Что смотреть дома: «Род мужской», «Женщина-Халк: Адвокат» и «Заговор сестер Гарви»

Арт-хоррор Алекса Гарленда, новый сериал Marvel и драмеди про убийство — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Род мужской»
Джесси Бакли в хорроре о патриархате
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi, Kion, Wink
Харпер (Бакли) решает поправить душевное здоровье после самоубийства мужа. Покинув шумный Лондон, она снимает уютный старинный дом у излишне отзывчивого Джеффри (Рори Киннер), но покой ей только снится. Вскоре женщину начинает преследовать жуткий голый мужчина из леса.
«Род мужской» — новый проект Алекса Гарленда, в чьем послужном списке — роман «Пляж», сценарий «28 дней спустя» и трилогия авторского сай-фая («Из машины», «Аннигиляция» и «Программисты»). Используя библейские и фольклорные мотивы, он объясняет, почему некоторые женщины стараются держаться от мужчин подальше.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Женщина-Халк: Адвокат», 1-й сезон
Супергеройская комедия о родственнице Халка
Где смотреть: Disney+
Юристка Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) получает способности Халка после переливания крови двоюродного брата Брюса Бэннера (Марк Руффало). Теперь она учится справляться с гневом, борется с преступностью и получает дела из отдела по правам людей с суперсилами. Среди ее первых клиентов — наемник Эмиль Блонски (Тим Рот), превратившийся в Мерзость и покушавшийся на жизнь Халка.
Сценаристка «Женщины-Халка» — Джессика Гао, работавшая над «Силиконовой долиной» и «Риком и Морти». Среди гостей — адвокат Мэтт Мердок (Чарли Кокс), маг Вонг (Бенедикт Вонг), а также Джамила Джамил в роли Титании, микроинфлюенсера с огромной силой.
«Заговор сестер Гарви», 1-й сезон
Черная комедия о смерти в семье
Где смотреть: Apple TV+
Пять сестер Гарви рано остались без родителей и поклялись всегда друг друга защищать. Годы спустя Грейс (Энн-Мэри Дафф) выходит замуж за Джона (Клас Банг), который раздражает остальных сестер, а ее саму превращает в затюканную домохозяйку. Когда супруг умирает при странных обстоятельствах, подозрение падает на всех Гарви.
«Заговор сестер Гарви» — ремейк бельгийского сериала «Клан „Черная вдова“», и это первый проект для Apple TV+ Шэрон Хорган, сценаристки «Развода» и «Катастрофы». Сама Хорган играет одну из сестер, трех других — Ева Бертистл из «Последнего королевства», Сара Грин из «Дублинских убийств» и Ив Хьюсон из «Больницы Никербокер».
«Динамо» — «Спартак» и топовый матч Серии А
Московское дерби и новая итальянская классика
Где смотреть: Кинопоиск
В субботу нас ждет московское дерби — «Спартак» едет в соседний район играть против «Динамо». Московские клубы в группе лидеров РПЛ, а красно-белые вообще заскочили на первое место в таблице и выдали лучший старт в клубной истории. Начало встречи — 20 августа в 17:25 по Москве (с опцией Матч Премьер).
А в воскресенье можно посмотреть качественный итальянский футбол: действующий чемпион «Милан» сыграет против «Аталанты», которую смело можно называть одной из самых агрессивных и зрелищных команд в Европе. Начало трансляции — 21 августа в 21:40 по Москве (с опцией Матч Футбол; для действующих подписчиков Плюса действует бесплатный период в 30 дней).
«Коати. Легенда джунглей»
Мексиканский мультфильм о приключениях и героизме
Где смотреть: Кинопоиск
В джунглях Амазонии есть мирный уголок, которым управляет ягуар Балан. Однако славные времена остались в прошлом: сначала происходит землетрясение, а потом покинувшие дом животные встречают коралловых аспидов во главе с королевой Заиной. К счастью, коати Начи вместе с друзьями, бабочкой-монархом Ксочи и лягушонком-гедонистом Пако, готовы на все, чтобы спасти соплеменников.
«Коати» — режиссерский дебют Родриго Переса-Кастро, который ранее занимался раскадровками «Книги жизни», «Рио 2» и «Фердинанда». В российской версии Начи и Заина говорят голосами Виктора Хориняка и Агаты Муцениеце.
Смотрите этот мультфильм на Кинопоиске в Плюсе
«Мистические приключения Сэм и Джейд», 1-й сезон
Пираты, сокровища и призраки в маленьком пляжном городке
Где смотреть: Apple TV+
Сёрфсайд, Калифорния. Лучшие подруги Джейд (Мия Чех) и Сэм (Яя Госселин) проводят все лето на пляже, занимаясь серфингом и коллекционируя происходящие вокруг странности. Когда они встречают призрака юного пирата Реми (Спенсер Гермес-Ребелло), то узнают про секретный грот, сокровища и злого духа.
«Мистические приключения» — экранизация комикс-серии Ким Дуинелл. Ее Сэм и Джейд напоминают Малдера и Скалли в детстве: одна хочет просто помочь Реми, а вторую интересует научное обоснование существования призраков.
«Город тайн»
Напряженный австралийский детектив с Эриком Баной
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Федеральный агент Аарон Фальк (Бана) приезжает домой, в город Кеварра, штат Виктория. Повод — суицид друга детства Люка (Мартин Дингл Уолл), которого подозревают в убийстве семьи. С родными местами у Фалька связана и другая мутная история: 20 лет назад его обвиняли в убийстве девушки, и от тюрьмы его спасли свидетельства Люка.
В основе мрачного австралийского детектива — бестселлер Джейн Харпер. Режиссер Роберт Конноли работал над сериалом «Тайная власть», фильмами «История Джулиана Ассанжа» и «Бумажные самолетики».
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«Джейн глазами Шарлотты»
Фильм-диалог Шарлотты Генсбур и Джейн Биркин
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Деликатный и откровенный фильм-портрет, в котором Генсбур и ее мать, икона 1970-х Биркин, просто разговаривают. Не о славе и ролях, а о материнских страхах, возрасте, внешности, дистанции между ними и, конечно, покойном Серже Генсбуре. Режиссерский дебют актрисы отличается тем же бесстрашием, что и ее перформансы, но вместе с тем это чуткое и тихое повествование. Название картины отсылает к другому кинопортрету Биркин, снятому Аньес Варда почти 35 лет назад — «Джейн Б. глазами Аньес В.».
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«Тед К. Унабомбер»
Шарлто Копли в роли профессора, ставшего известным террористом
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
1971 год, Линкольн, штат Монтана. Самый молодой профессор Беркли, Теодор Качинский (Копли) променял геометрию и матанализ на жизнь в лесу без воды и электричества. Он уверен, что прогресс ограничивает человеческую свободу. Когда рядом с хижиной начинают строить дорогу, Качинский принимается рассылать бомбы в университеты и авиакомпании. То есть тем, кто, по его мнению, повел цивилизацию по неправильному пути.
Истории террориста по кличке Унабомбер, который и сегодня отбывает пожизненный срок, посвятили порядка дюжины игровых и документальных проектов. Версия Тони Стоуна — бенефис Шарлто Копли. Впервые фильм показали на Берлинском кинофестивале.
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«Теккен: Кровные узы», 1-й сезон
Экранизация культовой видеоигры про боевые искусства
Где смотреть: Netflix
Дзин Кадзама постигал боевые искусства под руководством матери, но однажды ее убивает могущественный злодей Огр. Юноша отправляется на поиски деда — легендарного воина Хэйхати Мисимы, известного жестоким нравом и суровыми педагогическими методиками, — чтобы отомстить Огру, сойдясь с ним в турнире Железного кулака. В основе анимационного сериала Netflix — третья часть популярной файтинг-франшизы «Tekken».
«Великолепный»
Хоррор-комедия в туалетной кабинке
Где смотреть: Shudder
После расставания с девушкой Уэс (Райан Квантен) уходит в загул, и похмелье настигает его в придорожном туалете. Из дальней кабинки к нему обращается незнакомец (Дж. К. Симмонс), который представляется богом и заявляет, что у вселенной есть к Уэсу небольшая просьба. Чтобы ее исполнить, нужно подойти поближе к дырке в стене.
Подобное отверстие называют «gloryhole» — оно и подарило звучное имя комедийному хоррору Ребеки МакКендри. В рецензиях про «Великолепного» пишут, что после него унитазный трип Рентона в «На игле» кажется легкой прогулкой.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС