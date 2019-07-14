На Кинопоиске можно посмотреть пять сезонов «Спасателей Малибу». Зачем это делать в 2022 году? Отвечаем!

О чем сериал и когда он транслировался?

«Спасатели Малибу» демонстрировались в эфире американского телевидения с 1989 по 2001 год. Сначала они выходили на канале NBC, а потом продюсеры объявили о синдикации шоу: любая телесеть могла купить право на показ без эксклюзива. На протяжении 12 лет зрители следили за работой и жизнью команды коллег и друзей, которые сталкивались с разными неприятностями. Парням и девушкам в красных купальных костюмах с побережья Калифорнии приходилось не только опровергать лозунг о спасении утопающих, но и сражаться с акулами, переживать землетрясения, искать серийных убийц и даже столкнуться с атомной бомбой. Помимо внимания к теме первой помощи (в сериале, например, показывают, как делать искусственное дыхание и массаж сердца), «Спасатели Малибу» — это проект, посвященный человеческим отношениям, семье, дружбе и реабилитации после несчастных случаев. Спустя 30 лет после своего возникновения он выглядит так же искусственно, как детские куклы, и дает возможность погрузиться в мир, где проблемы кажутся игрушечными.

В 2017 году у шоу вышел ребут с Дуэйном Джонсоном, Заком Эфроном, Приянкой Чопрой и Александрой Даддарио. Критика у него была слабая, студия Paramount даже обвинила журналистов в плохих сборах. Ожидалось, что фильм заработает за выходные 40 миллионов, затем прогнозы стали менее оптимистичными (30 миллионов). В итоге картина стартовала еще хуже, принеся 18 млн долларов.