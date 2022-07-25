«Шутить в кадре сложнее, чем страдать»: Денис Власенко — об актерской пластичности и о том, что не надо никого воспитывать

Какие фильмы Денис Власенко смотрит и вам советует



Это один из моих любимых сериалов, я его обожаю. Считаю его очень важным в современном мире. Как круто, что он появился! Как круто, что люди о сексе говорят — говорят легко, с юмором, причем на грани, с очень живым и рисковым таким юмором. Короче, обожаю «Сексуальное просвещение». Я ему ставлю 11 из 10 — вот такое у меня к нему отношение.

Может быть, это нескромно, но я бы добавил его в список, несмотря на то что сам там играю. Мне кажется, это большой шаг для нашей киноиндустрии. Уверен, это крутой сериал, и считаю его важным, смелым, честным.

Я достаточно долго отказывался смотреть этот ремейк классического сериала Бергмана из какого-то внутреннего снобизма — может, потому что сам играл старого закостенелого персонажа и еще не отошел. (Смеется.) Но я посмотрел, и это оказалось грандиозно! Я был восхищен актерской игрой Джессики Честейн и Оскара Айзека, для меня это был просто золотой учебник актерской игры.

Это трехсерийный документальный сериал, я его обожаю. Я, с тех пор как его посмотрел, мечтаю в художественном фильме или сериале сыграть его главного персонажа.

Просто суперский русский сериал, который заслуживает, чтобы его посмотрели и сказали «вау». Классно, что там поднимается тема ВИЧ, о которой не принято говорить вслух, которой все жутко стесняются. Но одной темы недостаточно. Главное, что это просто отличный сериал: у него прекрасный сценарий, крутой сюжет, актеры невероятно органично в кадре существуют. Короче, лучший.

Это, я считаю, первый вообще сериал в России, с которого началось крутое русское сериальное производство. Он стоял у истоков того, что мы все делаем сегодня. На голову выше того, что его окружало в момент выхода. Я думаю, что он — без шуток — изменил рынок сериалов в России.

Интервью: Наиля Гольман

Фото: Дарья Малышева для Кинопоиска