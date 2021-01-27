«Засланец из космоса»: драмеди о чужом среди своих

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) американский фантастический сериал телеканала Syfy «Засланец из космоса». Это история о том, как циничный инопланетянин (Алан Тьюдик) прибывает на Землю для уничтожения человечества. Но обстоятельства вынуждают его ассимилироваться и даже заняться врачебной практикой под личиной доктора Гарри Вендершпигля.

В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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