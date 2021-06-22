За что мы ценим сериал «Засланец из космоса»

Выходит продолжение научно-фантастической драмеди о пришельце с Аланом Тьюдиком в главной роли. Второй сезон сериала с 26 января можно будет посмотреть на Кинопоиске. В связи с этим решили напомнить, о чем был первый сезон и за что мы так нежно полюбили «Засланца».
Что там случилось
Космический корабль с пришельцем отправляется на Землю, чтобы уничтожить человечество. Но все идет не по плану: инопланетянин терпит крушение в заснеженных горах Колорадо, и его корабль теперь не в том состоянии, чтобы успешно завершить миссию. Герой добирается до ближайшего городка, где убивает приезжего доктора Гарри Вендершпигля (Алан Тьюдик) и принимает его облик. Пока пришелец прочесывает горы в поисках деталей корабля, в Пэйшинсе находят мертвым единственного в городе врача и просят Вендершпигля на время занять его пост (да, в сериале два убитых доктора!). На работе инопланетянин сближается с медсестрой Астой (Сара Томко), заводит короткий роман с ее лучшей подругой, барменшей Дарси (Элис Веттерлунд), и обзаводится неожиданным противником — мальчиком Максом, который видит истинное лицо Гарри. Правда, о настоящей угрозе псевдоврач не догадывается: по всему штату его разыскивают спецслужбы.
Кто это придумал
История про застрявшего на Земле чувствительного пришельца выросла из одноименной серии комиксов, которую сочинили писатель Питер Хоган и художник Стив Паркхаус. Хоган писал для DC, Паркхаус рисовал для Marvel, оба сотрудничали с Аланом Муром. Будущие напарники познакомились в конце 1990-х на проекте Нила Геймана «Сновидение», но о совместной работе договорились только спустя 10 лет. То, что главным героем станет пришелец, решили сразу: Паркхаус уже много лет мечтал сделать такой комикс.
Выпускать их книжки согласилось культовое и тогда независимое издательство Dark Horse Comics, где выходили «Город грехов», «Хэллбой», «Академия „Амбрелла“», «Маска» и «300», послужившие основой для фильма «300 спартанцев». Уже через год после запуска пилотного выпуска к издательству пришли телевизионщики с предложением экранизировать серию. После нескольких лет переговоров гиковский телеканал Syfy приобрел права на адаптацию и начал собирать команду. Шоураннером проекта стал сценарист «Гриффинов» Крис Шеридан, а в производстве, помимо продакшена телеканала и издательства, участвовала студия Стивена Спилберга Amblin TV. Собирая каст, шоураннеры обошлись без громких имен, поставив на исполнителя главной роли Алана Тьюдика («Светлячок»). Компанию ему составляют Кори Рейнольдс («Ищейка»), Элис Веттерлунд («Силиконовая долина») и множество новых актеров, которые еще не успели засветиться. Впрочем, незадолго до финала первого сезона зрителей ждал сюрприз от шоураннеров — эпизодическая, но очень смешная роль Терри О’Куинна, того лысого Джона Локка из Lost.
Почему сериал получился таким классным? Из-за Алана Тьюдика
В образе Лже-Гарри он смотрится настолько органично, будто роль была написана специально под него. Однако это не так: Алан Тьюдик участвовал в кастинге с другими актерами и был утвержден только после пилота. В этом году Тьюдику исполняется 50 лет, и, хотя большую часть жизни он провел на съемочных площадках, его самой заметной работой оставалась роль Уоша в космическом вестерне «Светлячок». Теперь же слава начинает догонять его по-настоящему: «Засланец из космоса» оказался крайне успешным проектом, только первый его эпизод посмотрело 9,3 миллиона зрителей, а большинство критиков назвали главным достоинством сериала именно игру Тьюдика. В роль актер вложил максимум гротеска, на который, кажется, способна современная комедия. Он разработал богатый репертуар ужимок и гримас, а его натужный смех и перекошенная улыбка временами становятся даже поразительнее сюжетных завихрений. Представить кого-то другого в роли Гарри Вендершпигля действительно невозможно.
Сюжет «Засланца из космоса» скрепляет ирония
Сюжетных линий в сериале, кажется, даже слишком много: пока пришелец пытается починить космический корабль, сохранить видимость, что он человек, и замести следы преступления, другие герои ищут матерей, убийц, рецепты на препараты, доказательства существования НЛО и смысл жизни. Уследить за всеми конфликтами невозможно, но ситуацию спасают гэги. Их основным источником становятся ситуации, в которых Гарри пытается вести себя как нормальный человек (и терпит фиаско), изучает повседневность планеты Земля (через сериал «Закон и порядок» и «Википедию») или комментирует представления людей о внеземных цивилизациях. Этому почти целиком посвящен девятый эпизод, где гуманоид под морфином отправляется на конференцию «контактеров» — людей, якобы вступивших в контакт с НЛО. Обилие черного юмора — отличие телеадаптации от комиксного первоисточника. Если в книжках Гарри — добродушный инопланетянин, который хочет вернуться на родную планету, то на экране он циник и сноб, до последнего считающий человеков одной из самых недалеких рас во Вселенной, уступающей в развитии даже ящерам. Но мог ли сценарист «Гриффинов», шоураннер сериала, обойтись без сарказма?
Сериал воспевает все виды расового, культурного и межпланетного разнообразия
Инаковость — одна из ключевых тем сериала, а герои-земляне выглядят не менее чужими друг другу, чем пришелец по отношению к ним. На это указывает уже название шоу: resident alien — это статус иностранцев с правом на место жительства в неродной стране.
Аста из резервации индейцев — представитель национального меньшинства, над мальчиком Максом смеются из-за того, что он верит в инопланетян, а Дарси никак не может пережить крах спортивной карьеры. В сериале неоднократно проговаривается, что ярлык чужака может получить любой, кто хоть немного отличается от остальных. Как спастись от одиночества, создатели сериала нам тоже подсказывают: вся сила в дружбе и сопереживании.
А еще там уморительные дети-герои
Девятилетний сын мэра Макс (Джуда Прен) — счастливчик, способный распознавать инопланетян даже в камуфляже. Макс тщетно пытается доказать всем остальным, что у доктора Вендершпигля щупальцы, пока пришелец сыпет в него угрозами и пытается убить. К счастью, у Макса появляется подружка Сахар (Грэйслин Авад Ринке), которая ловко разруливает конфликт, превращая его во взаимовыгодное сотрудничество и дальнейшую дружбу. Детские персонажи в сериалах про бесстыжих и циничных взрослых, которые решают вселенские проблемы, встречаются нечасто, а уж тем более редко они влияют на сюжет. На ум приходит разве что, собственно, «Бесстыжие». Но «Засланец» — исключение: там Макс и Сахар становятся ключевыми героями.
«Засланец из космоса» оставляет мощный клиффхэнгер в финале первого сезона (пропустите пункт, если боитесь спойлера)
Как бы доктор Вендершпигль ни отбрыкивался, людей он все-таки полюбит и уничтожить их не сможет. Что изменит отношение пришельца? Когда Дарси и Аста спасут его от гибели в расщелине ледника, он увидит силу взаимовыручки и дружбы. Встреча с женой настоящего Гарри познакомит его с любовью и нежностью, а день с барбекю и американским футболом у родни Асты покажет самое надежное средство от одиночества.
В последней сцене пришелец избавляется от бойцов спецслужбы, прощается с Астой и улетает на корабле в космос, размышляя, как бы ему объяснить на родной планете провал операции. И тут сюжетный твист: на борту с ним оказывается Макс, которого теперь надо будет вернуть домой. Очевидно, возвращению на Землю как раз и будет посвящен второй сезон. Кроме того, создателям придется ответить как минимум на еще один вопрос: зачем настоящий Гарри Вендершпигль убил доктора Сэма.
Смотрите первую серию второго сезона на Кинопоиске в Плюсе.
Автор: Алиса По
Фото: © Dark Horse Comics LLC