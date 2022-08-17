Что смотреть дома: «Род мужской», «Женщина-Халк: Адвокат» и «Заговор сестер Гарви»

Харпер (Бакли) решает поправить душевное здоровье после самоубийства мужа. Покинув шумный Лондон, она снимает уютный старинный дом у излишне отзывчивого Джеффри (Рори Киннер), но покой ей только снится. Вскоре женщину начинает преследовать жуткий голый мужчина из леса.

«Род мужской» — новый проект Алекса Гарленда, в чьем послужном списке — роман «Пляж», сценарий «28 дней спустя» и трилогия авторского сай-фая («Из машины», «Аннигиляция» и «Программисты»). Используя библейские и фольклорные мотивы, он объясняет, почему некоторые женщины стараются держаться от мужчин подальше.