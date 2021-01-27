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Подкаст«Засланец из космоса»: драмеди о чужом среди своих

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В чем «Засланец из космоса» не похож на другие истории о пришельцах, которые впервые знакомятся с человеческим миром? Как герои сериала отличаются от персонажей одноименного комикса издательства Dark Horse? Как замечательная игра Алана Тьюдика скрашивает сюжетные промахи? И часто ли в сериалах главным врагом героя является ребенок?

Алан Тьюдик
Сара Томко, Алан Тьюдик, Элизабет Бауэн, Кори Рейнольдс, Леви Филер
Алан Тьюдик
Джуда Прен и Мередит Гарретсон
Сара Томко и Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик и Элис Веттерлунд
Алан Тьюдик и Джуда Прен
Кори Рейнольдс, Сара Томко, Алан Тьюдик
Алан Тьюдик

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) американский фантастический сериал телеканала Syfy «Засланец из космоса». Это история о том, как циничный инопланетянин (Алан Тьюдик) прибывает на Землю для уничтожения человечества. Но обстоятельства вынуждают его ассимилироваться и даже заняться врачебной практикой под личиной доктора Гарри Вендершпигля.

В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Трое приятелей пытаются спасти родной город от экологической катастрофы. Сериал о дружбе в токсичной среде
В главных ролях:Илья Маланин, Филипп Ершов, Василий Копейкин, Вероника Мохирева, Григорий Сиятвинда
Режиссер:Федор Балванович
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