Что смотреть дома: «Закрыть гештальт», продолжение «Засланца из космоса» и матч «Зенит» — ЦСКА

Комедия про таксиста, который помогает призракам, возвращение шоу с Аланом Тьюдиком и супердерби российского футбола — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Закрыть гештальт», 1-й сезон
Комедия с душой от режиссера «Интернов»
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Выпав из окна и отделавшись легким испугом, сотрудник автосалона Федор Ярцев (Александр Ильин-мл.) начинает видеть души людей, которые не могут попасть на небо. Например, тещу (Юлия Ауг), бандита из 1990-х (Федор Лавров) и своего давно пропавшего отца (Денис Власенко). Они просят Федора помочь закрыть свои земные гештальты. Сценарий сериала написал Дмитрий Лемешев, работавший над двумя сезонами «Проекта „Анна Николаевна“», а снял его Максим Пежемский («Интерны», «Мама, не горюй»).
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«Засланец из космоса», продолжение 2-го сезона
Алан Тьюдик в роли инопланетянина, который должен спасти Землю
Где смотреть: Кинопоиск
Доктор Гарри Вендершпигль (Тьюдик) — человеческая оболочка пришельца, который прибыл на Землю, чтобы уничтожить эту планету. Со временем Гарри обжился и даже проникся местным образом жизни, но его сородичи все еще мечтают устроить апокалипсис. Теперь Вендершпигль должен не только тщательно скрывать подлинную сущность от полицейских и специальных агентов, но и бороться с гостями из космоса — инопланетными воинами и даже младенцем-пришельцем. Помогать ему будут человеческие друзья — например, Аста (Сара Томко), дочь шамана племени мохоков.
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«Зенит» — ЦСКА и другие топ-матчи выходных
Встреча лидеров РПЛ, старт чемпионата Италии и новая попытка победить «Баварию»
Где смотреть: Кинопоиск
Главный матч выходных — чемпион из Санкт-Петербурга против московских армейцев, лидирующих в таблице прямо сейчас. Эта игра больше чем дерби: в российском футболе нет клубов, которые в XXI веке побеждали чаще, чем ЦСКА и «Зенит». Искры обычно летят не только на поле. У болельщиков двух команд очень богатая история соперничества: тут была и дружба, и вражда с жесткими драками, и невероятно красивые перформансы. Начало — 13 августа в 17:00 (с опцией Матч Премьер).
Стартует чемпионат Италии! В прошлом году легендарный «Милан» вернул себе статус лучшей команды страны. Новый сезон чемпионы начинают против «Удинезе» — команды, которая играет в романтичный футбол и часто открывает миру ярких атакующих игроков. Собираемся у экранов 13 августа в 19:30 (с опцией Матч Футбол).
Наконец, в чемпионате Германии «Вольфсбург», команда концерна «Фольксваген», бросит вызов монстру из Мюнхена. «Бавария» проигрывает очень редко, и увидеть это в прямом эфире дорогого стоит. Старт — 14 августа в 18:25 (с опцией Матч Футбол).
«Я есть Грут», 1-й сезон
Невероятные приключения живого деревца из «Стражей Галактики»
Где смотреть: Disney+
Малыш Грут (Вин Дизель) не сидит без дела и познает мир, попутно знакомясь с инопланетными формами жизни. Одни почитают его как божество, другие готовы уничтожить. Не обойдется и без другого харизматичного сорванца — енота Ракеты (Брэдли Купер).
«Я есть Грут» — авторский альманах Керстен Лепоре, работавшей над «Временем приключений». В пяти новеллах заглавный герой, общающийся с миром при помощи трех слов, будет гулять, танцевать и наслаждаться жизнью. События мини-сериала умещаются между финалом вторых «Стражей Галактики» и сценой после титров, где появляется Подросток Грут. Второй сезон уже запланирован на 2023 год.
«Порт», 1-й сезон
Закрученный триллер об измене семье и делу
Где смотреть: Кинопоиск — с 13 августа
Коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин) вынужден выбирать из двух зол — лишиться семьи или работы. В руках злоумышленников оказалась его любовница Ариадна (Вильма Кутавичюте), супруга богатого предпринимателя, а их интерес касается профессиональной деятельности взяточника. Вскоре Гарин понимает, что все это изощренная месть.
«Порт» снял Нурбек Эген, режиссер «Мажора» и «Шерлока в России». В большой команде сценаристов, которые сочиняли такие хиты, как «Эпидемия», «Гоголь» и «The Телки», выделяется писательница Анна Старобинец.
Смотрите этот сериал в Плюсе с 13 августа
«Дылды», 3-й сезон
Павел Деревянко в драмеди про волейболисток
Где смотреть: more.tv
Хам и мизогин Михаил Ковалев (Деревянко) вывел студенческую женскую команду по волейболу города Новочепецка в профессиональную лигу. В большой спорт, правда, девушки пошли без него, а тренер запил. Мать Валентина Павловна (Татьяна Орлова) решает спасти сына при помощи нового вызова: теперь Ковалеву нужно повторить успех с командой по пляжному волейболу. Помогать ему будут дочь Кристина (Ангелина Поплавская), молодая спортсменка Тая (Полина Ауг), психотерапевт (Максим Лагашкин) и второй тренер, феминистка Лера (Анастасия Стежко).
Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv
«Еще раз с чувством»
Пронзительный док о музыке и скорби Ника Кейва
Где смотреть: Mubi
Документальный фильм Эндрю Доминика, работавшего с Кейвом над мрачным эпичным вестерном «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», формально посвящен записи альбома «Skeleton Tree» и творческому процессу группы Bad Seeds. Примерно в середине работы пришло известие о гибели 15-летнего сына Кейва, Артура, сорвавшегося со скалы. Тоска и скорбь, которыми полны песни музыканта, обрели новое измерение, а фильм Доминика дополнился честными интервью Кейва, Уоррена Эллиса и других участникам группы.
«Школьные истории», 1-й сезон
Тайский хоррор-альманах с детскими страшилками
Где смотреть: Netflix
Какие только легенды не ходят среди учащихся тайских школ! Проклятая библиотека и класс, где учатся мертвые ребята. Мстительный демон в заброшенном здании и призрак без головы, живущий на складе. Столовая, потчующая блюдами из человеческой плоти, и так далее.
«Школьные истории» — хоррор-альманах в восьми частях, который сняли шесть мастеров жанра из Таиланда. Среди них — Пхонтхарис Чоткийсадарсопон (автор трилогии о мифической змее «Пи Нак»), Сонгсак Монгколтонг (история проклятого фильма «Экран в Камчанод») и Путипонг Сайсикаев (два сиквела «Дьявольского искусства», где черная магия становится орудием мести).
«Дневная смена»
Комедийный боевик об истребителе вампиров, который притворяется чистильщиком бассейнов
Где смотреть: Netflix
Бад Яблонски (Джейми Фокс) хочет лучшего для своей восьмилетней дочери. Ради этого он усердно работает чистильщиком бассейнов в долине Сан-Фернандо. Вернее, это его прикрытие для охоты на вампиров, которые терроризируют обывателей. «Дневная смена» — режиссерский дебют Дж. Дж. Перри, работавшего каскадером на «Джоне Уике». Сценарий писал Шэй Хаттен («Джон Уик 3» и «Армия воров»), в эпизодах — Миган Гуд, Снуп Дог и Дэйв Франко.
«Пять дней после катастрофы», мини-сериал
История одной трагедии с Верой Фармигой
Где смотреть: Apple TV+
2005 год. На Новый Орлеан обрушился ураган «Катрина». С 28 августа по 1 сентября Мемориальный медицинский центр, оставшийся без электропитания, работал над эвакуацией и спасением жизней людей в ужасающих условиях. В это время в городе началась волна мародерства.
«Пять дней» — экранизация документального романа Шери Финк, удостоенного Пулитцеровской премии. Эта же книга должна была лечь в основу одного из сезонов «Американской истории преступлений». В итоге адаптацией для Apple занимались Джон Ридли, сценарист «12 лет рабства», и Карлтон Кьюз, шоураннер «Остаться в живых» и «Мотеля Бейтса». А главной звездой сериала-катастрофы стала Вера Фармига.
«Код: Император»
Политический триллер из Испании
Где смотреть: Netflix
Хуан (Луис Тосар) работает на испанскую разведку: прослушивает дома тех, кого подозревают в нелегальной торговле оружием, находит компромат на политиков и помогает избежать скандала звездным личностям (например, футболисту, избившему подругу). Во время одной операции он знакомится с филиппинкой Венди (Александра Масангкей), чье добросердечие заставляет его усомниться в правильности своих поступков.
Сценарий «Кодекса» написал Хорхе Геррикаэчеварриа — постоянный соавтор кровавых буффонад Алекса де ла Иглесиа (недавно в прокат выходила его «Венецияфрения»). Этот фильм, правда, совсем другой — сбалансированный триллер с узнаваемыми коррупционными схемами и скандалами.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Валентина Певцова / ТАСС