«Шутить в кадре сложнее, чем страдать»: Денис Власенко — об актерской пластичности и о том, что не надо никого воспитывать

Новый герой рубрики, в которой выходят монологи ключевых лиц российской киноиндустрии, — звезда «Подбросов» Твердовского, Happy End Сангаджиева, а также других многочисленных российских сериальных проектов.
Денис Власенко (1997) родился в Курске, в 2019 году окончил ВГИК (актерско-режиссерская мастерская С. А. Соловьева), в 2019–2021 годах работал в Московском театре юного зрителя. Его первым заметным появлением в кино стали «Подбросы» (премьера и две награды в Карловых Варах); сыгранный Денисом Денис, на первый взгляд, щуплый, но феноменально выносливый и не чувствующий боли. Следующие главные роли Власенко сыграл в проектах Happy End и «Пингвины моей мамы», но особенно сложно, по его собственному признанию, ему давались менее драматические роли: «И снова здравствуйте!», «Мне плевать, кто вы». Сериал «Закрыть гештальт», который выходит на Кинопоиске и Okko 11 августа 2022 года, продолжает череду персонажей, в которых Власенко — уже можно сказать, в своей фирменной манере — здорово удалось совместить задумчивую серьезность и комедийный талант.
О том, как все изменилось
В целом этой весной мне, конечно, жилось спокойно: я был на съемках. Если отключить уведомления в Telegram и не заходить в Instagram и Facebook, в принципе более-менее можно жить. Так приходилось поступать, чтобы не смотреть туда все время. 24 февраля рано утром я уехал на площадку, отключив телефон, и первое время мало что успел понять. А через пару часов, когда мы потихоньку готовились к кадру, вдруг все в один момент осознали, что происходит. Когда люди бежали в банкоматы снимать в деньги, мы были в кадре. Еще неделю все было как в тумане, невозможно было снимать комедию. Это была какая-то параллельная вселенная, все как будто немножко во сне было. Между дублями все кидались к телефонам читать, что еще произошло. Камера, мотор, отыграли дубль, почитали новости: «А ты видел это? А ты читал про это? …! …!»
Все происходящее подчеркивает, что стало важнее относиться друг к другу по-человечески. Все стали более внимательными. И простое «Как ты?» превращалось не в «Да нормально, вот только не позавтракал», а в чуть больше, чем просто бытовое ежедневное «Как ты?». Какая-то забота проявлялась в людях. Что касается работы — да, конечно, какие-то проекты отложились и заморозились. В основном это проекты, связанные с зарубежными студиями. Они мне были важны, но я очень надеюсь, что мы придем к тому, что сможем возобновить работу снова рано или поздно.
О своих актерских задачах
Когда вижу себя на экране, всегда отмечаю, что получилось, а что нет, в воображаемом блокноте. Критерий простой: удалось ли мне показать то, что я задумывал. Единственная общая задача, которая есть ко всем ролям, — органичное существование в кадре. Дальше каждая роль требует разных деталей, и я их обычно для себя стараюсь продумывать.
Последний раз, когда столкнулся с серьезным внутренним вызовом для себя на данный момент, был на съемках «Мне плевать, кто вы». Это была первая моя полноценная комедия, а шутить в кадре, на мой взгляд, сложнее, чем страдать. Там герои на экране существовали достаточно гротескно, и надо было это как-то здорово совместить с живым характером, чтобы не было похоже на киноспектакль. Хотелось, чтобы, несмотря на сатирическую составляющую, все сказали: «О, жиза!» Такое пограничное ощущение, как будто ходишь со своими шуточками по лезвию ножа. Вот это было сложновато…
Об отношениях с режиссерами
Импровизирую в создании роли я обычно настолько, насколько позволят. Это всегда зависит от того, открыт ли в режиссер к идее создавать персонажа вместе. Но, честно говоря, мне повезло, что меня утверждают не идиоты, а классные ребята, с которыми просто найти контакт. Обычно режиссеры заинтересованы в том, чтобы нам обоим было клево и интересно работать.
На съемках «Подбросов», например, я ничего в свою роль осознанно не привносил — наоборот, впитывал как губка. Ходил с открытым ртом, слушал, запоминал и пытался набраться сил. В той ситуации процессом управлял Ваня (Твердовский — Прим. ред.), и я был полностью в его распоряжении, но это было в моих же интересах, потому что мне безумно нравилось все, что он задумывал и просил. А в Happy End и в «Мне плевать, кто вы» сценарий в основном писался после утверждения актеров. Вот там уже была возможность обсуждать, привнести что-то свое.
О нашей и западной аудитории
Мне запомнилась разница в реакции на «Подбросы» в России и на европейской премьере. У нас не то чтобы картину принимали с распростертыми объятиями. Всех смущал плач ребенка в начале и в конце, и зрители говорили, что это безумно жестокое кино (хотя мне кажется, что оно совсем не такое). В Европе к нам много людей подходили и говорили: «Ребята, это вау, это круто! Иван, вы гений! Денис, спасибо, что сыграли!» Было чувство чего-то большого, мы как будто сделали что-то огромное… Ну, мне-то кажется, что так и есть. (Смеется.) А в России это кино просто достаточно холодно восприняли.
Не знаю, что именно европейцев так сильно задело. Конечно, фильм о коррупции, то есть в сценарии есть околополитическая составляющая, но не думаю, что дело исключительно в ней. Мне кажется, что западного зрителя тронула в этом сюжете какая-то человечность. Не помню, чтобы кто-то в Карловых Варах подходил и говорил: «Это правда, что в России провокаторы прыгают на машины?» Скорее, люди задавали вопросы по поводу отношений ребенка и матери. Вот эта тема всех задела.
О ценностях и собственных героях
Мне нравится, что мои персонажи немножко как супергерои, у большинства из них есть какая-то мораль. Они, мягко говоря, не стопроцентные бруталы, хотя, безусловно, я и таких когда-нибудь сыграю, но у них есть свои собственные геройские качества, которые вдохновляют, помогают жить. Есть в них какая-то воля к жизни и самостоятельность, даже если безрассудная. Они все безумно сильные внутри.
Проект «Закрыть гештальт» рассуждает о последствия добрых и злых поступков, в «Немцах» сюжет строится вокруг коррупции, Happy End — об индустрии вебкам-моделей, которая до сих пор является серой зоной в разных смыслах. «Мне плевать, кто вы» хоть и комедийное кино, но оно залезает в семейную психологию. «Стрим» — про болезненные отношения с соцсетями. Может сложиться впечатление, что я осознанно выбираю роли в проектах, которые дают возможность задуматься о каких-то важных для современности темах. Однако важнее, что это глобальная тенденция: крутое кино говорит о каких-то животрепещущих вещах.
Банально, но я считаю, что нужно говорить много про дружбу, поддержку, про мир. Меня конкретно сейчас волнует, что происходит в мире. Меня беспокоит, что люди уничтожают друг друга словами, ранят друг друга. Это, может, достаточно наивное ощущение, но я верю, что говорить о хорошем важно.
Про своего героя в сериале «Закрыть гештальт»
Это такой безумно патриархальный человек, воспитанный в советской школе. Там он приобрел все свои знания, мудрости и отношение к жизни и людям. И забавно наблюдать, как он сталкивается с какими-то новыми вопросами в сегодняшней действительности, как он пытается выстраивать диалог с новым миром, что ему сложно удается. В быту и в манерах он выступает как тиран, но при этом для него важны уважение, любовь, забота. И это его, в свою очередь, отличает от героев из современной жизни — они как раз об этих вещах порой на бегу забывают. В итоге часто оказывается, что какие-от человеческие искренние вещи моему герою больше присущи, нежели поколению, которое он прибыл перевоспитывать. Он выстраивает свои взаимоотношения с сыном на основе своей морали, учит его коммуницировать с человечеством в этих понятиях, пытается передать свои собственные ценности. Он не понимает, например, как можно не помочь человеку в беде, для него это дико. И из-за этого отец конфликтует с сыном, потому что тот порой говорит: «Да ладно, сами справятся».
Чтобы его сыграть, я вдохновлялся советскими фильмами и своим дедушкой, потому что он был такой же: достаточно патриархальный, его побаивались в семье, он мог стукнуть кулаком по столу. Но при этом его любили, и он сам был заботливым и любящим. Я думаю, да, больше мой дедушка был вдохновителем этого героя.
О воспитании
Если бы меня воспитывали так, как мой герой в «Закрыть гештальт» пытается воспитывать сына, я бы вырос роботом. А как меня самого воспитывали? Да хорошо воспитывали! У меня были молодые родители, классные, и я с ними с детства бывал на каких-то их тусовках, мы проводили много времени. И у меня не было такого, что меня держали в ежовых рукавицах. Скорее, все было как-то интуитивно.
Мне кажется, что стремление воспитывать всех вокруг — это не ок. Как можно всерьез иметь сегодня такую позицию? Хотя много кто стремится нас поучать. Я этого понять не могу. Считаю, что и своих детей стоит растить очень аккуратно, чтобы не травмировать. А кидаться учить всех окружающих жизни — это просто дичь. Людей нужно слушать, любить и уважать. Разговаривать друг с другом. Мы же умеем разговаривать, мы диалог можем строить — это ведь настоящее чудо эволюции.
Какие фильмы Денис Власенко смотрит и вам советует
«Сексуальное просвещение»
Это один из моих любимых сериалов, я его обожаю. Считаю его очень важным в современном мире. Как круто, что он появился! Как круто, что люди о сексе говорят — говорят легко, с юмором, причем на грани, с очень живым и рисковым таким юмором. Короче, обожаю «Сексуальное просвещение». Я ему ставлю 11 из 10 — вот такое у меня к нему отношение.
Happy End
Может быть, это нескромно, но я бы добавил его в список, несмотря на то что сам там играю. Мне кажется, это большой шаг для нашей киноиндустрии. Уверен, это крутой сериал, и считаю его важным, смелым, честным.
«Сцены из супружеской жизни»
Я достаточно долго отказывался смотреть этот ремейк классического сериала Бергмана из какого-то внутреннего снобизма — может, потому что сам играл старого закостенелого персонажа и еще не отошел. (Смеется.) Но я посмотрел, и это оказалось грандиозно! Я был восхищен актерской игрой Джессики Честейн и Оскара Айзека, для меня это был просто золотой учебник актерской игры.
«Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу»
Это трехсерийный документальный сериал, я его обожаю. Я, с тех пор как его посмотрел, мечтаю в художественном фильме или сериале сыграть его главного персонажа.
«Звоните ДиКаприо!»
Просто суперский русский сериал, который заслуживает, чтобы его посмотрели и сказали «вау». Классно, что там поднимается тема ВИЧ, о которой не принято говорить вслух, которой все жутко стесняются. Но одной темы недостаточно. Главное, что это просто отличный сериал: у него прекрасный сценарий, крутой сюжет, актеры невероятно органично в кадре существуют. Короче, лучший.
«Измены»
Это, я считаю, первый вообще сериал в России, с которого началось крутое русское сериальное производство. Он стоял у истоков того, что мы все делаем сегодня. На голову выше того, что его окружало в момент выхода. Я думаю, что он — без шуток — изменил рынок сериалов в России.
Интервью: Наиля Гольман
Фото: Дарья Малышева для Кинопоиска