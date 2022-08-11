Кинопоиск
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Закрыть гештальт», продолжение «Засланца из космоса» и матч «Зенит» — ЦСКА

Обсудить0

Комедия про таксиста, который помогает призракам, возвращение шоу с Аланом Тьюдиком и супердерби российского футбола — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.

«Закрыть гештальт», 1-й сезон

Комедия с душой от режиссера «Интернов»

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Выпав из окна и отделавшись легким испугом, сотрудник автосалона Федор Ярцев (Александр Ильин-мл.) начинает видеть души людей, которые не могут попасть на небо. Например, тещу (Юлия Ауг), бандита из 1990-х (Федор Лавров) и своего давно пропавшего отца (Денис Власенко). Они просят Федора помочь закрыть свои земные гештальты. Сценарий сериала написал Дмитрий Лемешев, работавший над двумя сезонами «Проекта „Анна Николаевна“», а снял его Максим Пежемский («Интерны», «Мама, не горюй»).

Подробнее о сериале

Смотрите сериал на Кинопоиске в Плюсе

«Засланец из космоса», продолжение 2-го сезона

Алан Тьюдик в роли инопланетянина, который должен спасти Землю

Где смотреть: Кинопоиск

Доктор Гарри Вендершпигль (Тьюдик) — человеческая оболочка пришельца, который прибыл на Землю, чтобы уничтожить эту планету. Со временем Гарри обжился и даже проникся местным образом жизни, но его сородичи все еще мечтают устроить апокалипсис. Теперь Вендершпигль должен не только тщательно скрывать подлинную сущность от полицейских и специальных агентов, но и бороться с гостями из космоса — инопланетными воинами и даже младенцем-пришельцем. Помогать ему будут человеческие друзья — например, Аста (Сара Томко), дочь шамана племени мохоков.

Подробнее о сериале

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе

«Зенит» — ЦСКА и другие топ-матчи выходных

Встреча лидеров РПЛ, старт чемпионата Италии и новая попытка победить «Баварию»

Где смотреть: Кинопоиск

Главный матч выходных — чемпион из Санкт-Петербурга против московских армейцев, лидирующих в таблице прямо сейчас. Эта игра больше чем дерби: в российском футболе нет клубов, которые в XXI веке побеждали чаще, чем ЦСКА и «Зенит». Искры обычно летят не только на поле. У болельщиков двух команд очень богатая история соперничества: тут была и дружба, и вражда с жесткими драками, и невероятно красивые перформансы. Начало — 13 августа в 17:00 (с опцией Матч Премьер).

Стартует чемпионат Италии! В прошлом году легендарный «Милан» вернул себе статус лучшей команды страны. Новый сезон чемпионы начинают против «Удинезе» — команды, которая играет в романтичный футбол и часто открывает миру ярких атакующих игроков. Собираемся у экранов 13 августа в 19:30 (с опцией Матч Футбол).

Наконец, в чемпионате Германии «Вольфсбург», команда концерна «Фольксваген», бросит вызов монстру из Мюнхена. «Бавария» проигрывает очень редко, и увидеть это в прямом эфире дорогого стоит. Старт — 14 августа в 18:25 (с опцией Матч Футбол).

«Я есть Грут», 1-й сезон

Невероятные приключения живого деревца из «Стражей Галактики»

Где смотреть: Disney+

Малыш Грут (Вин Дизель) не сидит без дела и познает мир, попутно знакомясь с инопланетными формами жизни. Одни почитают его как божество, другие готовы уничтожить. Не обойдется и без другого харизматичного сорванца — енота Ракеты (Брэдли Купер).

«Я есть Грут» — авторский альманах Керстен Лепоре, работавшей над «Временем приключений». В пяти новеллах заглавный герой, общающийся с миром при помощи трех слов, будет гулять, танцевать и наслаждаться жизнью. События мини-сериала умещаются между финалом вторых «Стражей Галактики» и сценой после титров, где появляется Подросток Грут. Второй сезон уже запланирован на 2023 год.

«Порт», 1-й сезон

Закрученный триллер об измене семье и делу

Где смотреть: Кинопоиск — с 13 августа

Коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин) вынужден выбирать из двух зол — лишиться семьи или работы. В руках злоумышленников оказалась его любовница Ариадна (Вильма Кутавичюте), супруга богатого предпринимателя, а их интерес касается профессиональной деятельности взяточника. Вскоре Гарин понимает, что все это изощренная месть.

«Порт» снял Нурбек Эген, режиссер «Мажора» и «Шерлока в России». В большой команде сценаристов, которые сочиняли такие хиты, как «Эпидемия», «Гоголь» и «The Телки», выделяется писательница Анна Старобинец.

Смотрите этот сериал в Плюсе с 13 августа

«Дылды», 3-й сезон

Павел Деревянко в драмеди про волейболисток

Где смотреть: more.tv

Хам и мизогин Михаил Ковалев (Деревянко) вывел студенческую женскую команду по волейболу города Новочепецка в профессиональную лигу. В большой спорт, правда, девушки пошли без него, а тренер запил. Мать Валентина Павловна (Татьяна Орлова) решает спасти сына при помощи нового вызова: теперь Ковалеву нужно повторить успех с командой по пляжному волейболу. Помогать ему будут дочь Кристина (Ангелина Поплавская), молодая спортсменка Тая (Полина Ауг), психотерапевт (Максим Лагашкин) и второй тренер, феминистка Лера (Анастасия Стежко).

Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv

«Еще раз с чувством»

Пронзительный док о музыке и скорби Ника Кейва

Где смотреть: Mubi

Документальный фильм Эндрю Доминика, работавшего с Кейвом над мрачным эпичным вестерном «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», формально посвящен записи альбома «Skeleton Tree» и творческому процессу группы Bad Seeds. Примерно в середине работы пришло известие о гибели 15-летнего сына Кейва, Артура, сорвавшегося со скалы. Тоска и скорбь, которыми полны песни музыканта, обрели новое измерение, а фильм Доминика дополнился честными интервью Кейва, Уоррена Эллиса и других участникам группы.

«Школьные истории», 1-й сезон

Тайский хоррор-альманах с детскими страшилками

Где смотреть: Netflix

Какие только легенды не ходят среди учащихся тайских школ! Проклятая библиотека и класс, где учатся мертвые ребята. Мстительный демон в заброшенном здании и призрак без головы, живущий на складе. Столовая, потчующая блюдами из человеческой плоти, и так далее.

«Школьные истории» — хоррор-альманах в восьми частях, который сняли шесть мастеров жанра из Таиланда. Среди них — Пхонтхарис Чоткийсадарсопон (автор трилогии о мифической змее «Пи Нак»), Сонгсак Монгколтонг (история проклятого фильма «Экран в Камчанод») и Путипонг Сайсикаев (два сиквела «Дьявольского искусства», где черная магия становится орудием мести).

«Дневная смена»

Комедийный боевик об истребителе вампиров, который притворяется чистильщиком бассейнов

Где смотреть: Netflix

Бад Яблонски (Джейми Фокс) хочет лучшего для своей восьмилетней дочери. Ради этого он усердно работает чистильщиком бассейнов в долине Сан-Фернандо. Вернее, это его прикрытие для охоты на вампиров, которые терроризируют обывателей. «Дневная смена» — режиссерский дебют Дж. Дж. Перри, работавшего каскадером на «Джоне Уике». Сценарий писал Шэй Хаттен («Джон Уик 3» и «Армия воров»), в эпизодах — Миган Гуд, Снуп Дог и Дэйв Франко.

«Пять дней после катастрофы», мини-сериал

История одной трагедии с Верой Фармигой

Где смотреть: Apple TV+

2005 год. На Новый Орлеан обрушился ураган «Катрина». С 28 августа по 1 сентября Мемориальный медицинский центр, оставшийся без электропитания, работал над эвакуацией и спасением жизней людей в ужасающих условиях. В это время в городе началась волна мародерства.

«Пять дней» — экранизация документального романа Шери Финк, удостоенного Пулитцеровской премии. Эта же книга должна была лечь в основу одного из сезонов «Американской истории преступлений». В итоге адаптацией для Apple занимались Джон Ридли, сценарист «12 лет рабства», и Карлтон Кьюз, шоураннер «Остаться в живых» и «Мотеля Бейтса». А главной звездой сериала-катастрофы стала Вера Фармига.

«Код: Император»

Политический триллер из Испании

Где смотреть: Netflix

Хуан (Луис Тосар) работает на испанскую разведку: прослушивает дома тех, кого подозревают в нелегальной торговле оружием, находит компромат на политиков и помогает избежать скандала звездным личностям (например, футболисту, избившему подругу). Во время одной операции он знакомится с филиппинкой Венди (Александра Масангкей), чье добросердечие заставляет его усомниться в правильности своих поступков.

Сценарий «Кодекса» написал Хорхе Геррикаэчеварриа — постоянный соавтор кровавых буффонад Алекса де ла Иглесиа (недавно в прокат выходила его «Венецияфрения»). Этот фильм, правда, совсем другой — сбалансированный триллер с узнаваемыми коррупционными схемами и скандалами.

Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Теперь на Кинопоиске: сериал о двух подростках, которые сбегают из детдома и пускаются в опасное путешествие
В главных ролях:Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый
Режиссер:Арсений Робак
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

На Кинопоиске можно посмотреть пять сезонов «Спасателей Малибу». Зачем это делать в 2022 году? Отвечаем!
Сериалы

На Кинопоиске можно посмотреть пять сезонов «Спасателей Малибу». Зачем это делать в 2022 году? Отвечаем!

Вчера1
Сериал «Песочный человек» вышел на Netflix. Нилу Гейману и фанатам комикса он понравился, Павлу Пугачеву — не очень
Сериалы

Сериал «Песочный человек» вышел на Netflix. Нилу Гейману и фанатам комикса он понравился, Павлу Пугачеву — не очень

10 августа15
Кусать подано: как снимают второй сезон «Вампиров средней полосы» со Стояновым и Ткаченко
Сериалы

Кусать подано: как снимают второй сезон «Вампиров средней полосы» со Стояновым и Ткаченко

9 августа4
«Экспресс», невероятные истории о Шукшине, почти байопик Янки и другие открытия фестиваля «Окно в Европу»
Фестивали

«Экспресс», невероятные истории о Шукшине, почти байопик Янки и другие открытия фестиваля «Окно в Европу»

Вчера1

Главное сегодня

Смотрите на Кинопоиске

Мажор и его девушки: все связи Игоря Соколовского в одной картинке

Сегодня0
Мажор и его девушки: все связи Игоря Соколовского в одной картинке
«Закрыть гештальт»: таксист спасает мертвые души. Абсурдная комедия от создателей «Интернов»
Смотрите на Кинопоиске

«Закрыть гештальт»: таксист спасает мертвые души. Абсурдная комедия от создателей «Интернов»

9 августа7
Что смотреть дома: «Закрыть гештальт», продолжение «Засланца из космоса» и матч «Зенит» — ЦСКА
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Закрыть гештальт», продолжение «Засланца из космоса» и матч «Зенит» — ЦСКА

Сегодня0
«Экспресс», невероятные истории о Шукшине, почти байопик Янки и другие открытия фестиваля «Окно в Европу»
Фестивали

«Экспресс», невероятные истории о Шукшине, почти байопик Янки и другие открытия фестиваля «Окно в Европу»

Вчера1
Варвара Шмыкова обожает Фрэнсис МакДорманд и «Древо жизни». А что еще? Сейчас расскажем!
Киноблиц

Варвара Шмыкова обожает Фрэнсис МакДорманд и «Древо жизни». А что еще? Сейчас расскажем!

Вчера0
На Кинопоиске можно посмотреть пять сезонов «Спасателей Малибу». Зачем это делать в 2022 году? Отвечаем!
Сериалы

На Кинопоиске можно посмотреть пять сезонов «Спасателей Малибу». Зачем это делать в 2022 году? Отвечаем!

Вчера1
Юра Борисов станет Пушкиным! А что еще представили Фонду кино и какие проекты получили финансирование?
Индустрия

Юра Борисов станет Пушкиным! А что еще представили Фонду кино и какие проекты получили финансирование?

Вчера8
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации