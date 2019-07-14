На Кинопоиске можно посмотреть пять сезонов «Спасателей Малибу». Зачем это делать в 2022 году? Отвечаем!

Если названия эпизодов «Горячая волна» или «Влажная дикость» вызывают у вас в памяти только замедленное видео с пробежкой Памелы Андерсон и Дэвида Хассельхоффа в красных купальных костюмах, то сейчас мы это исправим. Кинопоиск рассказывает, как «Спасатели Малибу» стали легендарными.
О чем сериал и когда он транслировался?
«Спасатели Малибу» демонстрировались в эфире американского телевидения с 1989 по 2001 год. Сначала они выходили на канале NBC, а потом продюсеры объявили о синдикации шоу: любая телесеть могла купить право на показ без эксклюзива. На протяжении 12 лет зрители следили за работой и жизнью команды коллег и друзей, которые сталкивались с разными неприятностями. Парням и девушкам в красных купальных костюмах с побережья Калифорнии приходилось не только опровергать лозунг о спасении утопающих, но и сражаться с акулами, переживать землетрясения, искать серийных убийц и даже столкнуться с атомной бомбой. Помимо внимания к теме первой помощи (в сериале, например, показывают, как делать искусственное дыхание и массаж сердца), «Спасатели Малибу» — это проект, посвященный человеческим отношениям, семье, дружбе и реабилитации после несчастных случаев. Спустя 30 лет после своего возникновения он выглядит так же искусственно, как детские куклы, и дает возможность погрузиться в мир, где проблемы кажутся игрушечными.
В 2017 году у шоу вышел ребут с Дуэйном Джонсоном, Заком Эфроном, Приянкой Чопрой и Александрой Даддарио. Критика у него была слабая, студия Paramount даже обвинила журналистов в плохих сборах. Ожидалось, что фильм заработает за выходные 40 миллионов, затем прогнозы стали менее оптимистичными (30 миллионов). В итоге картина стартовала еще хуже, принеся 18 млн долларов.
И что, он сразу стал популярным?
Нет! Пилот шоу показали 23 апреля 1989 года, а 22 сентября стартовал сезон из 21 эпизода. Большого фурора на зрителей сериал не произвел, из-за низких рейтингов NBC посчитал проект бесперспективным и закрыл его. Обрести популярность «Спасателям» помог Дэвид Хассельхофф, известный к тому времени по сериалу «Рыцарь дорог». Со второго сезона он решил стать исполнительным продюсером проекта, так как верил в его потенциал. Именно с приходом Хассельхоффа, которому удалось добиться от руководства телеканала зеленого света на продолжение, пляжная эпопея стала превращаться в глобальный феномен. Британские и немецкие телеканалы особенного охотно платили за трансляцию — в этих странах Хассельхоффа обожали. На пике популярности «Спасатели» стали самым просматриваемым сериалом в мире за всю историю: в 1996 году его еженедельная аудитория составила более 1,1 миллиарда зрителей в 142 странах.
Несмотря на обретенный успех, проблемы не закончились. В 1999 году цены на кинопроизводство начали расти, поэтому создателям пришлось искать новое место для съемок. Они намеревались перенести их в Австралию, но жители прибрежной зоны Авалон-Бич стали протестовать. Люди опасались, что съемочная группа будет небрежно относиться к пляжу, плюс во время съемок пробного эпизода отдыхающих и серферов стали выгонять с побережья. В итоге муниципальный совет Сиднея поставил необходимость защиты природы и комфорта жителей на первое место, поэтому в разрешении на съемки было отказано. Следующим географическим пунктом стали Гавайские острова, где съемочную группу встретили с распростертыми объятиями. Однако, прежде чем приступить к работе, нужно было выполнить несколько условий: сменить название, снимать на острове не менее 48 месяцев, нанять в команду местных жителей и потратить 60% стоимости каждого эпизода на Гавайях. «Спасатели Гавайев» снимались с 1999 по 2001 год и состоят из двух сезонов. Также у сериала есть полнометражное продолжение «Гавайская свадьба», которое вышло в 2003 году.
И в чем его феномен?
В 1990-х годах, когда Лос-Анджелес тонул под тяжестью безработицы, стихийных бедствий и массовых беспорядков, создатели «Спасателей Малибу» представили зрителям идеальную картину мира. Феномен сериала заключается в первую очередь в любви Голливуда к пляжной культуре Калифорнии и связанному с ней образу жизни, в центре которого тренировки на природе и подтянутое тело. Этим объясняется то, что большая часть поклонников сериала, одержимых американской мечтой, смотрели его за пределами Штатов. Но «Спасатели» также обязаны своим успехом инвестициям правительства в инфраструктуру береговой линии, которые привели к очистке и искусственному расширению городских пляжей. Наконец, сериал питал мощные ностальгические порывы, изображая пляж как мирное место без расовых конфликтов и экологических проблем. Люди просто хотели отвлечься от новостей, и шоу им в этом очень помогло.
В 2020 году у Factual America вышел подкаст «Спасатели Малибу: Американская мечта», в котором приняли участие Мэтт Фелкер, продюсер и исследователь поп-культуры, Николь Эггерт и Джереми Джексон, сыгравшие в сериале Саммер Куинн и Хоби Бьюкеннона. Они говорят о том, что, учитывая сексуализированность женщин в шоу и отсутствие расового и гендерного разнообразия, сегодня такой сериал вряд ли был бы возможен. «Спасатели Малибу» сделали Андерсон секс-символом, но в то же время закрепили в массовом сознании образ недалекой блондинки, из-за чего актрису перестали воспринимать серьезно. Она предлагала съемочной группе расширить сцены с ее участием дополнительными репликами, но больше экранного времени все равно уделялось ее груди. В 2016 году Андерсон выступила с колонкой в Wall Street Journal о порнозависимости и массовом развращении.
Главные звезды сериала
Дэвид Хассельхофф (Митч Бьюкеннон)
Первое появление: 1-й сезон
Исполнил роль ответственного лидера команды спасателей. После закрытия проекта он продолжил сниматься в кино («Вышибалы», «Клик: С пультом по жизни»). Он также дебютировал на Бродвее в постановке «Джекилл и Хайд», вторая волна популярности пришла к нему после выхода короткометражки «Кунг Фьюри», а в 2017-м он снялся в сиквеле «Стражей Галактики».
Памела Андерсон (Си Джей Паркер)
Первое появление: 3-й сезон
Роль в «Спасателях» моментально сделала модель одним из главных секс-символов Америки. Однако ее актерская карьера не сложилась — в основном она украшала обложки журнала Playboy. Позже Андерсон увлеклась благотворительностью, в частности защитой диких животных, и неоднократно выступала в качестве экспертки по защите окружающей среды. Жаль, что в истории шоу-бизнеса многие помнят госпожу Андерсон из-за ее секс-кассет с Томми Ли. Этому эпизоду ее биографии посвящено вышедшее в этом году шоу «Пэм и Томми», о котором мы писали здесь.
Кармен Электра (Лэнни МакКензи)
Первое появление: 7-й сезон
Она была популярной танцовщицей, моделью и певицей, известность к ней пришла еще до «Спасателей». Электра также снялась в фильмах «Очень страшное кино», «Оптом дешевле 2» и «Солдаты удачи».
Александра Пол (Стефани Холден)
Первое появление: 2-й сезон
Как и многие актрисы сериала, Пол сперва была моделью. Она дебютировала в телефильме «Бумажные куклы» в 1982 году, а после съемок в фильме ужасов «Кристина» Джона Карпентера начала активно сниматься в различных телесериалах и кинокартинах. Широкая известность к ней пришла после «Спасателей» в 1992-м, где она сыграла роль лейтенанта Стефани Холден. Пол покинула шоу в 1997 году. Далее в ее творческой биографии были фильмы «Опасный рейс», «Пиранья», в 1999 году она появилась в культовом сериале «Мелроуз Плэйс», а в 2008-м — в «Безумцах».
Джейсон Момоа (Джейсон Иоэйн)
Первое появление: 9-й сезон
Многие могли забыть, что старт карьеры Момоа случился именно в «Спасателях». До того как получить роль, актер почти год был занят модельной карьерой, которую для него открыл дизайнер Такео Кобаяши в 1998 году. Правда, мировое признание к нему пришло только в 2011 году после выхода «Игры престолов».
Автор: Кира Голубева
Фото: American Pictorial / Legion-Media, Future Publishing / Getty Images, Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images, Jose Perez/Bauer-Griffin / Getty Images, Steve Granitz / Getty Images, Presley Ann / Getty Images