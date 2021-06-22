За что мы ценим сериал «Засланец из космоса»

Кто это придумал

История про застрявшего на Земле чувствительного пришельца выросла из одноименной серии комиксов, которую сочинили писатель Питер Хоган и художник Стив Паркхаус. Хоган писал для DC, Паркхаус рисовал для Marvel, оба сотрудничали с Аланом Муром. Будущие напарники познакомились в конце 1990-х на проекте Нила Геймана «Сновидение», но о совместной работе договорились только спустя 10 лет. То, что главным героем станет пришелец, решили сразу: Паркхаус уже много лет мечтал сделать такой комикс.

Выпускать их книжки согласилось культовое и тогда независимое издательство Dark Horse Comics, где выходили «Город грехов», «Хэллбой», «Академия „Амбрелла“», «Маска» и «300», послужившие основой для фильма «300 спартанцев». Уже через год после запуска пилотного выпуска к издательству пришли телевизионщики с предложением экранизировать серию. После нескольких лет переговоров гиковский телеканал Syfy приобрел права на адаптацию и начал собирать команду. Шоураннером проекта стал сценарист «Гриффинов» Крис Шеридан, а в производстве, помимо продакшена телеканала и издательства, участвовала студия Стивена Спилберга Amblin TV. Собирая каст, шоураннеры обошлись без громких имен, поставив на исполнителя главной роли Алана Тьюдика («Светлячок»). Компанию ему составляют Кори Рейнольдс («Ищейка»), Элис Веттерлунд («Силиконовая долина») и множество новых актеров, которые еще не успели засветиться. Впрочем, незадолго до финала первого сезона зрителей ждал сюрприз от шоураннеров — эпизодическая, но очень смешная роль Терри О’Куинна, того лысого Джона Локка из Lost.