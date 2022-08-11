Что смотреть дома: «Закрыть гештальт», продолжение «Засланца из космоса» и матч «Зенит» — ЦСКА

Главный матч выходных — чемпион из Санкт-Петербурга против московских армейцев, лидирующих в таблице прямо сейчас. Эта игра больше чем дерби: в российском футболе нет клубов, которые в XXI веке побеждали чаще, чем ЦСКА и «Зенит». Искры обычно летят не только на поле. У болельщиков двух команд очень богатая история соперничества: тут была и дружба, и вражда с жесткими драками, и невероятно красивые перформансы. Начало — 13 августа в 17:00 (с опцией Матч Премьер).

Стартует чемпионат Италии! В прошлом году легендарный «Милан» вернул себе статус лучшей команды страны. Новый сезон чемпионы начинают против «Удинезе» — команды, которая играет в романтичный футбол и часто открывает миру ярких атакующих игроков. Собираемся у экранов 13 августа в 19:30 (с опцией Матч Футбол).

Наконец, в чемпионате Германии «Вольфсбург», команда концерна «Фольксваген», бросит вызов монстру из Мюнхена. «Бавария» проигрывает очень редко, и увидеть это в прямом эфире дорогого стоит. Старт — 14 августа в 18:25 (с опцией Матч Футбол).

