящен проблеме запрета абортов в отдельных штатах Америки, а его героинями были школьницы, которым из-за этого пришлось путешествовать через страну. То же происходит и с девушками из комедийного фильма «Небеременная», где история про аборт и его доступность превращается в роуд-муви про ценность дружбы. Тема женских репродуктивных прав, вероятно, никогда не потеряет актуальности ни в жизни, ни в авторском кинематографе. Чаще всего фильмы о нелегальных абортах раскрывают опыт переживших их женщин, однако есть картина «Женское дело» Клода Шаброля о трагической истории Мари-Луиз Жиро (Изабель Юппер), которую казнили 30 июля 1943 года за то, что она делала аборты. «Событие» отличается от них тем, что намного нагляднее показывает сам процесс, и тем, что героиня делится своей личной историей и проходит через все испытания одна; в румынской и американских картинах рядом есть близкая подруга, помогающая на каждом этапе.

Что думают о фильме критики и автор

Анна Муглалис, Анамария Вартоломеи, Одри Диван, Луана Байрами и Луиз Орри-Дикеро на 78-ом Венецианском международном кинофестивале

В Венеции фильм получил «Золотого льва», а также приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Помимо этого, Одри Диван получила награду за лучшую режиссуру на премии «Люмьер». Еще ее в этой категории номинировали на BAFTA и премию Европейской киноакадемии. Фестиваль «Синелибри», который оценивает экранизации, присудил фильму Гран-при за лучший адаптированный сценарий. Анамария Вартоломеи взяла премии «Сезар» и «Люмьер» как самая многообещающая актриса. На Rotten Tomatoes у «События» держится 100%-ный рейтинг.

Ксан Брукс в рецензии для Guardian написал, что актерская работа Вартоломеи настолько хороша, что могла бы даже составить конкуренцию главному перформансу года — Оливии Колман в «Незнакомой дочери». IndieWire назвал картину подлинной и серьезной работой. По мнению Дениса Шварца, это своевременный и стоящий фильм, который показывает, с чем приходится сталкиваться девушкам из-за законов, принятых привилегированными политиками. Анни Эрно сказала, что ее книга «облекла в слова то, что, на мой взгляд, включает в себя весь человеческий опыт: жизнь, смерть, время, мораль, запреты, законы. Опыт, от начала до конца прожитый через тело». И именно это Одри Диван смогла передать в фильме.

Автор: Екатерина Долинина

Фото: John Phillips / Getty Images